DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan ve aktüel görüntülerle)

1- ESENYURT\'TA 3 FABRİKA ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA )

Esenyurt\'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevkedildi .Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alınabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİK ÖLÜ YARALI YOK

İstanbul Valiliği\'ndan yapılan açıklamada,\" Esenyurt\'ta 3 fabrikayı etkileyen yangın İBB itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır\" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada da yangının Akçaburgaz Mahallesi\'nde 4 bin metrekare açık alanda paletlerde çıktığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Yangın ihbarı 06.41\'de ihbar edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıraç itfaiye grubu 06.43\'de yangına müdahale etti. Yangın 3 katlı ve 4 katlı işyerlerine sirayeti etti. Yangının yayılma eylemi göstermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi alarma geçti. Bölgeye, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Mimarsinan, Bakırköy, Şişli, Seyrantepe, Hadımköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Çatalca, Çavuşbaşı, Kadıköy, Silivri, Bakkalköy, Çatalca, Sultangazi, Hacıosman, Kartal,Beşiktaş itfaiye gruplar sevk edildi. Ayrıca Yol Bakım Daire Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinden iş makinaları, aletli JCB ve Hamidiye\'den su tankerleri gönderildi. Yangına 98 araç 180 personelle müdahale edilidi. Kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan yok.\"

BAŞKAN ALATEPE: İÇİN İÇİN YANMALAR DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yangın yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, \" Palet, ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretim gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz. Diğer taraftan rüzgar yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız. \"

\"YANGIN NEDEN ÇIKTI?\"

Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Alatepe, \"Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü;

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-Yangının ilk anlarından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Alev alev yanan fabrikalar

-Havadan görüntüler

-Alevler

-İtfaiye ekiplerinin havadan çekilen müdahale görüntüleri

-Uzak bölgeden çekilen görüntüler

-Alevler ve dumanlar

-TEM Otoyolunda ilerleyen itfaiye araçları

-Belediye başkanı Alatepe ile röp

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 08.04 - Haber Kodu : 181025013

25.10.2018 - 08.14 - Haber Kodu : 181025014

25.10.2018 - 08.18 - Haber Kodu : 181025015

25.10.2018 - 08.29 - Haber Kodu : 181025016

25.10.2018 - 08.37 - Haber Kodu : 181025017

25.10.2018 - 08.47 - Haber Kodu : 181025018

25.10.2018 - 08.55 - Haber Kodu : 181025019

25.10.2018 - 09.02 - Haber Kodu : 181025024

25.10.2018 - 09.24 - Haber Kodu : 181025026

25.10.2018 - 10.08 - Haber Kodu : 181025041

25.10.2018 - 10.08 - Haber Kodu : 181025042

25.10.2018 - 10.12 - Haber Kodu : 181025043

25.10.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 181025051

25.10.2018 - 11.03 - Haber Kodu : 181025061

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2- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt\'taki fabrika yangınına ilişkin, \"Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi. Basın mensuplarına konuşan Ali Murat Alatepe, olayda can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğuna söyledi. Alatepe, \"Hepimize geçmiş olsun. Palet ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretimi gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz. Diğer taraftan rüzgar yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız.

\"YANGIN NEDEN ÇIKTI?\"

Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Altepe, \"Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Alatepe\'nin açıklaması

-Gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 10.08 - Haber Kodu : 181025042

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3- BAKAN KURUM\'DAN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI (1)



Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul\'da düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi\'nin oturumunda yaptığı konuşmada imar barışının süresinin uzatılması ile ilgili, \"Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" dedi.

Bakan Kurum, \"Şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyara da yakın başvuru bedeli ödendi. 31 Ekim\'de başvuru süreci bitiyor ve ödeme süreci 31 Aralık 2018\'de bitiyor. İmar Barışı ile ne elde ettik? Devletin vatandaşı ile bir barışıydı bu. Elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamayan vatandaşımıza bina kontürlerinin kalması kaydıyla bir kolaylaştırma. Bunlar bir hak değildi tabii ki. Vatandaşımız da gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Bu talep de hala devam ediyor. 31 Ekim\'de başvuru sürecimiz bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Yoğun talep var, bakacağız. Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un açıklaması

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 11.23 - Haber Kodu : 181025069

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4- (ÖZEL) İSTANBUL\'DA VAHŞET: 2 HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ KARISININ BOĞAZINI KESTİ

- İlk eşinin şiddetinden kaçtı, ikinci eşi tarafından öldürüldü.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Savaş ATAK / İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece, bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.

Olay, Muratçeşme Mahallesi, Lalezade Sokak\'ta bulunan toplu konutlardaki bir apartmanın giriş katında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta önce Yozgat\'ın Çandır ilçesinde dünya evine girmişti. Şiddet gördüğü için sonlandırdığı ilk evliliğinden iki kız çocuğu olan Fatma Güraslan\'ın kızları da çift ile birlikte yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında yeni evli çiftin arasında yaşanan tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı eşini boğazını keserek öldürdü.

KOMŞUSUNU ARAYIP \"BEN FATMA\'YI GELDİĞİ YERE GÖNDERDİM\" DEMİŞ

Beytullah Güraslan, cinayetten sonra, eşinin mahalleden komşusu ve arkadaşı olan bir kadını telefonla aradığı ve ağlayarak, \"Ben Fatma\'yı öldürdüm. Hakkınızı helal edin. Şimdi de adalete teslim olacağım\" dediği öğrenildi. Bu telefon üzerine polisi arayan komşunun ihbarıyla söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Güraslan\'ın kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de vahşetin yaşandığı adrese gelerek delilleri topladı. Cumhuriyet savcısının da cinayet mahallinde incelemelerde bulunmasının ardından, talihsiz adının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Mahalle sakini bir genç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Kimse bir şey duymamış ama. Polis ekipleri buradaydı, Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi, hiçbir şey göstermediler zaten. Çalışma yapıp gittiler\" dedi.

KATİL ZANLISI KOCANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının, cinayetten kısa bir süre önce bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bazı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşini kıskançlık krizi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Beytullah Güraslan\'ın, 19 Ekim\'de \"Kontrolsüz öfke; ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, insanı yer bitirir. Rabbimiz, öfkeyi korunmak, savunmak için vermişti düşmana karşı. İşte bundan dolayı, öfkeyi yönetemeyenler, rüzgarın önünde yaprak gibi sağa sola savrulmaya mahkumdur\" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

Cinayetin ardından polise teslim olan Beytullah Güraslan\'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cinayetin yaşandığı evin bulunduğu sokaktan görüntü

- Cinayetin yaşandığı toplu konuttan görüntü

- Cinayetin yaşandığı evin dışarıdan görüntüsü

- Çiftin birlikte fotoğrafları

- Çiftin evlilik cüzdanları

- Katil zanlısının sosyal medya paylaşımları

- Mahalle sakini bir genç ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

25.10.2018 - 12.00 - Haber Kodu : 181025089

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5- ŞİŞHANE\'DE YANGIN İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ (aktüel görüntüyle)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda daha önce boşaltılan bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda tamamen söndürüldü. Yanan binanın daha önce gece kulübü olarak kullanıldığı ve yaklaşık bir yıl önce faaliyetine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Alevli yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin koşturması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yoğun dumanlar

-Genel ve detay görüntüler

25.10.2018 - 09.27 - Haber Kodu : 181025027

25.10.2018 - 09.28 - Haber Kodu : 181025028

25.10.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 181025058

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6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

İstanbul DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte İstanbul genelinde trafik etkili oldu. Yağmura kazalar ve araç arızaları da eklenince saat 10.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 50\'yi geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Detaylar

25.10.2018 - 10.59 - Haber Kodu : 181025059

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(ÖZEL)

7- GERÇEĞİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber-Kamera : Emin YEŞİL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Tekstil işi yaptığını sandığı kiracısının iş yerinden 3 kamyon sahte içki çıktı, gözyaşlarını tutamadı.

Sultangazi\'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kamyon sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi kadın tekstil işi yaptığını sandığı kiracısının dükkanından çıkanları görünce uzun süre gözyaşı döktü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi\'de bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bir iş yerinde üretim yaptıkları ve çok sayıda satışa hazır sahte içki bulundukları bilgisini aldı. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis ve zabıta ekiplerinin de desteği ile sahte içki imalathanesi olarak kullanılan iş yerine jandarma ekipleri baskın düzenlendi. Düzenlen operasyonda çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. olayla ilgili ise Aydın H. gözaltına alındı.



İŞYERİ SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Operasyon sırasında tekstil işi yaptığı kiracısının sahte içki ürettiğini öğrenenin ev sahibi Havva Özkan gözyaşları içinde iş yerinden çıkarılanları seyretti. Yaklaşık 3 kamyon sahte içki ve malzeme çıkan iş yerinden çıkanlar mahalle sakinlerini de hayrete düşürdü. Eşiyle birlikte iş yerinden çıkarılanları izleyen Özkan, \"Dükkan sahibiyim niye böyle oldu. Hiçte şüphelenmedik\" dedi. Eşi Metin Özkan eşini teselli etmeye çalıştı.Tekstil işi yaptığını sandığını söyleyen bir mahalle sakini ise ,\"Çok şaşırdım. Komşuyuz sonuçta. Çuvalla parça alıp götürüyordu. Parça satıyordu sanıyorduk. Duyunca ben şok oldum açıkçası ama ummadığın taş baş yarıyormuş demek ki \" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini de uzun süredir burada oturduğunu ve çok şaşırdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon düzenlenen caddeden görüntü

Jandarma ekiplerinden görüntü

Zabıta,belediye ve polis ekiplerinden görüntü

Kolilerin taşınması

Metil Alkollun taşınması

Kamyon ve kamyonetlerden görüntü

ağlayan dükkan sahibi ile röportaj

Mahalle sakinleri ile röportaj

Diğer detaylar



25.10.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 181025060

