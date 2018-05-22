DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(tekrar)- (ÖZEL)

1- 2 KIZLARI CİNAYET GİBİ KAZADA ÖLEN AİLENİN \"8,5 AY\" TEPKİSİ

* Pendik\'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeş, aşırı hız yaptığı belirtilen sürücünün çarpması sonucu öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

* Kaza sonrası tutuklanan sürücüyü Adli Tıp, tam ve asli kusurlu buldu. Sürücü, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. Yaklaşık 8,5 ay cezaevinde kalan sürücünün tahliyesine karar verildi.

* Kızlarını feci kaza sonucu kaybeden aile, karara tepki gösterdi. Anne, \"Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası?\" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Yüksel KOÇ - Harun UYANIK /İSTANBUL DHA

Pendik\'te kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Kızlarını kaybeden aile karara tepki gösterdi.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI ANCAK...

Tuğba Özdemir (22) Eskişehir İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Tuğçe Özdemir (21) ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde eğitimine devam ediyordu. İki kardeş, 18 Temmuz 2017 tarihinde iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kız kardeş Pendik Köprüsü\'ndeki yaya kaldırımında yürüyordu. Bu sırada Dursun Hazır (64)\'ın kullandığı otomobil önce bariyerlere sonra yol kenarında park halindeki araca ve iki kardeşe çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuğba Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Tuğçe Özdemir 21 gün sonra hayata veda etti. Kaza sırasında aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Dursun Hazır, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. 10 Nisan 2018 tarihinde verilen mahkeme kararında kaçma ve delilleri karartma ihtimali kalmadığı, sağlık sebepleri gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

\"CEZASINI ALMASINI İSTİYORUM\"

Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün 8,5 ay hapiste yattıktan sonra serbest kalması Özdemir çifti tepki gösterdi.

3 kızından 2\'sini kazada kaybeden Yılmaz Özdemir, \"Olay günü annelerini arıyorlar, anneleri ısrarla \'taksi ya da minibüse binin\' diyor. \'Biz yürüyeceğiz, hava güzel\' diyorlar. Yukarıya doğru yürürken metronun çıkışında karşılarından gelen araç 140 kilometre hızla önce duvara ve park halindeki araca çarpıyor. Sonra çocukları da alıyor altında sürüklüyor\" dedi.

Yılmaz Özdemir, \"Sürücü tutuklandı ancak 8,5 ay sonra serbest kaldı. İki can gidiyor 8 ay veriliyor. Emsal sayılacak cezasını almasını istiyorum\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIN HATALARI YOK

Ev hanımı olan Anne Fatma Özdemir ise kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. \"Benim çocuklarım kaldırımda yürüyor, karşıdan karşıya geçmiyor, ışık hatası yok, onların hiçbir şekilde hataları yok. Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası? Ben Ramazan ayına üzülerek giriyorum, çocuklarım sahura kadar beni beklerlerdi. Ben dün akşam ağlayarak sahura kalktım. İçim acıyor\" diye konuştu.

ADLİ TIP TAM VE ASLİ KUSURLU BULDU

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 18 Temmuz 2017 tarihinde Kurtköy-Pendik istikametinde seyir halinde olan Dursun Hazır\'ın önce bir araca, ardından da yolun kenarında bulunan Tuğba ve Tuğçe Özdemir\'e çarptığı, Tuğba Özdemir\'in olay yerinde, Tuğçe Özdemir\'in de kaldırıldığı hastanede 8 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiği belirtildi. Dursun Hazır\'ın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya Pendik yönüne doğru viraja aşırı hız ile girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymayarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek, \"Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan cezalandırılması istendi. Dursun Hazır, olaydan üç gün sonra 21 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandı. Hakkında düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Dava dosyasına konulan Adli Tıp Kurumu Raporu, tutuklu sanık Dursun Hazır\'ı kazanın oluşumunda tam ve asli kusurlu buldu.

5 YIL 10 AY CEZA ALDI VE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 10 Nisan 2018 tarihli karar duruşmasında Dursun Hazır\'ı, \"Tam ve asli kusurlu olarak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek\" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. \"İyi hal\" indirimi ile bu cezayı 5 yıl 10 aya düşüren mahkeme, kararla birlikte kaçma ihtimalinin bulunmaması ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine hükmetti.



Görüntü dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir\'in görüntüleri ( cep telefonu)

- Anne ve babanın görüntüsü

- Babanın konuşması

- Dava dosyasından detay görüntü

- Muhabir anonsu

- Babanın olay yerindeki konuşması

- Anne ve babanın olay yerindeki görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir\'in mezarı başında anne ve babanın görüntüsü

- Anne Fatma Özdemir\'in konuşması

21.05.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180521117

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2- TAKSİCİ DEHŞETİ KAMERADA; KADIN YOLCUYU BACAĞINDAN ÇEKİP DIŞARI ATTI

Haber: İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çeken sürücü aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu

-Sürücünün inmesi

-Kadın yolcuyu bacağından çekmesi

-Dışarı atması

-Tekme ve yumrut atması

-Detaylar

22.05.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180522021

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3- CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

*Bir ay içinde 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çalan 3 kişi yakalandı

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yaklaşık bir ay içinde kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden toplamda 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

BİR AY İÇİNDE ÇOK SAYIDA DÜKKANA GİRMİŞLER

İstanbul\'da son bir ay içinde özellikle elektronik eşya da satan cep telefonu bayilerinde hırsızlık olayları yaşanıyordu. Polisin yaptığı araştırmalarda, ilk suçlarını 10 Nisan 2018 tarihinde işleyen ve kamera görüntülerine yakalanan şüphelilerin Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeşehir, Avcılar ve Beylikdüzü\'nde bir çok hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Hırsızlıklar sırasında kepenkleri kırarak içeri giren şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerinden daha önceden sabıkalı kişiler olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mahsum Y.(19), i.K.(17) ve Tugay T.(25) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mahsum Y.\'nin daha önceden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek suçlarından 27 kez gözaltına alındığı belirlendi. 17 yaşındaki şüpheli İ.K.\'nın ise evden ve otodan hırsızlık suçlarından 10 kez, diğer şüpheli Tugay T.\'nin ise polise mukavemet, uyuşturucu madde bulundurmak, hırsızlık suçlarından 23 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

POLİSİ GÜLÜMSETEN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Gerçekleştirdikleri hırsızlıklar sırasında kamera görüntülerine yakalanan şüphelilerin Esenler\'de girdiği bir cep telefonu bayiindeki hırsızlık görüntüleri deneyimli dedektifleri gülümsetti. Görüntülerde hırsızlar, kapı kilidini kırarak içeri girdiğinde, içeride bulunan iş yeri sahibinin kedisi büyük bir panik içinde sağa sola koşuyor ve açık kapıdan hızla kaçıyordu.

98 CEP TELEFONU 30 BİLGİSAYAR ÇALMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 10 nisan 2018 tarihinde 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 işyerine girdikleri, 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca tablet, cep telefonu aksesuarı gibi onlarca ürün daha çaldığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahsum Y.(19) ve i.K.(17)tutuklandı, Tugay T.(25) serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

22.05.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180522028_

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4- ÜNLÜ TEKNE TASARIMCISI RIZA TANSU\'NUN ŞİRKETİNİN İFLASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi, 44 metrelik tekne için ünlü tekne tasarımcısı Süleyman Rıza Tansu\'nun şirketi ile sözleşme yaptığını ancak zamanında teslim edilmediğini belirterek tekne için ödediği 5 milyon 522 bin Euro ile gecikme cezası olan 192 bin Euro\'nun faizi ile tahsili için Tansu Deniz Araçları\'nın iflasına karar verilmesini istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi\'ne başvuran avukatlar Abdullah Demirhan ve Serkan Kaya, müvekkili ile Tansu Deniz Araçları İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 27 Şubat 2016 tarihinde 7 milyon 500 bin Euro bedelli Orcha isimli 44 metrelik tekne için sözleşme imzalandığını, sözleşme gereği 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gereken teknenin bugüne kadar teslim edilmediğini belirttiler.

5 MİLYON 522 BİN EURO ÖDEME YAPILDI

Dava dilekçesinde, tekne için müvekkillerinin bugüne kadar davalı şirkete 5 milyon 522 bin Euro ödeme yaptığını, paranın büyük kısmının ödenmesine rağmen 6 ay önce teslim edilmesi gereken teknenin iskelet kısmının bitirildiği belirtilerek, \"Tekne halen iskelet halinde tershanede tamamlanmayı bekliyor. Davalı kötü niyetle tekneyi tamamlamamıştır. Davalı edimini yerine getirmemekte, müvekkilin ödediği bedeli de iade etmemektedir\" denildi.

\"192 BİN EURO CEZAİ ŞART ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR\"

Davalı firma ile yaşanan anlaşmazlığın tespiti için mahkemeye daha önce de başvuruda bulunulduğu, mahkeme tarafından yapılan tespitte paranın yüzde 73\'ünün ödendiği ancak teknenin yüzde 13\'ünün bitirildiği bilgisine yer verilen dilekçede, \"Tespite göre tamamlanan kısmın bedeli 982 bin Euro. Müvekkil 5 milyon 522 bin Euro ödedi. 4 milyon 540 bin Euro\'luk bedele karşı gelen iş yapılmamış ve bu bedel davalı yeddindedir\" iddiasında bulunuldu.

Sözleşmeye göre teknenin 192 gün önce yani 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gerektiği ancak bugüne kadar teslim edilmediği hatırlatılan dava dilekçesinde, \"Gecikme nedeni ile davalının her geciken gün için 1.000 Euro cezai şart ödemesi gerekir. 192 gün için 192 bin Euro cezai şart alacağımız bulunmaktadır\" denildi.

\'RIZA TANSU ŞİRKET PARALARINI YURT DIŞINA KAÇIRMAKTADIR\' İDDİASI

Davalı şirketin tekneyi tamamlamakta ekonomik sıkıntı çektiği, müvekkillerinin ödediği parayı başkalarına ait tekneleri yapmak için kullandığı savunulan dilekçede, \"Davalı ekonomik sıkıntısı yanında şirkete ait nakdi ve ayni malvarlığı, şirket yetkilisi Süleyman Rıza Tansu tarafından yurt dışına kaçırılmaktadır. Şirketin var olan aktifleri de kasıtlı olarak alacaklıların zararına olacak şekilde azaltılmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda müvekkil tekneyi almamış olmanın yanında, parasını geri alma imkanı da kalmayacaktır. Ayrıca davalı şirket üretimi durdurmuştur\" iddiasında bulunuldu.

ŞİRKETİN MALVARLIĞININ MUHAFAZA ALTINA ALINMASI İSTENDİ

Dilekçede, davalı şirketinin mevcudunu azaltmaması ve alacaklarının tahsili için menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespit edilerek muhafaza altına alınması için tedbir kararı verilmesi istendi.

İFLASI İSTENDİ

Pasif varlığının aktif varlığından fazla olması, ödemelerini tatil etmesi nedeni ile davalı şirketin doğrundan iflasına karar verilmesi istenen dilekçede, tekne için ödenen 5 milyon 522 bin Euro ve cezai şart bedeli olan 192 bin Euro\'nun faizi ile tahsili istendi.



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5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber- Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda 7 yolcunun valizinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Irak\'ın Erbil kentinden uçakla Türkiye\'ye gelen bir grup yolcu, havalimanında takip edildi. Yapılan takip sonrası Atatürk Havalimanı Gümrük ekipleri, yolcuların yanlarında bulunan 12 adet valizi X-RAY kontrol cihazında soktu. Yapılan kontrollerde valizlerin içerisinde piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi. Türkiye\'ye kaçak yolla sigara sokmak isteyen A.A ve beraberindeki 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. A.A, ilk ifadesinde beraberindeki diğer yolcuları kurye olarak kullandığını ve aile süsü verdiğini söylediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Kaçak sigaralardan görüntüler

-Gümrük ekiplerinin sigaraları hangara götürmesi

-Detay görüntüler



22.05.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180522026

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6- JANDARMADAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin Kağıthane ve Maltepe\'de düzenlediği operasyonlarda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasa dışı yollarla Türkiye\'ye getirilen kaçak sigaraların Kağıthane\'de bulunan bir depoda saklandığı bilgisini aldı. Ekipler depoya baskın düzenledi. Operasyonda C.A. gözaltında alındı. 6 bin paket de kaçak sigara ele geçirildi.

İkinci operasyon ise bir kargo şirketlerine yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla İstanbul\'a yüklü miktarda kaçak sigara girişi yapılacağı bilgisini aldı. Ekipler, eş zamanlı Maltepe ve Kağıthane\'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi; bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan adresler

-Ele geçen kaçak sigaralar

-Genel ve detaylar



22.05.2018 -09.38 Haber Kodu : 180522014