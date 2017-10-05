DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntüyle)

1- TOPBAŞ\'TAN YENİ BAŞKANA ZİYARET - 3

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş, göreve yeni seçilen Mevlüt Uysal\'ı Saraçhane\'deki İBB binasında ziyaret etti.

\"BİR KENARA ÇEKİLMEK, İNZİVAYA ÇEKİLMEK ANLAYIŞIMIZ YOKTUR. İNSANLIK İÇİN VARIM BUNDAN SONRA\"

Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a görevinde başarılar dileyerek, \"Kendisini ayrıca takdir ettiğim Avukat Mevlüt Uysal\'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. Tabiki bilgilerimizi aktaracağız. Kitap, konferans başka bir şey olabilir. Bu şehirdeyim. İstikametimiz vatanımızın milletimizin geleceğine hizmetkar olmak. Bir kenara çekilmek, inzivaya çekilmek anlayışımız yoktur. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. İnsanlık için varım bundan sonra\" diye konuştu.

\"KADİR BEYİN GÖREVİNİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum. Her başımız sıkıştığında kendisinden İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

---------------

-Topbaş\'ın açıklaması

-Uysal\'ın açıklaması

-Detaylar

05.10.2017 - 12.52 Haber Kodu : 171005054

===========================

2- BOZDAĞ: REFERANDUMUN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE HİÇBİR GEÇERLİLİĞİNİN OLMADIĞINI İLAN ETMELİDİR

Haber / Kamera: Enver ALAS, İstanbulDHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik açılış törenine katıldı.

Üniversitenin Florya\'daki yerleşkesinde gerçekleşen törende konuşan Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

\"BUNLARI YAPARSA, YAPTIĞI YANLIŞTAN O ZAMAN DÖNMÜŞ OLUR. YAPMAZSA ...\"

\"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" diyen Bozdağ şunları söyledi: İkincisi, Irak\'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Üçüncüsü, Irak hükümetiyle kendi aralarında olan anlaşmazlıkları çözmek için şartsız Irak hükümetiyle görüşmelere başlamalıdır. Dördüncüsü de bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası\'nı kendileri içinde bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir. Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa bölge o zaman dünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler olacak demektir.\"

\"MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR\"

Türkiye\'nin Kuzey Irak\'ta olan bitenleri kendi milli güvenliği bakımından doğrudan tehdit olarak değerlendirmekte olduğunu kaydeden Bekir Bozdağ, \"Bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması için elbette bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Türkiye, Iran, Irak, beraber ve uluslararası toplumun desteğiyle buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

05.10.2017 - 11.16 Haber Kodu : 171005086

======================

3- KADIN AVUKATLARDAN \"MÜFTÜLERE RESMİ NİKAH YETKİSİ\" PROTESTOSU



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN, İstanbul DHA

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği üyeleri müftülerin resmi nikah kıyabilmeleri konusundaki yasal düzenlemeyi eleştirerek, protesto etti. İstanbul Barosu\'nda yapılan basın açıklamasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin kadın haklarından geri dönüş ve Anayasa ihlali olduğunun altı çizildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkesi Başkanı Av. Hale Akgün, Eski Devlet Bakanlarından Av. Önay Alpago\'nun da aralarında bulunduğu grup adına basın açıklamasını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aydeniz Alisbah Tuskan okudu. Açıklamada \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden, Anayasa\'nın 174. Maddesi ile korunan 8 adet devrim yasası içinde yer alan \'Evlenme Akdinin Evlendirme Memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası\' ihlal edilerek Anayasal suç işlenmektedir\" denildi.

\"KADIN DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR\"

Atatürk ve TBMM\'nin 1926\'da hukuk alanında en büyük devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Tuskan,\"Kadın devrimi gerçekleştirilmiştir. Özel yaşam, evlenme ve boşanma ayrıca miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Türkiye 1985\'de yasalarımız ve Anayasamızın da üstünde olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi\'ni (CEDAW) imzalamış ve taraf olmuştur\" ifadelerini kullandı.

\"MÜFTÜLERİN NİKAH KIYMA YETKİSİNİN VERİLME ANLAYIŞINI PROTESTO EDİYORUZ\"

Tuskan açıklamasını şöyle sonlandırdı; \"\'Laiklik kadın haklarının güvencesidir diyor, toplumda kadın erkek eşitliğinin demokrasi meselesi olduğunu belirterek eşit hak, eşit temsil ve eşit paylaşım taleplerimizden tüm kadınlar olarak asla vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Tüm siyasetçilerden medeni kanundan geri adım atılmamasını talep ediyor. Müftülerin nikah kıyma yetkisinin verilme anlayışını protresto ediyoruz\"



Görüntü dökümü:

-------------------

-Toplantıdan görüntü

-Salondan detaylar

-Basın açıklamasının okunması genel ve detaylar

05.10.2017 - 14.14 Haber Kodu : 171005084_

==================

4- VALİ ŞAHİN, \'15 TEMMUZ ŞEHİDİ MUSTAFA CAMBAZ FOTOĞRAF SERGİSİ\'Nİ GEZDİ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN, İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz\'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılan \'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi\'ni ziyaret eden Vali Şahin, fotoğrafları inceledi, yetkililerden fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Şahin, \"Merhum Mustafa Cambaz kardeşimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Sergide şu duygulara kapıldım. Vatanı için ölebilecek yürekli bir insanın, vatanını objektifine nasıl aşkla, şevkle ve iman dolu bir şekilde yansıttığını, yansıtabildiğini gördüm. Her bir fotoğrafın gerçekten hem etkileyen hem duygu derinliği çok yüksek hem de geleceğe yönelik mesaj içeren yönlerini gördük. Ben bütün İstanbullara, imkanı olup İstanbul\'a gelen bütün vatandaşlarımıza, bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Bu ziyaretleriyle hem şehidimize bir vefa göstermiş hem de profesyonel sanat icrasını görmüş olacaklar. Yani birkaç yönden kazançlı çıkacaklar.\"

Vali Şahin, sergiyi gezdikten sonra hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi, 7 Ekim\'e kadar ziyaret edilebilecek.



Görüntü dökümü:

-------------------

-Şahin\'in gelişi

-Sergiyi gezmesi

-Sergi hakkında bilgi alması

-Hatıra defterine yazması

-Şahin\'in açıklamaları

05.10.2017 - 14.14 Haber Kodu : 171005085_

==================

5- ADALET SARAYINDA 27. ADALET NÖBETİ



Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi avukatları için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda başlatılan \"Adalet Nöbeti\", 27\'nci haftasında da devam etti.

Bu haftaki nöbete gazeteci Musa Kart, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Baro Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve geçtiğimiz hafta tahliye olan yazar Kadri Gürsel ve çok sayıda avukat katıldı. Ellerinde tutuklu avukat Akın Atalay\'ın fotoğrafı bulunan avukatlar, \"adalet\" yazılı pankart açtı.



\"YARGI BAĞIMSIZ OLMAYINCA NE YAZIK Kİ...\"

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran tarafından okunan basın metninde şu ifadelere yer verildi; \"Adalet mülkün temeliyse adliyeler de o mülkün temel taşıdır. Biz avukatlar, müvekkillerimiz için adliye koridorlarında adalet arıyoruz. Müvekkillerimiz adına adalet peşinde koşarken yargının önce bir cemaatin sonra da bir siyasi partinin arka bahçesine dönüşmesine üzülerek şahit olduk. Yargının adalet değil kumpas davaları üretmesine içimiz kan ağlayarak tanıklık ettik. Yargı bağımsız olmayınca ve adliyeler adalet üretmeyince adaleti ne yazık ki başka yerlerde arar olduk. Uzunca bir süredir de kendi meslektaşlarımız için burada adalet nöbeti tutuyoruz. Cumhuriyet Gazetesi\'ne yönelik kumpas davası kapmasında tutuklanan meslektaşlarımız için 27 haftadır buradan adalet talebimizi haykırıyoruz\"



Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Adliye önünde yapılan basın açıklaması

- Detaylar

05.10.2017 - 13.11 Haber Kodu : 171005057

=======================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- BOAT SHOW\'UN İLK GÜNÜNDE 15 MİLYON EURO\'LUK TEKNE SATILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Boat Show Eurasia Tuzla\'da bulunan Viaport marinada başladı. Bu yıl fuarda toplam değeri 430 milyon lirayı bulan 255 tekne sergileniyor. Fuarın ilk gününde 15 milyon Euro değerinde tekne satılırken, bu yıl yerli katılımcıların yanında Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 7 bin işadamının da fuarda tekne denemek için rezarvazyon yaptırdığı öğrenildi.

255 LÜKS TEKNE SERGİLENİYOR

Tuzla\'da bulunan Viaport Marina\'da 4-9 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen fuarda 255 tekne sergileniyor. Teknelerin toplam değerinin 430 milyon lirayı bulduğu belirtilirken fuarın en pahalı teknesi ise 14 milyon Euro\'luk fiyatıyla 44 metre uzunluğunda Cyclone oldu. Bunun yanında 5 metre boyunda teknelerin üzerinde ise 6 bin lira fiyat etiketi var .

7 BİN YABANCI İŞADAMI GELECEK

Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin gezmesi beklenen boat show\'da bu yıl 7 bin yabancı işadamının da rezarvazyon yaptırdığı öğrenildi. Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirliklerinin aralarında bulunduğu ülkelerden gelecek işadamlarının satın alacakları tekneleri denizde deneyecekleri belirtildi.

BİR GÜNDE 15 MİLYON EUROLUK TEKNE SATILDI

Lüks yat ve Katamaran sınıfında satılan bu tekneleri alan kişilerin yabancı işadamları olduğu belirtildi. Boat Show Eurasia\'da bu yıl yeni yapılan 25 tekne modelinin lansmanı yapılacağı, ayrıca eğitici ve eğlendirici etkinlerle yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Havadan görüntülerle botlar

