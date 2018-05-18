DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TUZLA\'DA KİMYASAL KOKU SORUŞTURMASINDA BİRİ MÜHENDİS 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri mühendis 8 kişi gözaltına alındı.

Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin, \"Kasten yaralama\" ve \"Çevreyi kasten kirletme\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendis gözaltına alındı. Mühendisin, \"Kamu görevlisine suçu bildirmeme\" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

1 AY ÖNCE DE DÖKMÜŞLER

Kimyasal kokuya neden olan maddeyi kanalizasyona dökerek 97 kişinin etkilenmesine neden oldukları tespit edilen 4 vidanjörün, 25 Aralık 2017 tarihinden bir ay önce de aynı yere kimyasal madde döktükleri belirlendi.



Görüntü Dökümü(arşiv)

-Olay yeri

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Hastaneye gelenler

-Detaylar

18.05.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180518030

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2- HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ KAMERADA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Arnavutköy\'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Önlem (56)\'e hafriyat kamyonu çarptı. Önlem\'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Önlem\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Önlem\'in karşıya geçmesi

-Kaza anı

-Kamyonun üzerinden geçmesi

-Detaylar

18.05.2018 - 09.33 Haber Kodu : 180518010

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3- İSTANBUL\'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN- Özgür EREN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Harbiye\'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı ve Yenikapı\'daki \"Kudüs Buluşması\" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi, Abdi İpekçi ve Kadırgalar Caddesi trafiğe kapatıldı.

Yenikapı\'daki \"Kudüs Buluşması\" mitingi nedeniyle de Atatürk Bulvarı\'ndan gelip Unkapanı Köprü\'den Sirkeci\'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci\'ye katılım, Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesi\'nden gelen akım Unkapanı köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi, Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar ile tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ\'dan Topkapı Tünele 10. Yıl caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil Kenedy Caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kapatılan yollar

-Avrasya Tüneli

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

18.05.2018 - 10.31 Haber Kodu : 180518018

18.05.2018 - 10.32 Haber Kodu : 180518019

18.05.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180518022

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4- İSTANBUL\'A ÜÇÜNCÜ SÜRÜCÜSÜZ METRO GELİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Alişan KOYUNCU / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mega kentin üçüncü sürücüsüz metrosu için düğmeye bastı. Sürücüsüz olarak çalışan Üsküdar-Yamanevler metro hattı ve 2018\'in sonunda hizmete girmesi planlanan Kabataş-Mahmutbey sürücüsüz metro hattı projesine, Yenikapı-Otogar-Havaalanı-Kirazlı metrosu da ekleniyor.

Güvenlik amacıyla peron ayırıcı kapı sisteminin yerleştirileceği ve iki yeni durağın da ekleneceği proje için harekete geçen İBB, 12 Haziran\'da ihaleye çıkacak. Yaklaşık 3 yıl sürecek sinyalizasyon-rehabilite çalışmaları etaplar halinde yapılacak. Bununla birlikte, yapımı devam eden ve 2020\'de hizmete girmesi beklenen Kirazlı-Halkalı hattı da sürücüsüz metro teknolojisine sahip olacak. Böylece Yenikapı-Havaalanı ve Yenikapı-Halkalı arasındaki hatlar, sürücüsüz tren teknolojisi ile hizmet verecek.

SÜRÜCÜSÜZ TREN 80 KİLOMETRE HIZ YAPABİLECEK

Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine 272 vagona sahip 68 sürücüsüz tren seti alınacak. Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 80 kilometre hız yapabilecek ve kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

9 DURAK DAHA EKLENECEK

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosunun Halkalı\'ya uzatılmasıyla 9 durak daha eklenecek. Böylece Yenikapı-Halkalı arası 22 durak ve toplam hat uzunluğu 33,53 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan , Fatih, Halkalı Üniversite, Mehmet Akif Ersoy, Yenidoğan, Bezirganbahçe, Halkalı istasyonlarından oluşacak. Hat tamamlandığında, Halkalı ile Bağcılar -Kirazlı arası 15 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

\"VATAN\" VE \"SAĞMALCILAR-2\" İSTASYONLARI GELİYOR

Öte yandan ihalenin teknik şartnamesinde yer alan bilgilere göre, metro hattına yer üstünde bulunacak 2 yeni istasyon da eklenecek. Ulubatlı ve Bayrampaşa istasyonları arasına yapılacak ve \"Vatanö adı verilecek olan ilk istasyon, metro ve metrobüsün entegrasyonunu sağlayacak. \"Sağmalcılar 2ö adı verilen ikinci istasyon ise, Sağmalcılar ve Kocatepe istasyonları arasında, eski Sağmalcılar Cezaevi ile alışveriş merkezi arasında yer alan bir bölgede bulunacak. İstasyonların uzunluğu 125\'er metre olacak.

12 HAZİRAN\'DA İHALEYE ÇIKILACAK

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü\'nde Elektromekanik İşler ve Sinyalizasyon Sistemleri Şefi olarak görev yapan Onur İlhan, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"1989 yılından beri işletme altında olan ve artık Kirazlı-Halkalı\'nın da ilavesiyle yolcu yoğunluğuna cevap vermekte zorlanacak olan araçlarımızın yenilenmesi ihalemiz var. Bunun ihalesini 8 Haziran 2018\'de gerçekleştireceğiz. Bu hattımıza 68 adet 4\'lü vagon son teknoloji tam sürücüsüz araçlar temin edeceğiz. Bunun dışında bir ihalemiz daha var. Kapasite artışından ötürü hattımızın araçlarını yenileyecek olmamız, sinyalizasyon sisteminin de rehabilitasyonunu gerektirecek. Bununla ilgili ihalemiz de 12 Haziran 2018\'de gerçekleştirilecek. Hattımız ihalelerin gerçekleştirilmesi ve yapılacak çalışmalarla 2 buçuk 3 yıl içerisinde tam sürücüsüz, tamamen yeni araçlarla Yenikapı-Havaalanı-Bağcılar-Halkalı arasında hizmet vermeye başlayacak\" dedi.

GÜNLÜK 500 BİN YOLCU TAŞINIYOR

Yenikapı\'dan Havalimanı\'na ve Kirazlı\'ya giden metronu hattının yoğunluk oluşturacağını kaydeden İlhan, \"Yolcu yoğunluğumuz günlük 500 binlere dayanmış durumda. Yapımı devam eden Halkalı hattıyla birlikte yolcu yoğunluğunun çok daha artacağını öngörüyoruz. Halkalı istasyonunda Gebze banliyö hattından gelecek yolcularımızı da ilave ettiğimizde, bu sinyalizasyon sistemimiz, yolcu yoğunluğunu kaldıramayacak düzeyde olacak. Bu rehabilitasyon çalışmalarını şimdiden başlatmak durumunda kaldık. İhale süreçlerimiz devam ediyor\" diye konuştu.

SÜRÜCÜSÜZ ÜÇÜNCÜ HAT OLACAK

Yeni projenin İstanbul\'un üçüncü sürücüsüz metrosu olacağını belirten İlhan, \"İstanbul ve Türkiye, ilk sürücüsüz metroyla Üsküdar-Çekmeköy hattıyla tanıştı. Kabataş-Mahmutbey hattı, ikinci sürücüsüz metro hattı olacak. Yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor. Üçüncü olarak da ihaleleri gerçekleştikten sonra bu hattımız sürücüsüz sisteme dönüşecek\" dedi.

YOLCULARIN GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYDE OLACAK

İlhan, \"12 Haziran\'da çıkacağımız sinyalizasyon sistemi ve peron ayırıcı kapı sistemi ihalemiz, hattımızın tamamen sürücüsüze dönüşümü için son aşama olacak. Peronlarımıza yolcularımızı herhangi bir şekilde eşya düşürüme, intihar ya da karmaşa anında perona düşürme gibi risklerden koruyan tam donanımlı kapı sistemi yapmış olacağız.Yolcularımız istasyona girişlerinden itibaren son teknoloji 4K kameralarımızla izlenerek, herhangi bir olağandışı durum anında tespit edilip, anında müdahale edilecek\" ifadeleirini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı istasyonundan metro detayları

-İBB yetkilisi Onur İlhan ile röportaj

-Yolcularla röportaj

-Turnike ve yolcu detayları

18.05.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180518027

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5- OKUL \"ÖĞRENCİYİ KORUMADA İHMAL\"DEN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Özel bir okulda yüzde 80 burslu okuyan üstün zekalı 11 yaşındaki kız öğrenci T.N.B\'nin velisi, kızının okulda arkadaşları tarafından dışlandığını, aşağılandığını, akran şiddetine uğradığını gerekçe göstererek okul aleyhine 74 bin TL\'lik maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, okulun veliye 16 bin 976 lira tazminatı 6 yıllık faizi ile ödenmesine hükmetti.

Maltepe\'de özel bir okulda yüzde 80 burslu okuyan üstün zekalı kız öğrenci T.N.B.\'nin velisi B.B., 2012 yılında mahkemeye başvurarak 7. sınıfta okuyan kızının okulda akranları tarafından şiddete maruz kaldığını, dışlandığını, aşağılandığını, okul yönetiminin de gerekli önlemi almayarak buna seyirci kaldığını öne sürdü.

Veli B.B., adına İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi\'ne başvuran Avukatı Serdar Taptı, T.N.B.\'nin 20 Nisan 2012 tarihli bursluluk sözleşmesi ile davalı okulda yüzde 80 burslu öğrencisi olduğunu belirterek, \"Sözleşme ile müvekkilim okula yakın yeni bir eve taşınarak hayatını buna göre organize etti\" dedi.

T.N.B.\'nin okula başladıktan kısa bir süre sonra sorunlar yaşamaya başladığını savunan avukat Taptı, \"Önce yavaş yavaş belirtiler baş göstermeye başlayan psikolojik sorunlar, sonraki dönemde ağır psikolojik travmalara dönüştü. Nihayetinde psikologların telkinleri sonucunda müvekkilim küçük kızını davalı okuldan zorunlu olarak alınmıştır\" dedi.

AKRANLARININ ŞİDDETİNE MARUZ KALDIĞI GEREKÇESİ İLE OKULDAN ALINDI

T.N.B.\'nin akran şiddeti nedeniyle okuldan alındığını savunan avukat Taptı, \"Sunduğumuz psikolog raporlarından da anlaşılacağı üzere müvekkilin kızı davalı okulda akran şiddeti diye tanımlanan ağır hadiseler yaşamıştır. Bunun sonucunda kendi kendine zarar verme, içine kapanma sorunları yaşamıştır. Bu sorunlar 1.5 sene boyunca her geçen gün artarak devam etti. Yaşanan sorunlar T.N.B.\'nin davalı okulda tahsiline devam etme olanağını ortadan kaldırmıştır\" iddiasında bulundu.

74 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

T.N.B.\'nin bu sorunlar nedeni ile davalı okuldan alınarak başka bir okula verildiğini belirten avukat Taptı, \"Psikolog raporunda, T.N.B.\'nin davalı okulda akranlarının zorbalığına maruz kaldığı, dışlandığı, kendisi ile dalga geçildiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Gerek T.N.B., gerekse ailesini şikayetleri okul tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Okulun rehber hocası ve yönetimi bu olaylarda ağır ihmalden dolayı kusurludur. Sunduğumuz rapordan da anlaşılacağı üzere T.N.B., bu süreçten çok ağır psikolojik ve fiziksel yara almıştır. Üstelik sorumluluk sahibi olduğundan, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla ailesi \'fazladan para ödemesin\' diye uzun zaman boyunca bu sorunları gizleme yoluna gitmiştir. Neticede kendisine zarar verecek kadar psikolojisi bozulmuştur. Okul müvekkilimi hem maddi hem de manevi ağır zarara uğratmıştır. Bu nedenle okul yönetiminden 50 bin TL manevi tazminat talep ediyoruz\" dedi.

Avukat Taptı, sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamadığını öne sürdüğü okula ödedikleri para, diğer masraflar için de 24 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

OKUL: SOSYAL PAYLAŞIMLARI DİĞER ÖĞRENCİLERİ RAHATSIZ ETTİ

Dava dosyasına yanıt dilekçesi koyan okul, öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapan 8 öğretmenin okullarında görev yaptığını, bu öğretmenlerin öğrencilerin tüm sorunları ile yakından ilgilendiğini, davacının kızının sorunları ile ilgilenmedikleri yönündeki iddianın asılsız olduğunu öne sürüldü. T.N.B.\'nin sosyal medya paylaşımlarının okuldaki arkadaşları ve onların ailelerini rahatsız ettiğini, bu durumu kızın annesine anlattığını savunan okul, ancak ailenin rehber öğretmenin önerdiği çözüm yolları üzerinde durmadığı savundu. Dilekçede, öğrencinin yaşadığı sorunların okuldan değil kendisinden kaynaklandığı savunularak davanın reddi istendi.

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİ

Davaya bakan İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi 18 Mayıs 2017 tarihli duruşmada dosyayı bilirkişiye yolladı. Dava dosyasına gelen 14 Temmuz 2017 tarihli bilirkişi raporunda, dosyadaki BİLSEM raporuna göre T.N.B.\'nin üstün zekalı birey olduğu, 7. sınıfta davalı okuldan ayrıldığı, halen yüzde 100 burslu olarak bir özel okulda eğitim hayatına devam ettiği, akademik başarısının iyi düzeyde olduğu belirtildi.

AKRANLARININ FİZİKSEL VE DUYGUSAL ŞİDDETİNE MARUZ KALDI

Raporda, T.N.B.\'nin davalı eğitim kurumunda akran zorbalığı, akran fiziksel şiddeti, akran duygusal şiddeti, sosyal izolasyon ve dışlanmaya maruz kaldığı, öğrenilmiş çaresizlik sonucunda depresyon belirtileri yaşadığı, intihara kalkıştığı belirtilerek, davalı eğitim kurumunun eğitim gören bireyleri psikososyal açıdan koruma, denetim ve gözetim yükümlülüğünü ihmal ettiği belirtildi.

Mahkemenin isteği üzerine dosyaya gönderilen 14 Mart 2018 tarihli ek bilirkişi raporunda da, davalı eğitim kurumunun T.N.B.nin ile akranları arasında yaşadığı çatışmalara müdahale etmede yetersiz kaldığı kaydedildi.

OKUL 16 BİN 976 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, 3 Mayıs 2018 tarihli karar duruşmasında davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, davalı okulun öğrencinin velisine 11 bin 976 TL maddi, 5 bin TL\'de manevi olmak üzere toplam 16 bin 976 TL tazminatı, davanın açıldığı 2012 yılından itibaren işleyecek faizi ile ödemesine hükmetti.

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