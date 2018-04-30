DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ŞEHİT İTFAİYECİ İÇİN İSTANBUL İTFAİYESİNDE TÖREN

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

Sultanahmet\'te bir otelde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Taner Çebi (42) için Fatih\'teki İstanbul İtfaiyesi\'nde tören düzenlendi.

Tören Taner Çebi\'nin cenazesinin itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih\'teki İstanbul İtfaiyesi\'ne getirilmesiyle başladı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehit İtfaiyeci Çebi, öğle namazına müteakip Fatih Camii\'ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINA GİRMİŞ, 3 KİŞİYİ KURTARDI

Geçtiğimiz cuma günü Sultanahmet\'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi\'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ÇOCUĞU BULUNUYORDU

İBB tarafından yapılan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:

\"2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi\'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye\'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Evli ve biri 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi\'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye araçlarının gelişi

-İstanbul İtfaiyesi\'nde düzenlenen törenden detaylar

-Şehit İtfaiyecinin ailesi, Kur\'an-ı Kerim okunması

30.04.2018 - 12.36 - Haber Kodu : 180430048

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2- SULTANAHMET\'TEKİ YANGINDA YARALI İTFAİYECİNİN OTELDEN ÇIKARILMA GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Sultanahmet\'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çebi\'nin ambulansa taşınması

-Detaylar

30.04.2018 - 11.31 - Haber Kodu : 180430025

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3- KAZA ANI KAMERADA; MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN 1 ADIMLA KURTULDU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziosmanpaşa\'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

30.04.2018 - 11.23 - Haber Kodu : 180430022

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4- İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

- Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 bin 567 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikke, 251 adet mühür, haç, kandil gibi çeşitli objeler ile 4 define arama dedektörü ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Sancaktepe ve Fatih\'te 3 adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında Ö.O.Y, Y.M ve M.S.D\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 467 bronz ve gümüş sikke, 6\'sı İslami dönemlere ait bronz tabak, mühür, haç, kandil gibi toplam 251 parça arkeolojik obje, 4 tane define arama dedektörü ele geçirildi.



ŞİLE, AĞVA VE SİLİVRİ\'DEKİ KAÇAK KAZILARDAN ÇIKMIŞ

Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikkelerin Şile, Ağva ve Silivri\'de yapılan kaçak kazılarda bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve tarihi eserleri ele geçirmeleri kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Ekiplerin arama yapması

-Ele geçirilen tarihi eserler



(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Tarihi sikkelerden görüntü

-Objelerden görüntü

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 11.14 - Haber Kodu : 180430021

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5- MALTEPE MİTİNG ALANI\'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı\'nı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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//CUMARTESİ GÜNÜ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Alanın havadan görüntüleri

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Panellerin konulması

30.04.2018 - 10.33 - Haber Kodu : 180430015

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6- MALTEPE MİTİNG ALANI\'NDA 1 MAYIS HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı\'nda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları kuruluyor. Miting alanına seyyar baz istasyonları getirildi. Alanın çevresi de güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Miting alanı içindeki dev platformun kurulum çalışması ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Miting çevresindeki bariyerlerden görüntü

-Ekiplerin bariyer koyması

-Arama noktalarından görüntü

-Miting alanından görüntü

-Platformdan görüntü

-Platform çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

30.04.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 180430051

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7- TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİNİN YÜKSEKTEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Zeki GÜNAL- İstanbul DHA

Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-AKM

-Gezi parkı

-Detaylar

30.04.2018 - 10.42 - Haber Kodu : 180430016

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(ek görüntülerle)

8- TAKSİM\'DE 1 MAYIS HAZIRLIKLARI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -/İstanbul DHA

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı\'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi. Saat 01.00\'dan itibaren ekipler tarafından TIR\'dan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi noktalara konuldu.



Görüntü Dökümü:

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-TIR\'la getirilen bariyerler

-Bariyerlerin indirilişi

-Bariyerlerin İstiklal Caddesi girişine yerleştirilmesi

-Cumhuriyet Anıtı etrafındaki bariyerler

-Genel ve detay görüntüler

30.04.2018 - 10.33 - Haber Kodu : 180430014