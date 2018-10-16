DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SUUDİ BAŞKONSOLOSUN KONUTUNDA DA ARAMA YAPILACAK

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda 9 saat süren inceleme yapılmıştı. Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda arama yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konuttan görüntüler

DHA FEED

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2- İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 37 GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin örgütün finans yapılanmasında yer aldıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-FETÖ operasyonları

16.10.2018 - 10b26 Haber Kodu : 181016027_I

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3- MEŞALE TOLU DURUŞMA İÇİN ÇAĞLAYAN\'DA

Haber- Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Alman vatandaşı Meşale Tolu ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 18 kişinin \"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davası, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülüyor. Davayı, İstanbul\'daki Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de takip ediyor. Tutuksuz yargılanan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu, dava için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Meşale Tolu, duruşma öncesi adliye önündeki meydanda eşi Suat Çorlu ve avukatı ile beraber görüntülendi. Basın mensuplarının soruları Meşale Tolu önce Almanca sonra da Türkçe açıklama yaptı. Tolu, \"Biliyorsunuz duruşmam var bugün, baştan beri yargılandığım bir dosya var. O dosyanın takibi için geldim. Çok özel bir durum yok aslında. Eşimle beraber yargılanıyorum ve bu dosyanın dördüncü duruşması bugün\" dedi. Tolu daha sonra avukatı ve eşiyle duruşmasına katılmak üzere adliye binasına girdi.

YAKLAŞIK 8 AY TUTUKLU KALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, \"MLKP terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"terör örgütüne üye olmak\" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Meşale Tolu geçen yıl Mayıs ayında İstanbul\'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017\'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu Almanya\'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye\'de kalmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu

-Meşale Tolu açıklama yaparken

-genel ve detaylar

16.10.2018 - 11.29 Haber Kodu : 181016035

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4- ESENLER\'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇARŞAFLI KUYUMCU SOYGUNUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Esenler\'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygunuyla ilgili biri tutuklu ikisi firari 3 Gürcistan uyruklu şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37\'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esenler\'de 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olay şöyle oldu: Olay günü Gürcistan uyruklu Raibuli Abralava , Shorena Kukhilova, Giorgi Shonia ve Nika Darchia araç ile Esenler\'e gitti. Araçtan inen ellerinde siyah renkli eldiven, başında şapka ve montunun kapüşonu kafasına olan Raibuli Abralava ve ellerinde eldiven ve kafasında başörtüsü bulunan Shorena Kukhilova saat 10.30\'da kol kola kuyumcuya girdi. Shorena Kukhilova bozuk Türkçesiyle saatleri sordu. Daha sonra Raibuli Abralava ve Shorena Kukhilova saatlerin oldukları bölüme doğru yöneldi. Ali Nihat Koçer, Abralava ve Kukhilova\'ya saatleri göstermeye başladı. Diğer kardeş Eyüp Sedat Koçer ise Raibuli Abralava ve Shorena Kukhilova\'nın hareketlerinden şüphelendi ve dükkanın kapısını gözetlemeye başladı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra siyah çarşaf giyinmiş olan Giorgi Shonia ile Nika Darchia ellerinde silahlarla dükkana girdi. Bu sırada Eyüp Sedat Koçer içeri giren şüphelilere silahla bir kaç el ateş etti. Giorgi Shonia yaralanarak yere düştü.

İKİ ŞÜPHELİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Giorgi Shania da silahla Eyüp Sedat Koçer\'e bir kaç el ateş etti. Arkadan gelen Nika Darchia ise kuyumcunun kapısından geri çıktı ve olay yerinden koşarak uzaklaştı. Raibuli Abralava da Ali Nihat Koçer\'e öldürme kastıyla ateş etti ancak vuramadı. Eyüp Sedat Koçer\'in tezgahın üzerinde bulunan Raibuli Abralava bir çok kez ateş etti. Bu sırada Shorena Kukhilova dükkan tezgahının kenarına eğilerek elleri ve ayakları üzerinde sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Eyüp Sedat Koçer elinde bulunan silahın kabzasıyla Shorena Kukhilova\'ya vurdu, Kukhilova ise sürünerek dışarı çıktı. Eyüp Sedat Koçer, şüphelilerin arkasından kuyumcunun giriş kapısına doğru yöneldi, bu sırada Ali Nihat Koçer de elinde silahla dışarıya doğru yöneldi. Eyüp Sedat Koçer ani bir şekilde hamle yaparak dükkânına girdi ancak göğsünü tutarak \"Vuruldum ağabey hakkını helal et\" diyerek yere yığıldı. Nika Darchia olay yerine park ettiği araçla Shorena Kukhilova\'yı da alarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Giorgi Shonia\'nın sürünerek kaçmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar Giorgi Shonia\'yı yakalayarak, polise teslim etti. Eyüp Sedat Koçer kaldırıldığı hastanede Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti.

HAPİS İSTEMLERİ

Savcılık soygun girişimine ilişkin 2\'si firari biri tutuklu olan toplam 3 şüpheli hakkında dava açtı. Tutuklu şüpheli Giorge Shonia (28) ile firari şüpheliler Nika Darchia (23) ve Shorena Kukhilava (27) hakkında , \"Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\", \"Yağmaya teşebbüs\", \"Mala zarar verme\" ve \"Silahla tehdit\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15\'er yıldan 37\'şer yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

16.10.2018 - 10.52 Haber Kodu : 181016029

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5- DÜRÜMCÜDE UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da bir dürümcüde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bir dürümcü dükkanını takibe aldı. Şüpheli kişilerin sık sık dükkana girdiğini belirleyen polis ekipleri 9 Ekim’de düzenlediği operasyonla 30 yaşındaki şüpheli H.V\'yi gözaltına aldı. Dürümcüde yapılan aramalarda 4,5 kilo esrar ele geçirildi. Emniyette hakkında detaylı sorgulama yapılan H.V.’nin ‘Kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.V., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.V.’nin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi



