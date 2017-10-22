DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN VURABİLİRİZ (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları\'nın 2023 Gençlik Şurası programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar\'da, Tendürek\'te, Cudi\'de, Bestler-Dereler\'de, Kandil\'de F-16 olur oraya doğru gideriz.

Nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

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- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI\'NDAKİ İSTİŞARE TOPLANTISI SONA ERDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Basına kapalı olarak Sütlüce\'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın il binasından çıkışı



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2- HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NİN BAHÇESİ\'NDE YANGIN...

* Yangın kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN / İstanbul DHA

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesinde yangın çıktı. Dumanlar hastaneye ulaşınca bazı hastalar tahliye edildi.

Yangın hastanenin poliklinikler kısmının bahçesinde plastik hurda malzemelerinin yığıldığı yerde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce dumanlar hastanenin içine doldu. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Kocamustafapaşa itfaiye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek hastaları tahliye etti. Yangının oksijen tüplerinin bulunduğu yere sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ederken hastalar da hastane bahçesinde bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Hastaneden görüntü

-Alev ve dumanlar

-Hastanenin içine dolan dumanlar

-Tahliye edilen hastalar

-Hastane bahçesinde oturmaları

-Detaylar

22.10.2017 - 14.17 - Haber Kodu : 171022059

22.10.2017 - 14.29 Haber Kodu : 171022063

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3- PAKİSTAN BAŞBAKANI ABBASİ, ATAK HELİKOPTERİYLE İSTANBUL\'DA TEST UÇUŞU YAPTI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

D-8 zirvesi için İstanbul\'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen Türkiye\'nin yerli askeri helikopteri T129 ATAK\'ı inceleyip test uçuşu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen yerli T129 ATAK helikopterini yakından incelemek ve test uçuşu gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu\'na geldi. Abbasi, burada ATAK helikopteri hakkında TAİ test pilotu Arif Ateş\'ten bilgi aldı.

Arif Ateş eşliğinde helikopterin ön koltuğuna oturan aynı zamanda pilot olan Başbakan Abbasi, genel havacılık apronundan havalanarak yaklaşık yarım saat İstanbul semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.

\"BİR PİLOT OLARAK DÜNYANIN EN İYİSİ\"

Test uçuşunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, \"Uçuş gerçekten çok iyiydi. Çok etkileyici bir helikopter. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a çok teşekkür ediyoruz. Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarı buldu. Şuanda sözleşme görüşmelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz\" dedi.

PAKİSTAN\'I KORUMAYA DEVAM EDECEK

TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise \"Biz de beğendiği için Pakistan Başbakanı\'na teşekkür ediyoruz. İşbirliği için konuşuyoruz. İnşallah Türkiyemizi koruyan bu helikopter işlemler uygun gelirse Pakistan\'ı da korumaya devam edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Pakistan başbakanının helikopter hakkında bilgi alması

-Helikoptere binmek için park alanına gitmesi

-Helikopterin kalkışı

-Helikopterin inişi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Abbasi\'nin konuşması

-Genel ve detaylar



22.10.2017 - 14.13 Haber Kodu : 171022058

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4- BAĞCILAR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA

Bağcılar\'daki bir emlak dükkanına düzenlenen baskında; skunk, eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine Çınar Mahallesi\'ndeki bir emlak dükkanına uyuşturucu operasyonu düzenledi. İş yerinde yapılan aramada; 50 kilo 327 gram skunk, 106 gram eroin, 66 gram kokain, 15 extacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

-Genel ve detaylar

22.10.2017 - 13.12 Haber Kodu : 171022047