DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji\'nin açıklamasında, \"İstanbul\'da salı günü sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı.

İBB\'den yapılan açıklamada,\" Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile\'nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor\" denildi.

Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, \"İstanbul il genelinde salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor\" ifadeleri kullanıldı.

* Cankurtaranlar yüzenleri denizden çıkardı, kumsalı boşaltmaya çalıştı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA

Riva\'da denizde ortaya çıkan ve karaya doğru yaklaşan hortum plajda paniğin yaşanmasına neden oldu. Hortumun ortaya çıkmasından sonra cankurtaranlar denizde yüzenleri uyardı, sudan çıkmalarını sağladı, kumsal da bulunanlar da daha güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Plajda paniğin yaşandığı anlar cep telefonlarının kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde denizde oluşan hortum, karaya doğru ilerleyişi, bu sırada denizde ve kumsalda yaşanan panik görülüyor.

Cankurtaran Fırat Çınar o anları şu sözlerle anlattı. \"Hortumu görünce güvenlik amaçlı denizi hemen boşalttık. Çok fazla etkili olmadı, biraz kumları kaldırdı. Denizde oldu. 20 yıldır buradayım ilk defa böyle bir olay gördüm\"

Riva muhtarı Mevlüt Eren de \"yaklaşık yarım saat önce mahallemizde yağmur başladı. Bu sırada denizin ortasında hortum oluştuğunu gördüm. Herhangi bir can kaybı yada hasar olmadan etksini kaybetti \" diye konuştu.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"(AKSAKALLI\'NIN ATAMASI) Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar\"

\"(KILIÇDAROĞLU\'NUN AÇIKLAMALARI) Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/ İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün\'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın açıklaması yaptı.

\"NEREDE GÖREV VERİLİRSE ASKER GİDER GÖREVİNİ ORADA YAPAR\"

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın 2. Kolordu Komutanlığı\'na atanmasına ilişkin soru üzerine \"Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı\'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu\'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek\" dedi.

İRAN\'LA MÜŞTEREK HAREKAT HER AN GÜNDEMDE\"

İran Genelkurmay Başkanının Ankara ziyaretinde terör örgütünün kamplarına ortak harekat planlandığı iddialarına da yanıt veren Erdoğan, \"Terör örgütlerine karşı, İran\'la böyle bir müşterek harekatın yapılması her an gündemde\"diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Bu ziyarette, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı, İran\'la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma, iki Genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendilerine, bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir, bunların hepsini aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran\'daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran\'a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler, her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farlı bir şekilde, çok daha kısa zamanda, bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. Temenni ederim ki, buralardan başarılı neticeleri alırız\"şeklinde konuştu.

\"KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun tutuklanabileceğine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise, \"Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok\" diye yanıt verdi. Ziyaretinin günü birlik olduğunu ve akşam saatlerinde tekrar yurda döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün seyahatiyle ilgili olarak da, \" \"Kardeşim Ürdün Kralı Abdullah\'ın nazik daveti üzerine heyetimle birlikte Ürdün\'e hareket ediyoruz. İki ülke arasında 4 yıl aradan sonra Devlet Başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atılabilecek adımları ele alacağız.\" dedi.

ÜRDÜN ZİYARETİ

Ziyaretinin günü birlik olduğunu ve akşam saatlerinde tekrar yurda döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün seyahatiyle ilgili olarak da, \"Kardeşim Ürdün Kralı Abdullah\'ın nazik daveti üzerine heyetimle birlikte Ürdün\'e hareket ediyoruz. İki ülke arasında 4 yıl aradan sonra Devlet Başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atılabilecek adımları ele alacağız.\" dedi.

- Uyuşturucu üretimi için İran\'dan kimyager getirmişler



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüp ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığı 2 ayrı operasyonda uyuşturucu imalathanesine ve yüklü miktarda uyuşturucu bulunan bir eve operasyon düzenledi.

50 KİLO HİNT KENEVİRİ

Polis ekipleri 15 Ağustos\'ta Bakırköy ve Zeytinburnu\'nda yaptığı operasyonda önceden tespit ettiği adreslere baskın düzenledi. Ekipler, bir evde yaptığı aramalarda 50 kilo Hint Keneviri ele geçirdi. Polis, operasyon kapsamında K.K. ve S.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.



İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp ve Beyoğlu\'nda uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 2 adrese 18 Ağustos\'ta operasyon düzenledi.

Polis ekipleri yaptıkları baskında laboratuar olarak kullanılan uyuşturucu imalathanesinde 1\'i Afgan uyruklu, 4\'ü İran uyruklu toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda 12 kilo Metamfetamin hammaddesi, 16 kilo ecstasy ham maddesi, 2 tabanca ve 100 kilo sıvı kimyasal madde ile 20 kilo toz kimyasal madde ele geçirildi.



UYUŞTURUCUYU ÜRETEN KİMYAGERLER İRAN\'DAN GELMİŞ

Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri biri kadın 2 İranlı kimyagerin ürettiği tespit ederek, şüphelileri metamfetamin üretmeleri için Türkiye\'ye getirildiğini belirledi. Yapılan 2 ayrı operasyonda ele geçirildiği keneviri ve uyuşturucu hammaddelerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

2 KİŞİ TUTUTLU, 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan toplam 9 şüpheliden 2\'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Bir evin kapısını kırarak içeriye giren ekiplerin evde arama yapması ve uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri bulması görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu hammaddeleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA, İstanbul DHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasını izlemek için Silivri\'ye geldi. Duruşmayı izleyen Çağlar ve beraberindeki heyet duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Çağlar, İTO üyesi 400 bin şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle yaptıkları müdahillik taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini belirterek şunları kaydetti:

\"İTO olarak 400 bin üyemiz adına FETÖ/PDY darbe girişimi davasına müdahil olmak için bugün buraya geldik. Müdahillik talebimizi geçtiğimiz 15 gün içerisinde yapmıştık. Ama bugün mahkeme tarafından müdahillik talebimiz reddedildi. Doğrudan ilişkisi olmadığı söylendi. Aslında doğrudan ya da dolaylı olarak bakmıyoruz biz bu işe. Çünkü doğrudan ya da dolaylıyı ayırt etmek için işin çok daha basit bir olay olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kadar ciddi bir davanın doğrudan ya da dolaylı olarak birbirinden ayrışmasını çok doğru bulmadık açıkçası. Fakat çalışmalarımız, müdahil olmamız devam edecek. Çünkü 400 bin üyemizin mağduriyeti söz konusu. Bundan sonraki süreçte de davaları takip edeceğiz. Hem de sanıkların savunmaları karşısında delillerimizle müdahil olmaya devam edeceğiz.\"



