DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (Geniş Haber) VATAN CADDESİ\'NDE 29 EKİM TÖRENİ

* Vatan Caddesi\'ndeki 29 Ekim kutlamalarında yoğun güvenlik önlemi alındı.

* Tören, Vali Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever\'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla başladı.

* Geçit törenine katılan uluslararası bir okulun yabancı öğrencileri ile klasik otomobiller ilgiyle izlendi.

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi Vatan Caddesi\'ydi. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Alandaki her yer didik dik arandı. Protokol tribününün önünde yer alan elektrik ve kamera panoları da kontrol edilmek istendi. Panolardan birinin kapısı kilitliydi. Bunun üzerine görevliler çekiç yardımıyla kilidi kırarak kapıyı açtı. Güvenlik görevlileri panonun içini kontrol edip yeniden kapattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı. Çevredeki yüksek binalarda keskin nişancılar da görev yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün olduğu bölüme izleyici alınmadı. Katılımcılar töreni Millet Caddesi tarafından izledi.

TÖREN SELAMLAMA İLE BAŞLADI

Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever\'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla başladı.

BABASININ TÖREN ELDİVENLERİNİ TAKTI

Askeri birlikler geçit töreni yaptı. Bu sırada protokolde oturan rütbeli bir subayın kucağındaki oğlu dikkat çekti. Babasının tören eldivenlerini takan çocuk kutlamaları bu şekilde takip etti. Zaman zaman da babasının telefonuyla törenden fotoğraflar çekti.

YABANCI ÖĞRENCİLER İLGİ ÇEKTİ

Öğrencilerin halk oyunları renkli görüntüler yaşattı. Geçit törenine katılan uluslararası bir okulun yabancı öğrencileri ile klasik otomobiller ilgiyle izlendi.

AKÇAKALE\'DEN ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Bu arada Vatan Caddesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa Akçakale\'dan gelen öğrenciler de katıldı. Tören devam ederken öğrenciler uçaklarına yetişmek için alandan erken ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detaylar

-Panonun kapısının kırılmasından detay görüntüler

-Panonun kontrol edilmesi

-Vali Şahin\'in konuşması

-Geçit töreninden detaylar

-Babasının tören eldivenlerini takan çocuktan genel ve detay görüntüler

-Alınan önlemlerden detaylar

29.10.2017 - 10.58 - Haber Kodu : 171029024

29.10.2017 - 13.13 - Haber Kodu : 171029062

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2- (Havadan Görüntülerle) MOTOSİKLETLİLERİN \'CUMHURİYET KONVOYU\'

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Uğur AYAZSIN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Türk bayraklarıyla donatılmış yaklaşık 2 bin motosikletli \'Cumhuriyet\' konvoyu oluşturup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprü Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Kadıköy Caddebostan\'da toplanan motosiklet tutkunları \'Cumhuriyet\' konvoyu oluşturup buradan Avrupa Yakası\'na doğru harekete geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 2 bin motosiklet, korna ve sirenler eşliğinde kıta değiştirdi. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprüde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren geçiş sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Motosikletli grup, Beşiktaş istikametinden Edirnekapı Şehitliği\'ne gitti.



Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlilerin köprü geçişi sırasında havadan çekilen görüntüleri

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntü

-Motosikletlilerin gelişi

-Konvoy halinde köprüden geçişleri

-Taşınan Türk bayrakları

-Genel ve detaylar

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3- MARKETİ SOYAN SİLAHLI GASPÇIDAN \"ÇOCUK ŞEMSİYELİ\" ÖNLEM ...

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İSTANBUL, DHA

Tuzla\'da elindeki silahla kasiyeri tehdit ederek 6 bin TL\'yi gasp eden şüpheli S.E. (40) gözaltına alındı. S.E.\'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için elinde çocuk şemsiyesi taşıması da güvenlik kameralarına yansıdı. Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Hızır Reis Caddesi\'nde bulunan bir markete 25 Ekim\'de gelen kar maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit etti, ardından kasadaki 6 bin TL\'yi alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti ve şüphelinin evine giriş anına kadar olan bütün kamera görüntülerini tek tek inceledi. İşsiz olan arada bir de minibüsçülük yapan şüphelinin S.E. olduğunu tespit eden ekipler, dün şüpheli S.E.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli S.E., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:(Güvenlik kamerası)

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-Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin silahından görüntü

-Elindeki silahtan görüntü

-Gasp anı

-Şüphelinin emniyetten çıkması

-Genel ve detaylar

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4- KADIKÖY\'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber - Kamera:İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Kadıköy\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Kadıköy\'de dün aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, kendisinden 23 yaş küçük kocası tarafından başından silahla 2 kurşunla vuruldu. Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

\"ABLAMA TEHDİT MESAJLARI BİRTÜRLÜ BİTMEDİ\"

Cenazeyi bugün almaya gelen Selva Sağlam Yılmaz\'ın kardeşi Sinan Sağlam, katil zanlısı olan Emrah Yılmaz\'ın para nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti. Sinan Sağlam, daha önce de ablasının, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emrah Yılmaz tarafından 8 yerinden bıçaklandığını ve banka kartı şifrelerini istediğini söyledi. Ablasının daha önce eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Sağlam, \"Ablama tehdit mesajları bir türlü bitmedi. Tahmin ettiğim kadarıyla ablamdan para istiyordu. Ablam vermeyince de tehdit ediyordu\" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Selva Sağlam Yılmaz\'ın cenazesi, Üsküdar\'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı\'nın gasilhanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Selva Sağlam Yılmaz\'ın kardeşi Sinan Sağlam\'ın açıklamaları

-Adli Tıp Kurumu\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

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5- GÜLER SABANCI: CUMHURİYET, BİZİ BİR ARADA YAŞATAN, BİZİ BİZ YAPAN TÜM DEĞERLERİN KARŞILIĞIDIR

Haber: İSTANBUL DHA

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, \"Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır\" dedi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: \"Uzun yıllardır \'Birlikten Cumhuriyet Doğar\' söylemiyle gerçekleştirdiğimiz kutlama kampanyalarımızın merkezine toplumsal olarak birleştirici unsurları alıyoruz. Bu yıl da ortak değerlerimizi, ortak kelimelerimiz üzerinden vurgulayan kampanyamızın toplumun her kesiminden büyük beğeni alması; ülkemizde çoğulculuğa ve birleştiriciliğe verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır. Atamızın \'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz\' sözünden hareketle biz de, Türkiye\'nin Sabancı\'sı olarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e ve Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.\"