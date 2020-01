DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TAKSİM\'DE 12 EYLÜL PROTESTOSU

78\'liler Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Taksim\'deki Kazancı yokuşunda toplandı.

12 Eylül darbesinin 37\'nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapmak isteyen grup, güvenlik bariyerlerinin arkasına aranarak alındı.

\"Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek\" sloganı atan grup, \" 12 Eylül\'den 15 Temmuz\'a ve OHAL\'e bütün darbeciler yargılansın\" yazılı pankart taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, \"Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim\" denildi. Grup açıklamanın ardından Kazancı yokuşundan ayrıldı.

2- 12 EYLÜL DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE TRT ÖNÜNDE PROTESTO

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37\'nci yıl dönümündü TRT İstanbul Radyosunun Şişli Osmanbey\'deki binası önünde toplandı. Grup adına \"12 Eylül\'den OHAL\'e hayır darbelere hayır\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"Darbeye karşı olmak ve darbeleri önlemek için yapılması gerekenler bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesileyle işlenen her türlü suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme ve barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak\" denildi.

3- KADIKÖY\'DE DARBE PROTESTOSU

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği\'nden (ADAM-DER) 12 Mart ve 12 Eylül darbesi mağduru askerler, İstanbul, Erenköy\'deki İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı\'nda buluşarak darbeleri protesto ettiler.

Anıt önünde toplananlar \"Darbe Mağduru Öğrenci askerler adalet istiyor\" ,\"Hukuksuz yargı hükümlüsü askerler adalet istiyor\" ,\"Askeri darbelerin mağduru idik, şimdi ayrımcılığın mağduru olduk \" yazılı dövizleri taşıdı. Grup üyeleri 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gruba İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Yarkadaş yaptığı konuşmada, \"Nuriye ve Semih\'in avukatlarının gözaltına alınması, 12 Mart ve 12 Eylül\'ün tipik bir uygulamasıdır. Bu, savunma hakkının gasp edilmesidir. Bir 12 Eylül ürünü olan AKP, darbe dönemlerini bile aşan uygulamalara imza atıyor. Savunma hakkı gasp ediliyor, 12 Eylül faşizminin simgelerinden olan tek tip kıyafete geçilmek isteniyor\" dedi.

\"GAZETECİLER HER DÖNEM CEZAEVİNDE\"

Yarkadaş, elinde tuttuğu Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini basın mensuplarına göstererek, Gazetenin manşetinde, medya mensuplarının karşılaştıkları baskılar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının karşı karşıya kaldığı hukuksuzluklar var… Peki o halde sormak gerekmez mi? 12 Mart ve 12 Eylül\'den bugüne ne değişti? Gazeteciler o gün de cezaevindeydi; bugün de cezaevinde…\" diye konuştu.

AK Parti\'nin 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aştığını söyleyen Yarkadaş, \"114 bin memurun sorgusuz sualsiz işten atılması, 184 gazetecinin cezaevinde tutulması bunların en somut örnekleridir\" diye konuştu.



4- BAKAN ALBAYRAK : TÜRKİYE VE BATI İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR TESTTEN GEÇİYOR

İstanbul\'da katıldığı toplantıda, Türkiye olarak doğu, batı, kuzey ve güneyle işbirliğini, dünden daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Berat Albayrak, batıyla olan ilişkilere dikkat çekip \"Türkiye ve batı ilişkileri çok önemli bir testten geçiyor\" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul\'da düzenlenen \"Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye\" programına katıldı. Toplantıya ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdür Murat Çetinkaya da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Berat Albayrak, \"Önümüzde yeni bir dünya ekosistemi duruyor. Türkiye işte tam da bahsettiğim bu yeni networkün orta kuşağının ana omurgasını oluşturan, bu linki bağlayan çok kilit anahtar bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyor. Birilerinin hoşuna gidebilir, gitmeyebilir. Ama ben hep şu noktada bakmaya çalışıyorum; rasyonel olacağız, pragmatist olacağız ve iş birliklerini nasıl artırabilirizi konuşup tartışacağız. Bu bağlamda baktığımızda geçtiğimiz yaz dünya petrol kongresinin anahtar mottosu \'Turkey\' idi. Türkiye\'nin anahtar rolünü ifade etmeye çalışan, altını çizmeye çalışan ve birlikte işbirliğini yürüttüğü tüm paydaşlarına da kazan-kazan resmine, söylemde değil eylemde hayata geçiren bir ülke rolünün altını çizmeye çalışan bir program oldu. Bugün bunu çok net görmüş olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır mı? Hazırlanıyor mu? Maalesef Türkiye\'de bu ufku ve vizyonu anlayıp, yorumlayıp, tartışacak insan sayısı siyaset sahnesinde çok fazla değil. Bu işin boş tarafı. Ama dolu tarafı her geçen gün artıyor bu sayının. Bu sayının artması Türkiye\'nin bu resmi doğru okuyup bu dönüşüme hazırlanmasıyla ilgili herkesten çok sorumluluğu olan bir bireyle olarak, bir siyasetçi olarak tüm paydaşlarla bunu ortaya koymamız gerekiyor\" dedi.

\"MAALESEF REKABET YOK SİYASETTE\"

Albayrak, \"Siyasetin de zenginleşmesi lazım. Bu ufku ve vizyonu tartışıp, paylaşıp, fikir üretip geliştirecek Türkiye\'de siyasi zenginliğimiz maalesef yok. İnşallah ileride o da olacak. Onu da tartışacağız. Büyük resmi ve vizyonu görecek bu yelpaze de her profilden, her görüşten, her makro politikayı, farklı politikaları savunan insan sayısını artarak oluşturacağız. Ama bunun yokluğu tabi bizi rehavete değil daha büyük bir sorumluluğa itiyor, kamçılıyor. Maalesef rekabet yok siyasette. Rekabet olmadığı için bu bize ağır bir yük, sorumluluk yüklüyor. Bizi eskisinden daha fazla çalışmaya, daha fazla bir ufuk açmaya itiyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE VE BATI İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR TESTTEN GEÇİYOR\"

Berat Albayrak, \"Türkiye olarak biz hem doğuyla hem batıyla, hem kuzeyle hem güneyle tüm işbirliklerimizi dünden daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada batı endeksinde altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Türkiye\'nin özellikle son yıllarda tüm bu yaşadıkları dikkate alındığında; tüm bu başından geçen, yaşadığı, atlattığı bir çok badireleri gördükten sonra, Türkiye ve batı ilişkileri çok önemli bir testten geçiyor. Ve maalesef tüm bu resmi doğru okuma noktasında her zamankinden daha fazla aklıselim, rasyonel, duygularının esiri olmamış ve vizyoner siyasetçilere ciddi anlamda ihtiyaç var. Ama gelin görün ki akıl tutulması yaşayan siyasi pragmatizmi, devletlerin menfaatinin önüne geçirme riski taşıyan profillerle de karşı karşıyayız. Ama şunu çok net ifade etmemiz lazım; Türkiye batı ile 70 yıllık stratejik ittifakı ve müttefikliği çerçevesi içerisinde çok önemli bir testten geçiyor. Türkiye\'yi artık hele de bu yaşananlardan sonra 20. yüzyılın kodlarıyla okumaya çalışmak dönemi bitti. Siyasetçilerin özelinde demiyorum bunu, 80 milyon üzerinde bitti. Siyasetçileri idare edebilirsiniz ama 80 milyonu artık idare edemezsiniz. Ve 80 milyonu kaybederseniz. Bunun bedeli emin olun çok ağır olur. Buna akılcı ve rasyonel yaklaşan, duygusallık değil… Duygusallık varsa bu odadaki en duygusal insanlardan biri olabilirim, hele de 15 Temmuz\'u yaşadıktan sonra, kimse kusura bakmasın\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE TÜM BU YENİ KÜRESEL EKONOMİK DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDE HEM DOĞUYA HEM BATIYA ELİNİ UZATIYOR\"

Albayrak, \"Kapımızdaki terör, içimizdeki terör ve bunların tasviyesiyle test edilen ilişkilerin, eski dünya düzeninin, masa başında raporlar yazıp, hırsı aklın önüne geçip, ülke ilişkisini feda etmeyi göze alabilecek çılgın birkaç tane bürokrat, derin yapı elemanına feda ediyorsa birileri bunu iyice düşünmesi lazım. Kaybeden Türkiye olmaz. Kaybeden tüm taraflar olur. Bu resim ışığında esas görmemiz gereken de, basında ve medyada eskiden oluşturulmaya çalışılan algı üzerinden resim okumaya alışan bir toplum yok artık Türkiye\'de. Terör örgütleri, terör örgütleri ile ilişkiler, 15 Temmuz ile ilişkiler, PKK, YPG ile ilişkiler bunlar artık Türk insanının sabır tahammülünün ötesine geçen günleri beraberinde getiriyor. Bunun içindir ki Türkiye tüm bu yeni küresel ekonomik dönüşüm içerisinde hem doğuya hem batıya elini uzatıyor ve bunu eşit, denk kazan-kazan işbirliği temelinde her iki tarafında ortaya koymaya çalışıyor. Eski Türkiye yok\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DEN DİĞER YANAĞINI UZATIP BİR TOKAT DAHA YEMESİNİ BEKLEMESİN\"

Albayrak, \"Almanya 200 yıllık stratejik ittifakımız olan bir ülke. 200 yıldır ekonomik anlamda, siyasi anlamda, bölgesel anlamda bir çok işbirliği yaptığımız bir ülke. Yatırımcıların başımızın üzerinde yeri var. Gelecekler yatırım yapacaklar, on yıllardır nasıl yatırım yapıyorlarsa, Türkiye\'de kazanıyorlarsa karşılıklı iki ülkenin işbirliğine katkıda bulunuyorlarsa devam edecekler. Çünkü buna inançları tam. Ama bir avuç arkasındaki aklı, bence Almanya sınırlarının ötesindeki bir akla hizmet eden birileriyle Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirlemeye çalışanlara aklı selim ve rasyonel siyasetçiler izin vermeyecekler, vermemeliler. Bu çerçevede Türkiye-Almanya üzerinde, Türkiye-Avrupa üzerinde, Türkiye-Amerika, batı özelinde ilişkileri bu düzlemde değerlendirmek gerekecek. Şunun da altını çizmek lazım, son 5 yılda yaşananlardan sonra, yaşadıklarından sonra 80 milyonun gözünün önünde cereyan edenlerden sonra kimse Türkiye\'den diğer yanağını uzatıp bir tokat daha yemesini beklemesin. Bu gerçekleşmeyecek. Ben siyasetçi olarak bunu görürüm, görmem ama 80 milyon bunun yaşanmasına izin vermeyecek\" dedi. Albayrak\'ın konuşmasının ardından programa katılanlara plaket verildi.

5- AVUKATLARA OPERASYON: 15 GÖZALTI



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun başlattığı soruşturma kapsamında 15 avukatı gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda bir hukuk bürosuna bağlı avukatlar gözaltına alındı. Avukatlar, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



6- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI



Başkalarının adına aldıkları telefon hatlarına şifreli mesajlaşma programı ByLock\'u yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen şüpheliler FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir FETÖ soruşturması kapsamında, 16 kişinin başka kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak aldıkları telefon hatlarına örgütün kullandığı şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\'u yükleyerek mesajlaştıklarını tespit etti. Polis ekipleri İstanbul, Konya, Antalya ve Gaziantep\'te düzenlediği operasyonda 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, henüz yakalanamayan 4 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Gözaltına alınan 12 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



7- EYÜP\'TE TADİLATTAKİ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

Eyüp\'te tadilatta olan 4 katlı bir öğrenci yurdundunda yangın çıktı.

Yangın, Eyüp Defterdar Mahallesi Yeni Kuşat Sokak\'ta bulunan 4 katlı tadilattaki öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 12.30 sıralarında çıktı. Tadilat yapan işçilerin yangını fark etmesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Fatih, Bayrampaşa, Şişli ve Bakırköy itfaiye takımları yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Tadilattaki binayı saran yoğun dumandan tahliye edildi. Olay yerinde önlem olarak ambulanslar hazır bekletildi. Yangında yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, yurt mahallesi kullanılmaz hale geldi.



8- FATİH ALTAYLI, \"AZİZ YILDIRIM\'A HAKARET\" DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Altaylı, Aziz Yıldırım\'a hakaret etmediğini belirterek programa ilişkin görüntülerin izlenmesini talep etti. Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilerek söz konusu sözlerin sarf edildiği andaki görüntülerin dökümünün yaptırılmasına karar verdi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ikinci celsede Fatih Altaylı hazır bulundu, Aziz Yıldırım ise katılmadı.

\"BANT KAYDININ İZLENMESİNİ TALEP EDİYORUM\"

Fatih Altaylı savunmasında, \"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öncelikle benim Aziz Yıldırım\'a karşı iddianamede belirtilen sözleri sarfetmiş olmam sözkonusu değildir. Söz konusu metinler çözüm haline getirilmiştir. Ancak olay bu şekilde değildir. Ben yorumlarımı yaparken sosyal medya üzerinden gelen bir hakarete yönelik cevabımdır. Yoksa ben Aziz Yıldırım\'a (zeka özürlü) demedim. Sosyal medya üzerinden bana hakaret eden kişiye karşı bu sözleri söyledim. Bu husus yazılı dökümlerden anlaşılmayabilir. Bant kaydının mahkemenizde ayrıca izlenmesini ve dinlenmesini talep ediyorum. Bu durumda olayın daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum\" dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Mahkeme, konuşma dökümleri dosyada bulunuyor olsa da sanık savunmasının doğruluğunun veya yanlışlığının anlaşılabilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine ve iddianameye konu sözlerin sarf edildiği andaki görüntülerin ve konuşmalarının dökümünün yaptırılmasına karar verdi. Mahkeme, lüzum görürse görüntüleri duruşma salonunda izlenmesini de hükme bağladı. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Altaylı\'nın 29 Ağustos 2016\'da Bloomberg HT isimli televizyon kanalında yayınlanan, \"Spor Saati\" isimli programda müşteki Aziz Yıldırım\'a yönelik sözler ifade ettiği belirtildi. İddianamede, Altaylı\'nın sözlerinin eleştiri ve basın özgürlüğünün kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek \"Basın yoluyla hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.