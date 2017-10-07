DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KEPÇE SU BORUSUNU PATLATTI; CADDE GÖLE DÖNDÜ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kartal\'da internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında iş makinesinin içme suyu hattını patlaması sonucunda cadde göle döndü.

Kartal Atalar Mahallesi Çanakkale caddesinde internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Patlama sonrası tazyikli su nedeniyle cadde göle döndü. Tazyikli suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kepçesiyle kapatıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca tonlarca su diğer cadde ve sokakları bastı.

Tadilat çalışmaları için ana vana kapatıldı ve suyun akışı kesildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Akan su

-Kepçe ile suyu kapatılmaya çalışılması

-Sutun caddeyi göle çevirmesi

-Araçların suda ilerlemesi

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

07.10.2017 - 17.51 Haber Kodu : 171007149

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2- İSTANBUL\'A DEAŞ OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2\'si tutuklandı.

DEAŞ terör örgütü bünyesinde daha önce Suriye\'de çatışmalara katıldığı belirlenen kişileri tespit eden İstanbul polisi düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 2\'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan şüphelilerin fotoğrafları

07.10.2017 - 15.17 Haber Kodu : 171007101

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(havadan görüntülerle)

3- ŞEHİTLER TEPESİ\'NE ŞEHİTLER ANITI YAPILIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi\'nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor.

Anıt için çalışmalar bugün başladı. Ay yıldızın bulunacağı anıtta yıldızın üstünde bir de polis amblemi olacağı öğrenildi.

İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 39\'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu.

Hain saldırının ardından \'Beleştepe\' adıyla anılan yere, Beşiktaş Belediye Meclisi\'nin kararıyla \'Şehitler Tepesi\' adı verilmiş hemen karşısındaki alana da şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Anıt yapımından detaylar

-Anıt yapımının havadan görüntüleri

07.10.2017 - 17.11 Haber Kodu : 171007137_

07.10.2017 - 15.51 Haber Kodu : 171007117_

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4- AAMİR KHAN SULUKULE ORKESTRASI\'NA ŞEFLİK YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS , İstanbul / DHA

Hint sinemasının ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Hint sineması müziğinin bir klasiği olan \'Avaramu\' şarkısını çalan Sulukule Sanat Akademisi Orkestrası\'na şeflik yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak Türkiye\'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, Fatih\'teki Sulukule Sanat Akademisi\'ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Sulukule Sanat Akademisi\'nin yetkilileri ve öğrencileri tarafından karşılanan Khan,

burada yoğun ilgi gördü. Sulukule Sanat Akademisi\'ni gezen Khan, buradaki eğitimler hakkında Başkan Mustafa Demir\'den bilgi aldı.

AVARAMU SÜRPRİZİ

Sulukule Sanat Akademisi\'nin çocuklardan oluşan orkestrasının ders gördüğü sınıfa giren Khan, burada bir süre çalışmaları izledi. Sahneye davet edilen Aamir Khan\'dan orkestranın çalacağı bir esere şeflik yapması istendi. Orkestra, Hint sineması müziği klasiklerinden \'Avaramu\' şarkısını Khan\'ın şefliğinde icra etti.

\"MÜZİK KALPLERİMİZE HUZUR VE MUTLULUK VERMEKTEDİR\"

Orkestradaki öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Hintli yıldız Khan, akademiyle ilgili düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Akademinin çalışmalarından çok etkilendiğini belirten Khan, \"Çalışmalarınızdan dolayı çok memnun oldum. Bu tür çalışmalar keşke benim şehrim Mumbai\'de de olsaydı. Mumbai\'de müziğe ve sanata karşı çok ilgi var fakat böyle bir çalışma yok. Müzik, kalplerimize huzur ve mutluluk vermektedir. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, \"Bu şarkıyı çocuklarımız, dün gece iki, üç saatlik bir çalışma ile bugün sundular. Son derece yetenekli çocuklarımızı alkışlıyoruz. Burada yaklaşık 4 bin öğrencimiz var. Her okula bir orkestra projemiz var. Fatih\'te 25 okulda milli oda orkestramız olacak şekilde çalışmalarımız var\" ifadelerini kullandı.

Akademide eğitim gören öğrenciler ziyaret sırasında yoğun ilgi gösterdikleri Aamir Khan ile bol bol resim çektirdi. Ziyaret yaklaşık 1 siaat sürdü

Görüntü Dökümü

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-Aamir Khan\'ın akademiye gelişi

-Akademinin gezilmesi

-Orkestaranın çalışmalarının izlenmesi

-Aamir Khan\'ın şeflik yapması

-Açıklamalar

-Genel ve detaylar

07.10.2017 - 16.43 Haber Kodu : 171007132_

