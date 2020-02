DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- MUHARREM İNCE, BEYKOZ\'DA KONUŞTU-1

Haber-Kamera: Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, \"Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye\'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz\'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak \"Onlar Türkiye\'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de \'Ben aldım\' diyor. Kötü not aldı mı \'Bunlar dış mihrak\' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye\'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye\'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İnce\'nin konuşması

-Detaylar

=====================

(ÖZEL)

2- FREN YERİNE GAZA BASINCA ÜZERİNDEN GEÇTİ

* Son sözü \"çocuklarıma söyleyin haklarını helal etsinler\" oldu



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Murat DELİKLİTAŞ - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de, geri manevra yapmaya çalışan sürücüye yardım etmeye çalışan işçi, otomobilin altında kaldı. İşçiye çarptıktan sonra panikleyen sürücü, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, Yahya Macit adlı işçiyi altına alarak 10 metre sürükledi. Macit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz işçinin, \"Çocuklarıma söyleyin, haklarını helal etsin\" dediği öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 09.00 sıralarında Yeniköy\'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ\'de çalışan Yahya Macit (52), ünlü bir restoranın önündeki patlayan su borusunu tamir çalışmaları için hazırlık yaptığı sırada, ismi henüz belirlenemeyen bir sürücü kendisinden yardım istedi. Restoranın otoparkına girmeye çalışan sürücüye geri manevra yapmasını söyleyen Macit, bu sırada otomobilin arkasına geçti.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Sürücü, geri manevra yaparken, otomobilin arkasında olduğunu fark etmediği Yahya Macit\'e çarptı. Macit, yere düşerken, sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, altına aldığı işçiyi 10 metre sürükledikten sonra, bir evin bahçe kapısına çarparak durabildi.

Kazanın ardından ağır şekilde yaralanan evli ve 4 çocuk babası Yahya Macit\'in yardımına ilk olarak, restoran çalışanları koştu. Bazı çalışanlar, kazazedeye yardım etmeye çalışırken, bazıları da şok geçiren sürücüyü teskin etmeye çabaladı. Yahya Macit, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Macit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde işçinin sürücüye yardım etmeye çalışması ve daha sonra otomobilin altında kalarak sürüklenmesi görülüyor.



\"ÇOCUKLARIMA SÖYLEYİN HAKLARINI HELAL ETSİNLER\"

Olaya tanık olan Metehan Ofluoğlu \" Bir müşterimiz sabah restorana kahvaltı yapmaya gelmişti. Az ileride İSKİ çalışması vardı. Normalde ana girişimiz kapalı olduğu için müşteriyi geri çekip diğer ters yönden sokacaktık. Orada çalışan İSKİ elemanı müşteriye yardımcı olmak için \'siz geri geri gelin ben size yardımcı olacağım\' demişti. O arada çalışan kişi de arkasını dönerek aracın arkasına geçti. Sürücü kadına gelin diyordu. O sırda sürücü önce yavaş geliyordu. Sonra arabanın içinde bağrışma-çağrışma oldu. Araç birden hızlandı. İşçiyi altına alarak sürükledi. Biz işçiyi aracın altından çıkardık. Biz yardımcı olduk.Yaralı işçi \'çocuklarıma söyleyin haklarını helal etsinler\' dedi. Bayramın ilk günü kötü bir gün geçirdik \" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

----------------------

GÜVENLİK KAMERASI

-İşçinin sürücüye yardımcı olması

-Sürücünün işçiye çarpması

-İşçinin aracın altında kalması

-Yerde sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü

-Yoldaki çukur

-İşçilerin çalışmalarına devam etmesi

-İşçilerin araçları yönlendirmesi

-Yaralıya yardım eden kişi ile röp.

-Genel ve detaylar

16.06.2018 - 13.19 Haber Kodu : 180616044

===============



3- KURTULMUŞ: SEÇİM KAMPANYALARINA KAN BULAŞTIRILMIŞ OLDU

* Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Bir şenlik havasında Türkiye\'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu\"

\"Biz siyasetin kanla, kinle, nefretle, gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Siyaset sözü güçlü söyleme meselesidir. Sözü güçlü olanın silahla, bıçakla, saldırıyla, sopayla işi olmaz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Bir şenlik havasında Türkiye\'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bakırköy ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş burada partilerle bayramlaştı.

Ardından kısa bir açıklama yapan Numan Kurtulmuş, \"Ne yazık ki 2 gün önce Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde parti mensuplarımız bazı HDP\'liler tarafından yapılan saldırı sonucu son derece elim bir olay ortaya çıktı. Sayın milletvekili adayımız İbrahim Halil Yıldız\'ın kardeşi vefat etti. Ayrıca o olayda ölen başka insanlar oldu. 10\'un üzerinde insan da yaralandı. Böylece bir şenlik havasında Türkiye\'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu. Biz siyasetin kanla, kinle, nefretle, gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Siyaset, sözü güçlü söyleme meselesidir. Sözü güçlü olanın silahla, bıçakla, saldırıyla, sopayla işi olmaz. Söyleyecek sözü olmayanların ya da art niyetli olarak bu memleketin insanları arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir silaha, sopaya sarılmak. Bu saldırgan tutum içindeki insanları, grupları, bölücü terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ediyorum\" dedi.

\"SEÇİM KAMPANYASINA GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞ, KAN SIÇRATILMIŞ\"

Kurtulmuş, \"Mübarek bayram günlerinde maalesef çok güzel devam eden seçim kampanyasına gölge düşürülmüş, kan sıçratılmış ve büyük bir haksızlık yapılmıştır. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Allah yaralı olanlara da şifalar versin. Biz bu memlekette istiyoruz ki herkes huzur içerisinde, sükunet içerisinde kendi görüşünü eşit ve özgür yurttaşlar olarak dile getirebilsin. Siyasetin bu imkanları arttıkça, bundan rahatsız olan bazı çevrelerin eski dönemlerde olduğu gibi, siyasetin üzerinde silahla, korkuyla baskı yaratmaya çalışacakları anlaşılıyor. Buna Türkiye müsaade etmeyecektir. Asla bu anlamda vatandaşlarımızın özgür iradelerinin sandığa yansımasına mani olacak silah, tehdit ve şantaj devirlerine Türkiye geri dönmeyecektir. Bunun bir kere daha çok açık bilinmesini bir kez daha ifade etmek istiyorum\" şeklinde konuştu. Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, \"24 Haziran zaferimizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ancak son bir hafta, son düzlüğe girdiğimiz bu hafta son çalışmalarımızı yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Kurtulmuş\'un açıklamaları

- Detaylar



16.06.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180616042

===============

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev\'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bayramlaşma vesilesiyle gerçekleşen görüşmede iki lider, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev\'in 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

===================

5 - (ÖZEL) KASKLI HIRSIZLAR KAMERADA

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de kasklı iki hırsız, apartmanın önündeki yarış motosikletini 2 buçuk dakikada çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Kağıthane\'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir apartmanın önünde gerçekleşen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı iki kişi koşarak apartmanın önüne geliyor. Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlar kimseyi göremeyince işe koyuluyor. Yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla zincirleri yaklaşık 2 buçuk dakikada kesen hırsızlar motosikleti çalıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Apartmanın önünde bulunan motosiklet

-İki kişi koşarak motosiklete doğru gelmesi

-Motosikletin bağlı olduğu fark edilmesi

-Hırsızların levye ve demir kesme makasıyla çalışması

-Motosikleti alarak olay yerinden hızlıca uzaklaşması

-Genel ve detaylar

16.06.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180616028

===========

6- İSTANBUL\'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK....

Haber: / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla yarın Yenikapı\'da düzenlenecek Ak Parti Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 09.30 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR ŞÖYLE:

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR:

-D-100 Kuzey - Güney Yol,

-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,

-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi,

-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı

-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi\"ne yönlendirilecektir.\"



===================================