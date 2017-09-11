DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURİYET DAVASI\'NDA 130 AVUKAT SAVUNMA İÇİN SALONDA

* Tutuklu sanık İper : Ben terörist değilim. Hiçbir Cumhuriyet mensubu terörist değildir.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Musa Kart\'ın da sanıkları arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi\'nin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan 19 sanıklı davanın 6. duruşması başladı. Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet gazetesinin muhasebe servisi çalışanı Yusuf Emre İper hakkında açılan davanın da bu dava ile birleştiğini açıkladı. Böylece ,davada sanık sayısı 20\'ye yükselmiş oldu.



6 TUTUKSUZ SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Ahmet Kemal Aydoğdu Ve Yusuf Emre İper hazır bulundu. Öte yandan tutuksuz sanıklar Musa Kart ve Bülent Utku\'nun da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı.

BARO BAŞKANI DAHİL 130 AVUKAT SAVUNMA İÇİN SALONDA

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu\'nun da aralarında bulunduğu 130 avukat savunma için salonda hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tarıkulu ve Mahmut Tanal\'ın da aralarında bulunduğu 20 CHP milletvekili ile HDP Milletvekili Garo Paylan ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko da davayı izleyenler arasında yer aldı.

SALON DOLDU

Mahkeme Başkanı, yer sıkıntısı olduğu için Çağlayan\'dan Silivri\'ye geldiklerini, ancak burada da yer sıkıntısı olduğunu limitin bu olduğunu kayderek, \"Bu işi karşılıklı çözelim\" dedi. Bazı avukatlar da Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen meslektaşlarının kapıda kaldığını söyledi.

SANIK İPER: TELEFONUMDA BYLOCK YOK

Duruşma 20. sanık olarak davaya dahil edilen Yusuf Emre İper\'in savunmasının alınmasıyla devam etti. Hakkındaki iddianamenin özetinin okunmasının ardından suçlamalara cevap veren sanık İper, FETÖ/ PDY terör örgütü üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı olan Bylock programını kullanmadığını belirterek,\"Telefonumun imajını bilirkişi Koray Peksayar inceledi ve bir rapor hazırladı. Bilirkişi raporunda \'Telefonda Bylock kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır\' ifadelerine yer vermektedir. Telefonumda Bylock yok. Bu çok büyük bir yanlıştan başka bir şey değildir. Bu iddia gerçeğe aykırıdır. Bylock olmadığı için dolayısıyla mesaj da yoktur\" dedi.

\"UTANÇ DUYDUĞUM BU DAVADAN BERAATİMİ TALEP EDİYORUM\"

6 Mayıs ve 16 Temmuz\'da sosyal medya hesabından paylaştığı twetlerin darbe teşebbüsü ile ilişkilendirilmesine tepki gösteren sanık İper, bu twetlerden destek vermek gibi bir anlam çıkamayacağını, darbe olgusuna da karşı olduğunu kaydetti. Sanık İper, \"Ben terörist değilim. Hiçbir Cumhuriyet mensubu terörist değildir. FETÖ ile organik bağımın olmadığı belgelenmiştir. Örgütün bankasında hesabım yoktur. Benden FETÖ\'cü çıkmaz. Hayat tarzım onlarla birleşemez. Utanç duyduğum bu davadan beraatimi talep ederim\" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 1924\'te Atatürk\'ün talimatıyla kurulan gazetenin son üç yıllık dönemde özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında yayın politikası, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu\'nda yaşanan değişiklikler ile eş zamanlı olarak 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı ileri sürülüyor. Cumhuriyet gazetesine silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından özellikle 2013 yılından itibaren adeta el konulduğu kaydedilen iddianamede, \"Şüpheli Can Dündar\'ın gazetenin başına geçmesi ile birlikte gazetenin, amaç ve hedeflerinin dışına çıkarak farklı bir yörüngeye oturduğu belirlenmişti\" deniliyor. Gazete bu dönemde adeta FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olduğu belirtilen iddianamede, \"Basın özgürlüğü ve evrensel hukukun sağladığı ağır eleştiri içeren haber ve yorum yapma hakkının çok ötesinde geçmiş, kayıt dışı illegal siyasete zemin hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı asimetrik savaş yöntemleriyle hedef tahtası haline getirmek üzere yoğun bir algı operasyonu başlatmıştır\" ifadelerine yer veriliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, PKK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil\'de yaptığı röportaj, Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ı şehit eden teröristlerle telefon görüşmesi yapması ve bu görüşmeyi haberleştirmesi, MİT TIR\'ları savcısının cezaevinden gönderdiği yazıyı haberleştirmesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları delil gösterilen gazeteci Ahmet Şık\'ın \"PKK ve DHKP/C Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay\'ın da \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik\'in \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Şüpheliler Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya\'nın ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Şüpheliler Güray Tekinöz ve Turhan Günay\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Twitter\'daki \"jeansbiri\" hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun da \"Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak\" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla; firari şüpheli İlhan Tanır\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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(geniş haber)

2- OKUL SERVİSİ SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI



Haber-Kamera: Süleyman KAYA - Çağatay KENARLI, İstanbulDHA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından öğrenci servislerini denetledi. Evrakları eksik sürücülere para ceza kesildi. Polisler, kendisinin tamirci olduğunu söyleyen ve ehliyetsiz öğrenci servisi kullanan 50 yaşındaki Muzaffer Zamur\'a para ceza kesti, aracını ise bağladı.

Okulların açılmasının ardından trafik polisleri, istanbul\'un birçok noktasında okul servis araçlarını denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Denetleme sırasında polisler, Muzaffer Zamur\'un kullandığı okul servis aracını durdurdu. Önce polislere ehliyetinin evde olduğunu, kendisinin ise tamircilik yaptığını söyledi. Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, Zamur\'un hiç ehliyetinin olmadığını belirledi. Aksak yürüyen Zamur,öServiste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlışö dedi. Muzaffer Zamur\'un kullandığı araca polisler para cezası kesti, aracı bağladı. Öğrenci velileri denetimlerden çok memnun olduklarını söyledi. Denetimleri süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Okul servislerinin durdurulması

-Servis araçlarının görüntüsü

-Denetim yapan polis ekipleri

-Ekiplerin evrak kontrolleri

-Sürücülerle röp.

-Tamirci olduğunu söyleyen ve ehliyeti olmayan servis aracındaki şoför

-Öğrenciler ve velilerin bulunduğu servisin incelenmesi

-Serviste bulunan velilerle röp.

-Genel ve detaylar

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3- D 100\'DE TEHLİKE SAÇARAK BÖYLE İLERLEDİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN İstanbul DHA

D-100 Karayolu Kadıköy istikametine yüklü kamyonet ile seyreden bir çekici, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı.

Sürücüler zaman zaman kornaya basarak çekici sürücüsünü uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce yoluna devam etti.

Çekicinin köprü altlarından geçisi de tehlike doluydu. Kıl payı köprüler altından geçerek ilerleyen çekici, yan yola girerek kamera açısından çıkıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Seyir halindeki araç

-Aracın üzerindeki yüklü kamyonet

-Çekicinin köprüleri teyet geçmesi

-Görüntü çeken soförün uyarıcı konuşmaları

11.09.2017 - 12.37 Haber Kodu : 170911051_

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(ÖZEL)

4- BAKIR HIRSIZLARI KAMERADA

* Ümraniye\'de bir hurdacıya gelen 4 kişi, bakır dolu çuvalları alarak kayıplara karıştı.

* Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Dudullu da bulunan bir hurdacıya dün sabah saat 07.30 sıralarında 4 kişi geldi. Kimsenin olmadığı sırada plakasız bir araç ile gelen 4 kişi bakır dolu çuvalları bagaja koyduktan sonra çelik kasanın bulunduğu ofise yöneldi. Ofisin kapısını açamayan hırsızlar geldikleri araçla kaçtılar. Yaklaşık 1,5 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahibi Nurettin Akbaş, \"90 saniye içerisinde 3 bin liralık kablomuzu, bakırlarımızı alıp çıkıyorlar\" dedi.

Polis güvenlik kamerasına yansıyan hırsızları arıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların içerden bakır dolu çuvalları alması (Güvenlik kamerası)

-Hırsızlara ait plakasız araç (Güvenlik kamerası)

-Hırsızların levye ile kapıya yönelmesi (Güvenlik Kamerası)

-İş yeri sahibi ile röp

-İş yerinden detay

11.09.2017 - 12.06 Haber Kodu : 170911047

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA\'YA GİTTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul (DHA)

Kazakistan ziyaretinin ardından İstanbul\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi Kısıklı\'daki konutunda geçirdi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Erdoğan, Ankara\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne geçti. Erdoğan saat 13:30 sıralarında Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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- Cumhurbaşkanlığı Konvoyunun genel ve detay görüntüleri