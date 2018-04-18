DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKAN TÜFENKCİ\'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA)

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Türkiye\'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı.

Tüfenkci, erken seçim tartışmalarına değindi. Bakan Tüfenkci, \"Dünden beri Türkiye\'de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki, istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi, Türkiye\'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım\" dedi.

\"SEÇİMLERİ TAMAMLAYIP, TÜRKİYE YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEK\"

Bülent Tüfenkci , \"Seçim yapılsa da yapılmasa da biz dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye\'nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirip, iş dünyamızın önünü açmak istiyoruz. Yapılmasa da, yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldırabilecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Öngörülebilirlik, iş dünyası için önemli. Bu noktada iş dünyası için önemli hususlardan birisi de istikrar, huzur, güven ortamının zedelenmemesi. Eğer bugün seçim kararı çıkarsa da, biliyorsunuz saat 13.30\'da görüşme var. O görüşmede de en kısa süre içerisinde de bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla inşallah devam edecek\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Katılımcıları salondaki görüntüsü

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detaylar

18.04.2018 - 11.34 - Haber Kodu : 180418043

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2- İBB BAŞKANI UYSAL\'DAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, konsoloslarla Emirgan Parkı\'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu. Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, \"Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul\'a hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul\'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul\'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum.\"

Görüntü Dökümü:

-Uysal\'ın açıklaması

-Detaylar

18.04.2018 - 11.26 - Haber Kodu : 180418039

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(geniş haber)

3- İSTANBUL\'DA İKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 27 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Beyoğlu\'nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtilen iki suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde liderliklerini Bilal Yaman ve Hıdır Yıldız\'ın yaptığı iddia edilen iki gruba yönelik toplam 55 adreste operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Hıdır Yıldız grubundan hakkında arama kararı bulunan 19 kişiden 13\'ü, Bilal Yaman grubundan hakkında arama kararı bulunan 20 kişiden 14\'ü yakalanarak gözaltına alındı.



12 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri her iki gruptanda toplam 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda Hıdır Yıldız liderliğindeki suç örgütünün 7 farklı eylemini, Bilal Yaman liderliğindeki suç örgütünün ise 13 farklı eylemini tespit etti.



BEYOĞLU\'NDA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ

Gözaltına alınan bazı süphelilerin 1 Nisan\'da Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

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-Kahvehaneye saldırı

-Saldırganların gelişi

-Çevreyi gözetlemesi

-Ateş açıp kaçmaları

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kahvehaneden gündüz görüntü

-Kurşun izleri

-Röportaj

18.04.2018 - 10.06 Haber Kodu : 180418016

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4- (ÖZEL)

KADIKÖY BARLAR SOKAĞINDA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA : 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

- Gençleri kurtarmak isterken ağır yaralandı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de bıçaklı kavgada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Kadife sokakta cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına gelen kişi, dışarıda bekleyen iki kişiyle sözlü tartışma yaşıyor. Tartışmanın ardından genç, kız arkadaşıyla birlikte uzaklaşırken, yolda bekleyen kişi arkalarından gelenleri görünce onları bir dükkana doğru yönlendiriyor. Gençleri yönlendiren kişi ve yanındaki arkadaşları bu kez arkadan gelen bıçaklı saldırganın hedefi oluyor. Recep K. elindeki bıçak ile Y.E.K, A.T.C ve M.O.K.\'ya saldırıyor. Kavgayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Y.E.K ve A.T.C\'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Recep K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Aralarında başlayan tartışma

-Kavga anı

-Bir kişinin elindeki bıçakla saldırması

-Sokakta yaşanan hareketlilik

18.04.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 180418038

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5- GÜNLÜK KİRALIK EVDE ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

* Savcı, Aleyna\'nın öldürüldüğü odada bulunan üç kişi için de müebbet istedi.

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Kartal\'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tetiği kimin çektiğini tespit edemeyen savcı, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici\'nin (26) maktul Aleyna Can\'ın erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli\'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can\'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural\'ın (23) geldiği anlatıldı.

OLAY ANI ANLATILDI

Şüphelilerin bir süre sonra dışarıya çıkmaya hazırlandıkları, bu sırada Bayram Ekici\'nin Mesut Vural\'ın belinde bulunan silahı fark ederek silahı odada bırakmasını istediği belirtilen iddianamede, Şüpheli Mesut Vural\'ın tabancayı odadaki çekmeceye bıraktığı, 21.00-22.00 sıralarında dönen şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüpheliler mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can\'ı vurarak öldürdükleri anlatıldı.

KARDEŞLER SUÇU MESUT VURAL\'A ATTI

İddianamede, \"Şüphelilerden Bayram Ekici savunmasında silahın Mesut Vural\'ın elinde olduğunu ve onun ateşleyerek maktulü öldürdüğünü söyledi. Ercan Ekici savunmasında olay anında başka odada olduğunu, ses üzerine gittiğinde Mesut Vural\'ın elinde silahı gördüğünü ve abisinin de, \'sen ne yaptın\' diyerek Mesut\'a bağırdığını duyduğunu söyledi\" denildi.

MESUT VURAL DA SUÇU ERCAN EKİCİ\'YE ATTI

İddianamede iki kardeş tarafından suçlanan Mesut Vural\'ın da ifadesine yer verildi. İddianamede, \"Mesut Vural savunmasında Ercan Ekici, Bayram Ekici ve Aleyna Can\'ın aynı odada oturdukları esnada Ercan Ekici\'nin silahı çekmeceden alarak oynamaya başladığını, mekanizmayı çektiği sırada silahı almak için hareket yaptığını, silahı tuttuğu esnada silahın patladığını ve Aleyna Can\'ın bu esnada vurulduğunu söyledi. Bayram Ekici ve Mesut Vural olaydan sonra resepsiyona giderek kameraların şifresini sordular\" denildi.

SAVCI SUÇLUYU TESPİT EDEMEDİ ÜÇÜNE DE MÜEBBET İSTEDİ

Şüpheliler Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural\'ın, Aleyna Can\'ın ölümüne ilişkin olarak birbirlerini suçlayıcı savunma yaptıkları kaydedilen iddianamede, her üç şüphelinin de \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Ayrıca şüphelilerden Bayram Ekici\'nin \"Bıçak taşımak\" suçundan 6 aydan 1 yıla, Mesut Vural\'ın da \"Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLU

Kartal Cevizli\'de 30 Kasım 2017 tarihinde bir günübirlik kiralık dairede Aleyna Can\'ın öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturmada erkek arkadaşı Bayram Ekici ve arkadaşı Mesut Vural tutuklanmış, Ercan Ekici ise serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olay yeri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

18.04.2018 - 11.26 - Haber Kodu : 180418039

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6- BAKAN ÖZHASEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ\'NDE KONUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'daki \"İklim Değişikliği Zirvesi\"nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki \"Türkiye\'yi kalkınmış ülke statüsüne yazdırmışlar. Ama kalkınmış ülke statüsüne 1992 yılında yazılmanın bedeli de şu; diyorlar ki \'Yeşil iklim fonu 100 milyar dolar. Siz buraya para vereceksiniz, finansmanda siz verici ülke olacaksınız\'\"diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından İstanbul\'da düzenlenen \"İklim Değişikliği Zirvesi\"ne katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, \"Ülkenin çok ciddi gündemlerinin olduğu, hatta flaş haberlerin havalarda uçuştuğu bir ortamda bunlardan bahsetmek, ilgi çekmek çok kolay değil. Çünkü insanların ilgisi başka yerde. Belki şimdi konuşurken bile herkesin saat 13.30\'daki programdan sonra ne karar çıkacak, erken seçim var mı, yok mu diye şuurunun altında bu duruyor. Şimdi siz o sırada çıkmış çöpten bahsediyorsunuz. Garip bir şey oluyor. Ama yapacak bir şey yok işimizi yapacağız. Hayat sürüyor. Biz 2012, 2014 ve 2016 yılında ozon tabakasını koruma ödülünü almış bir ülkeyiz. Bin bir türlü sıkıntılarla uğraşırken çok ciddi de bu konuda çalışmalarımız var. Aynı zamanda ülke olarak uluslararası anlaşmalara tarafız\" dedi.

\"PARİS ANLAŞMASI\'NI MECLİS\'E GETİRMEDİK\"

Özhaseki, \"2004 yılında BM İklim Değişikliği Sözleşmesi\'ne, 2009\'daki Kyoto Protokolü\'ne ve 2016 yılındaki Paris Anlaşması\'na da imza attık. Ancak Paris Anlaşması\'nı Meclis\'e getirmedik. Meclis\'in onayından geçmeyen bir anlaşma yürürlük kazanmaz. Niye getirmedik? 1992 yılında ilk bu işler başladığında ülkemizi temsilen yurt dışına giden arkadaşlar Türkiye\'yi kalkınmış ülke statüsüne yazdırmışlar. Demişler ki \'biz kalkınmış ülkeyiz\'. Hangi saikle böyle yazdırdılar bilmiyorum. Bir hava atma saikiyle mi, az gelişmiş ülke veya kalkınmakta olan ülke bizim nefsimize ağır gelir diye bir duyguyla mı, başka bir şeyle mi?

Hakikaten bilmiyorum. Ama kalkınmış ülke statüsüne 1992 yılında yazılmanın bedeli de şu; diyorlar ki \'Yeşil iklim fonu 100 milyar dolar. Siz buraya para vereceksiniz, finansmanda siz verici ülke olacaksınız\'. Sonra, orada bir takım teknolojik değişiklikler olduğunda bundan istifade edemeyeceksiniz. Siz o finansmanın kullanımında da istifade edemeyecek ülkelerdensiniz. Hem finansmana erişemeyeceksiniz, hem teknolojiye erişemeyeceksiniz. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda BM Genel Sekreteri ile neredeyse bir saate yakın görüştük. Böyle bir haksızlığın, adaletsizliğin olamayacağını söyledik. Çünkü Brezilya, Hindistan, Çin, Singapur, Bahreyn hepsi yardım alacak ülkeler statüsünde. Bir çok kalkınmış ülke de yardım alacak statüde. Fakat biz para verecekmişiz. O 100 milyar dolar dağılırken herhangi bir yeden bir fon istersek \'Türkiye olmaz\' diyeceklermiş. Böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettik ve \'Siz bunu düzeltene kadar, toplanıp üye ülkeler bunu kabul edene kadar Meclisimize getirmeyeceğiz\' dedik\" şeklinde konuştu.

YAPI DENETİM FİRMASI TEDBİRLERİ

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından gazetecilere yapı denetim firmalarıyla ilgili düzenlemede gelinen son noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, yapı denetim firmalarının çok iyi düşünülmüş ve uygulamasının verimli olduğunu ifade ederek, \"Ancak zaman içerisinde bazı aksayan noktaların gördüğümüz için bunları düzeltme adına yeni bir hazırlık yaptık. Yapı denetim firmalarının mantığında arsa sahibi bir müteahhitte arsasını verdiğinde bunu kendi adına denetlemesi için bir firma ile anlaşır, bedelini öder. O firma arsa sahibi adına inşaatı denetler. Bu güzel bir düşünce ancak şu anda biraz yanlış kullanılıyor. Arsa sahibi müteahhitte \'biz buna para vermeyiz, git sen anlaş, parasını sen öde\' diyor. Özellikle müteahhit arkadaşlarla gidip pazarlık edip bir firmayı kendilerini denetlemesi için tutuyorlar. Parayı siz vereceksiniz, parayı verdiğiniz grup gelip sizi denetleyecek. Bu bir sürü sıkıntıya sebebiyet veriyordu. Şimdi bu sistemi baştan sona değiştiriyoruz. Bizim için lisanslı olan, bu işe yetkili olan firmalar belli. Bunlar zaten bizde var. bütün şehirlerde yeter ki kadar var, gerekirse yeni firmalar da ihdas ederiz. Sırayla elektronik bir ortamda, kimin bahtına kim düşerse, bilemediği bir grup orada denetimi yapacak. Bunu kendine has yeni standartlarını geliştirdik, kanun hazırlığını yaptık. Önümüzdeki günlerde meclise girer. Bu meclisin çalışma takvimi içerisinde çıkar inşallah. Ufak tefek hatalar ihtarla geçiştirilebilir. Ama binanın statiği ile ilgili, depremselliğiyle ilgili konularda yapılan hataları affetmemiz mümkün değil. Bu konularda bir taraftan para cezaları yazılırken, bir taraftan da o firmanın kapatılmasına kadar gidecek, elindeki yetkiyi kullanmasını da engelleyecek tedbirler geliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Özhaseki\'nin açıklamaları

-Özhaseki\'nin soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

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7- \'EVET\' DEMENİN MALİYETİ 919 LİRA

Haber: Gül KABA-İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL\'da nikah fiyatları cep yakıyor. \'Evet\' demenin maliyeti 919 lirayı buluyor. Nikah fiyatları, \'hafta içi\' ve \'hafta sonu\' diye ayrılırken memuru nikah kıymak için düğün salonuna davet etmek de ekstra bir ödeme gerektiriyor.

Nikah sezonu nisan ayı itibariyle açıldı. İstanbul\'un birçok ilçesinde randevular şimdiden doldu. Saçı, makyajı, düğün yeri derken bir de nikah masasına oturmanın maliyeti evlenecek çiftleri düşündürdü. İstanbul\'un 13 belediyesinin talep ettiği nikah fiyatlarını derledik. Buna göre, hafta içi 98 lira ile en ucuz nikah Fatih Belediyesi\'nde kıyılırken en pahalı nikahın adresi ise 268 buçuk lira ile Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. Hafta sonu ise en ucuz 150 lira ile Esenyurt Belediyesi, en pahalı 788 buçuk ile yine Kadıköy Belediyesi A salonu için talep edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta sonu 350, pazartesi, salı 100, çarşamba, perşembe ve cuma 200 lira; nikah için istenen belgeler, sağlık raporu, 5 resim, nüfus cüzdanı fotokopisi. Genelde akşam üzeri için nikah saati bulmak zor, öğlen araları müsait.

ESENYURT BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 100, hafta sonu 150 lira. Hafta içi düşünüyorsanız mayıs sonu, hafta sonu ise eylül ayında yer var. Haziran, temmuz ve ağustos ayları dolu. Kimlik fotokopisi, 4 adet resim ve aile hekimi onaylı sağlık raporu isteniyor. Eğer nikahı belediye başkanı kıyarsa ekstra ücret ödemenize gerek yok.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 163 lira, eğer başka ilçede oturup Ataşehir Belediyesi\'nde nikah kıydırmak istiyorsanız 200 lira. Hafta sonu 303 lira, eğer başka ilçede oturuyorsanız 678 lirayı gözden çıkaracaksınız.

BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 120, hafta sonu 300 lira. Başka ilçede oturup Bağcılar\'da nikah kıydırmak istiyorsanız hafta içi 250, hafta sonu 450 lira ve izin belgesi getirmeniz şart. Nikahınızı belediye başkanı kıysın istiyorsanız fiyat değişmiyor özel kalem ile görüşmeniz lazım. Nikahı düğün salonunda kıymak istiyorsanız ise fiyat farkı söz konusu. Nisan ve mayıs ayları tamamen dolu.

FATİH BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 98, hafta sonu Ali Emiri Kültür Merkezi 183, Tahtakale 250 lira. Eğer nikah düğün salonunda kıyılacaksa 258 lira. Belediye başkanı nikahınızı kıysın istiyorsanız davetiye bırakmanız yeterli fiyat farkı yok. Hafta sonları genelde dolu, hafta içi müsait.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 120, hafta sonu 500 lira. Eğer nikahı düğün salonunda kıydırmak isterseniz 500 lira belediye başkanı kıysın isterseniz fiyat farkı yok. İstenen belgeler; sağlık raporu, 4 adet fotoğraf, kimlik fotokopileri.

AVCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 160, hafta sonu 350 lira. Nikahı düğün salonunda istiyorsanız konumuna göre fiyatı değişiyor. Belediye başkanı kıysın isterseniz fiyat farkı yok. Hafta içi müsait, hafta sonu dolu. 5 adet resim, sağlık raporu, kimlik fotokopisi isteniyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi A salonu 268 buçuk, izin belgeli, yabancı uyruklu 368 buçuk, hafta sonu A salonu 788 buçuk, izin belgeli, yabancı uyruklu 918 buçuk lira. B salonu hafta içi 9.00 ile 11.45 saatleri arası 118 buçuk, törensiz 183 buçuk, hafta sonu 588 buçuk, izin belgeli yabancı uyruklu 768 buçuk lira. Dış nikah fiyatları ise bir hayli yüksek. Kokteyl salonunda nikah kıydırmak 918 buçuk liraya kadar çıkıyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 100, hafta sonu 240 lira. Belediye sınırları için düğün salonunda 388 buçuk lira, belediye sınırları dışında ise 618 buçuk lira. Nikahı belediye başkanı kıysın istiyorsanız özel kalemle görüşmeniz gerekiyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 168 buçuk, hafta sonu 250 lira, ilçe içi 358, ilçe dışı 458 lira.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 200, hafta sonu 365 lira.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi nikah kıyılmıyor, hafta sonu 298 buçuk lira. Nikah düğün salonunda yapılacaksa 498 buçuk talep ediliyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 150, hafta sonu 250 lira. Düğün salonunda düşünüyorsanız hafta içi 250 lira, hafta sonu 300 lira.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv nikah görüntüleri

18.04.2018 - 10.45 - Haber Kodu : 180418026