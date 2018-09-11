DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARTAL\'DA ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE \"POMPALI\" DEHŞET

- O onlar kamerada

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Kartal\'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en işlek caddesinde onlarda kişinin gözleri önündeki dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi\'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut\'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akbulut\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akbulut\'un vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Yaralının vurulma anı

-Yaralının kaçarak markete sığınması

-Saldırganın görüntüsü

CEP TELEFONU

-Polisin saldırganı gözaltına alması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kurşunların isabet ettiği yerler

-Genel ve detay

11.09.2018 -11.34 Haber Kodu : 180911038

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2- TAKSİCİ, CAMINI KIRAN KİŞİYE SOPAYLA SALDIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de alkollu olduğu iddia edilen kişi içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi.

Olay, 26 Ağustos Caferağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, taksi durağının önünde bekleyerek cadde üzerinden geçen taksilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içinde bulunan yolcusuyla birlikte hareket eden taksinin yolcu kısmındaki cama vuran saldırgan camı kırdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ, SOPAYLA SALDIRDI

Duruma öfkelenen taksi sürücüsü, aracından sopayla inerek karşılık verdi. Taksi durağında bekleyen kişiler de kavgaya dahil olunca kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganın taksilere vurması

-İçinde yolcusu olan taksinin camını kırması

-Taksi sürücüsünün sopayla saldırması

-Genel ve Detaylar

11.09.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180911041

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3- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturmalarında tutuklanan kişilerin ailelerine yardım eden, cezaevinden çıkan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçişini sağlamak için sahte kimlik temin etmeye çalışan ve Sultanbeyli\'de resmi olmayan mescitlerde maddi yardım topladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK HAT DEĞİŞİKLİĞİ

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık cep telefonu numarası değiştirdiği ve polis ekiplerince takibinin mümkün olmadığı internet tabanlı uygulamalar üzerinden irtibat halinde oldukları tespit edildi.

7 GÖZALTI

TEM ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 7 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv DEAŞ operasyonu

11.09.2018 - 09.20 Haber Kodu : 180911011

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4-AKSARAY\'DA ÇÖKEN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi\'nde meydana gelen yol çökmesi sonucu oluşan çukur belediye ekiplerince kapatılarak yol trafiğe açıldı. Caddede meydana gelen çökmede yolda büyük bir çukur oluşmuştu. Gece saatlerinde belediye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu caddede oluşan çukur kapatıldı. Kapalı olan yol tekrar trafiğe tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü:

Caddeden görüntü

Çöken alandan görüntü

Araçlardan görüntü



11.09.2018 -09,21 Haber Kodu : 180911012

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5- İLKOKULLARDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA SURİYELİ REHBER ÖĞRETMEN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün aldığı karar doğrultusunda, Suriyeli çocuklar için Avcılar\'da açılan iki \'Geçici Eğitim Merkezi\' (GEM) kapatılırken, buralardaki çocuklar çeşitli okullara dağıtıldı. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarda ücretleri Birleşmiş Milletler\'e bağlı UNICEF\'ten karşılanmak üzere Suriyeli rehber öğretmenler görev yapacak.

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İl Müdürlüğü\'nün süreç içerisinde İstanbul genelinde bulunan 3 yıl önce açılan GEM\'lerin kapatılmasına dair karar aldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Avcılar\'daki iki GEM\'i de kapattık. Kapattığımız bu merkezlerdeki Suriyeli çocukları değişik okullara dağıttık. Avcılar\'da GEM\'lerde kayıt altına alınmış okul çağında 2 bin 800 Suriyeli öğrenci var. Suriyeli çocuklar GEM\'lerde Türkçe yerine kendi ana dillerini konuşuyorlardı. Şimdi Türk öğrencilerle kaynaştıkları için Türkçe\'yi daha iyi konuşabiliyorlar. Yeni eğitim öğretim yılında Suriyeli çocukların eskisi gibi özel bir okulları olmayacak. Türkçe\'yi iyi konuşamayan öğrencileri yeni öğretim yılına hazırlamak için 11 okulumuzda yaz aylarında Türk öğretmenler tarafından müzikli, şarkılı- türkülü, oyunlu Türkçe öğretim verdik. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarımızda ücretleri UNICEF tarafından karşılanan gönüllü Suriyeli öğretmenler görev alacak. Bunlar Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu okullarda bizden ücret almadan rehberlik yapacaklar\"

Atatürk Ortaokulu\'nda kapatılan GEM\'den sorumlu Müdür Rahmi Çakar; Milli Eğitim Bakanlığı\'nın AB Desteğinde çocuklara hızla Türkçe öğreterek Türk okullarına dağıtma projesi kapsamında çalıştıklarını, yaz döneminde 150\'ye yakın öğrenciye Türkçe öğreterek yeni eğitim döneminde evlerine en yakın okula yönlendirdiklerini söyledi. Çakar, \"GEM\'lerde misyonumuzu tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın almış olduğu kararla geçici eğitim merkezleri önümüzdeki öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde komple kapatılmış olacak. Suriyeli çocuklar yeni okullarında Türk arkadaşlarıyla öğretmenleri ile hiçbir sorun yaşamadan eğitim hayatlarına devam edecek. Geçici eğitim merkezlerinin bir amacı da bu çocukları kayıt altına almaktı. Sokakta gezen, toplum için tehlike arz eden çocukları kayıt altına aldık, onlara kimlik imkanları sunuldu. Artık Suriyeli hiçbir çocuk sokaklarda gezmiyor. Türk akranları gibi okullu oldular\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Suriyeli çocukların Geçici Eğitim Merkezleri\'ndeki görüntüleri

-Suriyeli çocukların yaz aylarında müzikli, şarkılı, oyunlu Türkçe eğitimi görüntüleri

-Milli Eğitim Müdürü Emin Engin bilgi verirken

-GEM Müdürü Rahmi Çakar, kapatılan merkezlerle ilgili konuşurken

-Öğretmenler, çocuklara sınıfta ders verirken

