DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NDE SAHİPSİZ ÇANTA ALARMI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Onkoloji bölümü boşaltıldı. Olay yerine bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Binaya giren ekiplerinin incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Hastaların çıkarılması

-Röportajlar

-Detaylar

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2- \"BÜYÜKADA TOPLANTISI\" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

* Şüpheliler hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçlarından 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Büyükada\'daki toplantıya ilişkin aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri ile Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de bulunduğu 8\'i tutuklu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Mahkeme tarafından kabul edildi.

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu 11 şüpheli hakkındaki hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25 Ekim günü Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülecek.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada\'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç\'ın organize ettiği ancak Kılıç\'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir\'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada\'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

AMAÇ; ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KAOSA DÖNÜŞTÜRMEK

İddianamede şüphelilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan İstanbul\'a başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçlandığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 5 yıldan yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan şüpheliler ise şu şekilde; Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü\'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der\'li aktivist Şeyhmus Özbekli.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

17.10.2017 - 12.46 Haber Kodu : 171017079

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3- CHP, DARBE DAVASI\'NDA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

CHP 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaşanan darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'inin tutuklu yargılandığı 143 sanıklı davaya katılma talebinde bulundu. Davaya katılma talepli dilekçesinde, askeri darbelerin demokrasiyi, iktidarı ve muhalefeti ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten CHP, \"İşlenen suçlardan doğrudan maddi ve manevi zarar gördüğünü\" belirterek davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi.



CHP adına davanın görüldüğü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne bir dilekçe sunan Avukat Şerdil Dara Odabaşı, \"15 Temmuz gecesi, kendine \'Yurtta Sulh Konseyi\' adını veren bir gurup cuntacı tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur\" dedi.



CHP\'nin davaya katılma talepli dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



\"Hain kalkışma ile parlamenter sistem ve demokrasimiz hedef alınmıştır. Bu girişim sırasında parlamento ve devlet binaları ele geçirilmeye çalışılmış, halka ve devlet görevlilerine karşı askeri imkanlar kullanılmış ve şanlı Kurtuluş Savaşı sırasında kurulmuş Gazi Meclis bombalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, kalkışmanın duyulduğu ilk andan itibaren TBMM\'ye gitmiş ve bombalama sırasında da parlamento binasında kalmıştır. ne mutlu ki, tüm halkımız, bu kalkışmaya karşı durmuş, parlamento içinde ve dışında gösterilen tarihi mücadele ile darbe girişimi önlenmiştir.\"



Cumhuriyet Halk Partisi, tüzüğünce belirlenmiş ilkeleri gereği parlamenter sisteme tüm varlığı ile bağlıdır. Askeri darbeler tüm demokrasiyi, iktidarı ve muhalefeti ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Haliyle, işlenen suçlardan Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan maddi ve manevi olarak zarar görmüştür. Kovuşturmadan beklenen darbe girişimlerine ilişkin maddi gerçekliğin tüm yönleri ile ortaya çıkarılmasıdır.\"



Avukat Odabaşı, suçtan doğrudan etkilenen müvekkili Cumhuriyet Halk Partisi\'nin davaya katılmasına karar verilmesini talep etti.

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4- EDİRNE\'DE LÜKS CİPE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne\'de, Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan lüks cipte 4 kilo 415 gram kokain ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, 10 Ekim\'de Edirne\'de M.Ş (47) ve Bulgaristan uyruklu N.İ.A.\'nın (45) bulunduğu Bulgaristan plakalı cipi durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Dedektör köpeğin cipin çeşitli yerlerine tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, cipin altına gizlenmiş, paketler halinde toplam ağırlığı 4 kilo 415 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. ile N.İ.A. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Cipten görüntü

-Cipte narkotik dedektör köpeğinin arama yapması

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Genel ve detaylar

17.10.2017 - 12.20 Haber Kodu : 171017073

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5- MİLLİ GÜREŞÇİYİ VURANLAR YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem\'i, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 4 kişi gözaltına alındı.

Olimpiyat oyunlarında erkekler Grekoromen stilde 98 kiloda, bronz madalya kazanan milli sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Okmeydanı\'nda trafikte yol verme kavgasıyla başlayan olay sonrasında, milli güreşçi iki bacağından vurularak yaralanmıştı. Cenk İldem, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sırasında Cenk İldem\'in yanında bulunan yeğeni Erkan İldem ise yara almadan kurtulmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada polis olaya karıştıkları tespit edilen Ahmet T. ile Alpay G. adlı kişileri gözaltına aldı. Bu kişiler ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, soruşturmayı derinleştiren cinayet büro amirliği ekipleri firari olarak aranan Alpaslan B. ve Muhammet K. adlı kişileri de gözaltına aldı.

Şüphelilerden Alpaslan B.\'nin daha önceden hırsızlıktan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.Şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.10.2017 - 14.01 Haber Kodu : 171017111

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6 - MARKETÇİYE \"CİNSEL İSTİSMAR\"DAN 52 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Avcılar\'da market sahibi D.C.(43) \'nin, aynı mahallede oturan iki küçük kız kardeşe iş yerine geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli D.C.\'nin mağdurlara her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdiği, olanları da kimseye anlatmamasını söylediği de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre; Avcılar\'da market sahibi D.C., 7 yaşındaki H.T.\'ye 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. H.T. de olayı okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Okul idaresinin yaptığı ihbar sonrasında şüpheli D.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatılmasının ardından şüpheli D.C.\'nin, H.T.\'nin 11 yaşındaki ablası N.T.\'ye de farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.



MAĞDURA KEK VE ÇİKOLATA VERMİŞ

İddiaya göre, market sahibi D.C., mağdur H.T.\'ye her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdi ve sonrasında da olanları kimseye anlatmamasını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli D.C. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. D.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



52 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, D.C. hakkında iki kez \"Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, D.C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.