DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'DA BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİNE GÖZALTI (4)

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL\'da düzenlenen operasyonda bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala\'nın da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan\'ın da bulunduğu öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan isimlerin sorgulanmak üzere İstanbul Emnilet Müdürlüğü\'ne götürüleceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Tarhanlı ve Tanbay\'ın arşiv görüntüleri

-Osman Kavala\'nın arşiv görüntüleri

16.11.2018 - 08.59-Haber Kodu : 181116013

16.11.2018 - 09.28-Haber Kodu : 181116015

16.11.2018 -09.53- Haber Kodu : 181116020

==============================

2- ULAŞTIRMA BAKANINDAN PENDİK-HALKALI YHT HATTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu. Hattın İstanbul-Pendik\'e kadar hizmet verdiğini belirten Turhan, \"Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019\'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik\'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Bakanın açıklamaları

============================

3- İSTANBUL\'DA \'FETÖ\' OPERASYONU: 14 GÖZALTI

İSTANBUL-(DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde \"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönetmek ve Üye Olmak\", \"6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet\", \"Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün Finansmanını Sağlama\" suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

====================================================

(ÖZEL)

4-SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLARIN KAÇIŞ OYUNU



Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'da suçüstü yakalanan iki hırsızın kaçmak için oynadıkları \'kaçış oyunu\' güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Avcılar\'ın Ambarlı Mahallesi\'nde bulunan bir büfede dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki genç, akşam saatlerinde geldikleri büfede hırsızlık girişiminde bulundu. Gençlerden biri büfe işletmecisini yardım almak için dükkanın dışarısında, içecek dolaplarının bulunduğu yerde oyalarken, yaşı diğerine göre daha küçük olan hırsız kasadan para almaya çalıştı. Kasadaki paraları alırken, büfe işletmecisinin, lavaboda bulunan arkadaşı tarafından fark edilen hırsız suçüstü yakalandı. Büfe işletmecisi ve arkadaşının kıskıvrak yakaladığı hırsız, dışarıdaki arkadaşıyla birlikte oynadıkları oyun sayesinde kayıplara karıştı.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ TEZGAHI KAMERADA

Hırsızların kaçmak için oynadıkları oyun büfenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Yakalanan hırsız dışarı çıkarıldığında diğer hırsız, beraber olmadıklarını inandırmak için arkadaşının ensesinden tutuyor. Hırsızlar \"Beraber misiniz?\" sorusuna \"Hayır\" yanıtını veriyor. Bu esnada hırsızlardan biri büfe sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçıyor. Bunun üzerine diğer hırsız da arkadaşının peşinde koşuyor. Hırsızlar, bu ilginç senaryoyla kayıplarla karışıyor.

Görüntü dökümü:

----------------

- Hırsızlık girişimi anları

- Hırsızın yakalanma anları

- Hırsızların ilginç oyunu ve kaçışları

16.11.2018 -11.01- Haber Kodu : 181116034

==========================

5- AVCILAR\'DA FABRİKANIN DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da bulunan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Avcılar Cihangir Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı elektronik ev eşyası fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Fabrika önünde bekleyenler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yükselen duman

16.11.2018 -11.40- Haber Kodu : 181116038

==============================

6-CAMİ CEMAATİNDEN OKUL ÇAĞINDAKİ 848 YETİME BURS

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA

Avcılar\'da camilerde başlatılan kampanya ile okul çağındaki 848 yetime 2 eğitim yılı boyunca eğitim bursu sağlandı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, Avcılar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi olarak geçen 2017-18 öğretim yılında başlattıkları ve büyük ilgi gören \'Avcılar Yetimine Sahip Çıkıyor- Bir Yetim De Sen Okut\' kampanyasını bu yıl da birlikte sürdürmeye karar verdiklerini söyledi. Müftü Derin, anne ve babası vefat eden, bir anlamda topluma emanet edilen yetimlerin eğitimlerini sürdürmelerini sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Müftü Derin, Hz. Muhammed\'in de dünyaya yetim olarak geldiğini, Kuran-ı Kerim\'de de birçok ayette yetimlerin korunmasının istendiğini belirtirken, şöyle dedi:

Bunları asırlardır kürsülerden, minberlerden halkımıza anlatırız. Yetimin ne demek olduğu, onların sevindirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği konularında hep halkımızı teşvik etmişizdir. Farklı bir şey yapıp bizzat yetimlere dokunmak, ihtiyaçlarını karşılama konusunda cemaatimiz ile yetimlerimizi buluşturup, ilişkilendirmeyi istedik. Geçen sene Avcılar\'daki bütün cami ve Kuran kurslarımızda bu kampanyayı başlattık. Halkımız, hayallerimizin bir adım ötesine geçti. Geçen yıl 440 yetim her öğrencimize eğitim-öğretim süresi, yani 8 ay boyunca 100 TL\'den az olmamak üzere vasilerinin adlarına açılan hesaplara emanetlerini yatırdık. Cami hayırseverlerimizin isteği doğrultusunda öğrencilerimizden her ay 125, 150, 200 TL verdiklerimiz de var. Onların emanetlerini aldık, bu yetimlerimizin vasi- hamilerinin hesaplarına her ay intikal ettirdik. Bu milletimizin emaneti olan yaklaşık 47-48 bin TL\'yi her ay bu yetimlerimize ulaştırdık. Bu yönüyle büyük bir sorumluluk yerine getirmenin mutluluğunu Diyanet ve halkımız olarak yaşadık.

Müftü Bekir Derin, bu kampanyayı bu eğitim yılında da sürdürdüklerini, ilk etapta 387 yetime bu ay 40 bin 200 TL\'yi ulaştırdıklarını, bu sayının 10 gün içerisinde artarak 408\'e ulaştığını, toplam rakamın geçen yılkinden fazla olacağına inandıklarını söyledi. Müftü Derin, Türkiye\'ye örnek bir sorumluluk projesini halkın gerçekleştirdiğini, Avcılar\'dan ilham alan birçok il ve ilçelerden uygulama ile ilgili bilgi almak isteyen müftüler olduğunu, yetimlere yönelik çalışmaya öncülük etmekten de mutluluk duyduklarını anlattı.

HOLLANDA\'DAKİ UYGULAMADAN ESİNLENİLDİ

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, 20 yıl önce Hollanda\'da görev yaptığı dönemde Din Hizmetleri Müşavirliği\'nin Türkiye\'de ekonomik durumu kötü öğrenciler için \'Bir öğrenci de sen okut\' projesini uyguladığını söyledi. Müftü Derin, o tarihte Avrupa\'daki Türkler\'e bir sefere mahsus 250 Euro\'yu bu çocukların hesaplarına yatırmaları çağrıları yaptıklarını, 3 yıl içerisinde \'Emanet edilen\' 30 bin Euro\'yu Türkiye\'nin değişik yörelerindeki yoksul üniversite öğrencilerine ulaştırmaya aracılık yaptığını anlatırken, şunları ekledi:

Eğitim konusunda sınır tanımadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız o gün yardımcı olduğumuz veya emanetlerini ilettiğimiz öğrencilerin ülkemizin çeşitli kademelerinde öğretmen, yönetici olarak çalıştıklarını da biliyorum. Bugün bu milletin sahip çıktığı yetim ilk ortaokul öğrencileri de bu milletin emaneti olarak yetişecek inşallah yarınlarda bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak. Böyle bir şeyde katkımızın olduğunu hissetmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Destek veren halkımıza, görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kampanya ile ilgili hazırlanan afiş

-Camilerde verilen vaazda imam-hatip Sinan Yücel cemaati kampanyaya çağırırken

-Müftü Bekir Derin, kampanya ile ilgili cemaate konuşurken

-Müftü Bekir Derin ile röportaj

16.11.2018 -10.39- Haber Kodu : 181116033