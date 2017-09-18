DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- VALİ ŞAHİN\'DEN \"OKUL SERVİSİ\" VE \"ERKEN SAAT\" AÇIKLAMASI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\" (OKUL SERVİSLERİ) Mevcut yönetmelik hükümlerin neticesinde biz denetimlerimizi azami olacak şekilde artırdık. Burada hem minibüs şoförlerinin ve servis araçlarının nitelikleri hem de seyri sefer noktasında trafik kurallarına uyma, oralardaki dikkati denetlemeye bu sene daha fazla önem veriyoruz.\"



\" (DERS BAŞLAMA SAATİ) Bunun uygulamasını inşallah olumlu bir şekilde yaparız. Ama her hangi bir sorun ya da sıkıntı, aksaklık ortaya çıkarsa tekrar oturur tartışırız. Bu dinamik bir süreç, her zaman tekrar gözden geçirilmesi mümkün\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni, Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu\'nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Şahin, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Şahin, okul servislerinde ne gibi düzenlemeler yapılacağının sorulması üzerine, \"Ankara\'da Milli Eğitim, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda ortak bir çalışma yürütüyorlar ve nihayete varmak üzereler. Mevcut yönetmelik hükümlerin neticesinde biz denetimlerimizi azami olacak şekilde artırdık. Burada hem minibüs şoförlerinin ve servis araçlarının nitelikleri hem de seyri sefer noktasında trafik kurallarına uyma, oralardaki dikkati denetlemeye bu sene daha fazla önem veriyoruz\" dedi.

OKULLARDA ERKEN SAAT UYGULAMASI

Vali Şahin okul saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, \"Yaz saati uygulamasının kaldırılmasından kaynaklanan doğan bir takım farklı uygulamalardan dolayı velilerimizin ve kamuoyunun sızlanmaları oldu. Bunu bu yıl dikkate alarak hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Enerji Bakanlığımız dolayısıyla hükümetimiz hem de il olarak bir kez daha gözden geçirdik. En son geldiğimiz nokta itibariyle ilkokul, anaokulu ve ortaokullardan ikili eğitim yapanların sabah erken yola çıkmalarında doğan sızlanmaları gidermek üzere en erken saat 08.00\'da okulların başlatılması talimatını gönderdik. Tekli eğitimde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü tekli eğitim sabah saat 09.00 gibi belli bir normal vakitte sonra eriyordu. İkili eğitim yaptığımız okullarda sabahleyin özellikle Kasım ve Aralık aylarında güneşin geç doğması nedeniyle karanlıktan kaynaklanan sorunları asgariyeye indirme çalışması. Kamuoyundan da velilerimizden de bu konuda çok ciddi ve olumlu tepkiler aldık. Bunun uygulamasını inşallah olumlu bir şekilde yaparız. Ama her hangi bir sorun ya da sıkıntı, aksaklık ortaya çıkarsa tekrar oturur tartışırız. Bu dinamik bir süreç, her zaman tekrar gözden geçirilmesi mümkün\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Şahin\'in açıklaması

- Detaylar

18.09.2017 - 12.28 Haber Kodu : 170918070

========================================

(yeni görüntüyle)

2- KADIKÖY\'DE OTOMOBİL İLE İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

- Feci kazadan yeni güvenlik kamerası görüntüsü...

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışarak altına girdi. İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye sanriye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Kaza anının yeni görüntüsü

-Kaza anının otobüs kamerasına yansıyan görüntüleri (daha önce geçildi)

18.09.2017 - 12.01 Haber Kodu : 170918058

=======================

(ek aktüel görüntüyle)

3- DEV PLATFORM İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇİYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı\'na saat 08.00 sıralarında girdi. Dev platformun geçişi sırasında boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. İspanya\'nın Las Palmas Limanı\'ndan Romanya\'nın Köstence Limanı\'na giden Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' adlı petrol arama platformu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Nene Hatun\' \'Kurtarma-3\', \'Kurtarma-7\' , \'Kurtarma-8\' \'Kız Kulesi\' römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı\'nda ilerliyor. Dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne geldiğinde su alarak yüksekliğini düşürdü. Saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün altından geçen platform Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'ne doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

\'Scarabeo 9\' dan görüntü

Platformun geçişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde su alması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün altından geçişi

Kurtarma gemileri

Genel ve detaylar

18.09.2017 - 08.49 Haber Kodu : 170918018

18.09.2017 - 11.05 Haber Kodu : 170918038

===================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- BOĞAZ\'DAN \'DEV\' GEÇİYOR

- Dev platformun geçişi havadan böyle görüntülendi.

Haber-Kamera:Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 06.30\'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İspanya\'nın Las Palmas Limanı\'ndan Romanya\'nın Köstence Limanı\'na giden Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' adlı petrol arama platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor. Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçmeden önce bir süre bekledi. Batırma işlemi gerçekleştirilen platform daha sonra köprü altından geçti.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Platformun geçişinin havadan görüntüleri

18.09.2017 - 12.21 Haber Kodu : 170918069

=============================

5- ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİ HAKİM KARŞISINDA (1)

*Duruşma sanıkların savunma yapması ile devam ediyor.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 21\'i tutuklu 30 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

SANIK SAYISI 31\'E YÜKSELDİ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 21 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Öte yandan Zaman Gazetesi eski yöneticisi tutuklu Adil Gülçek hakkında hazırlanan iddianamenin de bu dava ile birleştirildi. Böylece davada sanık sayısı 31\'e yükselmiş oldu. Duruşma tutulu sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor. Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor. 31 şüpheli hakkında \"Darbeye teşebbüs\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Davayla ilgili arşiv görüntüler

18.09.2017 - 12.33 Haber Kodu : 170918071_