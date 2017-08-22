DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TAKSİM MEYDANI, ÜSKÜDAR, BEŞİKTAŞ VE YENİBOSNA\'DAN YAĞMUR GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İhsan YALÇIN - Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor.

Batı ilçelerinden başlayan yağmur kentin tamamından etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.Şemsiye satıcılarıda yağmura yakalanların yardımına koştu. Üsküdar meydanda ekipler yağmura karşı önlemlerini alarak kanalizasyon ve rögar kapakları açıldı.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM MEYDANI

-Yağmurun başlaması

-Yağmur altında ilerleyenler

-ıslanmamak için saçak altına sığınanlar

ÜSKÜDAR

-Yağmurdan görüntü

-Şemsiyeleri yağmurdan korunmaya çalışnlardan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Şemsiye satıcılarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

BEŞİKTAŞ

-Bulutların görüntüsü

-Yağmur altında yürülenlerden görüntü

-Araçlardan detay

YENİBOSNA

-Yağmur altında ilerleyen araçlar

-Detaylar

22.08.2017 - 12.22 Haber Kodu : 170822079

22.08.2017 - 12.18 Haber Kodu : 170822077

22.08.2017 - 12.17 Haber Kodu : 170822076_

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2- BELEDİYE EKİPLERİNDEN SU BASKINI ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde.

Eminönü ve Unkapanı\'nda ekipler, trafiğin aksamaması için altgeçit, metro istasyonları gibi noktalarda bekliyor.

Unkapanı altgeçidi altında bulunan ekipler, burada yağışın başlamasıyla biriken yağmur sularını su pompasıyla tahliye etti. Ayrıca rögar kapaklarının tıkanmaması için kapaklar açılıp, içindeki biriken maddeler sık sık temizleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Unkapanı Altgeçidindeki çalışmalar

-Su pompası ile tahliye edilen yağmur suları

-Rögar kapaklarının temizlenmesi

-Pisliklerin çuvallara doldurulması

-Yağmurdan korunanlar

22.08.2017 - 12.43 Haber Kodu : 170822088

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3- YAĞMUR KISA SÜRELİ GECİKMELERE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yağmur hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak isteyen uçaklar elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle havada tur attı. CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlardan kaçınan pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafenin de artmasıyla kısa süreli gecikmeler yaşandı. Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.Yağmurda kalkış yapan uçaklarda ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın motor kuvvetiyle pistte bulunan su birikintilerinin havalanması kameralara yansıdı. Apronda bulunan personelde yağmurluklarını giyerek ıslanmamaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk havalimanı apronu ve yağış esnasında çalışan personel ve uçaklar

-Uçakların iniş ve kalkışı

-Kalkış esnasında havalanan su kütleleri

-Uçakların kalkışı ve bulutlar

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4- FİLM MASKESİYLE SOYGUN YAPAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da pompalı tüfek, bıçak ile \"V For Vendetta\" filminde kullanılan maskelerin benzerlerini takarak market ve sigara taşıma aracı gaspı yapan aralarında bir de kadının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri 2 bin 460 adet sigara ile olaylarda kullandıkları pompalı tüfek ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden cinayet, yaralama, mala zarar verme, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı olaylar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FİLMDEKİ MASKEYİ TAKIP BİRBİRİ ARDINDA SOYGUN YAPTILAR

Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde 17 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri arasında birbiri ardından iki soygun gerçekleşti. İlk soygunda Büyükçekmece\'de bir markete giren kar maskeli ve silahlı kişiler kasada bulunan para ve 100 paket sigarayı gasp ederek kaçtı. Bir gün sonra bu kez Beylikdüzü\'nde ortaya çıkan şüpheliler bu kez sigara taşıma aracını hedef aldı. Şüpheliler Kazım Karabekir Mahallesinde mal dağıtımı yapan sigara aracının yanına yaklaşarak pompalı tüfekle tehdit ettikleri şoförü etkisiz hale getirerek araçta bulunan 2 bin 360 paket sigara ile şoförün cebinde bulunan 130 lirayı gasp ederek kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerden birinin 2005 yılında vizyona giren \"V For Vendetta\" filminde kullanılan maskeleri takarak tanınmaya çalıştığı tespit edildi.

POLİS HEMEN OPERASYON YAPTI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada önce şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları minibüsün plakası tespit edildi. Aracın Cansu S.((27) adına kiralandığı tespit edildi. Aynı gün düzenlenen operasyonda otomobil Büyükçekmece\'de seyir halindeyken durduruldu. Aracın içinde bulunan Cansu S. ile Anıl A.(32) gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonda olaya karışan Birlan K.(19) ile Hikmet a.(26) ile Yusuf D.(19)\'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasp ettikleri sigaralar ile olaylarda kullandıkları pompalı tüfek ve kar maskeleri ele geçirildi.

POLİSE ÇOK SAYIDA GELİŞ KAYITLARI VAR

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden kasten adam öldürmek, yaralama, mala zarar verme, askeri kanunlara muhalefet, mala zarar verme, hakaret, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, uyuşturcu bulundurmak gibi suçlardan bir çok kez polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin market ve sigara aracı gaspı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Soygunların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

22.08.2017 - 12.31 Haber Kodu : 170822082

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5- AVUSTRALYA\'YA GÖNDERİLMEK İSTENEN TABLOLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle birlikte Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketine geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, yaptığı aramalarda Avustralya\'ya gönderilecek bir koliden şüphelendi. Kolinin içini açan ekipler üzerinde fotoğraflar bulunan 4 tablo ve içinde çeşitli eşyalar ele geçirdi. Dedektör köpeklerin tablolara tepki vermesi üzerine ekipler tabloların arka kısmına uyuşturucu zulalandığını belirleyerek tabloların içine açtı. Polis, tabloların içinde 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Polis ekipleri kargoyu gönderen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri, kargo paketini açması ve üzerinde fotoğraflar bulunan tabloların arasına zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulması kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin koliyi açması

-Koliden çıkan tablolar ve eşyalar

-Tablolar arasında bulunan afyon sakızları

-Genel ve detaylar

22.08.2017 - 12.39 Haber Kodu : 170822086_

