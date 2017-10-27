DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- OKMEYDANI\'NDA İKİ HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Okmeydanı TEM bağlantı yolunda iki hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri kurtarılmaya çalışılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntü

27.10.2017 - 13.10 Haber Kodu : 171027070_

27.10.2017 - 13.17 Haber Kodu : 171027072_

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2- ADLİYEDE OLAY

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda \'çocuğa cinsel istismar\' davasında sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren sanık yakınları, ortalığı birbirine kattı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan sanık yakınları, adliye koridorlarında bağırmaya başladı. Kendilerini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlilerine de tepki göstermeleri üzerine olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grup adliyeden uzaklaştırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Güvenliğin kadınları adliyeden uzaklaştırması

- Bir kadının sürüklenmesi

- Genel detaylar

27.10.2017 - 12.29 Haber Kodu : 171027059

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(ek görüntüyle)

3- ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYILINCA...

- Kokunun geldiği boş binada günlerdir burada olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan Ali Çağlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerini eve girmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ekiplerinin maske takarak eve girmesi

-İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin eve girmesi

-Cesedin çıkarılması

-Adli Tıp aracına konması

27.10.2017 - 11.55 Haber Kodu : 171027049

27.10.2017 - 12.31 Haber Kodu : 171027060

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4- SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: HASTA MEMNUNİYETİ YÜZDE 75\'LERDE

* Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,

\"Hemşire, doktor sayımızı OECD ortalamasının altında ve sıralama da sonlardayız. Bu insan gücüne rağmen harcadığımız paranın düşüklüğüne rağmen elde ettiğimiz sonucun yüksekliğinin bize bir şey söylemesi lazım\"

\"Biz bunu şöyle duyuyoruz, hissediyoruz; ağırlıklı olarak sağlık çalışanı kaldırıyor bu yükü. Hasta memnuniyeti yüzde 75\'lerde. O zaman çalışanın memnuniyetinin gözden geçirilmesi lazım dedik\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özel bir üniversitenin 2017-2018 Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Törende Bakan Demircan\'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Programda Bakan Demircan öğrencilere akademik yılın ilk dersini verdi. Bakan Demircan derste yaptığı konuşmasında, \"Türkiye\'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bu bir yönüyle büyük bir başarı, bir yönüyle de büyük bir sorumluluk. Üniversite her yere açmakla olmuyor. Üniversiteye eleman yetiştireceğiz, öğretim elemanımızı yetiştireceğiz. Hocalar yeterli sayıya ulaşacak. Üniversitelerimiz araştırma merkezleri haline gelmeli. Üniversite bilgiyi verecek elbette ama bilgi üretiminde de öncülük edecek, bilginin ürüne dönüşmesi içinde öncülük edecek. Üniversite sadece öğrenciler düzeyinde değil aynı zamanda iş alemiyle, piyasayla, hayatla da bağını kuracak. Bağlantısı içerisinde verimini orada da gösterecek. Türkiye bu istikamette yürüyor ve yürümeli. Eğitim alanında Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da ifade ettiği gibi arzuladığımız noktayı elbette, biz çok önemli mesafeler arzuladığımız için yakalayamamış görünüyoruz. Ama biliniz ki kısa zamanda bunlar yakalanacak. Türkiye bu istikamette bütçe kaynaklarını en ciddi şekilde birinci sırada eğitime ayırıyor. Sağlık bile eğitimin seviyesinde değil. Eğitimin grafiği sürekli yükseliyor. Sağlığın grafiği bir yerden sonra düz gidiyor. Biz sağlık olarak gayri safi milli hasıla içerisinde yüzde 5\'leri anca ayırıyoruz. Ama eğitim de bu yüzde 7\'leri buldu. O şekle gidiyor\" dedi.

\"HEMŞİRE, DOKTOR SAYIMIZI OECD ORTALAMASININ ALTINDA VE SIRALAMA DA SONLARDAYIZ\"

Demircan, \"Hemşire, doktor sayımızı OECD ortalamasının altında ve sıralama da sonlardayız. Bu insan gücüne rağmen harcadığımız paranın düşüklüğüne rağmen elde ettiğimiz sonucun yüksekliğinin bize bir şey söylemesi lazım. Biz bunu şöyle duyuyoruz, hissediyoruz; ağırlıklı olarak sağlık çalışanı kaldırıyor bu yükü. Hasta memnuniyeti yüzde 75\'lerde. O zaman çalışanın memnuniyetinin gözden geçirilmesi lazım dedik. Şimdi elbette ki hasta memnuniyeti 75\'de de kalmamalı yani 4 hasta geldi, 3\'ü memnun, biri memnun değil. Bu kabul edilebilecek bir şey değil, 90\'ları geçmesi lazım. Herkesi yüzde 100 memnun edemeyebiliriz. Ama 75 düşük. Onun yükselebilmesi için hizmeti verenin de memnuniyetinin yükselmesi lazım dedik. Ve o alana da yöneldik. Sağlıktaki hedeflerimizden bir tanesi, sağlık çalışanlarımızın OECD normlarına yaklaşacak şekilde artırılması… Elbette ki bir bütün içerisinde bunu yapmak zorundayız. Ülkenin gayrisafi milli hasılasını hep beraber yükselttiğimiz zaman sağlıkta harcadığımız rakam da büyüyecek\" şeklinde konuştu.

\"UZMAN HEKİM AÇIĞIMIZ VAR O AÇIĞIN KAPANMASI BİRAZ KOLAY DEĞİL\"

Bakan Ahmet Demircan, \"Mecburi hizmet kurallarının öncesinde ihtiyaçlara göre nerelere kadro açalım görüşmesi yaptığımızda şunu gördük; pratisyen hekim sayısında açığımız önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde kapanacak, iyi gelişmeler. Yeterli sayıda mezun vermeye başladı üniversitelerimiz. Ama uzman hekim açığımız var o açığın kapanması biraz kolay değil. Çünkü tıpta gelişmeler devam ediyor. Dinamik bir alan. Daha önceden meslek dalı olmayan alanlar meslek dalı haline geliyor. Uzmanlık alanındaki ihtiyacı karşılayabilmek için TUS (Tıpta uzmanlık sınavı) kadrolarını 6 binden 8 bine çıkardık. Hem üniversitelerimizin kadro ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olacak, hem de attığımız bu adımın etkisini bir 5 yıl sonra göreceğiz. Çünkü 4-5 yıl sonra uzmanlar gelmeye başlayacak. Gelişmeler olumlu\" diye konuştu.

\"ESNEK BİR ÇALIŞMA MODELİ GELİŞTİRMEK MÜMKÜN\"

Demircan, \"Üç şey var elimizde; mekan, donanım ve insan unsurumuz. İnsan unsurumuzun en verimli bir şekilde hizmete katılmasını sağlayacak yatırım yapmamız lazım. Şu andaki mevcut düzenlemede bizim yetiştirdiğimiz insan gücümüz verimli bir şekilde hizmete katılmada zorlanıyor. Kurallar var, ya üniversitedesin ya dışarıdasın gibi daraltmışız alanı. Halbuki esnek bir çalışma modeli geliştirmek mümkün. Üzerinde çalışıyoruz. Bizim hedefimiz şu; biz 80 milyonluk bir ülkeyiz bu hastaneler bu milletin, içine konan donanımları bu millet ödüyor. Yetişmiş insan gücü de bu milletin insan gücü. Bizim sağlığı yönetenler olarak görevimiz ne? Milletimizin hizmetine bu mekanları, bu donanımı ve bu insan gücümüzü en verimli şekilde sunmak. Bu modeli geliştiriyoruz\" dedi.

Programda ayrıca akademik yükseliş unvan takdim töreni de gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Unvan töreni

- Demircan\'ın açıklamaları

- Detay görüntüler

27.10.2017 - 13.49 Haber Kodu : 171027076

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5- İBB BAŞKANI UYSAL: (ÜSKÜR\'DA KARA İLE DENİZİN BİRLEŞMESİ) VATANDAŞLARIMIZIN ESKİSİ GİBİ RAHATSIZLIK YAŞAYACAĞI BİR DURUM OLMAYACAKTIR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar\'da yağmur sularıyla kara ile denizin birleşmesine neden olan o görüntülerin tekrar yaşanmaması için çalışma yaptıklarını belirtti. Uysal, \"Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı (Meydan Düzenleme Projesi) bittiği zaman, yağmur yağdığında vatandaşlarımızın eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır\" dedi.

Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar\'da yapımı devam eden Üsküdar Meydan Düzenlemesi\'nin yapıldığı şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada bir basın açıklaması yapan Uysal, sağanak yağmurla Üsküdar sahilinde kara ile denizin birleşmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

DENİZ İLE KARANIN BİRLEŞMESİ

Deniz ile karanın birleşmesinin yağmur suyu hatlarının işlememesi nedeniyle yaşandığını kaydeden Uysal, İSKİ\'nin bununla ilgili çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Mevlüt Uysal, \"Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız\" dedi.

\"VATANDAŞLARIMIZ RAHATSIZLIK YAŞAMAYACAK\"

Yukarılardan gelen yağmur sularını yönelik birkaç çalışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi:

\"İSKİ belki yukarılardan bu sorunu kolektör ile çözmek veyahut belediye binamızın oralardan Harem tarafına tünel ile geçişini sağlayarak bir çözüm bulmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiği zaman yağmur yağdığında vatandaşlarımız eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır\"

Görüntü Dökümü

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-Başkan Uysal\'ın şantiye alanına gelmesi

-Üsküdar Meydan Düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi alması

-Basın açıklaması

-Başkanın soruyu yanıtlaması

27.10.2017 - 13.48 Haber Kodu : 171027075

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6- YUNANİSTAN\'A KAÇAN DARBECİ ASKERLERİN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerlerin de arasında bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerin de arasında bulunduğu 9\'u tutuklu 19 sanık hakkında açılan davayı kabul etti.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu savcıları Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, 9\'u tutuklu 19 şüpheli yer aldı. Şüphelilerin kalkışma sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'nda hareket ederek, helikopterlerle İstanbul çevresindeki eylemlere katıldıkları 8\'inin de daha sonra Yunanistan\'a firar eden şüpheli eski askerler olduğu kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR

Tüm şüpheliler hakkıında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 8 şüpheli hakkında ayrıca \"kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 şüpheli hakkında ise ayrıca \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 19,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, Yunanistan\'a askeri helikopter ile kaçan ve haklarında \"yokluklarında tutuklama\" kararı bulunan firari şüpheliler hakkında ayrıca \"Askeri ceza kanunun\" da yer alan \"Yabancı memlekete firar\", \"Askeri eşyayı kasten tahrip etmek\" ve \"Askeri eşyayı çalma\" suçlarından da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

\"KAÇIP İLTİCA ETMELERİ ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU KANAATİNİ DOĞURDU\"

İddianamede kaçan firari askerler için, \"Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra 8 şüphelinin TSK\' ya ait askeri helikopterle Yunanistan\' a kaçmaları ve iltica talebinde bulunmaları gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin \"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma\" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı anlaşılmaktadır\" denildi. İddianamede, askeri helikopterle Yunanistan\'a kaçma planları ve rotaları da anlatıldı.

20 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ DÜRBÜNÜ DE ALMIŞLAR

Helikopterin teslim alındıktan sonra yapılan incelemesinde, şüphelilerin helikopterde bulunan \"Dost düşman tanıma kodu\" cihazını montaj yerinden söktükleri, ayrıca helikopter içerisinde bulunan 20 bin ABD Doları değerindeki gece görüş dürbününü de aldıkları kaydedildi.

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7- TARİHİ ESER VE CEP TELEFONU OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya\'da yaptığı operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler, yağlı boya tablosu ve binlerce cep telefonu materyalleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 19 Ekim\'de İstanbul ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul\'da 12 adres ve Antalya\'da bir eve baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 18\'i Roma İmparatorluğu dönemine ait sikke, 4\'ü yağlı boya tablosu, toprak kulp, insan figürü, bileklik, bronz yüzük olmak üzere toplam 27 parça tarihi eser, 10 bin 853 adedi mobil LCD ekranı olmak üzere toplam 21 bin 664 parça cep telefonu aksesuar ve aksamları ile 700 adet taşıt kamerası ele geçirildi. Polis ekipleri kaçakçılıktan elde edildiğini değerlendirilen 29 bin Euro, 50 bin 571 Amerikan Doları ve 45 bin 720 lira paraya el koydu.

Ekipler operasyonla ilgili olarak 7 kişi hakkında \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\' ile \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' muhalefet suçlarından işlem yaptı.

Görüntü Dökümü

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(Polis kamerası)

-Ele geçirilen tarihi eserler ve materyaller

-Paraların görüntüsü

27.10.2017 - 12.52 Haber Kodu : 171027065_

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8- GALATASARAYLILARDAN \'ROCKY\'Lİ PANKARTA\' İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)

GALATASARAY- Fenerbahçe arasında oynanan son derbide Galatasaray tribülerinin oluşturduğu Rocky temalı pankart açılıp \"Ayağa kalk\" şeklinde tezahürat atılmasının sosyal medyada FETÖ ile ilişkilendirilmesi üzerine bir grup Galatasaray Spor Kulübü üyesi suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, \"Galatarasay taraftarı olarak spor kulübümüzün isminin ve bu spor kulübünü sevdiğimiz desteklediğimiz için adlarımızın Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı cümlede kullanılmak ve tüm Türkiye\'ye gerçek gibi yansıtılmak suretiyle şahsımıza iftira atılmıştır\" denildi.

Türk Telekom Stadyumunda 22 Ekim 2017\'de düzenlenen derbide açılan Rocky temalı kareografinin FETÖ ile ilişkilendirilmesi üzerine Galatasaray Spor Kulübü üyesi bir grup, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Galatasaraylılar, kendi tribünlerinde açılan dev Rocky pankartı ve \"Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor\", \"Ayağa kalk\" şeklinde atılan tezahüratlarla FETÖ\'yü ilişkilendirdiği gerekçesiyle Twitter\'da \"12numara.org\" sosyal medya hesabının kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren\'e şikayet dilekçesi verdi.



\"MOTİVASYON SAĞLANMAK İSTENDİ\"

Dilekçede, Rocky karakaterinin boks müsabakalarında sergilediği mücadeleci tavrın, futbol müsabakasına da yansıtılmasının amaçlandığı, Galatasaray takımı oyuncularına motivasyon sağlanmak istendiği ifade edildi. Ancak 12numara.org hesabının kullanıcısı şüpheli veya şüphelilerin bu konuda bir takım paylaşımlar yaparak pankart ve atılan tezahüratlarla FETÖ bağlantısı olduğuna dair asılsız iddialar ortaya attığı belirtildi. Bu bağlantı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım verdiği falimatla soruşturma başlatıldığı anlatılan dilekçede, \"Galatarasay taraftarı olarak spor kulübümüzün isminin ve bu spor kulübünü sevdiğimiz desteklediğimiz için adlarımızın Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı cümlede kullanılmak ve tüm Türkiye\'ye gerçek gibi yansıtılmak suretıyle şahsımıza iftira atılmıştır. İşbu iftira ve yaratılan haksız ve mesnetsiz algı dolayısıyla son derece üzüldüğümüzü belirtmek isteriz\" denildi.



HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

Dilekçede, \"12numara.org\" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı şüpheli veya şüphelilerin \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca şiddete neden olabilecek açıklamalar\", \"İftira\" ve \"Hakaret\" suçlarından haklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.

Dilekçede, ayrıca şüphelilerin tutuklanması ve kullandıkları Twitter hesabına erişimin de engellenmesi talep edildi.