DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 2 YARALI YERDE YARDIM BEKLERKEN O ARACININ DERDİNE DÜŞTÜ

* ÖFKELİ SÜRÜCÜNÜN SÖZLERİNİ DUYANLAR ŞOK OLDU

\"Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi\"

\"Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum\"

Haber: Gülseli KENARLI - İstanbul DHA

D-100 karayolu Merter Mevkii\'nde dün akşam meydana gelen kazada, iki kişinin bulunduğu bir motosiklet bir araca arkadan çarparak devrildi. Motosikletteki 2 kişi yaralanırken eski model aracın arkasında ufak çapta hasar meydana geldi.

Çevredekiler yerde yaralı yatan Türkmenistan uyruklu 2 kişiye yardım etmek için seferber oldu. Ancak otomobiline çarpılan iki sürücü hariç. Aracına çarpılan sürücü yaralıları izlerken dakikalarca söylediği sözleri duyanlar şok oldu. Öfkeli sürücü, \"Öldüreceğim onları\" dedi.

Sürücü sözlerine, \"Öldüreceğim onları şimdi. Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum. Kusura bakma ama kendi geldi vurdu. Ölsün. Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi. 10 bin lira masraf yaptım ben buna. Eşimin kolumdan bilezik söktüm. Bu arabayı yarın satacaktım\" diyerek küfürler savurdu. Bir kamyon sürücüsü ise kamyoncuların derdini anlatma derdine düştü.

Öfkeli sürücüyü duyarlı vatandaşlar da bu şekilde konuşmaması için uyardı ancak o kimseyi dinlemedi. Kask takmadığı görülen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü hala duyanları şok eden sözlerine devam ediyordu.

Kaza sonrası yaşananlar bir başka motosikletli tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(Amatör kamera)

- Yerde yatan yaralılar

- Araç sürücüsünün tepkisi

- Çevrede bulunanların yaralılara yardımı

- Yaralıların ambulansla kaldırılması

- Detaylar

04.11.2017 - 13.26 Haber Kodu : 171104084_

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2- OTO SERVİSİNDE YANGIN

- Yükselen alevleri cep telefonuyla görüntülediler.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir iş merkezinin alt katında bulunan otomobil servisinin boyama yapılan bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 12.00 sıralarında çıktı. 4 katlı iş merkezinin alt katında bulunan otomobil servisinin boyama bölümünde yangın çıktı. Bir anda alevler ve yoğun duman nedeniyle çalışanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kayışdağı, Kartal ve Büyükbakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Yoğun dumandan etkilenen 2 işçi ambulansa alınarak müdahale edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı . Serviste görevli bir çalışan, \"Yangın bacadan çıktı. Boya bölümünü bir anda duman kapladı, dışarı çıktık \"diye konuştu. Bu arada yangın sırasında yaşanan panik ve alevler bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğun duman

-Dışarı çıkan işçilerin görüntüsü

-İçerdeki işçilerin dışarı çıkmaları

-Maske takmaları

-İtfiayenin müdahalesi

-Dumandan etkilen 2 işçinin görüntüsü(ÖZEL)

-Ambulasta müdahale edilmesi(ÖZEL)

-Alevli görüntü cep telefonu(ÖZEL)

04.11.2017 - 12.27 Haber Kodu : 171104068_

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(geniş haber)

3- FATİH\'TE YANGIN: ANNE VE BABASINA KIZIP EVİ YAKTI, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

* Fatih\'te, 19 yaşındaki Murat P., iddiaya göre anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evlerini ateşe verdi.

* Yangın nedeniyle apartman sakinleri dumandan etkilendi.

* İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveniyle kurtardı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Değirmen Sokak\'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Murat P., henüz bilinmeyen sebeple evde anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Seslerini duyan komşular eve gelerek durumu yatıştırdı. Murat P., bir süre sonra iddiaya göre evi ateşe verip kaçtı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Bu arada, yanan evin sahibi Bülent P. ve eşi hemen evden çıkarak binayı terk etti. Dumanların binayı sarması nedeniyle üst katlarda oturan apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveni aracığıyla kurtardı. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulansa taşınarak ilk tedavilerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Görgü tanıkları, gencin anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evi ateşe verip kaçtığını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Dumandan etkilenenlerin ambulansa taşınmaları

-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları merdivenle kurtarmaları

-Binadan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntüler

-Kalabalıktan genel görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel ve detaylar

04.11.2017 - 13.51 Haber Kodu : 171104086

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4- CHP\'Lİ HAMZAÇEBİ\'DEN ŞİLE\'DE BATAN GEMİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Şile\'de batan gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, Şile Limanı\'na gelerek mürettebatın aileleriyle görüştü. Daha sonra gazetecilere konuşan Hamzaçebi, Şile\'de büyük bir acı yaşandığını söyledi. Hamzaçebi, ailelerin kafalarında çok büyük soru işaretleri olduğunu da aktararak, özellikle geminin yaşı konusunda tartışmalar olduğunu belirtti.

Hamzaçebi, \"Gemi gerçekten bu kadar yaşlıysa, su almışsa hatta Kartal\'da geminin gövdesine yama yapıldığı ifade ediliyor, çok sağlam olmadığı, hurdaya ayrılması gereken bir gemi olduğu ifade ediliyor, elbette ki bunlar ifadeler, iddialar\" dedi.

Hamzaçebi, \"Meclis araştırma önergesini önümüzdeki hafta TBMM\'ye sunacağım\" diye konuştu.

KAYMAKAM AİLELERİ BİLGİLENDİNDİ

Öte yandan sabah saatlerinde arama çalışmalarının yapıldığı alana giden Şile Kaymakamı Salih Yüce öğlen saatlerinde limana dönerek çalışmalar hakkında ailelere bilgi verdi.

Görüntü Dökümü;:

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-Hamzaçebi\'nin açıklamaları

-Kaymakamın aileleri bilgilendirmesi

-Detaylar

04.11.2017 - 13.25 Haber Kodu : 171104083_

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5 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYLERBEYİ SARAYI\'NDA...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı\'daki evinden çıkarak Beylerbeyi Sarayı\'na geçti. Herhangi bir resmi programı bulunmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın buradaki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bazı özel kabulleri olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanlığı konvoyunun Kısıklı\'dan geçişi

- Beylerbeyi Sarayı\'na girişten detay görüntü

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6- HDP\'DEN \"4 KASIM\" PROTESTOSU



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, bir yıl önce HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklanmasını Galatasaray\'da yaptığı basın açıklaması ile protesto etti.

HDP İstanbul İl Örgütü bir yıl önce HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltı alınıp tutuklanmasını protesto etti. Galatasaray\'da toplanan grup üyeleri, tutuklu bulunan eş başkanlarının ve milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasına HDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Hüda Kaya\'da destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hevin Kınay \"Bir yıl önce partimizin Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ\'ın, Selahattin Demirtaş\'ın ve 11 milletvekilinin bir gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklanmaları Türkiye siyaset tarihine 4 Kasım siyasi darbesi olarak geçmiştir. Bu OHAL sürecinde demokratik siyasete vurulan en büyük darbelerden birisidir. Halen dokunulmazlıkları olan Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz hukuksuz bir şekilde rehin alınmıştır. 4 Kasım 2016\'dan bu yana eş genel başkanlarımız dahil 15 milletvekilimiz tutuklanmıştır. 9 milletvekilimiz ise hala cezaevindedir. 4 Kasım siyasi darbesinden 1 yıl sonra bir kez daha belirtiyoruz ki, bu hukuksuzlukları asla kabullenmeyeceğiz\" dedi.

HDP milletvekili Pervin Buldan \"Bir yıl önce bugün eşzamanlı bir operasyonla siyasi bir kararla milletvekillerimiz gözaltına alınıp tutuklanmasını hep birlikte tanıklık ettik. Elbette bu kararlar siyasi bir karala alınan, hukuki hiç bir gerekçesi olmayan tutuklamalardır.Bu bir rehin alma operasyonudur. Türkiye\'de 6 milyon insanın oy vermiş olduğu bir partinin yani HDP\'nin iki eş genel başkanı olmak üzere şuanda 9 milletvekili cezaevinde rehin tutulmaktadır\" diye konuştu.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Galatasaray\'da toplanan grup üyeleri

Basın açıklamasının okunması

HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın açıklamaları

Polisin güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar