DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- İHMAL 11 YAŞINDAKİ MELİH\'İN CANINA MAL OLDU

* İhmal yine can aldı... Melih, ağabeyi ve arkadaşıyla kaldırımda dondurma yiyip sohbet ediyordu. Bu sırada Melih\'in başına çatı yenileme çatışması yapılan binadan kalas düştü.

* Kanlar içinde yere yığılan Melih Güngör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber: İhsan YALÇIN - Ramazan EĞRİ - Kamera: Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de çatısı yenilenen binadan başına kalas düşen 11 yaşındaki Melih Güngör hayatını kaybetti.

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi\'nde meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Melih, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu.

Çatı yenileme çalışması yapılan binanın çevresinde güvenlik önlemi yoktu. Bir anda binadan Melih\'in başına kalas düştü. Melih kanlar içinde yere yığıldı. Ağabey Furkan bir yandan kanayan bölgeye eliyle tampon yaptı; bir yandan da bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, Melih\'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Melih burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Melih Güngör\'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Cenazeyi acılı baba ve yakınları teslim aldı. Melih\'in cenazesi dün helallik için evinin önüne getirildi. Burada gözyaşları adeta sel oldu aktı. Ömer Faruk Darende Camii\'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından da Melih Güngör, Yenidoğan Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Olayla ilgili bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı.

\"BİNADA ÇALIŞIYORLARDI\"

Olayı anlatan 13 yaşındaki ağabey Semih Güngör, \"Dondurma yiyorduk. Binada çalışıyorlardı. Kardeşimin üstüne kalas düştü. Kanlar içinde yere yığıldı. Babam geldi. Buradan otomobille hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti\" dedi.

\"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK\"

Bina sahibi ile bir çalışanın gözaltında olduğunu söyleyen amca Seyfettin Güngör ise, \"Hiçbir güvenlik önlemi yok. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bir ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü. İki kişi gözaltında, şikayetçiyiz\" ifadesini kullandı.

Melih Güngör\'ün yakını Aydın Özden gözyaşları içinde, \"İçimiz yanıyor. Tedbirsizlik yüzünden canımızın birini kaybettik. Üzüntümüz büyük. Hiçbir önlem alınmadan inşaat yapılması yanlış\" diye konuştu.

\"BURADAN ÇOCUKLAR GEÇİYOR DİYE UYARDIM\"

Olayı anlatan sokak sakini Feridun Taş ise, \"1 hafta önce usta çatıdan aşağı parçalar atıyordu. Uyardım, \'buradan çocuklar geçiyor\' dedim. Usta \'hiçbir şey olmaz\' dedi. Keşke o zaman bunun üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Kalasın düştüğü bina

-Çatıdaki kalaslar

-Çocuğun kafasına düşen kalas

-Röpler.

-Cenaze aracının Adli Tıp\'tan alınması

-Cenazenin helallik için getirilmesi

-Ağlayanlar

-Cenaze namazı

-Ölen çocuğu video ve fotoğrafları

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180427032

27.04.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180427033

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2- AVUKAT ABLA TEŞHİS ETTİ; HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan Bulut A.\'nın cezaevi firarisi olduğu ve 9 adet aranması olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin hırsızlık anında kameraların kaydettiği görüntülerden avukat olan ablası tarafından teşhis edildiği ve tutuklandığı belirtildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİP YAKALADI

Bayrampaşa, Esenler ve Halkalı\'da birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik kameraları incelendi; olayları gerçekleştiren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler önceki gün düzenlendikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirilen şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polis, parmak izi kayıtlarından yakalanan şüphelinin eski sabıkalı Bulut A. olduğunu belirledi. Hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan Bulut A.\'nın kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

AVUKAT ABLASI GÖRÜNTÜLERDEN TEŞHİS ETTİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve hırsızlık anında güvenlik kamera görüntülerindeki kişinin kendisinin olmadığını söyleyen Bulut A.\'yı teşhis için polis ilginç bir yöntem kullandı. Bulut A.\'nın 3 ay önce avukatlık yapmaya başlayan ablası emniyet Müdürlüğüne çağrılarak güvenlik kamera görüntüleri seyrettirildi. Avukatlık yapan abla, görüntülerdeki kişinin kardeşi Bulut A. olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer hırsızlıklara karışan Osman K. adlı şüphelinin daha önceden tutuklandığını olaylarla ilgili bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

- GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık için binaya girmeleri(şapkalı olan)

-Binadan çıkmaları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

27.04.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180427022

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3- AFGAN CİNAYETİNİN ZANLILARI TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih\'te Afganistanlı N.P\'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Şehsuvarbey Mahallesinde 17 Nisan\'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki Afganistan uyruklu N.P. bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili yütürülen soruşturma kapsamında Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Afganistan uyruklu C.O.(22), Ş.H.(20) ve Y.A.(21)\'yi gözaltına almıştı. 3 şüphelinin N.P. ile arkadaş olduklarını belirleyen polis, zanlıların aralarında çıkan bir anlaşmazlık üzerine cinayeti işlediklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

ARŞİV GÖRÜNTÜ

- Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracı ile getirilmesi

- Olayın meydana geldiği yer

- Ölen kişinin fotoğrafı

- Genel ve detaylar

27.04.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180427015

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(havadan görüntülerle)

4-ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONUNUN YÜZDE 90\'I YIKILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımının yüzde 90\'lık kısmı tamamlandı. Yıkım çalışmaları öncesinde asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulmuştu. Tekrar başlayan yıkım çalışmalarında, yıllarca bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan dev binanın sadece ön bölümü ayakta kaldı.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor salonunun yıkımına 23 Ocak\'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Şu anda yıkım işlemlerinin yüzde 90\'lık kısmı tamamlandı. Bölgede binayı taşıyan kolonların yıkımı tamamlanırken, binanın sadece ön bölümü ayakta kaldı. Bu bölümde toz kalkmaması için bir yandan su sıkılıp, bir yanda yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıkımdan ortaya çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek hemen bölgeden uzaklaştırılıyor

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Yıkım çalışmaları

-Detaylar

27.04.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180427019

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5- İNGİLİZCE ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ: POLİS OLAN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İngilizce öğretmeni İmran Kandemir\'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili yütürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru eski eşi Burak T., yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak T., tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler Şehit Erhan Bulut Ortaokulu\'nda İngilizce öğretmeni olan 27 yaşındaki İmran Kandemir, boşandığı polis eşi Burak T.\'nin evinde tabancayla göğsünden vurularak ölü bulunmuştu. Olayla ilgili polis memuru Burak T., gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün yeniden gözaltına alınan Burak T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Burak T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü MLKP\'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor.

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