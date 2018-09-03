DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (ek bilgi ve görüntülerle) ÇEKMEKÖY\'DE SİLAHLI KAVGA : 1 POLİS ÖLDÜ , GARDİYAN EŞİ VE BİR ASTSUBAY YARALANDI

* İstanbul İl Emniyet Müdürü ve İstanbul İl Jandarma Komutanı olay yerinde

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, ölen polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.

Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahlı kavgada polis memuru Süleyman A. olay yerinde hayatını kaybederken, ölen polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

EK GÖRÜNTÜ

-Mustafa Çalışkan\'ın görüntüsü

-Köroğlu\'nun aracının geliş

-Ölen polisin fotoğrafı

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polisin cesedinden görüntü

-Olay yeri inceleme polisleri

-Rütbeli askeri personel

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar

03.09.2018 - 08.58 Haber Kodu : 180903011

03.09.2018 -10.02 Haber Kodu : 180903017

==================



2- EVİNE GİDERKEN AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-OZAN URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda barlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan İhsan Gül, sabah işten çıkıp evine doğru giderken Tarlabaşı\'nda bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Gül\'den geriye, evine giderken aldığı poşet içerisinde ki ekmek kaldı.

Tarlabaşı\'nda bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün önünde sabah saat 04:30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Gül\'e 34 BKZ 936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül yaralandı.



ÖNCE KAÇTILAR SONRA GELİP TESLİM OLDULAR

Kazanın ardından otomobil kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, çarpan araçta bulunanlar kaza yerine geri geldiler. 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin alkollü oldukları iddia edilirken aracın kimin tarafından kullanıldığı belirlenemedi.



GÜL\'DEN GERİYE SABAH KAHVALTISI İÇİN ALDIĞI EKMEK KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül\'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Gül\'den geriye ise, sabah kahvaltısı için aldığı ekmeği kaldı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazanın ardından kaçan otomobili Kasımpaşa Stadı\'nın yanında bulurken, aracı kullananın kim olduğunu güvenlik kameralarından belirleyecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Olay yeri

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

03.09.2018 - 05.43 Haber Kodu : 180903010

===================================================

3- BAKIRKÖY\'DE DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNG YAPILDI

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı\'nda 1 Eylül Dünya Barış günü için miting düzenlendi. Mitingin için bugün Bakırköy Meydanı\'nı ve çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı, İncili Caddesi trafiğe kapatıldı. Etkinliğe sendika ve parti temsilcileri katıldı.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli mitingde bir konuşma yaparak, yerel seçimler için destek istedi. Temelli, \"Gelin omuz omuza verelim, 24 Haziran\'da nasıl barajı aştıysak şimdi de yine omuz omuza verelim, yerel seçimlerde yarım bıraktığımız işi tamamlayalım. Gelin bu yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun\" dedi.

Mitinge HDP, Barış Anneleri, DİSK, KESK, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, 10 Ekim Derneği ve Emekçi Hareket Partisi katıldı.

Mitingin sonunda mini bir konser verildi. Daha sonra meydandakiler polis kontrolünde olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Alana yürüyenlerin görüntüsü

- Halay çekenlerin görüntüsü

- Temelli\'nin konuşması

- Detaylar

02.09.2018 - 19.49 Haber Kodu : 180902144

======================================================

4- STADIN AĞLARINA TAKILAN YAVRU KARGA İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı. Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasındaki ağlara dolanan yavru karga olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile kargaya ulaştı.Ağları kesen itfaiye eri, yavru kargayı ağlardan kurtardı.Yaralı karganın çıkardığı sesler nedeniyle etrafta çok sayıda karga toplandı. Kurtarma çalışmaları bitene kadar diğer kargalar da etrafta tur attı.Ayaklarından yaralanan yavru karga itfaiye ekipleri tarafından belediye veterinerine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Beşiktaş Park\'ta kurtarma çalışması yapan itfaiye ekibi

-İtfaiye ekibinin yaralı kargayı kurtarması

-Yaralı kargadan görüntü

-İtfaiye erinin yaralı kargayla gidişi

-Etrafta olayı izleyenler

-Genel ve detaylar



03.09.2018 - 09.43 Haber Kodu : 180903013