DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KILIÇDAROĞLU: O HAKİMİN DERHAL O GÖREVDEN İSTİFA ETMESİ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"Geçen gün Danıştay\'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım\"

\"Sorun kıraathane açmak değildir. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir. İşi nasıl bulacaksın sorun budur. Sorun fabrika açmaktır\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Geçen gün Danıştay\'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım\" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul\'da 2. Bölge KOBİ Buluşmasına katıldı. \"24 Haziran\'da sandığa gideceğiz. Bu seçimler sıradan seçimler değil. Bir ülke kendi kaderini belirleyecek\" diyen Kılıçdaroğlu, \"Biz bu seçimlere diğer partiler gibi önem veriyoruz. İttifaklar oluştu. Bu ittifaklar ne söylüyor? Vaatleri nelerdir? Siyasi partilerin vaatleri nedir? Esnaf, KOBİ, sanayici, çiftçi, emekli için ne düşünüyor ve daha da önemlisi önümüzdeki 50 yıl için ne düşünüyor? Emin olun 16 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye\'nin geleceğiyle ilgili hiç birşey söylemiyorlar. Dikkat buyurunuz. Ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi ekonomi konusunu hiç konuşmuyor. Neden konuşmuyor?\" diye konuştu.

\"ACABA BİR GELECEK VAADİ VAR MI?\"

Kıraathane tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, \"Sorun kıraathane açmak değildir. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir. İşi nasıl bulacaksın sorun budur. Sorun fabrika açmaktır. İstihdam yaratmaktır. Merak ediyorum, dikkatle izliyorum. Acaba bir gelecek vaadi var mı? Nüfusumuzun yarısı genç işsizler. Kendini yakıyor. Sanayici intihar ediyor. Neden? Sandığa gideceğiz bir ittifak var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Özellikle ekonomi konusunda ağzına bant çekilmiş hiç konuşmuyor. Sadece o onu dedi bu bunu dedi. Eğer karşılıklı tartışmayla sorunlar çözülseydi oturup tartışırdık. Artık yeni bir sürecin içindeyiz. Hızlı değişen dünyaya ayak uydurdunuz uydurdunuz yoksa çağın gerisine düşersiniz. Hiç kimse şu örneği unutmasın. Osmanlı\'nın batış nedeni sanayi devrimini kaçırmış olmasıdır. Eğer Osmanlı kaçırmasaydı farklı bir coğrafyada olacaktık. Daha büyük bir coğrafyada olacaktık. Cumhuriyeti kuranların ilk işi kaçırılan sanayi devrimini yeniden yakalamak oldu. Sümerbank, Etibanklar, uçak fabrikalarının temelinin atılması, 1940\'lı yıllarda uçak ihraç eder konuma gelmesi bütün bunlar sanayi devrimini yakalamak içindi. Bütün bunlar yapılırken Osmanlı\'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Bugün geldiğimiz noktada sanayi devrimi bitti zaten. Dijital çağdayız. İnsan oğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor. Bugün her saniyede birden fazla buluş var. Bu kadar hızlı değişen dünyada Türkiye\'nin yeri neresi olacak. Bunu söyleyen siyasetçi neredeyse yok. Beni kaygılandıran bu. Ben ülkemin geleceği konusunda bir şeyler söylemeliyim demeli siyasetçi. Eğer ülkeyi yönetmeye talipse ben şunları yapacağım demelidir. Bunları söylemiyorsa o kişinin ufku bitmiştir. Ufku bitenlerin ülkeyi yönetme şansları yoktur. KOBİ\'ler çok ama çok önemlidir. Artık devasa, binlerce kişinin çalıştığı fabrikalar yok dünyada. Hızlı, değişime ayak uyduran işletmeler vardır. KOBİ\'lerin sorunu yok mu? Var. Bu sorunla ilgilenen var mı? Yeteri kadar yok. Önemli olan bir ülkenin üretmesidir. Tüketmesi değil. Önce üretin ki ürettiğinizi tüketesiniz. Eğer birileri engel oluyorsa o zaman Türkiye sınıfta kalır\" dedi.

\"ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Ne zaman bir esnaf toplantısına gitsem \'Niye bir esnaf bakanlığı yok\'. Esnaf bakanlığı kuracağız. Neden? Anayasada hüküm var. Diyor ki devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbirler alır. Zincir mağazalarla mı aldı? Kulelerle mi aldı sizi korumaya. Mevcut siyasi iktidar sizi gözden çıkarmıştır. Esnafa gerek yok. Bütün ülkede esnaf vardır ve korunur. İlk tanıştığımız kişi esnaftır\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMAK ZORUNDADIR\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Dünyanın hiçbir ülkesinde bir devlet tek adama teslim edilmez. Teslim edilmişse o devlet yok olmuştur. Batan ülkelerin tarihlerine baktığın zaman bu tablo var. Liyakat esası vardır. İş bölümü vardır. İşi ehline teslim etmek vardır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. 81 milyonu kucaklamak zorundadır. Bunu yapan bir kişi var. Sayın Muharrem İnce\" diye konuştu.

\"HAKİMLİK GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM\"

\"Neden cumhurbaşkanının tarafsız olması bir ilke olarak ortaya konmuştur\" diyen Kılıdaroğlu, \"Mahkemeye hakim tayin edecek. Geçen gün Danıştay\'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlaklıysa bakın altını çiziyorum ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığını temel kuralına inanıyorsa hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay\'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değildir. Bir partinin militanı hakimlik yapamaz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

12.06.2018 - 12.51 Haber Kodu : 180612082_

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(ek görüntülerle geniş haber)

2- FATİH\'TE CİNAYET: BULAŞIK MAKİNESİ İÇİNDEKİ BAVULDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

* Fatih\'te kötü koku üzerine girilen evde bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu.

*Polis ekipleri cesedin 24 Nisan\'da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı verilen 49 yaşındaki Tunuslu Rochdi Rochdi\'e ait olduğu üzerinde duruyor.

*Evde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Fatih\'te ihbar üzerine bir evde üzerine beton dökülmüş bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fatih\'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Köpük, alçıpan ve betonla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı.



EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının sona ermesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Cenazenin torbaya konularak götürüldüğü görüldü.



KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri cesedin 24 Nisan\'da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı verilen 49 yaşındaki Tunuslu Rochdi Rochdi\'e ait olduğu üzerinde duruyor. Cesedin Rochdi\'ye ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak.

\"BİZ ÖLDÜRMEDİK\"

Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki ilk ifadelerinde \" Biz öldürmedik, uyuşturucudan öldü bizde korktuk oraya gömdük\" dedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EK GÖRÜNTÜ

-Rochdi\'nin fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Sağlık görevlilerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girişi

-Esnaf ile röportaj

-Binadan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Araca konulması

-Ekiplerin evden çıkışı

-Röportaj

-Detaylar

12.06.2018 - 06.00 Haber Kodu : 180612017

12.06.2018 - 07.25 Haber Kodu : 180612018

12.06.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180612026

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(ÖZEL)

3- BEŞİKTAŞ\'TA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda patenle kaydığı sırada halk otobüsünün arkasına tutunan 4 genç kameraya yansıdı.

İstanbul\'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Beşiktaş\'ta patenle halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 genç trafikte tehlike saçtı. Barbaros Bulvarı\'nda Zincirlikuyu yönüne doğru patenle kayan gençler, hızla akan trafikte korku dolu anlar yaşattı. Tehlikeli yolculuğunu çevredekilere aldırmadan dakikalarca sürdüren gençler, görenleri hayrete düşürdü. Yoğun trafiğe aldırış etmeden birbirleriyle şakalaşan gençlerin tehlikeli oyunu, otobüsün durağa yanaşmasıyla son buldu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü;

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-Tehlikeli yolculuğun görüntüleri

12.06.2018 - Haber Kodu : 180612071

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4 - MALATYA\'DA KAYISI TEDİRGİNLİĞİ

- Kayısı çil hastalığına yakalandı, yüzde 30\'luk kalite kaybı ortaya çıktı.

- Doç. Dr. Gökhan Durmaz

\"Nitelikli çalışma yapılmazsa, kuru kayısı ihracatındaki liderliğimiz elden gidebilir\"

Haber-Kamera: Gül KABA - Taha AYHAN /MALATYA DHA)

Avrupa Birliği (AB)\'nden coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı iklim değişikliği tehdidi altında. Dünya kayısı ihracatının yüzde 85\'ini karşılayan ilde çiftçiler, hasat döneminin yaklaşmasıyla etkili olan dolu yağışının kayısılarda çil hastalığına neden olduğunu ve ürünlerine zarar verdiğini söyledi. İklim değişikliğinin ürün üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Durmaz ise, \"Nitelikli çalışma yapılmazsa, kuru kayısı ihracatındaki liderliğimiz elden gidebilir\" dedi.

AB\'den coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünya kayısı ihracatının yüzde 85\'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya\'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Şu an ağaçlardan toplanıp tezgahlarda \'Turfanda\' olarak bilinen kayısının ilk mahsullerinden çiftçiler hediyelik yapıp çeşitli kent ve ülkelere gönderiyor.

BU YIL 80 BİN TON KURU KAYISI ÜRETİLECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde 7 milyon 626 bin 832 adet meyve veren kayısı ağacı var. Kayısıdan yıllık 350 milyon dolar gelir elde ediliyor. Bu yıl, 401 bin 363 ton yaş kayısı, 65 bin 987 ton kayısı sofralık ve meyve suyu olarak değerlendirileceği, 335 bin 376 ton kayısının ise kurutmalığa ayrılarak toplam 80 bin 818 ton kuru kayısı elde edileceği tahmin ediliyor.

KAYISIDA YÜZDE 30\'LUK KALİTE KAYBI VAR

Mayıs ayında bazı mahallerde meydana gelen dolu zararı nedeni ile meyvede kalite ve ürün kaybı yaşandı. Ayrıca mayıs ayında meydana gelen aşırı yağışlar nedeni ile ilaçlamasını zamanında yapmayan bahçelerde yaprak delen (Çil) hastalığı yaygınlaştı bu kayısıda kalite kaybına neden oldu. Yaşanan afetlerden sonra kayısıda çil ve dolu yarasından dolayı yüzde 30\'luk bir kalite kaybı ortaya çıktı.

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

Çiftçiler \'Sarı altın\' olarak bilinen Malatyalının en önemli geçim kaynağı olan kayısıda, hasat döneminin yaklaşmasıyla etkili olan dolu nedeniyle çil hastalığı olduğunu, hasar gören ürünlerinde kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.

\"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYISI KALİTESİNDE RİSK TEŞKİL EDİYOR\"

Malatya kayısısını aranan yapan etkenin kalitesi olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Durmaz da, \"Bu Malatya\'ya has çeşitlerin genetik yapısıyla ilgili bir durum değil, daha ziyade coğrafyadan kaynaklı bir durum. Dolayısıyla iklim koşullarının değişmesi ile kayısının kalitesinde ciddi risk ortaya çıkıyor. Sıcaklığın 0\'ın altına düştüğü gün sayısı bundan 15-20 yıl öncesine göre bariz bir şekilde azaldı, kar yağışları da kez öyle. Belli bir soğuklanma ihtiyacı olan kayısı ağacı için bu durum ciddi bir risk teşkil ediyor. İlkbaharda geç donlarının sıklığı ve verdiği zarar da geçmişe göre net bir artış gösteriyor. Dolayısıyla değişen iklimsel koşullara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir\" diye konuştu.

\"KURU KAYISI İHRACATINDAKİ LİDERLİĞİMİZİ KAYBEDEBİLİRİZ\"

Türkiye\'nin kuru kayısı ihracatında şu an rakipsiz olduğunu ama nitelikli çalışmalar yapılmazsa bu liderliğin elden gideceğini aktaran Doç. Dr. Durmaz, \"Şu anda rakipsiz gibi görünebiliriz ama gelecekte durum farklı olabilir. Çünkü, Özbekistan, İran, Bulgaristan, Çin, Fransa, ABD gibi ülkelerde, kayısı konusunda genetik ve ıslah çalışmaları hızla devam ediyor ve kurutmalık kalitesi yüksek çeşitlerin ortaya çıkması ihtimali her zaman var. Eğer bu alanda ülkemizde de nitelikli çalışmalar yapılmazsa, kuru kayısı ihracatındaki aslan payımızın elimizden alınması hiç de uzak bir ihtimal olmayabilir\" ifadelerini kullandı.

50 YILLIK YÖNTEM KULLANILIYOR

Kayısı üretiminde uygulanan emek yoğun işçiliğe de dikkat çeken Doç. Dr. Durmaz, \"Günümüzde emek yoğun üretimden ziyade teknoloji yoğun üretim avantaj sağlıyor. Malatya\'da kayısının hasadı, kurutulması, depolaması gibi bir çok aşama, maalesef halen bundan 50 sene önce yapıldığı gibi yapılmaktadır. Bu durum hem birim maliyetlerin artmasına hem de standart ve hijyenik bir ürün elde edilememesine sebep olmaktadır. Bu açık, kayısı işletmeleri tarafından kapatılmakta, bu da çiftçinin kazancının düşük kalmasına neden olmaktadır. Kazancı düşük olan çiftçi ya üretimi bırakmakta veya alternatif ürünlere yönelmektedir\" dedi.

\"TEMİZ KAYISI YOK, ÇİL ORANI YÜKSEK\"

Çocukluğundan beri kayısı yetiştiriciliği yapan Nevzat Şimşek (31) de , geçen sene yaş olarak kayısıların 1 buçuk liradan alındığını belirterek, \"Bizde şu an temiz kayısı yok Malatya\'da çil oranı yüksek, dolu yarası var. Eğer ki bunu da göz önüne alırlarsa veya çiftçilerde vermezse kayısının fiyatı yükselir. Hava şartlarında çil ilacını atamayanlar oldu. Çil ilacını atıp da otun tekrardan büyümesini sağladığı için çil oranı yükseldi. Tabi o konuda biraz çitçilerimiz çillerden dolayı biraz sıkıntıya girdi\" diye konuştu.

\"BU SENE KALİTELİ KAYISI YİYEMEYECEĞİZ\"

Mahmut Şimşek (62) ise, \" 20 yıldır kayısı üretimi yapıyorum. Bu sene kaliteli mal yok, ürünlerde hep çil var, dolu vurdu. Bazı bahçelerde hiç kayısı yok\" şeklinde konuştu

ÇİL HASTALIĞI NEDİR?

Hastalık kayısı ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde ortaya çıkar. Lekeler ilk önce 1 milimetre çapında, yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zamanla kenarları kırmızımtırak orta kısımları koyu kahverengine dönüşebilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayısı bahçesinden ve pazardan detay görüntü

- Doç. Dr. Gökhan Durmaz

- Nevzat şimşek röp.

- Mahmut Şimşek röp.

12.06.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180612067

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5- İSTANBUL\'UN 5 AYLIK \"UYUŞTURUCU\" BİLANÇOSU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Narkotik polisi yılın ilk 5 ayında yaptığı operasyonlarda 2 milyon 593 bin uyuşturucu hap, 5 ton 748 kilo çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. 8 hint keneviri serası, 3 uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 5 ayında uyuşturucu şebekeleri ve sokak satıcılarına yönelik 19 bin 362 operasyon yaptı. Narkotik polisleri yaptığı operasyonlar kapsamında 5 ton 748 kilo çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 2 milyon 593 bin 776 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar süresince 8 hint keneviri serası, 2 ecstasy hap imalathanesi ve 1 metamfetamin imalathanesine baskın düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 35 farklı ülkenin vatandaşı olan 105\'i yabancı uyruklu toplam 26 bin 950 kişi yakalandı. Bu kişilerden 73\'ü yabancı toplam 2 bin 654 kişi sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası- ARŞİV GÖRÜNTÜLERİYLE)

-2018 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarından görüntülerle

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6- POLİS VE ESKİ BAĞIMLILAR SAHADA MÜCADELE ETTİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Merkezi Avcılar\'da bulunan Bağımlılığa karşı Eğitim Yardımlaşma ve Koruma Derneği (BAĞDER) sayesinde bağımlılıktan kurtarılan bir grup genç, geçmişte kendilerini kovalayan polislerle sahada mücadele etti. Çekişmeli geçen maç, 5-5 sonuçlandı.

Dernek başkanı Öztürk Karahan, kendilerinden yardım isteyen, tedaviye yönlendirip takibini yaptıkları bir grup gence çeşitli aktiviteler düzenlerken spora da yönlendirdi. Futbol ile fazla ilgili olmayan Karahan\'ın bu çabası Avcılar Emniyet Müdürlüğü\'nün de dikkatini çekti. Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, polis memurlarından oluşan takımın bağımlılıktan kurtulan gençlerle futbol maçı oynaması önerisini kabul etti. Firüzköy\'deki Avcılar Belediyesi Stadyumu\'nda bir araya gelen polisler ile eski bağımlılar, 1 saat süreyle aynı topun peşinde ter döktü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma 5-5 sonuçlandı.

Soyunma odasında soruları yanıtlayan, uyuşturucu ve madde bağımlılarına örnek olmaları için isimlerinin yazılmasında sakınca görmeyen eski bağımlılardan Ferhat Öztürk, 26 yaşında olduğunu Esenyurt\'ta oturduğunu 4 aydan bu yana temiz olduğunu belirterek, \"Sağlıklıyız, sağlıklı kalacağız. Polislerle defalarca başım belaya girdi. Ben diyeyim 15 siz deyin 20 kez. Bir zamanlar onların yanında kelepçeliyken, şimdi onlarla top oynuyorum. Bu ne kadar iyiye gittiğimin göstergesi. Allah nasip ederse yenilmeyeceğiz\" dedi.

\'Burak\' adlı 7 yıllık eski bağımlı ise, \"Spor gibi aktivitelerle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Polisler bugüne kadar bizi kovaladı, şimdi sahada birbirimizi kovalayacağız\" diye konuştu.

Avcılar ve Esenyurt\'ta berber dükkanları bulunan ve çevrede çok sevilen Bağder Başkanı Öztürk Karahan, birkaç ay öncesine kadar yerlerde sürülen bu eski bağımlıların yüzlerinin gülmeye başladığını ifade ederken, \"Eziliyor, yok oluyorlardı. İnşallah daha çoğunu kurtaracağız. Biz onları sadece kendi ortamımıza çektik. Bunların aradığı bir ağabey, güvenilir bir dosttu. O ortamı sağladık. Onun dışında hepsini kendileri başardı. Başarı bunların. Biz sadece destek olduk. Polis zaten her zaman bu çocukları seviyor, destek oluyor. Biz sahada olduğumuz, dernekte bulunduğumuz için biliyoruz. Bir takım kurduğumuzu, eski bağımlılarla eğlendiğimizi duyunca değişik aktivitelere yönlendirdiğimizi görünce polislerle fark yaratalım insanlara göstermeyi istedik. Eski bağımlılara da \'Polis sizi seviyor sizin için mücadele ediyor\' dedik. Böyle bir şey çıktı. Emniyet destek verdi. Kurtulmak isteyen bize gelsin\"

Uyuşturucu veya madde eski bağımlıları, dernek başkanının kendileri ile sürekli ilgilendiğini, eve gidip geldiklerinde kendisine haber verilmesini istediğini ifade ederken, Recep isimli bağımlı da, \"Akrabalarımdan görmediğim ilgiyi Öztürk babamdan gördüm. Bugün de beraberliğe oynayacağız yoksa gözümüzü nezarette açarız\" diye espri yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Soyunma odasından görüntüler

-Eski bağımlılar konuşurken

-Dernek Başkanı konuşurken

-Polisler ve bağımlılar bir arada

-Röportajlar

-Maçtan görüntüler

12.06.2018 - 10.39 Haber Kodu : 180612035

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