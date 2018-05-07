DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (ek bilgilerle yeniden) BAĞCILAR\'DAKİ SEÇİM STANDI SALDIRISINA 8 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Bağcılar\'da İYİ Parti\'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar\'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, \"Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır\" diye konuştu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi

İYİ PARTİ\'DEN AÇIKLAMA

Bu arada İYİ Parti\'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, \"Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay sonrası çekilen cep telefonu görüntüleri

-Hastaneden görüntü

-Hastaneye gelen parti çalışanlarından görüntü

-Hastaneye gelen yakınlarından görüntü

-Röportaj

-Genel ve Detaylar

07.05.2018 - 09.14 - Haber Kodu : 180507008

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2- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; TÜRKİYE\'DE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ

* Türkiye\'de ilk kez metilamin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.

* Baskın anı polis kamerasında...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da bir villaya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstascy hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında bir Beykoz\'daki villada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ectacsy hap ele geçirildi. Türkiye\'de ilk kez ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.

Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 4\'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin şüphelilerin çıkışında düzenlediği baskın

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polis ekiplerinin villaya girmesi

-Villada yapılan uyuşturucu haplar

-Uyuşturucu hap imalatında kullanılan makineler

-Şüphelilerin uyuşturucu hapları sakladığı depolar

-Genel ve detaylar

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3- MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...

Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk\'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünde bekleyen yaralı bekçinin yakınları

-Hastaneden çıkan olay yeri inceleme ekipleri

-Yaralı bekçinin fotoğrafı

-Genel ve Detay

07.05.2018 - 10.46 - Haber Kodu : 180507026

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4- 25 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelisi 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



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(ÖZEL)

5- PATENLE 68 KİLOMETRE HIZ

- Gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı,

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Beyoğlu\'ndan Fatih\'e kadar 4\'ü bir otobüsün arkasına 1\'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 5 genç, yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 3,5 dakika süren tehlikeli yolculukta, hız ibresi 68 kilometreyi gösterdi.

Beyoğlu Tarlabaşı\'nda akşam saat 18.00 sıralarında, patenli gençlerden 4\'ü bir halk otobüsünün arkasına, 1\'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Fatih Saraçhane\'ye kadar 3,5 dakika süren tehlikeli yolculuk, motosikletin kask kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren yolculukta motosikletin hız ibresinin 68 kilometreyi gösterdiği görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençlerin zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları da kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kask kamerasından otobüse tutunan patenli 4 genç

-Otobüsü tutunurken akrobatik harketler yapmaları

-Motosikletin arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan genç

-Fatih\'e geldiğiende motosikleti bırakması

07.05.2018 - 10.01 - Haber Kodu : 180507014

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6- PATENLİ GENCİN OTOBÜS ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: İstanbul DHA

Beyoğlu Atatürk Köprüsü\'nde patenli bir genç, özel halk otobüsün arkasına tutunarak uzun süre yol aldı.

Gencin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen genç daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tehlikeli yolculuğun görüntüleri

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7- TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN KANSER İLACI İÇİN DEV ADIM

- Türk bilim insanlarının kanser ilacı için geliştirdiği bileşik ABD Patent Ofisi\'nden onay aldı.

* Prof. Dr. Engin Ulukaya,

\" En büyük hayalimiz ülkemize bir kanser ilacı hediye etmek\"

Haber: Gül KABA - Kamera: Özgür KUMANOVALI - İstanbul DHA

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya liderliğinde Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz ile birlikte geliştirilen bir metal kompleks bileşiği, hücre kültürü ve deney hayvanları aşamasını başarıyla geçerek ABD Patent Ofisi tarafından patente değer görüldü.

\"BİLEŞİK İLK AŞAMALARI BAŞARIYLA GEÇTİ\"

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya, \"Tamamen bu ülkeye ait bir bileşik ortaya çıkardık ve ilk aşamalardan başarıyla geçti. En büyük hayalimiz ülkemize kanser ilacı hediye etmek\" dedi. Palladyum adı verilen bir metal kullandıklarını aktaran Prof. Dr. Ulukaya, \"Palladyum Aterpi, klor, sakkarin, barbitürat gibi yan bileşikler de takarak tamamen kendimize özgü yeni bileşikler ortaya çıkardık. Bu bileşiklerden biri hücre kültür laboratuvarında çeşitli tümör hücrelerinde yapılan testlerden başarıyla geçti. Ümit verici sonuçların alınması üzerineYunanistan\'daki deney hayvanlarında oluşturulan tümörlerde (zenograftlarda) test edildi. Deney hayvanlarında da başarılı bulunması üzerine uluslararası patent başvurusu yapıldı ve yakın zaman önce tescillendi. Ardından, Hollanda\'da farmakokinetik çalışmalar da yapıldı. Böylece neredeyse artık insan çalışmaları aşamasına kadar gelindi\" diye konuştu.

\"İNSAN ÇALIŞMALARINA UYARLANABİLİR HALE GELDİ\"

Bileşiğin insan çalışmalarına hemen hemen hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ulukaya, \"Bileşiği artık ülkemizde insanlar üzerinde test etmek istiyoruz. Bileşik hem ülkemizde hem de Amerika\'da koruma altında. Birde 1 buçuk ay içerisinde Avrupa Birliği\'nden (AB) patent gelecek. Bir ilacı geliştirmek 10-12 yılı alıyor. Eskiden 15 yıla kadar çıkıyordu şimdi birkaç yıl kısaldı. Önümüzdeki yıllarda 8-9 yıla belki daha da kısa sürelere düşecek. Şimdi biz 4-5 yılını geçirmiş gibi olduk. Sırada 3 fazdan oluşan insan çalışmaları var. Üçüncü faz da başarıyla geçilirse bileşiğe artık ilaç diyebiliriz ve eczane raflarında görebiliriz. Kanser ilacı yapmak için 1 milyar dolara yakın para harcıyorsunuz ama başarılı olması halinde yıllık 10 milyar dolar kazanıyorsunuz. Tabi bu arada inanılmaz bir zaman ve emek harcanıyor\" dedi.

\"KANSERİ YOK ETMEK ŞİMDİLİK MÜMKÜN DEĞİL AMA HASTA ONLARCA YIL YAŞAYABİLECEK\"

Kanseri tamamen yok etmenin bazı kanser türlerini hariç tutarsak şimdilik mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ulukaya, \"Ama kanser hastasının uzun süre yaşaması mümkün olacak. Kronik hastalıklar gibi örneğin 20-25 yıl yaşayabilecek. Tümörümüz olacak bir yerde ama metastaz (sıçrama) yapma şansı olmayacak, biz ona metastaz yaptırmayacağız. Dolayısıyla uzun yaşam sürelerine ulaşılmış olacak. Şu andaki en iyi senaryo bu, yoksa kanseri tamamen yok etmek günümüz teknolojisi ve bilgi birikimiyle halen mümkün gözükmüyor. Çünkü çok akıllı bir hücreyle karşı karşıyayız\" ifadelerini kullandı.

KANSER ARAŞTIRMA MERKEZİ\'NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Engin Ulukaya, İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi\'nde (İSÜMKAM) birkaç ana başlıkta çalışmalar yürüttüklerini söyledi. En önemli çalışmalarının kanser hastalarına yönelik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulukaya, \"Kanser hastasının tedavisi artık hastanın moleküler yapısına göre belirlenmelidir. Ancak bu şekilde uzun yaşam sürelerine ulaşılabilir çünkü her insanın kanseri farklı, dolayısıyla her hastanın farklı ilaç kullanması gerekiyor. Merkezimizde, bu amaca yönelik hem araştırmalar hem de bizzat hastaya yönelik test hizmetleri (örneğin, likit biyopsi veya immünoterapi için test gibi) başlamış durumdadır. Ayrıca, kanser hastalarına ücretsiz danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Tüm bu hizmetlerin ortak amacı, hekime hastasına özgü tedavi verebilmesi için laboratuvar desteği sağlamaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ulukaya ile röp.

-Detaylar

07.05.2018 - 10.03 - Haber Kodu : 180507015





