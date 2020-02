DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN ALBAYRAK\'TAN \"SIKI PARA POLİTİKASI\" AÇIKLAMASI (1)

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

\"Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen \"TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi\"ne katıldı. \"Türkiye\'nin Yeni Hikayesi\" başlığıyla Beyoğlu\'nda bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Albayrak\'ın yanı sıra TÜYİD Başkanı ve TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da katıldı.

Zirvede konuşan Bakan Albayrak, \"2019\'a giriyoruz. Ama nasıl? Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplinle ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azimle girme zamanı. \'Onu başardık, bunu başardık\', hayır yeni başladık, birleri \'Sayın Bakanım şöyle iyi, böyle iyi\'… Daha yeni başladık, rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun adımı. 2019 daha güçlü, tam saha pres, tam saha markaj. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\" dedi.

2 - BEYLİKDÜZÜ\'NDE LAPA LAPA KAR YAĞIŞI

- Yerler bir anda beyaza büründü

İstanbul\'da kar yağışı başladı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Çatalca\'da da benzer manzara var. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

3 - BEYLİKDÜZÜ\'NÜ BEYAZA BÜRÜYEN KAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

İstanbul\'da kar yağışı etkili oluyor

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

4- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA KAR YAĞIŞI

*Yağış hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı

İstanbul yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul Havalimanı çevresinde de görüldü. İstanbul\'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur başladı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde İstanbul Havalimanı çevresinde etkili oldu. Yağış, hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı.

5- MALTEPE\'DE KADIN CİNAYETİ

- Sokak ortasında vurulan kadın hayatını kaybetti.

Maltepe\'de bir kadın sokak ortasında ateş edilerek öldürüldü.

Olay Zümrütevler Asuroğlu Sokak\'ta sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Gülten Gülüm Dil\'e (40), kimliği belirsiz bir kişi ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla vurulan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede saldırganın D-100 istikametine kaçtığını söyledi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemede kurşunun, kadının boynuna isabet ettiğini belirledi. Gülten Gülüm Dil\'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

-İnceleme yapan olay yeri inceleme polisleri

-Olay yerinde çalışma yapan polisler

-Olay yerindeki özel harekât aracı

-Mahalle sakiniyle röp

-Ölen kadının fotoğrafı

-Genel ve detay

6- OTOYOLUN ORTASINDA KALAN KÖPEĞİ BÖYLE KURTARDILAR

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz\'ın, sosyal medyada paylaştığı bir video büyük ilgi topladı. İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüde otoyolun ortasında kalan köpeği bir sürücünün kurtarması görülüyor. Canını hiçe sayarak otoyolun sol şeridine aracını durduran sürücü, diğer araçları da durdurarak köpeği karşıdan karşıya geçiriyor. Arkadan gelen bir sürücü ise aracını köpeğin yanında durdurarak köpeğe mama ve su veriyor. Kazanasmaz paylaştığı görüntüleri ise \"İyi ki varsınız. Bir beyefendi yol ortasında kalmış köpeği güvenli bir yere götürüyor, diğer duyarlı bir araç sürücüsü durup, mama ve su veriyor. Adamsınız\" notuyla paylaşıyor.

7- DURUŞMAYA GELMEYEN EBRU GÜNDEŞ SON KEZ UYARILDI



Beykoz Kanlıca\'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş Sarraf, Mart ayında yapılacak duruşmaya katılmazsa hakkında zorla getirilme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtar edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş\'in avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, duruşmaya gelmedi. Baro tarafından atanan Gökdemir\'in avukatı da duruşmaya katılmadı. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da duruşmayı takip etti.

Söz alan Ebru Gündeş Sarraf\'ın Avukatı Begüm Can Gürel, \"Geçen celse müvekkilimizi bu celse hazır edeceğimizi dair beyanda bulunmuştuk ama geçen celse öncesi bu zamana denk gelen konser sözleşmeleri vardı. Önceden planlamış olduğu sözleşmeler nedeniyle Antalya\'da sahne alacak olmasını dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır\" dedi.

Avukat Begüm Can Gürel, müvekkilinin gelecek celse veya celse arası ifadesinin alınmasını talep etti.

ZORLA GETİRİLMESİNE VEYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAĞININ İHTARINA...\'

Ebru Gündeş Sarraf\'ın mazeretini son kez kabul eden mahkeme, \"En geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiğini vekillerine ayrı ayrı ihtarına, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına\" karar verdi.

DİĞER SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir\'in bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme, İstanbul Barosu tarafından atanan ve bu duruşmaya katılmayan Hakkı Süha Gökdemir\'in avukatı Yusuf Takçı\'ya tebligat çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, Avukat Takçı\'nın bir dahaki celseye katılmaması durumunda İstanbul Barosu CMK Listesinden çıkarılması için durumu baroya ihbar edeceğini de tutanağa geçirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu\'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'naö aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RIZA SARRAF\'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme ABD\'de bulunduğu için Rıza Sarraf\'ın ifadesi alınamadığını gerekçe göstererek Rıza Sarraf\'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir\'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

