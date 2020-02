DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'DA GENÇ KIZIN ZİNCİRLİ ESARETİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de polise gelen telefon akıl almaz bir dramı ortaya çıkardı. Bir babanın, 18 yaşındaki kızını evden çıkmasını engellemek için bir yıldır çamaşır makinesine ayağından zincirlediği belirlendi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE BAĞLIYDI

18 yaşındaki Hatice G. annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte Sultançiftliği Mahallesi\'nde oturuyordu. Genç kız, dün polisi arayarak zincirle bağlandığını söyledi. Polis, ihbar üzerine gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı. Evde, anne ve zincirle sol ayak bileğinden çamaşır makinesine bağlanmış Hatice G. bulunuyordu. Polis, üzerinde asma kilit bulunan yaklaşık 5 metrelik zinciri açamadı.

ZİNCİRİ DEMİRCİ KESTİ

Genç kız, anahtarın babasında olduğunu söyledi. Fakat babaya ulaşılamadı. Bunun üzerine yakınlardaki bir demirciden yardım istendi. Eve gelen demirci, genç kız ayağındaki zinciri keserek kurtarıldı. Genç kız, annesi Hazile G. ile ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü.

\"EVDEN ÇIKACAĞI ZAMAN ZİNCİRLİYORDU\"

Genç kızın verdiği ifadede babası Zekeriya G. tarafından 1 yıldır zincirlendiğini söylediği öğrenildi. Hatice G.\'nin ifadesinde, \"Daha önce birkaç kez evden kaçarak arkadaşlarım yanında kaldım. Babam, arkadaşlarımın uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek onların yanına gitmeme engel olmak için zincirlemeye başladı. Babam evde olduğu zamanlarda kilidi açıyor ancak evden çıkacağı zaman tekrar zincirliyordu\" dediği belirtildi.

BABA TUTUKLANDI

Genç kız, anne ve babasından şikayetçi olmadı. Ancak savcılık talimatıyla kadın sığınma evine yerleştirilmesine karar verildi. 2\'si kız 3 çocuk babası Zekeriya G. ise savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Zekeriya G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sıra adliye önünde bulunan eşi Hazile G., \"Pişman tabi ki\" dedi.

2- İMAMOĞLU\'NDAN KADİR TOPBAŞ\'A ZİYARET (1)

- Kadir Topbaş,

\"Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim\"

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ı, Taksim\'deki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifasına ilişkin, \"Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül\'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül\'de \'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz\' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki\'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra, 2014\'te gündemdeydi. Medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali\'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül. İsmim olmamasına rağmen önde çıkmamız büyük bir ödüldür\" dedi

3- MALTEPE\'DE MÜTEAHHİT İLE TOPRAK SAHİBİ ARASINDA SİLAHLI, KÜREKLİ KAVGA

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı, kürekli kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya müteahhit ile toprak sahipleri arasında çıkan antlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada müteahhit yaptığı binaya ateş etmeye başladı. Binadan camlar kırılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Kavgaya mütahhitin ailesi de karışınca kavga daha büyüdü. Küreklerin de kullandığıkavgayı polis biber gazı sıkarak önlemeye çalıştı. Takviye polis ekiplerin gelmesiyle kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgada 2 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı.

Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.

4- BEYLİKDÜZÜ\'NDE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Beylikdüzü\'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL\'yi alarak, olay yerine geldikleri otomobille kaçtılar. Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokak üzerinde saat 08.15 sıralarında marketi açan çalışan, peşinden içeri giren ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL\'yi alarak, olay yerine geldikleri siyah renkli bir otomobille kaçtılar. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Çalışan polise verdiği ilk bilgisinde, \"Marketi açıyordum. Kepenkleri açtım içeri girdiğim sırada peşimden girdiler. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca vardı. Sonra kasada bulunan parayı alıp kaçtılar\" dediği öğrenildi.

Olayın ardından polis kaçan şahıslarla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

5- RESTORANDA 3 KİŞİYİ SOYUP DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN POLİSE 34 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy\'de 1,5 ay önce bir restoranda 3 kişinin üstünü aradıktan sonra darp edip bir kişinin de parasını aldığı iddia edilen tutuklu polis memuru C.D.A. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, polis memuru C.D.A. hakkında \"Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma\", \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\", \"Basit yaralama\", \"Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme\", \"Suçu bildirmeme\" ve \"Eziyet etme\" suçlarından toplam 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polis memuru önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy\'de 18 Kasım\'da meydana gelen olay iddianameye göre şöyle oldu: Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru C.D.A., Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde bir restorana gitti. C.D.A. restoran sahibi Ü.A.\'ya polis tanıtım kartını gösterdi ve operasyon yapacağını söyledi. Bir masaya oturan C.D.A., E.B., (20) K.K.A.(20) ve T.T.B.\'yi (20) gözetlemeye başladı. Ardından E.B., K.K.A ve T.T.B.\'nin yanına giden C.D.A. polis kartını göstererek, E.B., K.K.A ve T.T.B.\'yi restoranın boş olan alt katına indirdi ve \'Malları çıkarın\' dedi. C.D.A., E.B.,K.K.A ve T.T.B.\'nin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve üzerilerinde bulunduğunu iddia ettiği uyuşturucuyu çıkarmalarını istedi. E.B., K.K.A ve T.T.B. ise \'Üzerimizde uyuşturucu yok\' dedi. Bunun üzerine polis memuru C.D.A., E.B.,K.K.A ve T.T.B.\'yı tek tek dövdü ve soyunmalarını istedi. E.B.,K.K.A ve T.T.B. de sadece kilotları kalacak şekilde soyundu.

POLİS MEMURUNUN 500 TL\'Yİ DE YAĞMALADIĞI İDDİA EDİLDİ

Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan K.K.A., uyuşturucuyu polis memuru C.D.A\'ya verdi. Ardından E.B.,K.K.A ve T.T.B. üzerlerini giyindi. T.T.B ve E.B. olay yerinden polis memuru C.D.A.\'nın izniyle ayrıldı. Polis memuru C.D.A., K.K.A.\'ya \"Bundan sonra benim muhbirim olacaksın, uyuşturucu maddesi ele başlarının adını bana vereceksin!\" şeklinde tembihlerde bulundu. Polis memuru C.D.A., K.K.A\'nın üzerinden çıkan 500 TL\'yi de kendi cebine koydu. Polis memuru C.D.A., K.K.A.\'yı serbest bıraktı ve K.K.A.\'nın üzerinden ele geçirdiği uyuşturucu maddeyi de yok etti.

POLİSİN, ŞİKAYETÇİLERİ ÇIRILÇIPLAK SOYARAK EZİYETTE BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

E.B.,K.K.A ve T.T.B. de olayın ardından polis memuru C.D.A.\'dan şikayetçi oldu. Polis memuru C.D.A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede şüpheli C.D.A.\'nın polis memuru olduğunu ancak olay esnasında görevli olmadığını, şüpheli C.D.A.\'nın Ü.A.\'ya ait restorana giderek iş yerinde kargaşaya sebebiyet verdiğini, Ü.A.\'nın huzur ve sükununu bozduğu belirtildi. İddianamede, polis memurunun 3 şikayetçiyi darp ettiği, K.K.A.\'ya yönelik darp eyleminin yağmaya yönelik olduğu, diğer şikayetçiler E.B. ve T.T.B. karşı olan darp eyleminin yaralamaya yönelik olduğu kaydedildi. Şüpheli C.D.A.\'nın uyuşturucu maddeyi ilgili birimlere teslim etmeyerek yok ettiği, suç delili olan uyuşturucu maddeyi yok etmesinin delil karartma mahiyetinde olduğu ifade edildi. İddianamede, K.K.A.\'nın üzerinden çıkan uyuşturucuyu ilgili birimlere bildirmeyerek şüphelinin suç bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi. Şüpheli C.D.A.\'nın şikayetçileri çırılçıplak soyarak eziyette bulunduğu, 500 TL\'yi de alarak yağma suçunu işlediği kaydedildi.

POLİS MEMURUNA 6 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

İddianamede polis memuru şüpheli C.D.A.\'nın \"Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak süretiyle yağma\", \"Kişilerin huzur ve sukununu bozma\",\"Basit yaralama\", \"Suç delillerini yok etme gizlme veya değiştirme\", \"Suçu bildirmeme\" ve \"Eziyet etme\" suçlarından 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli polis memuru önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

POLİS\'İN EMNİYET İFADESİ: BİRKAÇ TOKAT ATTIM

Polis memuru C.D.A. emniyette verdiği ifadesinde amcasının oğlunun uyuşturucu kullandığını bu nedenle uyuşturucuyla mücadele konusunda daha kararlı hale geldiğini söyleyerek şunları söylemişti:

\"Daha önce kendisini uyuşturucu madde satarken gördüğüm K.K.A\'yı iki şahısla restorana girerken gördüm. İş yeri yetkilisine polis kimliğimi gösterip şahıslar üzerinde üst araması yapacağımı söyledim.Yetkili kişi, polis kimliğimi görünce izin verdi. Şahısların yanına gidip polis kimliğimi gösterdim ve \'Benimle aşağı gelebilir misiniz?\' dedim. K.K.A\'ya \'Seni bir aydır takip ediyorum, kuzenime de uyuşturucu sattığını biliyorum\' dedim. \'Ben içiciyim ama satmıyorum\' dedi. \'Daha önce gördüğümde hep iç çamaşırından çıkarıp satıyordun üstünü çıkar\' dediğimde \'Ne istersen yaparım abi, muhbirin olurum ne kadar para istersen de veririm\' dedi. Bu lafına çok kızdım. Bana açık açık rüşvet teklif ettiği hem de kuzenime de uyuşturucu satmasından dolayı oluşan kinimle şahsa birkaç tokat attım. Yanında bulunan arkadaşı da müdahale etmeye çalışınca istemeyerek de olsa ona da tokat attım.

K.K.A ısrarla satmadığını söyleyince sinirim daha da arttı, kendimi kaybederek şahsa vurduğum sırada yalpalayarak yere düştüm. Uyuşturucu maddeyi bulabilmek için soyunmasını istedim. Hepsi soyundu. K.K.A. neresinden çıkardığını tam olarak göremediğim içerisinde uyuşturucu maddeyi çoraba benzer bir bez parçası içerisinde gördüm. K.K.A. bunları bana gösterdi. Uyuşturucu satanlar hakkında yardımcı olacağını söyledi. Ben de şahıslar hakkında işlem yapmamaya karar verdim. E.C.B. ve T.T.B.\'yi gönderdim. K.K.A ile sokağa çıkıp yürüdüm. Uyuşturucu maddeleri elimle ufalayıp ayağımın altında ezdim. Yürüme esnasında kendisinden kesinlikle 500 TL almadım. O gece alkollü değildim. Tamamen görevim icabı mesleğimi icra etme amaçlı bir girişimde bulundum. Şahıslara insanlık, abilik yaptığımı düşündüğüm sırada onların bana rüşvet teklif etmelerine kızarak kendilerine bir kaç tokat attım. Şahsın para aldığım yönündeki çelişkili beyanları asılsızdır.\"

6- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ\'NDEN YENİ YILA ÖZEL KONSER

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, \"Viyana\" konseptli yeni yıl konseri ile seyircilere özel bir gece sundu.

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss\'a ait eserlerin yer aldığı programda, bestecinin ünlü \"Die Fledermaus (Yarasa)\" operetinden aryalar ve yine Strauss\'un bestelediği valsler, polkalar büyük beğeni topladı. Zorlu PSM\'de dün gerçekleşen konserde İDOB solistleri, Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim, \"Yarasa Opereti\"nden aryaları seslendirdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası\'nı Şef Roberto Gianola yönetirken, Strauss\'un ünlü \"Mavi Tuna\" valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahne aldı. Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi\'nin çocuk korosu ise konserde, \"Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells\" şarkılarını seslendirdi. Konser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan\'ın da dahil olduğu sürpriz bir mizansenle son buldu. Konser, 3 ve 5 Ocak 2019\'da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi\'nde tekrarlanacak.

