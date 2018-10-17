DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- SANCAKTEPE\'DEKİ BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi yaklayık 18 bin lira ile kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, dün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı iki kişi bankaya müşteri gibi girdi. Vezneye yönelen iki kişi ellerindeki silahı veznedara tutarak para istedi. Veznedar elindeki paraları soygunculara verdi. Diğer soyguncu ise yine silah tehditiyle güvenlik görevlisinin silahını aldı. Soygulcular yaklaşık 18 bin TL\'yi alarak bankadan ayrıldılar. Soyguncular, yaya olarak olay uzaklaşıp ortadan kayboldu. Soygun ihbarını alan polis bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Çevrede önlem alan polisler, bankanın güvenlik kameralarını incelediler. Polis olayla ilgili soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERASI

-Silahlı soyguncunun veznedeki görevliye silah gösterip paraları alması

-Diğer soyguncunun tehditle güvenlik görevlisinin silahını alması

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Banka görevlilerinin dışarıda beklemesi

Görgü tanığıyla röp

Banka önünde önlem alan polisler

Özel harekat polisleri

Genel ve detay



17.10.2018 - 09.55 Haber Kodu : 181017016

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2- İDDİANAME KABUL EDİLDİ; ARDA TURAN 30 OCAK\'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 30 Ocak\'ta hakim karşısına çıkacaklar.

Sarıyer Emirgan\'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay\'ın eşi Özlem Şahin \"müşteki\", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise \"müşteki-şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Arda Turan hakkında \"Cinsel taciz\", \"Kasten yaralama\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\", \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise \"Hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

17.10.2018 - 10.47 Haber Kodu : 181017030

17.10.2018 - 10.49 Haber Kodu : 181017031

17.10.2018 - 10.56 Haber Kodu : 181017035

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(ÖZEL)

3- MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPMA ANI KAMERADA



* Okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye minibüs çarptı

* Küçük çocuğun 2 bacağı kırıldı. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

*Baba Seyfi Kütük,

\" Diğer veliler imza topladık bir önlem alınmasını istiyoruz. Alt geçit üst geçit yada ışık konmasını istiyoruz. Bizler bile zor geçiyoruz yolun karşısına \"

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kocaeli\'nin Çayırova ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi Mücahit Kütük\'e bir servis minibüsü çarptı. 10 yaşındaki öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken ailesi yetkililerden bir önlem alınmasını istiyor. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza 11 Ekim saat 15.00 sıralarında Emek mahallesi Tahsin Tahran İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mücahit Kütük\'e(10), 41 P 3245 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı öğrencinin yardımına koşan vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 ayağı kırılan ve vücüdünda kırıklar olduğu öğrenilen öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

\"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ\"

Hastanede tedavisi devam eden Mücahit\'in babası Seyfi Kütük aynı yerde daha önce de kazaların yaşandığını belirterek \"Oğlum okul çıkışı yolun karşısına geçmek istediği sırada servis aracı hızlı bir şekilde çarpmış. Bacakların ikiside kırık bir şeklide yoğun bakımda yatıyor. Diğer veliler imza topladık bir önlem alınmasını istiyoruz. Alt geçit üst geçit yada ışık konmasını istiyoruz. Bizler bile zor geçiyoruz yolun karşısına \" diye konuştu.

Anne Nurcan Kütük ise \"Oğlum ağrılar içinde kıvranıyor. Yoğun bakımda yatıyor. Kalçada bacaklarında kırık var. Gözü şiş, çatlaklar var. Hep kazalar oluyor. Önlem alınsın\" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Servis minibüsün öğrenciye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde öğrencinin yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüs çarpıyor.Çarpmanın şiddetiyle öğrenci yola savrukurken,kazayı gören vatandaşlar yardıma koşuyor. Minibüs sürücüsü de araçtan inerek yaralı öğrencinin yanına geliyor. Minibüs sürücüsü kaza ile ilgili polis merkezinde ifade verirken polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencinin yolun karşısına geçmeye çalışması

-Minibüsün çarpma anı

-Öğrencinin yere düşmesi

-Kazayı görenlerin yardıma koşması

-Diğer öğrencilerin görüntüsü

-Sürücünün araçtan inerek yaralının yanına gitmesi

-Genel ve detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Baba Seyfi Kütük ile röp

-Anne Nurcan Kütük ile röp

-Hastaneden görüntü

-Mücahit\'in oyun oynarken görüntüsü(uzun boylu olan)

-Mücahit\'in fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler

17.10.2018 - 10.14 Haber Kodu : 181017021_

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4- BİRİ SAKAT KALDI, DİĞERİ ÖLDÜ; İKİ AİLE KAN DAVASINI ÖNLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Akdağ ve Tacer aileleri arasında 8 yıl önce başlayan husumet tarafların araya girmesiyle son buldu.

8 yıl önce Ercan Akdağ, Kıyasettin Tacer tarafından silahla vuruldu. Ercan Akdağ., bu saldırı sonrasında sakat kaldı. Kıyasettin Tacer bir süre cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkan Kıyasettin Tacer, 8 yıl önce vurup sakat bıraktığı Ercan Akdağ\'ın kardeşi tarafından Kâğıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi Paşabahçe Sokak\'ta, sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Bitlis\'in Milli Aşireti\'ne mensup iki taraf arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinden Muiniddin Aydın\'ın araya girmesiyle son buldu. Gaziosmanpaşa\'da bulunan Kazımiye Derneği\'nde düzenlenen barış yemeğine aralarında husumet bulunan Akdağ ve Tacer ailelerinin mensupları katıldı. Barış töreni kanaat önderi Muiniddin Aydın\'ın Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Her zaman barışın yanında olduklarını ifade eden Aydın, iki aile arasında sağlanan barışın sonsuza dek sürmesini diledi. Barış yemeğinde Akdağ ve Tacer ailesi fertleri Kuran-ı Kerim-in altından geçerek tokalaştı. 8 yıl önce Kıyasettin Tacer tarafından silahla vurularak sakat kalan Ferit Akdağ da barış yemeğine katıldı. Akdağ, iki aile arasındaki husumetin kan davasına dönüşmeden son bulmasına aracılık eden herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Dua edilmesi

-Kur\'an okunması

-Törenden görüntü

-Ferit Akdağ\'ın konuşması

-Muiniddin Aydın\'ın konuşması

-Ercan Akdağ\'ın konuşması



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5- İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY OPERASYONU - 1

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-FETÖ operasyonu

17.10.2018 - 09.43 Haber Kodu : 181017014_

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