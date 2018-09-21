DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- (ÖZEL) SULTANGAZİ\'DE TERÖR OPERASYONU

- Terör örgütüne mali destek sağladığı öne sürülen taksi durağı yıkıldı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri gece saatlerinde terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Sultangazi Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de katıldı. Operasyonda 75. Yıl Mahallesi\'nde geniş güvenlik önlemi alan polis, belediye ekiplerine bir taksi durağının yıkımını yaptırdı. Taksi durağından örgüte finansal destek sağlandığı öne sürüldü. Sultangazi TEM Büro Amirliği ekipleri terörle mücadele kapsamında yine 2016-2017 yıllarında ilçede örgüte finansal destek sağlayan 4 taksi durağı ve 1 çay bahçesini yıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Caddeden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Kepçeden görüntü

Yıkımdan görüntü

Görevlilerden görüntü

Diğer detaylar

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2- (ÖZEL) - TAKSİM\'DE TURİSTİN İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

- Turistin parasını çaldığı öne sürülen taksici kısa sürede yakalandı

Haber-Kamera: Taner YENER - Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda Arap turistin parasını alarak kaçtığı öne sürülen taksi şoförü bir saat içinde Şişli\'de yakalandı.

Olay, Beyoğlu Kazancı Yokuşu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap erkek bir turist, oteline yakın bir yere indiği taksi şoförünün 1500 lirasını alarak kaçtığını öne sürdü. Mağdur turist ve otel görevlileri \"155 polis ihbar\" hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler geldi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler, olay yerinde otel görevlilerinin yardımıyla Arap turistin bilgisine başvurdu. Polis ekipleri, turistin verdiği bilgilerle güvenlik kameralarından taksinin plakasını belirledi. Taksiciden şikayetçi olan Arap turist, ifadesini alınmak üzere Taksim Polis Merkezi\'ne götürdü. Ekiplere taksi plakasının anons edilmesinden sonra kaçan taksicinin Büyükdere Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi. Güven Timleri plakası belirlenen taksici E.K.\'yi Mecidiyeköy girişinde durdurarak gözaltına aldı. Taksi sürücüsü, Taksim Polis Merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arap turistin polise bilgi vermesi

Polislerin çalışmaları

Turistin Polis Merkezine gidişi

B bölge Güven Timlerinin yakaladığı taksici

Taksicinin Taksim Polis Merkezine teslim edilmesi

Polis Merkezi önündeki taksi

Genel ve detaylar

21.09.2018 - 11.42 - Haber Kodu : 180921052

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3- (ÖZEL) -OTOMOBİL MARKETE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir markete girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek markete girdi. İşyeri önündeki meşrubat dolaplarına çarpan otomobil, işyerinin camlarını kırarak durabildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada dışarıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden sürücü bir otomobile çarparak dükkana giriyor. Dükkanın önündeki dolapları deviren otomobil dükkanın camlarını kırarak durabiliyor. Kazayı gören vatandaşlar kaza yapan otomobilin yanına giderek yardım ediyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI 2 FARKLI AÇI

Otomobilin başka bir otomobile çarparak dükkana girmesi

Otomobilin dükkanın önündeki meşrubat dolaplarına çarpması

Vatandaşların yardıma koşması

Aktüel kamera

Dükkana çarpan otomobil

Devrilen meşrubat dolapları

Çevrede toplananlar

Olay yerindeki polis ekibi

Genel ve detaylar



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4- (ÖZEL) - ŞULE İDİL DERE\'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy Yoğurtçu Parkı\'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere\'nin ölümüne ilişkin süren davaya dördüncü bilirkişi raporu geldi. Kamyon şoförü Mimin Kılıç\'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık kazanın oluşumunda asli kusurlu, bir sanık da tali kusurlu bulundu. Maktül Şule İdil Dere ve sanıklardan Tayfur Bingöl kusursuz bulundu.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, bir önceki celse mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına geldi.

İnşaat Mühendisi Dr. Taner Metinsoy, Gemi İnşaat ve Makine Mühendisi Murat Tanrıverdi, Trafik Kazaları İnceleme Uzmanı Murat Birgin tarafından hazırlanan 17 Eylül 2018 tarihli raporda, kazanın meydana geldiği noktada herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı, kamyonun geri geri manevra yaptığı esnada arkasında herhangi bir gözcünün bulunmadığı tespitine yer verildi.



\'ŞOFÖR YOL ÜZERİNDE KEYFİ VE KASITLI DAVRANIŞLARDA BULUNARAK...\'

Raporda sürücü Mumün Kılıç\'ın kanunda ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymadığı, yol üzerinde keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunarak emniyet şeridine girdiği, aracının hızını hız sınırlarının üzerine çıkarttığı, arka tarafını tam göremediği halde herhangi bir gözcü kullanmadan geri geri manevra yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

Meydana gelen kazanın belediyenin sınırlarının içinde olduğu bilgisine yer verilen raporda, \"Belediyenin Kurbağalıdere ıslah çalışmalarında gerekeli güvenlik önlemlerini almadığı, motorlu taşıtların girmesinin uyarı işaret levhasıyla yasaklandığı bölgeyi yaya trafiğine kapatmadan hafriyat kamyonlarını bu yaya yolu üzerinde hareket ettirdiği anlaşılmıştır\" denildi.

BELEDİYE VE 5 SANIK ASLİ KUSURLU

Çok tehlikeli sayılan işlerde risk değerlendirmesi yapılmasının zorunlu olduğu kaydedilen bilirkişi heyeti raporunda, \"Dosya içerisinde olay tarihinden önce risk değerlendirmesi yapıldığına dair bir belge görülmemiştir. Çok tehlikeli sınıfta yapılan işlerde risk değerlendirmesi zorunlu olup aksi takdirde kanun gereği işin durdurulması söz konusudur. Bu denli önemli bir yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren yetkililerinin kusuru bulunmaktadır. Yapı alanına yetkisiz kişilerin girişi engellense kazanın önüne geçilebilirdi. Şoförün manevralarını kontrol eden ve yönlendiren bir işaretçi bulunsa idi, kazalıyı uyararak tehlike bölgesinden çıkarabilir ve olayın önüne geçilebilirdi. Kamyon şoförü Mümin Kılıç\'a ekipmanın kullanım şartları ve kullanımdan kaynaklanabilecek tehlikeleri içeren uygun eğitim ve talimatlar verilse idi bahse konu kazanın önün geçilebilirdi. Bu önlemleri almak işverenin yükümlülükleri olduğundan kazanın meydana gelişinde işveren vekili konumunda bulunan yetkililer asli kusurlu bulunmaktadır\" tespitine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nün asıl işveren, İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi A.Ş.\'nin de alt işveren olduğu belirtilen raporda, \"Asıl işveren adına işyerinde çalışan ve sorumlulukları bulunan koordinatör Saffet Altındağ, saha sorumlusu Celal Yıldırım, saha sorumlusu Ergun Ata, alt işveren adına saha sorumlusu İbrahim Ruhi Kelleci asli, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ise tali kusurludur\" denildi. Raporda maktül Şule İdil Dere ve sanık Tayfur Bingöl\'ün kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere\'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere\'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Tayfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç\'ın, \"Taksirle adam öldürme\" suçundan 2\'şer yıldan 6\'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

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5- (ÖZEL) HIRSIZLARIN RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Esenler\'de bir kumaş firmasına gelen yüzü maskeli hırsızlar dakikalar içinde 40 bin liralık kumaş çaldı. Hırsızların rahat hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz 31 Ağustos\'ta Giyimkent\'teki bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde otomobilleriyle iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli hırsızlar firmanın önüne araçlarını park etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar ,bir süre otomobilin içinde oturduktan sonra araçlarından indi.

BİR HAMLEDE KAPIYI AÇTILAR

Ellerindeki demir çubuk ve tornavidayla bir hamlede kapıyı açan şüpheliler tekrar araçlarına dönerek beklemeye başladı. Bu sırada elinde telefonuyla açık iş yeri kapısının önünden geçen bir vatandaş da durumu farkedemedi. Cuma namazı saati olması nedeniyle çevrede az kişinin olmasını fırsat bilen hırsızlar uygun anda iş yerinden içeri girdi. Dakikalar içinde otomobillerine top top kumaş taşıyan hırsızlar yaklaşık 40 bin lira değerindeki kumaşı araçlarına yükledi.

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER

Hırsızlar araçlarına kumaş yükledikleri sırada bir vatandaş hırsızları fark ederek durumu özel güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlar da kendilerini gören vatandaşları tehdit ederek kumaş yüklemeye devam etti. Tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüsü

-Hırsızların araçlarından inişleri

-Kapıyı açmaları

-Kumaşları taşımaları

-Bir kişinin hırsızları fark edip telefonla konuşması

-Hırsızların kaçışı



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6 - İBB\'DEN CUMA NAMAZINA GELEN TURİSTLERE ÜCRETSİZ ÇEVİRİ HİZMETİ



Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen \"İBB Simultane\" uygulaması, Cuma namazına gelen turistlere Arapça ve İngilizce dillerinde anlık tercüme hizmeti veriyor.

İstanbul her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Turistlerin ilk duraklarından biri olan Sultanahmet Cami\'nde İBB tarafından geliştirilen \"İBB Simultaneö uygulamasıyla ücretsiz çeviri hizmeti veriliyor. Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını yapan İBB ekipleri, uygulamanın tanıtımını yaparak nasıl kullanılacağına ilişkin turistlere broşürler dağıtıyor.

UYGULAMAYI KULLANANLARA KULAKLIK HEDİYE EDİLİYOR

Öte yandan uygulamayı kullanan turistlere, cep telefonlarına uyumlu kulaklık da hediye ediliyor. Cami içerisinde oluşturulan özel odada, İBB tarafından görevlendirilen İngilizce ve Arapça tercümanlar, okunan Cuma hutbesini anlık olarak bu dillere çeviriyor. Bu sayede turistler o haftanın hutbe konusunu ve verilen mesajı dinliyor.

YAPAY ZEKA İLE TERCÜMANSIZ ÇEVİRİ YAPILACAK

Hâlihazırda sadece Sultanahmet Cami\'nde uygulanan sistemin, İstanbul\'daki diğer tarihi camilerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca sistemin tercümana ihtiyaç duymadan otomatik tercüme yapabilmesini sağlayacak yapay zeka sistemi için çalışmalar sürüyor.

İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü\'nde Yazılım Koordinatörü olarak görev yapan Erek Saykılı, \"Öncelikli amacımız tercümanlar olmadan da farklı dillerde tercüme yapılmasını sağlamak. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

UYGULAMAYI 25 BİN KİŞİ KULLANDI

Saykılı, \"İBB Simultane uygulaması aslında canlı yayın yapan bir platform. Şu ana kadar 25 bin kişinin kullandığı uygulamayı, yaklaşık 17 bin civarında kişi indirdi. Yayınlarımız İBB fiber sunucuları üzerinden direkt yayın yapılarak anında yayın oluşturuluyor. Bütün vakit namazlarında yapılan yayınlara, cuma günleri Arapça ve İngilizce yayınlar eklendi\" diye konuştu.

Sultanahmet\'e her yıl milyonlarca turist geldiğini belirten Saykılı, \"Özellikle İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yaparak onlara daha güzel hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İBB ekipleri uygulamayı anlatan broşürler dağıtıyor. Kullanıcılar broşürdeki kare kodu okutarak veya \"simultane\" yazarak uygulamayı telefonlarına veya tabletlerine indirebilirler\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-İBB Simultane uygulamasını kullananlar

-İBB yetkilisi ile röportaj

-Sultanahmet Camii\'ndeki cuma namazından detaylar

21.09.2018 - 10.42 - Haber Kodu : 180921029

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7- İSTANBUL\'DA GÜN DOĞUMUNDA GÖRSEL ŞÖLEN

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gün doğumu kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Adeta kızıl renge boyanan mega şehirde, Tarihi Yarımada semalarında horoz, sığırcık ve martı sesleri yankılandı.

Birçok medeniyete asırlar boyunca başkentlik yapan, uğrunda büyük savaşlar verilen, birçok şiir, şarkı ve türküye konu olan İstanbul, gün doğumu vaktinde oluşan manzarayla, eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çamlıca sırtlarından doğan güneşin oluşturduğu kızıllık, gökyüzünü saran bulutlar ve İstanbul Boğazı semalarında süzülen kuşlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mega şehirde günün en sessiz saatlerinde tarihi yarımada semalarında duyulan horoz, sığırcık ve martı sesleri de bu görsel şölene katkıda bulundu. Şehrin simgelerinden olan Galata Kulesi, Galata Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ibadete açılmasına kısa süre kalan Çamlıca Camii bir arada görüntülendi. Amatör balıkçıların uğrak yerlerinden olan Galata Köprüsü\'nde, günün ilk saatlerinde de balık tutanların yoğun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Gün doğumu manzarası

21.09.2018 - 10.44 - Haber Kodu : 180921028

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8- OTİSTİK KORAL BAŞARILARIYLA ALKIŞ ALIYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İLETİŞİM ve sosyal etkileşim sorunlarının yanı sıra tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden otizm hastalığı teşhisi konulan 20 yaşındaki Koral Erdeniz, yüzmenin yanı sıra piyanodaki başarısı ile göz doldururken, ailesi engelli çocuklara daha fazla destek çıkılmasını istedi.

Avcılar\'da 2014 yılında özel bir koleje bağlı Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü yetenek sınavında birinci olan Koral Erdeniz, bu okulu bursla kazanan tek öğrenci oldu. Erdeniz, 4 yıl önce kayıt yaptığı Avcılar Belediyesi Konservatuarı\'nda piyanoda gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Koral Erdeniz, Türkiye ve dünyada pek çok yardım projesinde yer alan dünyaca ünlü piyanist UNICEF Türkiye \'İyi Niyet Elçisi\' Gülsin Onay\'ın da 2 yıl önce katıldığı gecede piyano çalarak üstün yeteneğini sergiledi.

550 BİN OTİSTİK ÇOCUK VE GENÇTEN BİRİ

Koral Erdeniz, piyanodaki başarısının yanı sıra lise eğitimi sırasında üstün başarı gösterdiği yüzme alanındaki başarısı ile dikkatleri üzerinde topladı. Yüzme alanında lisanslı sporcu olan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) başta olmak üzere çeşitli yerlerde düzenlenen yarışmalarda çok sayıda derecesi bulunan Koral Erdeniz\'in Otizm Türkiye platformunun önceki yıllarda öngördüğü verilere göre, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 550 bin otizmli çocuk ve gençten biri olduğu hatırlatıldı.

DİNLETİLER SUNUYOR

Koral Erdeniz, Bakırköy\'ün ardından Avcılar\'daki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi\'nin üzerindeki kafede haftanın belirli akşamlarda konservatuvardaki klarnet öğrencisi arkadaşı Özcan Karakoç ile birlikte piyanonun başına geçerek konuklara müzik dinletileri sunuyor. Ayrıca, Koral Erdeniz\'in Taksim\'deki Divan Otel\'in lobisinde belirlenen günde 1 saat süreyle piyanoda klasik müziğin yanı sıra bazı film müziklerini çalması planlandı. Koral Erdeniz\'i izleyenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Otistik gencin piyanosuna klarneti ile eşlik eden Karakoç; \"Koral ile birlikte Avcılar Belediyesi Konservatuvarı\'nda 4 yıl eğitim gördük. Onunla aynı sahneyi paylaşmak bana mutluluk veriyor. Müzik, sanat engel tanımıyor\" dedi.

BAŞARIYA DAHA FAZLA DESTEK İSTEĞİ

Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanışma Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar da, Koral Erdeniz\'in 4.5 yıldan bu yana dernek çalışmalarına katıldığını, onunla gurur duyduklarını anlatırken, \"Engelli kardeşlerimiz biraz eğitilince, aileleri tarafından özen gösterilince başaramayacakları hiçbir şey yok. Koral\'ı destekliyoruz ve hayranlıkla izliyoruz\" dedi.

Otizmli Koral Erdeniz\'in eğitimi ile yakından ilgilenen babası Seyhan Erdeniz, çeşitli kesimlerden daha fazla destek beklediklerini söyledi. Baba Erdeniz, çocukların eğitim ve gelişiminden birinci derece ailelerin sorumlu olduğunu, hastalık ile ilgili bilincin oluşmasına öncülük etmek istediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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Koral Erdeniz havuzda yüzerken

Koral Erdeniz, kazandığı madalyaların bir bölümünü gösterirken

Koral Erdeniz, ünlü Türk piyanest Gülsin Onay\'ın da katıldığı gerece anons edilirken ve piyano çalarken

Erdeniz, Gülsin Onay ve bir grup konuk ile selfie çektirirken

Koral Erdeniz, Avcılar\'daki kafede piyano çalarken

Erdeniz\'i dinleyen izleyicilerin görüşleri

AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, Koral Erdeniz ile ilgili düşüncelerini söylerken

Klarnet sanatçısı Erdeniz ile ilgili konuşurken

Genel görüntüler

21.09.2018 - 10.58 - Haber Kodu : 180921034

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9- (TEKRAR)- TARİHİ YARIMADA\'DA \"DÜNYANIN SIFIR NOKTASI\"

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ , İSTANBUL (DHA)

İstanbul yüzyıllardır dünyanın cazibe noktası oldu. Napolyon Bonapart, \"Dünya bir ülke olsaydı başkent İstanbul olurdu\" sözü hafızalarda yerini koruyor. Doğu Roma İmparatorluğu\'nda dünyanın sıfır noktası \"Milion Taşı\" kabul ediliyordu. İstanbulluların pek bilmediği \"Milion Taşı\"na turistlerin ilgisi ise hiç eksik olmuyor.

YEREBATAN SARNICI\'NIN HEMEN YANINDA

1884 yılına kadar bütün dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen daha sonra tahtını Greenwich\'e bırakan \"Milion Taşı\" Tarihi Yarımada\'da Yerebatan Sarnıcı\'nın hemen yanında yer alıyor. Doğu Roma İmparatorluğu\'nda dünyanın sıfır noktası olarak \"Milion Taşı\" kabul ediliyordu. Bütün dünyanın başlangıç noktası ve merkezi olarak kabul edilen taş, 1884 yılında Washington\'da yapılan \"Uluslararası Meridyen Kongresi\" adıyla yerini Londra\'nın güneydoğusunda yer alan Greenwich\'e bıraktı. İmparator 1\'inci Konstantin tarafından 4\'üncü yüzyılda yapıldığı düşünülen \"Milion Taşı\"nı İstanbul\'da yaşayanlar tarafından pek bilinmiyor. Ancak turistlerin taşa ilgisi büyük. Tarihi yarımadaya gelen turistler, buraya da uğrayarak taşı inceliyor.

\"ŞEHRİN ORTA NOKTASINI GÖSTEREN BİR ESERDİ\"

İstanbul Tarihçisi Haldun Hürel, \"Milion Taşı İstanbul\'dan, yani vaktiyle Konstantinopolis\'ten dünyadaki bütün bilinen şehirlerin ne kadar uzakta olduğunu gösteriyordu. Konstantinopolis kurulduğu zaman da şehrin orta noktasını gösteren bir eserdi. Bir Roma mili, kilometre olarak söylüyorum, 1480 metredir. Dünyadaki bütün şehirlere ne kadar uzak olduğunu gösteren levhalar vardı üstünde. Herhalde çok lüzumsuz görüldü ki kaldırıldı. Başka ülkeler ellerindeki bir eseri cilalayarak 5 gösterirken biz elimizdeki 10 eseri 1\'e indirerek gösteriyoruz. En büyük örneği de burada. Üzerinde envai çeşit süslemeler vardı. Hatta plaka plaka resimler vardı\" dedi.

\"BURAYI İNSANLAR SANKİ ÇÖP KUTUSU GİBİ GÖRÜYOR\"

Milion Taşı\'nın çevresindeki düzenlemeye dikkat çeken İstanbul Tarihçisi Hürel, \"Yerebatan Sarnıcı düzenleniyor. Belki onunla birlikte biraz ayağa kaldırılabilir. Neden çukurda duruyor? Bu çok önemli. Aslında çukurda durmuyor. Orası gerçek zemindir. Biz yükseldik. Başlangıç noktasıdır. Burası, \"Milion\" dedikleri taş, bütün Avrupa ve dünyanın o gün bilinen şehirlerine ne kadar uzaklıkta olduğunu buradan ölçülerek göstermek açısından çok önemlidir\" diye konuştu. Hürel, Roma\'da bulunan Milliarium Aureum taşı için de, \"Fark yok aynı. Çünkü ikisi de aynı uygarlık. \'Bizans İmparatorluğu\' diye bir imparatorluk yok. Olan imparatorluk Roma İmparatorluğu\'dur. Buradakiler Romalıdır. İtalya\'daki de Romalıdır\" dedi.

Haldun Hürel, \"Burada çevre düzenlemesi gördüğümde hoşuma gitti. Ama nereden bileyim ki buradaki çukurluğun daha sonra çöp tenekesi olarak kullanılacağını. Burayı insanlar sanki çöp kutusu gibi görüyor. Çok yanlış. Buranın dokunulmazlığını vurgulayan bazı sistemlerin oluşması lazım\" şeklinde konuştu.

DÜNYANIN COĞRAFİ MERKEZİ OLARAK \"ÇORUM\" KONUŞULDU

Öte yandan, geçmişten günümüze kadar dünyanın merkezi olduğu iddia edilen yerler arasında Mısır Piramitleri, Mekke ve hatta Çorum geçiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının internete yüklediği görüntüler üzerine 2016 yılında Çorum\'un dünyanın merkezi olduğu gündeme geldi. Google\'ın dünyanın coğrafi merkezi olarak Çorum\'u işaretlediği haber kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak daha sonra internette yer alan bir içeriğin başka bir sosyal medya kullanıcısı tarafından değiştirildiği öğrenildi ve haberin gerçek olmadığı anlaşıldı. Dünyanın merkezi olarak Çorum\'un konuşulması Çorumluları oldukça heyecanlandırdı. Hitit medeniyetinin başkenti ve leblebisi ile ünlü Çorum, bir anda ilgi odağı oldu. Çorum Eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de o dönem bu tespitten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilginin doğru olmadığı anlaşılsa da Çorum hala dünyanın coğrafi merkezi olarak konuşuluyor.

\"ÇORUM, DÜNYANIN MERKEZİ OLARAK BELİRLENDİKTEN SONRA TURİST SAYIMIZ ARTTI\"

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum\'un tarihin en eski illerinden biri olduğunu söyledi. Gül, Çorum için, \" Vatandaşlarımızın dünyanın merkezine gelmesini, dünyanın merkezinde Çorum\'u tanımalarını ve Çorum\'daki yapıları, kültürel zenginliği, inanç turizmini, tarihi yapıları görmelerini özellikle istiyorum. Çorum, dünyanın merkezi olarak belirlendikten sonra turist sayımız artmış ve Çorum\'u tanımak isteyen yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlarımızın sayısı artmıştır. Biz de ilimiz dışında bulunan hemşerilerimizi ve diğer illerden olan vatandaşlarımızı Çorum\'a bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Çorum\'da yaşayan bazı vatandaşlar dünyanın merkezinin Çorum olduğunu düşünürken bazıları ise bu görüşe katılmıyor. Çorumlu bir vatandaş, \"Çorum\'u duyurabilme amaçlı güzel bir olay ama dünyanın Merkezi\'nin Çorum olmadığını biliyorsunuz\" derken, başka bir vatandaş ise, \"Dünyanın merkezinin Çorum olduğunu sosyal medyadan da gündemden de takip ettiğimiz kadarıyla düşünüyoruz. Bunun ufak çaplı bir araştırmasını yaptım. Alaca ve Sungurlu\'ya kadar Çorum olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Million Taşı ve çevresinin görüntüsü

-Million Taşı çevresindeki turist ve vatandaşların görüntüsü

-İstanbul Tarihçisi Haldun Hürel ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Çorum belediye başkanı Zeki Gül ile röportaj

- Çorum\'un görüntüsü

-Çorumlu vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve detaylar