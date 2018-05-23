DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- \'O\' TAKSİCİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Ümraniye\'de tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgile göre Ümraniye İstiklal Mahallesi\'nde kardeşi ile yol kenarından yürürken bir taksi sürücünün korna çalması üzerine tartışmaya başlayan Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay, aracını durdurarak inen taksi sürücü tarafından darp edildi. Taksi sürücüsünün kaçmaması için taksiye binmeye çalışan Ay\'ı ayaklarından çekerek taksinin dışına atan şoför daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Ş.G\'nin polis merkezinden çıkartılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

23.05.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180523026_

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2- BORSA İSTANBUL KISA VADELİ İHTİYAÇLARI DIŞINDAKİ DÖVİZ VARLIKLARINI LİRAYA ÇEVİRDİ



Haber: İstanbul DHA

Borsa İstanbul, Borsa\'nın \"kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan\" döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrildiğini açıkladı ve şirketlere, \"orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsa\'nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası\'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini\" tavsiye etti.

Borsa İstanbul\'un, \"Borsa İstanbul Grubundan Döviz Açıklaması\" başlıklı açıklamasında şöyle denildi:

\"Ülkemiz döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubunca yapılan değerlendirmeler neticesinde; Ülkemizin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4\'lük büyüme rakamıyla G-20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olması, takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksinin 2017 yıl sonuna göre 2018 Şubat ayında 5.2 baz puan artarak 117.6 puana ulaşması, ihracatın 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 10.2 ve 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.9 oranında artış göstermesinin ihracattaki artış eğiliminin 2018 yılında da devam edeceğini işaret etmesi, dış ticaret açığının 2018 yılı başından itibaren kademeli düşüş göstererek 7.5 Milyar Dolardan 4,6 Milyar Dolara gerilemesi ve buna bağlı olarak aynı dönemde cari işlemler açığının da 7.7 Milyar Dolardan 4.8 Milyar Dolara gerilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliği neticesinde Şubat 2017\'de yüzde 12.6 olan işsizlik oranının Şubat 2018 itibariyle yüzde 10.6\'ya düşmesi, turizm gelirinin 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artması gibi ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, tüm sektör ve şirket mali tablolarında da kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir.

\"Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz.

\"Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Borsa İstanbul\'un içinden görüntüler

-Borsa İstanbul\'un havadan görüntüleri

23.05.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180523015

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3- JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane\'de düzenlediği operasyonda 40 kilogram bonzai ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yasadışı yollarla getirdikleri bonzai hammaddesini işleyerek İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde şüphelilerin Kağıthane\'deki evine operasyon düzenledi. Baskında, 40 kilogram bonzai, 2 kilogram bonzai hammaddesi ile hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

-Baskın anı

-Ele geçen uyuşturucu maddeler

23.05.2018 - 09.53 Haber Kodu : 180523013_

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4- ESENYURT\'TA UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT YAĞDIRAN TAKSİCİLERE OPERASYON

Ersan SAN / İstanbul DHA

Görüntüler polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor.

Esenyurt\'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor.

\"BİZ TAKSİCİ ESANFI OLARAK BU KÜRESEL GÜÇLERİN HİÇBİR PROVOKATİF EYLEMİNE GELMEYECEĞİZ\"

Polisin operasyonu sürerken o bölgede taksi durağı başkanı olan Muzaffer Karakaş, \"Günlerdir taksici terörü diye yaşanan bir olay var. Bunun arkasında ne olduğunu bilmiyorduk. Araştırmalarımızın sonucunda ortaya çıkardığımız: UBER bir tim anlamına geliyor, 2004 yılında küresel güçler tarafından hazırlanıp, programa alınıp, 2015 yılında devreye konulup, 300\'e yakın ülkede projesi olan bir sistem bu. Seçim öncesi her ülkede yaptıkları provokatif eylemler... Çünkü Türkiye\'nin istikrarlı bir gidişi vardı, o gidişi engelleyebilmek için halkı sokağa dökecek, esnafı sokağa dökecek. Halkı sokağa dökemedi, şimdi esnafa yöneldi. Biz taksici esnafı olarak bu küresel güçlerin hiçbir provokatif eylemine gelmeyeceğiz ve bunları kınıyoruz. UBER polis tarafından çevrilip içindeki yolcularla birlikte ceza kesiliyorsa demek ki onların resmiyet kanalı yoktur. UBER, 300\'e yakın ülkede verdiği hizmetle o ülkelerin ekonomileri ve seçimlerine fesat karıştırmakla mükellef olan bir firmadır. Türkiye sınırları içindeki taksici arkadaşlarıma sesleniyorum: Hiçbirimiz bu tür oyunlara gelmeyelim. UBER küresel güçlerin bir oyunudur. Halkı devlete karşı kışkırtmadır, biz halk olarak, bu durağın başkanı olarak şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman devlete karşı olan provokatif eylemlerin içinde olmayacağız. Devletimizin yanındayız, siyasi argüman olarak da bizleri kullanamayacaklar.\" şeklinde konuştu.

Diğer taksiciler de UBER sistemine tepki gösteren açıklamalarda bulundu.



Görüntü Dökümü:

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-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması

-Polisin yaptığı operasyon

-Önlem alan polisler

-Taksicilerin açıklamaları

-Detaylar



22.05.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180522156

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(operasyon anıyla yeniden)

5- ESKİ SEVGİLİDEN \"YATAK GÖRÜNTÜLÜ\" ŞANTAJ İDDİASI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da iş adamı K.B.(48), bir yıl önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinden, \"Başka bir kadınla çekilmiş yatak görüntülerimle bana şantaj yaptı\" diyerek şikayetçi oldu. Şantaj yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu Odına M.(40) parayı almaya geldiği kafeteryada gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde, sevgili olduğu dönemde borç verdiği parayı almaya çalıştığını söyleyen Odına M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Poliste ifade veren K.B., \"Onunla bir süre birlikte olduktan sonra ayrılmıştık. Evimin anahtarı kendisinde vardı. Bir gün ben, başka bir kadın arkadaşımla beraberken bu anahtarı kullanarak içeri girip, benim görüntülerimi çekti. Daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra bu görüntüleri kullanarak benden para istemeye başladı\" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada K.B.\'den, şüpheli Odına M.\'yi arayarak parayı teslim etmek için randevu vermesi istendi. Mecidiköy\'de bir kafeteryaya gelen Odina M., seri numaraları alınarak bir zarfın içine konan paraları aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, K.B., ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Operasyon görüntüsü

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6 - \"SARALLAR\"IN LİDERİNE 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 147 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kamuoyunda \"Sarallar\" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral hakkında 7 ayrı cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, husumetli olan Sarallar ve Şirinler\'in \"Uluslararası uyuşturucu ticareti\" yapmak için bir araya geldikleri, ancak suçtan elde ettikleri gelirin paylaşılması konusunda birbirlerine husumet besledikleri ve bu husumet çerçevesinde 7 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. 22\'si tutuklu 26 sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede Ümit Saral\'ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile Mehmet Sabri Şirin\'in liderliğini yaptığı suç örgütü arasında husumet olduğu hatırlatıldı. 2008 yılı ile 2012 yılları arasında tutuklu olarak yargılanan ve 2012 yılında serbest kalan Ümit Saral\'ın, etrafına adam toplayarak eski gücünü tekrar kazanmak için girişimlerde bulunduğu anlatıldı. Ümit Saral\'ın, Kenan Şirin\'in ağabeyi olan ve Güngören\'de uyuşturucu piyasasını elinde bulundurduğu ve uluslararası uyuşturucu ticari yaptığı yönünde duyumlar ile bilinen \"Şirinler\" isimli suç örgütü lideri Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak kendi örgütüne dahil ettiği öne sürüldü.

SARAL\'IN LİDER, ŞİRİN KARDEŞLER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ POZİSİYONUNDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Ümit Saral\'ın örgüt lideri pozisyonunda ile Mehmet Sabri Şirin ile Kenan Şirin\'in ise örgüt yöneticisi pozisyonunda bulunduğu oluşum ile karşılıklı menfaat ilişkisi çerçevesinde örgütlü bir şekilde uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaya başladıkları yönünde bilgiler elde edildiği anlatıldı.

\"GELİRİN PAYLAŞMASI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜLER\"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 20 Şubat 2013 tarihinde 49 kilo gram eroin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, Mehmet Sabri Şirin ve Mehmet Şenkal\'a \"Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak\"tan işlem yapıldığı, yine 11 Mart 2013 tarihinde Kapıkule TIR Gümrük Sahası\'nda 33 kilo gram ecstasy ele geçirildiği anlatıldı. Ancak daha sonra örgüt Lideri Ümit Saral ile Şirinler arasında suçtan elde edilen gelirin paylaşılması noktasında anlaşmazlıkları çıktığı ve şahısların birbirilerine husumet besledikleri, bu husumet çerçevesinde Ümit Saral\'ın talimatları doğrultusunda 3 Nisan 2013 tarihinde \"Şirinler\" suç örgütünden Kenan Şirin\'in Bahçelievler\'deki ikametinin kurşunlandığı anlatıldı.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kenan Şirin, Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar\'ın farklı tarihlerde ve yerlerde öldürüldüğü belirtildi.

ÜMİT SARAL\'A 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

7 kişinin öldürüldüğü,36 mağdur ve müştekinin bulunduğu anlatılan iddianamede, tutuklu

şüpheli Ümit Saral hakkında \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" ,\"Özel hayatın gizliliğini ihlal\", \"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun\'a muhalefet\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Resmi belgede sahtecilik\", \"Kastan adam yaralama\",\"Nitelikli hırsızlık \",\"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\", \"Öldürmeye teşebbüs\" ve \"7 kişiyi tasarlayarak öldürme\" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapsi cezası istendi. Ayrıca 21\'i tutuklu 25 sanığın benzer suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü:

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-Sarallarla ilgili arşiv görüntüler

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7 - KLİNİK ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE\'DEN 12 HASTANIN DA KATILDIĞI MİGREN AŞISI ÇIKTI

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK / İstanbul DHA

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan migren aşısına onay verdi. 2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD\'de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye\'den de 12 hasta katıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, migren hastalığının tedavisi için özel olarak geliştirilen ve migren ataklarının gelişmesini önleyici ilk ilaç olduğunu açıkladı. Yaklaşık 500 dolar fiyat ile ABD\'de kullanıma giren aşının Türkiye\'de de ruhsat alması için başvuru yapıldı.

\"TÜRKİYE DE BU AŞI ÇALIŞMASINDA YER ALDI\"

Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının tüm etkilerini uzun vadede göreceklerini ancak bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi.

Şu ana kadar migren için üretilmiş özel bir tedavi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, \"Hep başka hastalıklar için üretilmiş ilaçları migrende deniyorduk. Kalp hastalıklarında kullanılan, sara hastalığında kullanılan ilaçlar gibi ilaçları migrende deneyerek tedavi etmeye çalışıyorduk. Ancak çok güzel bir haber geldi. Migren aşısı dediğimiz, migrene özel, henüz ataklar ortaya çıkmadan, atağı durdurabilen bir tedavi geliştirildi. Bu tedavinin geliştirilme aşamasında, Türkiye de bu çalışmada yer aldı. Eylül 2017 itibariyle çalışmalar sonuçlandırıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği\'nde toplantı yapıldı ve çalışmalar inanılmaz olumlu sonuç verdi. Hemen FDA\'ye başvuruldu. 1 hafta önce de FDA onayı aldı ve ABD\'de piyasaya sürüldü.\"

\"3 BİN KİŞİ İLACI DENEDİ\"

İlacın 3 bin kişi üzerinde denendiğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz, ilacın bugüne kadar bulunan tek yan etkisinin aşının yapıldığı yerde kısa süre hafif bir kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre nezle benzeri etki olduğunu söyledi.

Deneysel tedavi sürecinde Türkiye\'nin de çalışmalara katıldığını belirten Prof. Dr. Uludüz, Türkiye\'den 12 hastanın da aşıyı kullandığını ve aşının düzenli kullanıldıkça ağrı ataklarını azalttığını söyledi.

İLAÇ NASIL ETKİ EDİYOR?

Migren aşısının nasıl etki ettiğini de açıklayan Prof. Dr. Uludüz, \"Migrende birkaç tane mekanizma var. Bu mekanizmaların en önemlisi enflamasyon dediğimiz bir iltihabi durumun ortaya çıkması. Atak ortaya çıkacağı anda bir takım iltihap maddeleri salınıyor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarları genişleterek ağrı atağını başlatıyor. İlk ortaya çıkan şey iltihap maddeleri. İşte bu aşının tedavi ettiği yerde burası. Aşı iltihap maddelerinin salınmasını engelliyor. Böylece olayın yayılarak ağrı atağı çıkmasını ortadan kaldırıyor. Daha önceki tedavilerde ise genişleyen damarları tekrardan daraltmaya yönelik tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk etapta durdurmuş oluyoruz.

\"YÜZDE 70\'İN ÜZERİNDE BAŞARI ŞANSI VAR\"

Aşının yüzde 70\'in üzerinde başarı şansı olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Uludüz, \"Özellikle sık migren atakları olan hastalarda iyi yanıtlar aldık. Ayda 20 gün ağrısı olan bir hastada bunu sıfırlıyor ya da maksimum 1-2 güne düşürüyor.

FDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Geçtiğimiz hafta FDA\'in internet sitesinden de duyurulan ilacın migrene karşı ilk koruyucu tedavi olduğu bildirildi. Yayınlanan açıklamada CGRP denilen kalsitonin geniyle ilişkin peptidlerden (CGRP) oluşan ve migrene neden olan aktiviteyi önleyen yeni sınıf bir ilaç olduğu belirtildi. FDA\'in Nöroloji Ürünleri bölümünün Direktörü olan Eric Bastings de açıklamada \"Bu sancılı ve yorucu durum için yeni tedavilere ihtiyacımız var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Derya Uludüz ile röp.

-Aşı yapılan insanlar (Detay)

-Hasta muayene detayı

