DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

İstanbul\'da güneşli günler, bugün yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Önlemini önceden alanlar ise yağmurdan şemsiyelerini açarak korundu.

Yağış, hafif şekilde İstanbul genelinde sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Yağmurda yürüyenler

-Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açması

-Çantalarını başlarına koyanlar

-Genel ve detaylar

24.10.2017 - 13.23 Haber Kodu : 171024062

===================================

2- METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizde fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, \"Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz\'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.

Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.

=====================================

3- \"ŞİŞLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ YIKILMASIN\" EYLEMİ

* CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,

\"İhanet projelerine son verilmesini istiyorsanız, kente karşı yeni suçlar işlemek istemiyorsanız gelin bu projeden derhal vazgeçin\"

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan veliler, okulu yıkılarak başka bir yere taşınacağı gerekçesiyle eylem yaptı. Eyleme, \'Şişli Endüstri Meslek Lisesi Yıkılmasın\' sloganı atan çok sayıda öğrenci de destek verdi.

\"Okulumu Yıktırmam İnisiyatifi\' adı altında buluşan aralarında veli ve mezunların bulunduğu grup, Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 13.00 sıralarında bir araya geldi. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Veliler ellerinde \'Barakada eğitime hayır\', \'Okulumu taşıma\', \'Önce okulumu yap\' yazılı dövizler açtı.

Burada veliler adına bir basın açıklaması yapan Ercan Badun, 5 bin öğrencisi bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılarak öğrencilerin ortada bırakılacağını ve perişan olacaklarını söyledi.

VELİLERİN İSYANI

Okulun başka bir yere taşınmasını, baraka veya prefabrik binalarda üst üste eğitim verilmesini istemediklerinin kaydeden Badun, \"60 dönümlük bir araziden 17 dönümlük bir noktaya geldik. Burada inşaatlar başladı ve olağanca hızıyla devam ediyor. Bizim talebimiz, bu 17 dönüm üzerinde öğrencilerin, herhangi bir okula taşınmadan eğitim öğretime devam etmelerini istiyoruz. Bizim, devlet büyüklerimizden talebimiz budur\" dedi.

\"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN\"

Velilerden Şule Şanal da, okulun yıkılmasına, çocukların başka okullarına taşınmasına tepki gösterdi. Şanal, \"Çocuklar ve veliler bu okula muhtaç. Burada sadece 5 bin kişi değil onbinler mağdur. Eğitim sorununun çözülmesi için bu tür okulların çoğaltılması gerekir. Bu okullara sahip çıkılmalıdır. İnşallah yetkililer sesimizi duyar\" diye konuştu.

\"YENİ BİR İHANET ANITI DİKİLMESİN\"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılmaması gerektiğini, yoluna bir bilim yuvası olarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Yarkadaş, \"İhanet projelerine son verilmesini istiyorsanız, kente karşı yeni suçlar işlemek istemiyorsanız gelin bu projeden derhal vazgeçin. 6 bin öğrenci ile 600 öğretmeni yerinden yurdundan etmeyin. Şişli Endüstri Meslek Lisesi herhangi bir okul değildir. İçinde atölyeleri bulunan Türk sanayisine projeler üreten, ödüller alan, bilim dünyasına katkılar sunan bir okul. Şimdi bu okulu bir şirkete peşkeş çekmek isteyenler, kesilecek her ağaçtan koparılacak her çiçekten sorumludur. Buraya yeni bir ihanet anıtı dikilmesin\" dedi.

EYLEME ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Basın açıklamasının ardından veliler, eylemlerini bir süre daha alkışlarla ve sloganlarla sürdürdü. Bu sırada dersleri biten ve okuldan çıkan öğrenciler de velilerin yanına gelerek eyleme destek verdi. Öğrenciler sık sık \'Şişli Endüstri Meslek Lisesi Yıkılmasın\' sloganları attı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Okul önünde toplanan veliler

-Döviz açanlar

-CHP Milletvekili Barış Yarkadaş

-Yarkadaş\'ın konuşması

-Aileler adına Ercan Badun\'un konuşması

-Veliler ile röp

-Okuldan çıkan öğrenciler

-Öğrencilerin slogan atması

-Genel ve Detaylar

===============================

4- FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Murat Aksoy\'un da bulunduğu, 23\'ü tutuklu 2\'si firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye gelen raporda 6 sanığın Bylock kullanıcısı olduğu ve yaptıkları görüşme kayıt sayısına ilişkin bilgiler yer verildi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada 23\'ü tutuklu 26 sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanı ilgili kurumlardan istenen bazı raporların dava dosyasına ulaştığını açıkladı.

BANK ASYA HESAPLARI

Sanıkların Bank Asya\'da hesabının bulunup bulunmadığı, var olan hesaplarda örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, aralarında Atilla Taş\'ın da bulunduğu 6 sanığın Bank Asya\'da hesabının bulunmadığı kaydedildi. Tutuklu 4 sanığın ise Bank Asya\'daki hesaplarının şüpheli olduğu, diğer sanıkların ise bankada hesabının bulunduğu ancak hayatın olağan akışına aykırı bir hareketin söz konusu olmadığı belirtildi.

6 SANIKTA BİNLERCE KEZ BYLOCK GÖRÜŞME KAYDI İDDİASI

Daha sonra 6 kişinin Bylock kaydının olduğu yönünde gelen yazı okundu. Yazı içeriğinde sanıklardan Ufuk Şanlı\'nın 3 bin, Davut Aydın\'ın 3 bin 91, Seyit Kılıç\'ın 3 bin 541, Bülent Ceyhan\'ın 5 bin 227, Mutlu Çölgeçen\'in 20 bin 668, Oğuz Usluer\'in 20 bin 119 görüşme kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Davayla ilgiyi arşiv görüntüler

24.10.2017 - 13.26 Haber Kodu : 171024064

===================================

5- SEDAT PEKER İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

İstanbul DHA

İnternet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisini imzalayanları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, \"Tehdit\" ve \"Suç işlemeye tahrik\" suçlarından 11 yıla kadar dava açılan Sedat Peker ifade verdi.

Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi\'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker\'in ifadesinde, \"Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir\" dediği öğrenildi. Beraatini isteyen Peker\'in, \"Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum\" ifadelerini kullandığı belirtildi.

====================================

6- ONUR ÖZBİZERDİK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney\'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç\'ın torunu Onur Özbizerdik hakkında duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Şikayetçi olan eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan ise duruşmada hazır bulundu.

Adil Serdar Saçan, sanık Onur Özbizerdik\'in gözüne yumruk atarak darp ettiğini belirterek \"İstanbul Organize Suçlar Şube müdürü olduğum dönemde sanık hakkında işlem yaptım. Bu işlemden sonra da sanığı hiç görmedim. Herhangi bir husumetim de yoktur. Hiç bir sebep yokken yaralandım. Arkadaşımın doğum günü için gece kulübünde bulunurken sanık arkamdan yanıma gelerek bana doğru seslendi ve yumruk atıp gitti. Eski görevim nedeniyle yaptığını düşünüyorum\" dedi. Sanık Özbizerdik\'in avukatı Mustafa Köse ise müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini söyledi.

ÖZBİZERDİK\'E ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, usulüne uygun davetiye çıkarılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Onur Özbizerdik hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Olay yerinde tutanak tutan polis memurları hakkında da zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmeden mahkeme, İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak müşteki Adil Serdar Saçan\'ın görev yaptığı dönemde sanık Özbizerdik hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik\'in 25 Eylül 2016\'da bir gece kulübünde olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik\'in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik\'in, polis memuru İbrahim Güney\'i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan\'ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik\'in \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Kamu görevlisine karşı basit yaralama\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Özbizerdik ile ilgili arşiv görüntüler

24.10.2017 - 15.16 Haber Kodu : 171024113

===============================

7- SİLAHIN GEÇMİŞİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ; EMEKLİ ADAMI ATIŞ TALİMİ YAPARKEN ÖLDÜRMÜŞ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de geçtiğmiz Ağustos ayında sebze yetiştirdiği serasında sulama yaparken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 61 yaşındaki Zeki Altınyay cinayeti aydınlandı. Polisin olaydan 13 gün sonra yaptığı \"Türkiye Güven Huzur\" uygulamasında yakalanan bir şüphelinin üzerinden çıkan silahın balistik incelemesi cinayeti aydınlattığı öğrenildi. Polisin yakalanan ruhsatsız silahın izini sürerek zanlıya ulaştığı öğrenildi.

SERASINI SULARKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sancaktepe, Hilal Mahallesinde 10 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk babası Zeki Altınyay sulama yaptığı serasının içinde boynundan tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. Pendik Araştırma hastanesine kaldırılan Zeki Altınyay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

HİÇ DÜŞMANI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada Zeki Altınyay\'ın emekli olduğu ve domates biber ve salatalık yetişdirdiği bir serası olduğunu tespit etti. Zeki Altınay\'ın kimseyle bir kavgasının olmadığı tespit edildi.

KRİMİNAL LABORATUARI İNCELEMESİ OLAYI ÇÖZDÜ

Faili meçhul olarak raflara kaldırılan cinayetle ilgili Kriminal Polis laboratuarından gelen bir sonuçu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetten 13 gün sonra polisin Türkiye çapında yaptığı güven huzur uygulaması sırasında yakalanan C.K.(31) üzerinden çıkan 9 mm çapındaki tabancanın balistik incelemesi sonucu Zeki Altınay cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Bunu üzerine polis ekipleri C.K. adlı kişiyi tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde silahı Eylül ayı başında İlhan S.\'den aldığını söyledi. Bunun üzerine polis İlhan S.\'yi gözaltına aldı.

ATIŞ TALİMİ YAPARKEN CİNAYET İŞLEMİŞ

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde olay yeri yakınlarında tabancayla rastgele ateş ederek talim yaptığını söylediği öğrenildi. Olay sırasında İlhan S.\'nin de yanında bulunan arkadaşları da bu ifadeyi doğruladı.

ATIŞ TALİMİ YAPILAN YERDE 75 BOŞ KOVAN BULUNDU

Şüphelinin atış talimi yaptığı yerde yapılan aramada polis 75 adet boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında şüphelinin silahından çıkan bir merninin Zeki Altınyay\'ın ölümüne neden olduğu öğrenildi. Şüpheli İlhan S.\'nin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

24.10.2017 - 12.14 Haber Kodu : 171024051

