DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL\'A UYARI

Ankara, (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kg arası yağış düşmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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2- İSTANBUL\'DA YAĞMUR BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da beklenen yağmur öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

AKOM\'DAN UYARI

Öte yandan Meteoroloji\'nin uyarısının ardından AKOM da uyarıda bulundu.

AKOM\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10 ile 40 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İtfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. İlçe Belediye Başkanlıkları hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı\"

Görüntü DÖkümü:

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-YENİBOSNA

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Detaylar

21.09.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170921104

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3- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

- ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

ADLİYE ÖNÜNDE KARŞILAŞTILAR

Sultangazi\'de Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak\'ta iki grup arasında çıkan çatışmada silahlı çekilmiş, 3 kişi ölmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne \"Kasten öldürme\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Tehdit\" ve \"Yaralama\" suçlarından dava açıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün davanın ilk duruşması görülecekti. Ancak duruşma öncesi iki grup arasında saat 11.00 sıralarında adliye önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. 4-5 el silah sesi duyuldu, silah seslerinin duyulmasıyla adliyenin içeresindekiler yere yattı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet görevlisi adliyenin meydanına akın etti. Gruplara müdahale eden polis, şüphelileri teker teker gözaltına aldı. İlk olarak iki kişi adliyenin karşısındaki çay bahçesinde yere yatırılarak gözaltına alındı. Adliyenin meydanında kaçışmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı. Kavgada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 20 kişi gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi. Polis ekiplerinin, ara sokaklara kaçan yüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

ADLİYEDE KOŞUŞTURMA

Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-KAVGANIN İLK ANLARI(silah sesleri ve kaçışanlar)

-Adliye önünden görüntüler

-Polislerin önlemi

-Yaralının taşınması

-Gözaltına alınanlar

-Yaşanan arbede

-Kavganın çıktığı kafe önündeki önlemler

-Silah sesleri

-Yaşanan hareketlilik

-Adliye içinde koşuşturanlar



ARŞİV GÖRÜNTÜ

-Sultangazi\'deki olayın görüntüleri

21.09.2017 - 11.36 Haber Kodu : 170921050

21.09.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170921051

21.09.2017 - 11.51 Haber Kodu : 170921053

21.09.2017 - 12.28 Haber Kodu : 170921058

21.09.2017 - 14.25 Haber Kodu : 170921093 (ARŞİV)

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4- ADLİYE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMANIN İLK ANINDA YÜKSELEN SİLAH SESLERİ VE KAÇIŞMALAR

İstanbul DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında polisin de havaya ateş açmasıyla çok sayıda silah sesinin yükseldiği duyuluyor. Kavga nedeniyle adliye önündekiler de kaçışıyor

Görüntü Dökümü:

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-Silah sesleri

-Kaçışanlar

21.09.2017 - 13.10 Haber Kodu : 170921069

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5- ADLİYE ÖNÜNDEKİ KAVGA SONRASI KAÇAN SİLAHLI KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın önündeki kavgaya karışan silahlı kişi kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kişinin yaralandığı kavga sonrası taraftar adliye çevresindeki ara sokaklara kaçtı. Kavgaya karıyan eli silahlı kişi de adliyeder uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin kaçışı

21.09.2017 - 13.21 Haber Kodu : 170921073

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6- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA; 7 AY ÖNCE DE 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Çağlayan Adalet sarayında meydana gelen silahlı saldırının İstanbul\'da 7 ay önce meydana gelen iki kişi öldürülmesiyle sonuçlanan olayın devamı olduğu tespit edildi.

3 kişinin tutuklu yargılandığı dava öncesinde adliye önüne gelen 3 kişinin, Kemal Gezer adlı kişiye ateş açarak yaraladıkları belirtildi. Silahla yaralama yapan kişinin gözaltında olduğu kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çağlayan Adalet Sarayı karşısında bulunan kafede bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Kemal Gezer aldı kişi, sol omuz, sol kol ve sol diz üstünden aldığı kurşun yaraları ile yaralandı. Adliye meydanında zırhlı polis aracında bulunan polis memurlarının müdahalesi sonucu silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir kişinin olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

7 AY ÖNCE 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü taraıfndan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 7 ay önce İstanbul\'un Sultangazi ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga olayının devamı olduğu tespit edildi. Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunda meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan kavga sonucu Engin Sidal (41) ile Murat Boldaz (29) öldürülmüştü. Bu davada gözaltına alınan 3 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme başlamadan önce bölgeye Gürsel mahallesi tarafından geldikleri öğrenilen 3 kişinin bir kafeteryada oturan Kemal Gezer\'e doğru ateş açtıkları daha sonrada kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Olayda silah kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan şüphelinin Kemal Gezer tarafından teşhis edildiği belirtildi. Polis olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğünü söylediler.

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7-İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 8 ilçede düzenlediği 7 ayrı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin 14-21 Eylül tarihleri Fatih, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece\'de düzenlediği operasyonlarda 3\'ü yabancı uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis adreslerde yaptığı aramalarda 104 kilo esrar, 32 kilo bonzai, 17 bin 500 ecstasy hap, 47 bin captagon hap, 1 kilo skunk, 950 gram kokain, 858 gram afyon sakızı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 103 bin 750 lira ile 4 tabanca 3 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 7 operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlardan görüntüler



(Aktüel Görüntü)

-Sergiden görüntüler

-Genel ve detaylar

21.09.2017 - 13.14 Haber Kodu : 170921070

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8- ADALET SARAYI ÖNÜNDE AVUKATLARIN 25. ADALET NÖBETİ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin tutuklanan avukatlarına destek olmak için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda 25\'inci \"Adalet Nöbeti\" tutuldu. Bu haftaki \'Adalet Nöbeti\'ne CHP Milletveki Sezgin Tanrıkulu, Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Bülent Utku da katıldı. Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu nöbet sırasında bir açıklama yaptı. Yargıçlardan beklentilerinin temel normlara uygun karar vermeleri olduğunu belirten Kaboğlu, \"Bu normlara aykırı kararlar vermekten kaçınmalıdır. Onlar kararlarını kanuna, anayasaya, Türkiye\'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere uygun olarak vicdani kanaatleri doğrultusunda vermek durumundadırlar. Dolayısıyla yargıcın karar vermesi hem hukuka uygun olmalı hem de ahlaka uygun olmalıdır. Onlar aynı zamanda vicdanlarıyla ve ahlaki ilkelerle karşı karşıya bulunuyorlar\" dedi.



\"ADİL YARGILANMA HAKLARININ GEREKLERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAKTA YARAR VAR\"

Kaboğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Yargı mensupları savunma hakkının temel olduğunu; sav, savunma ve yargı üçlüsünün diyalektiğinin kendi kararları için de gerçeği ortaya koyabilmeleri için de geçerli ve gerekli olduğunu hiçbir zaman unutmamaları gerekir. Eğer yargıç savunmayı yok sayarsa o zaman vereceği karar kuşkulu hale gelir. Adil yargılanma haklarının gereklerini bir kez daha hatırlatmakta yarar var . Adil yargılanma hakkı yargılanmayı aleni, hızlı, çabuk yapma gereği kadar esasen savunma haklarına saygıyı da gerekli kılar; susma hakkı dahil olmak üzere. Gizli tanık gibi, delil karartıcı delil, saptırıcı kanaat, niyet okuma, yorum yapma, tahminde bulunma gibi, hususların delil oluşturmayacağı gerçeği karşısında bunların kullanılması; tıpkı pazartesi günün davası görülecek meslektaşların maruz bırakıldığı işlemlerde olduğu gibi bunlar hukuki değildir. Bunlar makul şüphe nedeni olamaz. Bunlar delil olamaz. Delil hukukta ancak somut kanıtlardır. Eylemlerdir. Davranışlardır. Yoksa niyetler, yorumlar, tahminler, sözler, yazılar, bunlar bir kişiyi bırakın şu kadar gün, şu kadar ay, şu kadar yıl, tutuklu tutma nedenini, bunlar mahkemenin kapısına getirme nedeni, kovuşturma ve ya soruşturma başlatma nedeni bile olamazlar\"

14 AVUKATIN TUTUKLANMASI

Adalet Nöbeti\'ne destek veren Çağdaş Hukukçular Derneği\'nden (ÇHD) Gökmen Yeşil dün tutuklanan avukatların tutuklanma gerekçelerini eleştirerek, \"Dün 14 arkadaşımız tutuklandı. Neden tutuklandılar. Suçlamalar neydi? Müvekkillerine susma haklarını hatırlattıkları için suçlanıyorlar. Nuriye ve Semih\'in avukatlığını yapmak. Soma\'nın Ermenek\'in, Siirt\'teki maden katliamlarının avukatlığını yapmak. Sur\'un avukatlığını yapmak. Bu dosyaları takip etmek suçlamalar arasında. Ve tutuklama gerekçeleri arasında\" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü:

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-Avukatlardan görüntü

-\'Adalet\' pankartı

-Kaboğlu\'nun açıklaması

-Yeşil\'in açıklaması

-Genel ve detaylar

21.09.2017 - 14.26 Haber Kodu : 170921094_

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9- FSM\'DE SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR, SÜRÜCÜLERİN ALTERNATİF YOLLARI KULLANMASI İSTENDİ

Haber: İstanbul DHA

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü\'nde serbest geçiş sistemi çalışmaları Cumartesi gecesi başlıyor. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları istendi.

KARAYOLLARI 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek . Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK\'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacak.

İstanbul Valiliği\'nce yapılan açıklamada, \"Bu çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00\'da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00\'da tamamlanacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak . Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Köprünün havadan görüntüleri

21.09.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170921099

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10- \"HABABAM SINIFI\" ERTEM EĞİLMEZ\'İ MEZARI BAŞINDA ANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Hababam Sınıfı\'nın 11 oyuncusu, usta yönetmen Ertem Eğilmez\'i ölümünün 28\'inci yıl dönümünde Karacaahmet\'teki mezarı başında andı.

Mezara su döküp dua eden oyuncular, Ertem Eğilmez\'le ilgili duygularını dile getirdi. Kendisini keşfeden kişinin Ertem Eğilmez olduğunu söyleyen Tuncay Akça, \"Hababam Sınıfında ayakkabı boyacılığı yapan Tuncay Akça\'nı kahkahasıyla keşfeden birisi. Ertem ağabey iyi bir keşfediciydi. Efsaneyi ölüm yıl dönümünde anmaya geldik\" dedi.

40 YIL DAHA OYNAR

Hababam Sınıfında rol alırken bu filmin bu kadar başarılı olacağını beklemediklerini söyleyen Teoman Ayık da,\" \'Hocam gerçekten başarılı olacak mı\' derdik kendisine. \'Görürsünüz\', \'görürsünüz\' \"diyordu. Ve biz gördük. 40 yıldır bu film oynuyor, tahmin ediyorum bir 40 yıl daha oynayacaktır\" diye konuştu.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE HEP BİRLİKTE OLUYORUZ

Dinçer Çetindamar, Ertem Eğilmez\'i \" 35\'lik kamerayla harikalar yaratan bir adam\" olarak tanımlarken Ercan Gezmiş de, \"Biz geldik kabri başında kendisini anıyoruz ama Ertem Eğilmez anlatılmakla anlaşılmaz, yaşanması lazımdı ve biz de bunu yaşayan şanslı insanlardan biriyiz. Bizler Hababam Sınıfı oyuncuları olarak bir onur taşıyorsak, bu onurun sahibi şuanda burada yatıyor. Değerlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ölüm yıl dönümlerinde hep birlikte oluyoruz. Kısa zaman önce Adile Naşit\'in mezarındaydık. Ondan önce Tarık ağabeyi ebediyete uğurladık. Arkadan Halit ağabeyi uğurladık. Tek tek eksiliyoruz ve kendi aramızda espri yapıyoruz, çünkü Hababam Sınıfı espri yapmadan duramaz. Ertem abi yine bizi toplayacak Cennette tekrar Hababam Sınıfı filmlerini çekecek\" şeklinde konuştu.

BURADA DA TOPLANMIŞLAR

Hababam sınıfı efsanelerinin birbirlerine yakın yattığını hatırlatan Ahmet Arıman ise, \" Ertem abi burada. Halide abla bir arka sokakta, Halit Akçatepe bir arka sokakta. Biz de Koşuyolu\'nda Hababam Sınıfını çektik. O insanlar orada bizle beraber film çektiler. Burada da toplanmışlar işte. Aynı şekilde devam ediyorlar\" dedi.

ASİSTANI DA ANMADA

Ertem Eğilmez\'in asistanlığını yapan Ergun Sözen de anma törenindeydi. Sözen,\" Teknik kadrodan tek temsilci olarak bulunuyorum. Ertem bey çok farklı bir insandı. Türk sinemasında devrim yapan bir insandı. Bu filmlerin başarısın tamamen Ertem beyin kendi dehasından gelmiştir\" diye konuştu.

HABABAM SINIFI KARACAAHMET\'TE

Fazıl Ender Uzun da mezar başındaki anmada,\" Öyle tahmin ediyordum ki, Ertem abi yeni bir senaryo üzerinde çalışıyor öbür tarafta; Hababam Sınıfı Karacaahmet\'te\" dedi. Filmin çekildiği tarihlerde genç olduklarını hatırlatan Baki Avcı da disiplinli olmayı Ertem Eğilmez\'den öğrendiklerini söyledi. Ertem Eğilmez\'in çok büyük oyuncuları piyasaya kazandıran isim olduğunu belirten Necati Demirel de,\" Kemal ağabey, İlyas ağabey, Şener ağabey, daha bir sürü oyuncu. Ertem ağabeyi anlat anlat bitmez\" şeklinde konuştu.

HERKES BİZİ PROFOSYONEL OYUNCU ZANNEDERDİ

Filmin çekildiği yıllarda herkesin kendilerini profesyonel oyuncu zannettiğini anlatan Yılmaz Kaya da profesyonel oyuncuların içinde Ertem abi bizi çok güzel bir kaynaştırma yaparak ekip çalışması yaptı. Film başarılı oldu\" diyerek Eğilmez\'in bir başka özelliğine dikkat çekti.

\"EĞİLMEZ SAYESİNDE BİR ARADAYIZ\"

Ertem Eğilmez sayesinde güzide bir arkadaş topluluğunun yıllardır bir arada olduğunu söyleyen Bülent Onaran da, \"Onun sayesinde bu güzide arkadaş topluluğu 28 sene sonra yine beraberiz. İnsanları güldürürken ağlatan, ağlarken güldüren bir değer bir yönetmen\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Hababam Sınıfı oyuncularının Karacahmet Mezarlığında yürümesinden genel ve detay görüntüler

- Mezar başında dua etmelerinden detaylar

- Haberdeki sırasıyla açıklamaları

21.09.2017 - 14.45 Haber Kodu : 170921102_

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11- KÜTAHYALI\'YA \"TERİM\'E HAKARET DAVASI\"NDA BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Türk futbolu ve FETÖ\" başlıklı yazısı ile eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'e hakaret ettiği ve iftira attığı gerekçesi ile yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı katıldı. Şikayetçi Fatih Terim ise gelmedi.

\"HAKARET KASIM YOK\"

Sanık Rasim Ozan Kütahyalı savunmasında, \"Söz konusu yazı, hakaret ve iftira içeren hiçbir söz geçmemektedir. Sadece sormuş olduğum sorular mevcuttur. Kaldı ki bu soruları sadece Fatih Terim\'e değil Türkiye Futbol Federasyonu\'na da yöneltmiş olmaktayım. Yazıda geçen İsmail Demiriz isimli şahıs şu anda FETÖ üyeliğinden tutuklu (tahliye edildi) durumdadır. Kendisi tüm gazetelerde Fatih Terim\'in yardımcısı olarak gösteriliyordu. Bunlardan hiçbirisi tekzip edilmedi. Ben de bu gazete haberlerine dayanarak yazımı yazdım. Burada hakaret ya da iftira suç kastım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

\"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM\"

Fatih Terim\'e karşı hiçbir husumeti olmadığını belirten Kütahyalı, \"İsmail Demiriz\'in iş akdi Fatih Terim\'in işe başlamasından sonra feshedilmemiştir. Kaldı ki İsmail Demiriz\'in, FETÖ\'cü olduğu bilinmektedir. Fatih Terim\'in FETÖ\'cü olduğuna dair herhangi bir iddiam yoktur. Yazımda yalnızca İsmail Demiriz\'in görevde kalmasını sorgulamıştım. Bu olayı gündeme getiren 6 ayrı gazeteci vardır. Ancak sadece bana dava açılmıştır. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

TERİM\'İN AVUKATI: \"ŞİKAYETÇİYİZ\"

Fatih Terim\'in avukatı Rezan Epözdemir ise \" FF\'nin resmi yazısına göre İsmail Demiriz müvekkilimden önce işe alınmış ve müvekkilim TFF\'de işe başladıktan sonra iş akdi feshedilmiştir. Müvekkilim bu yazı ile FETÖ mensubu kişileri koruyor intibası uyanmıştır. Bu nedenle şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı\'nın, hakaret ve iftira suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.



