DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SURİYELİ AKTİVİST ANNE KIZIN ŞÜPHELİSİ AMCA TORUNU ÇIKTI



Ali AKSOYER-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat\'ın Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden birlikte aynı evde kaldığı ev arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği evde bulunan ayakkabı izinin de şüphelinin evinden alınan ayakkabılarla karşılaştırılacağı öğrenildi.

19\'UNDA GELMİŞ 20\'SİNDE GERİ DÖNMÜŞ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat\'ın 19 Eylül 2017 tarihinde feribotla İstanbul\'a geldiği Yenikapı\'da indikten sonra olay yerinin bulunduğu bölgeye geçtiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 20 Eylül 2017 tarihinde marmaray\'la Avrupa yakasına geçtiği daha sonra tekrar Yenikapı\'dan feribota binerek Bursa\'ya geri döndüğü tespit edildi.

AMCASININ TORUNU ÇIKTI

Öte yandan soruşturma sonucu Ahmet Barakat\'ın hayatını kaybeden Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu tespit edildi. Şüphelinin normalde Bursa\'da yaşadığı zaman zaman Orouba Barakat\'ın evine gelerek kaldığı öğrenildi.

ÇAMURLU AYAKKABI İZİ KARŞILAŞTIRILACAK

Bu arada Ahmet Barakat\'ın Bursa\'nın Nilüfer ilçesi, Dumlupınar mahallesi, yonca sokaktaki evinde geniş çaplı bir arama yapıldığı öğrenildi. Arama sırasında bulunan bazı bıçaklara el konurken, bunların olayda kullanılıp kullanılmadığı Adli Tıp Kurumun\'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Öte yandan cinayetin işlendiği evde tespit edilen çamurlu bir ayakkabı izinin de şüphelinin evinde bulunan ayyakkabı izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi.

POLİS 3 GÜN TAKİP ETMİŞ

Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni soruşturma detaylarında ise şüphelinin Bursa\'da muhtemel suç ortaklarının tespiti için polis ekipleri tarafından 3 gün takip edildiği ortaya çıktı. Bu süre zarfında simitçi, seyyar satıcı gibi kılıklara giren Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Ahmet Barakat\'ın evini izledikleri, onu adım adım takip ederek ilişkiye girdiği kişileri tespit etmeye çalıştıkları öğrenildi.

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2- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu sabah İstanbul\'da rahatsızlandı. Dün geceden beri karın ağrısı şikayeti olan Bakan Arslan, Halkalı\'daki Kerbela Aşura Matemi etkinliklerine katılmak için Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Havalimanında ağrıları çoğalan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan hemen hastaneye götürüldü. Bakan Arslan\'ın muayeninin ardından acil olanrak apandisit ameliyatına alındı. Ameliyattan çıkan Bakan Arslan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Aşura etkinliğinde Bakan arslan\'ın gelemeyeceğiyle ilgili yapılan anons.

30.09.2017 - 14.27 Haber Kodu : 170930082

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3- BAKAN KAYA ÇOCUKLARLA AŞURE YEDİ

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne ait Küçükçekmece\'deki Çocuk Evi\'nde çocuklarla birlikte aşure yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Kaya, \"Aşure, kültürümüzde paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 81 ilde bugün çocuk evleri, huzurevleri ile engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde aşure pişirdi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi\'nde bulunan ve 5 kız çocuğunun kaldığı bir çocuk evine ziyarette bulundu.

Çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Kaya, onlarla birlikte aşure yedi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bugün Türkiye\'nin 81 ilinde çocuk evlerimizde aşureler pişti. Ayrıca huzurevleri, engelli ve yaşlı bakım evlerimizde de aşure yapıldı. Çocuklarımızın bu paylaşma duygusunu yaşamasını istedik. Komşularıyla paylaşacaklar, arkadaşlarıyla paylaşacaklar diye konuştu.

ÇOCUK HİZMET MODELİNDE DÖNÜŞÜM

Çocuk evlerinde çocuk hizmet modelinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kaya, şunları söyledi:

\"Geçmişte yurtlar vardı. Haziran ayı içerisinde bu yurtları ev tipi modele dönüştürdük. Bu modelde çocuklarımız ev ortamında komşuluk ilişkilerinin olduğu paylaşmanın yaşandığı bir ortamda büyüyorlar. Bizim kültürümüzde aşure paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul genelinde 130 çocuk evi olduğunu bu evlerde de 5 ila 7 arasında çocuk kaldığını aktardı.

15 TEMMUZ GAZİSİ\'Nİ ZİYARET

Ayrıca çocuklarla sohbet edip yemek yiyen Bakan Kaya, onlara oyuncak hediye etti. Bakan Kaya, buradaki programının ardından çocuk evinin bulunduğu binada yaşayan 15 Temmuz Gazisi Cihan Yıldırım\'ı da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya\'nın çocuk evine gelişi

-Çocukların bakana çiçek vermesi

-Çocukların aşure şarkısı söylemesi

-Bakan ve çocukların aşure yemesi

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-Bakan Oyuncak dağıttı

-Çocuklarla yakından ilgilenme

-15 Temmuz Gazisi ziyaret

-Genel ve detaylar



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4- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 50 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü\'nde daha önceden belirlenen 14 adrese yönelik yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin halen İstanbul\'da örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi\'nde işlemlerini devam ettiği öğrenildi.

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5- 3 İLDE ORTAK FİDYE OPERASYONU



Ali AKSOYER İstanbul DHA

İstanbul\'da bir işyerini basarak iki kişiyi silah tehditi ile kaçıran ve 1 milyon lira fidye isteyen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişileri yakalanmadan önce serbest bıraktıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin cinsel istismar, otodan hırsızlık, yaralama gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirtildi.

İŞYERİNİ BASIP ADAM KAÇIRMIŞLARDI

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, 51. Sokak üzerinde 23 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda maskeli ve silahlı bir şekilde işyerine gelen 5-6 kişi Hüseyin K ve Emrah M. adlı kişileri kaçırdı. Olay sırasında Emrah T. adlı çalışanın 5 bin 500 lirasını gasp eden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

1 MİLYON LİRA FİDYE İSTEDİLER

Bu olaydan bir gün sonra kaçırılan kişilerin akrabalarını arayan şüpheliler Hüseyin K. ve Emrah M.\'nin hayatı karşılığında 1 milyon lira fidye istedi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kaçırılan kişilerin Kocaeli bölgesine götürüldüğü tespit edildi. Fidye ile ilgili süren pazarlıklar sırasında polisin kendinilerini takip ettiğini öğrenen şüpheliler, Hüseyin K. ile Emrah M.\'yi Kocaeli otobüs terminalinde serbest bıraktılar.

3 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI

Perişan bir halde polise ifade veren kaçırılan kişilerin \"Hepsi maskeliydi, yüzlerini göremedik. kim olduklarını bilmiyoruz.\" şeklinde ifade verdikleri belirtildi. Polis olayla ilglii sürdürdüğü soruşturmada kaçırma olayına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için 27 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli, Sakarya ve İstanbul\'da eş zamanlı operayyon yaptı. Operasyonda olaya karışan Mehmet Uluç E.(28), Abdullah K.(29), Abbas B.(30), Cihan A.(55) ve Köksal T.(34) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 tüfek, çok sayıda plastik kelepçe, iki adet telsiz ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Gasp büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

30.09.2017 - 15.19 - Haber Kodu : 170930095

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6- İSTANBUL\'DA KAÇAK İÇKİ VE TÜTÜN OPERASYONU

Haber-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından içki ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüp ve Beyoğlu operayon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda G.A. (32), F.A. (32) ve A.E. (51) yakalandı. Yapılan aramlarda toplam piyasa değeri 125 Bin 550 TL olan 504 şişe dolu halde satışa hazır alkol şişesi, 310 adet çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, 175 litre alkol sıvısı, 150 adet içki şişesi kapağı, 200 adet sahte TPDK bandrolü, 900 adet çeşitli marka ve hacimlerde boş içki şişesi, 2 adet huni, 3 adet hortum, 3.923 adet puro, 2.659 paket sigara tütünü, 80 paket nargile tütünü, 119 paket pipo tütünü, 529 paket kaçak sigara, 1.290 adet makarona doldurulmuş sigara, 11 adet elektronik sigara, 67 adet elektronik sigara likidi, 1.448 paket sigara filtresi, 1.900 paket sigara kâğıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanuna göre adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyondan görüntüler

-Polislerin arama yapması

-Ele geçirilen malzemeler

-Ele geçirilen kaçak içki ve tütünlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 17.22 - Haber Kodu : 170930155