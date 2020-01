DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞİLE\'DE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında dün batan \'Bilal Bal\' isimli gemi personelini, arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Dün sabah gemiden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \"TCG ALEMDAR\" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı. Gemi mürettebatı 11 kişi için havadan ve karadan aranmaları devam ederken, kaybolan mürettebatın ailelerinin Şile Limanı\'nda bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şile limanı

-Ufukta görülen gemilerin arama çalışmaları

-Limanda bekleyen aileler

-Genel ve detaylar

2- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: TÜRKİYE\'Yİ HARİTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR, KALDIRAMAYACAKLAR

* TBMM Başkanı İsmail Kahraman,

\"Ne yazık ki Şemdinli\'de bu gece bir çatışma çıkıyor. 6\'sı asker 2 korucu 8 şehidimiz var. 2 askerimiz de yaralı. 5 terörist ele geçirildi ve operasyonlar devam ediyor. Şehitlerimiz için bir Fatiha okuyalım\" dedi.

\"Türkiye\'yi haritadan kaldırmak istiyorlar, kaldıramayacaklar. Bölmek istiyorlar bölemeyecekler\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Hakkari Şemdinli\'den 8 şehit olduğu haberinin ardından, \"Bu ahtapotların niyetleri kursaklarında kalacak inşallah. Böldürmeyeceğiz Türkiye\'yi. Neyi bölüyorsun, niçi bölüyorsun, kime çalışıyorsun? Ama üstesinden geleceğiz, bitecek\" dedi.

İsmail Kahraman, TBMM Milli Saraylar tarafından Sultan 5\'inci Mehmed Reşad\'ın doğumunun 173. yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'Sultan 5\'inci Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\'na katıldı.

İsmail Kahraman, konuşmasını yaptığı sırada kendisine verilen nottan Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehit olduğu haberini öğrendi.

Başkan Kahraman, \"Ne yazık ki Şemdinli\'de bu gece bir çatışma çıkıyor. 6\'sı asker 2 korucu 8 şehidimiz var. 2 askerimiz de yaralı. 5 terörist ele geçirildi ve operasyonlar devam ediyor. Şehitlerimiz için bir Fatiha okuyalım\" dedi.

\"BÖLMEK İSTİYORLAR BÖLEMEYECEKLER\"

\"Türkiye\'yi haritadan kaldırmak istiyorlar, kaldıramayacaklar. Bölmek istiyorlar bölemeyecekler\" diyen TBMM Başkanı Kahraman, şunları söyledi:

\"Suhuletle yaklaşıldı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığında kaç defa ifade etti; \'gelin, beraberliğimizi, aynı bileğe bağlı olduğumuz bilelim. Tersine, kanallar kazanmaya başlandı. Onun üzerine, \'nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir\' ve devlet gücünü gösterdi. Bunu çözeceğiz. Bu ahtapotların niyetleri kursaklarında kalacak inşallah. Böldürmeyeceğiz Türkiye\'yi. Neyi bölüyorsun, niçin bölüyorsun, kime çalışıyorsun? Ama üstesinden geleceğiz, bitecek.\"

Görüntü Dökümü

-İsmail Kahraman ve protokol

-İsmail Kahraman\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 11.50 - Haber Kodu : 171102055

3- FADIL AKGÜNDÜZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI, MAĞDURLAR İSYAN ETTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK- Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Bayrampaşa\'daki Caprice Gold ile Maldivler\'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 10\'ncu celseye, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut ile çok sayıda mağdur ve avukatları katıldı.

11 DAVA DOSYASI DAHA BİRLEŞTİRİLDİ

Müştekilerin tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz\'den şikayetçi olması nedeniyle farklı mahkemelerde açılan 11 dava dosyasının daha bu davayla birleştirilmesine karar verildi.

Müşteki Özlem Sürmeli Caprice Gold projesinden 2013 ve 2014 yıllarında 3 devremülk sözleşmesi yaptığını, bunun karşılığında 600 bin lira ödediğini, sadece 4-5 ay kira bedeli aldığını, mağdur olduğu için şikayetçi olduğunu söyledi. Caprice Gold projesinden 1 milyon liralık devremülk aldığını belirten müşteki Mustafa Sürmeli ise, \"Yaklaşık 1 yıl kira bedeli aldım. 50-60 bin lira tutarındadır. Devre mülk tapularımı da aldım. Henüz inşaat tamamlandığı için mağdur oldum. Kira ödemesi de yapılmamaktadır. Sanıklardan şikayetçiyim\" dedi. Diğer müştekiler de şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Daha önce bilirkişi heyetinin oluşturulamadığını, bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müzekkere yazılarak bilirkişi isimlerinin bildirilmesinin istendiğini belirten mahkeme heyeti, yazılan müzekkere cevabında görevlendirilen kişilerin belli olması nedeniyle dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Heyetin ara kararının ardından, mağdurlar Fadıl Akgündüz\'e \"Ölünce gelir adalet\" diyerek tepki gösterdi.

28 MART\'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik \"Nitelikli dolandırıcılık\" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015\'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart\'ta çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşma sonrasında Caprice Gold mağdurlar, mahkemenin ardından adliye önünde toplanarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Davanın gidişatından memnun olmadıklarını dile getiren yatırımcılar, konuya devletin el atmasını istedi. Capris Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Galip Oflazer, \"Bütün arkadaşlar mağdur. Bugünkü mahkemede de görüldü ki bu mağdurlar artıyor. Fakat mahkemenin gidişatına göre değişen hiçbir şey yok. Fadıl Bey\'e sorduklarında, nezaketten bey diyorum, bir önceki söylediklerinin aynısını söylüyor. Ne diyor; \'Proje büyük olduğu için. Memleketin durumu ortada. Ekonomik durumlar ortada. Görüşmeler var\' gibi aynı mazeretleri söylüyor. Sorgulamadan bir netice çıkacağını hiçbirimiz düşünmüyor. Ama biz Türk adaletine güveniyoruz. Biz hükümetimizden de bu olaya el atmasını istiyoruz. Bilgileri var. Fakat herhangi bir gelişme yok. İnsanın aklına değişik şeyler geliyor\" dedi.

\"GECİKMİŞ ADALET ADALET DEĞİLDİR\"

Mağdurlardan Mehmet Ayhan ise \"Geçikmiş adalet adalet değildir. Fadıl bey burayı bize kira garantili verdi. Daha sonra da bitmemiş inşaattan kira verilmez dendi. İnsanlarda onun islam duygusuna inanarak sömürüldü\" diye konuştu.

\"O GÜNÜN SİYASETÇİLERİN SÖZÜNE YATIRIM YAPTIK\"

Galip Metehanoğlu, \"Devlet var diye biz buraya paramızı yatırdık. \'Tapu vereceğiz\' dediler. Belediye başkanları \'biz burdayız\' dediler. O günün siyasetçileri bize, \'Burası dünyanın en büyük 7 yıldızlı oteli olacak\' sözünü verdi. Didim\'deki proje sahiplerinin hiçbir kaybı yok. Orada oturanlar bizim paramızla oturuyor. Sıkıntımız büyük devletin bu olaya acil el atması istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"BAŞBAKAN\'DAN YARDIM BEKLİYORUM\"

Melek Topaç da, \"Başbakan\'dan yardım istiyoruz. Hakimden artık hiçbir şey gelmiyor. bize yardım etmiyorlar. Dini kullanarak bizi kullandılar. Lütfen bizim başımızın çaresine baksınlar\" ifadesinde bulundu.

\"CUMHURBAŞKANIMA SESLENİYORUM\"

Hulusi Mert ise, \"Ben de Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisine beş vakit dua ediyorum. Canım da ona fedadır. Çok da seviyorum. Ama ben de ondan Allah rızası için bu davayla ilgilenmesini istiyorum. Bu hırsız adam binlerce adamın hakkını yedi\" dedi.

\"MAHKEME UZATTIKÇA, FADIL SAĞA SOLA KAÇIYOR...\"

Yakup Terzi da, \"Fadıl Akgündüz bizi soydu soğana çevirdi. 4-5 senedir bizim hakkımızı yiyor. Devletimiz nerede, ben anlamıyorum. Arkamızda duracak hiç kimse yok. Sözde adalet sarayı yapmışlar. İnsanlar mağdur. Bitmiş. Herkes rezil olmuş. 500 bin TL değerinde 5 tane devre mülk aldık. Şuan halimize bakın. Projenin bitmesini beklemiyorum. Bu proje bitmez. Mahkemeden beklentimiz konuyu daha hızlı çözmesi ve uzatmaması. Uzattıkça Fadıl sağa sola kaçıyor. Hiç görünmüyor. Hiç bir yerde yok. Biz bu projenin bitmesini istemiyoruz. Bize paramızı versin arkadaş\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Mağdurların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

4- OYUNCU CEM KORKMAZ\'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Evinde ölü bulunan oyuncu Cem Korkmaz\'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Korkmaz\'ın cenazesi babası Muhittin Korkmaz tarafından alındı. Gazetecilere kısa açıklama yapan baba Korkmaz, \"Acım çok büyük. Evladımı, canımı kaybettim. Söyleyecek hiçbir şeyim yok\" diye konuştu. Korkmaz\'ın cenazesinin yarın Bursa\'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Baba Korkmaz\'ın görüntüsü

-Açıklaması

-Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkışı

-Detaylar

5- KANTİNCİ OKULDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da bir lisenin kantinini işleten Vasıf Kuy okulda ölü bulundu.

Avcılar\'daki bir lisenin kantinini işleten 52 yaşındaki Vasıf Kuy, geceyi okulda geçirdi. Sabah Kuy\'dan haber alamayanlar okul yönetimini aradı. Kantine giden okul yönetimi Kuy\'u uyandırmaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Vasıf Kuy hareketsiz şekilde yatıyordu. Yetkililer durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri kantincinin öldüğünü belirledi.

Acı haberi alan Vasıf Kuy\'un yakınları olay yerinde birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Polisin kantindeki incelemesinin ardından Vasıf Kuy\'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuy\'un ölüm nedeni buradaki otopsi işleminin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan detaylar

-Polis ve sağlık ekipleri

-Vasıf Kuy\'un yakınları ve birbirlerine sarılıp ağlamaları

-Genel ve detaylar

6- OTOMOBİLİNİN AYNASINA ÇARPAN AFRİKALIYI POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Fatih\'te Afrika kökenli bir kişiyi pompalı tüfekle öldürmekten aranan Mehmet S., Tekirdağ\'da yakalandı. \"Yolda yürürken aracımın aynasına çarpınca aramızda kavga çıktı\" diyen ve suçunu itiraf eden Mehmet S., tutuklandı. Polis üzerinden kimlik çıkmayan Afrika kökenli ölen kişinin kimliğini tespit edemedi.

Kumkapı\'da 20 Eylül 2017 günü sabaha karşı saat 04:40 meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen Afrika kökenli bir kişi pomalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada ölen kişinin yolda tartıştığı bir kişi tarafından vurulduğunu, şüphelinin olaydan sonra hızla olay yerinden kaçtığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre sonra olayı gerçekleştiren kişinin Mehmet S., olduğunu tespit etti. Mehmet S.\'nin olaydan sonra Tekirdağ\'ın Saray ilçesine giderek çobanlık yaptığı tespit edildi. Polis, şüpheliyi çobanlık yaptığı köye giderek, gözaltına aldı. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde yolda yürüyen kişinin aracının aynasına çaptığını aralarında önce kavga çıktığını, sonra da onu öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Mehmet S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi

02.11.2017 - 11.25 - Haber Kodu : 171102050



7- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI: 76 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada yaptığı operasyonlarda 197 kilo 825 gram uyuşturucu madde, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta boyunca, uyuşturucu satıcılarına yönelik 18 farklı adese operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 197 kilo 825 gram esrar ve skank, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca, 2 tüfek, 19 mermi ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 46\'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından da görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

(POLİS KAMERASI)

-Polislerin bir adrese girmesi

-Evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 12.06 - Haber Kodu : 171102059

8- BAKAN TÜFENKCİ \'TÜRKİYE İHRACAT HAFTASI\'NDA KONUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen \'Türkiye İhracat Haftası\' programına katıldı. Programın sabah oturumunda bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, salonda bulunan ihracatçılara hitaben, \"Bugün iki müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle belli bir oranı yakalamış ihracatçı firmalarımıza bir bölge müdür yardımcımızı veya gümrük müdür yardımcımızı görevlendireceğiz, telefonunu vereceğiz. Sadece sorunlarını çözme noktasında adeta görevlendireceğiz. Gümrük Bakanlığı\'nda gümrükle ilgili hangi sorunu varsa, o firmanın başvuracağı telefon ve e-mail adresleri o firmada olacak. Başka kimseyi aramasına gerek yok. Oradaki bölge müdür yardımcımızı arayıp bütün işlemleriyle ilgili bilgilendirme, takip, varsa bir sıkıntı o sıkıntıyı çözme noktasında görevlendireceğiz. Böylelikle hem belirli bir ihracat rakamını yakalayan firmaları ödüllendirmiş olacağız. Ama aynı zamanda da bir de özendirmiş olacağım. Diğer müjdemiz ise \'Gümrüklü Sahalardaki Eşya Takip ve Analitik Performans Ölçme Sistemi\'ni yani kısa adıyla GETAP\'ı hayata geçireceğiz. Çok kısa zamanda inşallah önümüzdeki hafta… Bu şu demek; sizler ithal ettiğiniz eşyanın gümrüklerde nerede hangi aşamada, eşyanızın hangi işleminin yapıldığı, hangi işlemlerin henüz yapılmadığını, kaç dakika sürdüğünü görebileceksiniz. Yani sizler bizleri bir anlamda gözetleyeceksiniz, denetleyeceksiniz\" dedi.

\"ÖNEMLİ BİR BAŞARIYI YAKALAMIŞ OLDUK\"

Bakan Tüfenkci, Ekim ayı dış ticaret verilerine de değinerek, \"Ekim ayı ihracat rakamımız, 13 milyar 943 milyon olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız da 21 milyar 304 milyon gerçekleşti. Baktığımız zaman ekim ayında gerçekten önemli bir başarıyı da yakalamış olduk. Tabi buna külçe altında dahil\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tüfenkci\'nin açıklamaları

-Programdan detay

-Genel ve detaylar

9- ALİ AĞAOĞLU, AMPUTE MİLLİ TAKIMI\'NA TAPULARI VERDİ

Haber-Kamera: Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) -

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı\'na söz verdiği evlerin tapusunu takdim etti.

Ağaoğlu Maslak 1453\'te düzenlenen basın toplantısında, Ali Ağaoğlu\'nun yanı sıra Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan ile sporcular katıldı. Basın toplantısında, 13 sporcuya ve teknik direktör Özcan\'a Çekmeköy\'de yer alacak dairelerin tapuları noter huzurunda verildi.

Sözlerini tuttukları için mutlu olduğunu dile getiren Ali Ağaoğlu, şunları kaydetti: \"Maalesef sabah duyduğumuz haber bizi üzdü. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Biz burada güven içinde duruyorsak kahraman mehmetçiğimizin orada verdiği mücadele sayesindedir. Dünya kaos içinde biz de coğrafya olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Göğsümüzü kabartan, milli beraberliğimizi pekiştiren ampute takımımıza teşekkür ediyorum. Çalışmak azmetmek başarıyı getirir. Her şeyi devletten beklememek lazım. Arkadaşlarımızın yaptıklarının hiç bir zaman bedeli yok. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Kaptanın dışında diğer arkadaşlarımızın dairesi yokmuş. Allah hepsine güle güle oturmayı nasip etsin. Her zaman onların yanında olacağım.\"

Ağaoğlu, evlerin yer aldığı projenin 20-24 ay içinde bitireceğini ve sporcuların bu süreden sonra dairelerine yerleşebileceğini aktardı.

OSMAN ÇAKMAK: \"ASLA PES ETMEK YOK BAŞARAYA DEVAM\"

Ampute Milli Takımı\'nın kaptanı Osman Çakmak, hediyesinden dolayı Ağaoğlu\'na teşekkür etti.

Güneydoğu gazisi olduğunu hatırlatan Osman Çakmak, \"Sabah aldığımız haber bizi üzüntüye boğdu. Bizi yıldıramazlar. Şehitte veririz gazi de oluruz ama ülkemizin birlik beraberliğini bozdurmayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen hafta beraberdik. \'Asla pes etmek yok başaraya devam\' sözü var. Bu yönde hareket edeceğiz. Bize destek verenlerden Allah razı olsun. Ali Bey herkesi ev sahibi yaptı. Allah razı olsun.\" diye konuştu.

BARIŞ TELLİ \"ANNEMİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM\"

Milli sporcu Barış Telli ise annesine verdiği ev sözünü böyle bir hediyeyle tuttuğunu aktararak, \"Annemin rüyasını gerçekleştirmiş oldum. Ali ağabeye, ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah her zaman birlik beraberliğimizi bozmasın\" dedi.

Ampute Milli Takımı\'nın diğer oyuncuları Serkan Dereli, Feyyaz Gözaçık ve Rahmi Özcan da Ali Ağaoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, başarıların devamının geleceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-Ali Ağaoğlu ve futbolcuların basın toplantısı

-Dairelerin tapuları noter huzurunda verilmesi

-Toplu fotoğraf

-Detay