DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- İHSAN ELİAÇIK\'A 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

- Eliaçık, İstanbul dışına da çıkamayacak

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Bir internet sitesinde yazdığı yazılarda ve yaptığı konuşmalarda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Yazar İhsan Eliaçık, \"Silahlı terör örgütü propagandası\" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hüküm kesinleşene kadar Eliaçık\'ın İstanbul\'u terk etmemesine karar verdi.



\"HAK İHLALLERİNİ ELEŞTİRDİM\"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katıldı.

Savunma yapan Eliaçık, \"Ben Yenibosna\'daki Din Alimleri Derneği\'nde Hendek savaşını sormaları üzerine bunu anlattım. Benim seminerde kastettiğim Diyarbakır, Cizre gibi yerlerde kazılan hendekleri meşru gösterme değildir. Ben kamuoyunda fikirleriyle bilinen bir insanım. 26 tane kitabım var. Binlerce videoda programlarım var. Görüşlerim bellidir. İnternette yaptığım söyleşide devletin terörle mücadelede niçin yanlış yaptığını dile getirmek istedim. Özellikle hak ihlallerini dile getirmek istedim. Özellikle 70 yaşında doğuda bir kadının cesedi sokak ortasına bırakıldı. Ben bunu videoda gördüm. İkincisi bir erkek cesedi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklendi. Oradaki güvenlik güçleri bunu yaptı. Üçüncüsü Varto\'da bir kadının cesedi çırıl çıplak sosyal medyada teşhir edildi. Ben bunları sert bir dille eleştirdim. Hatta ahlaksızca iğrenç savaşlardır. Ben özellikle yapılan bu eylemlerin Cenevre Sözleşmesi\'ne ve TCK\'ya göre ve İslam ahlakına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu eylemlerin cezalandırılması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımdan da özellikle hak ihlallerini eleştirdim. Yapmış olduğum eleştiriler düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Eleştirilerde kamu yararı vardır. Beraatimi istiyorum\" dedi.

\"ÖRGÜTÜN EYLEMLERİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI\"

Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Eliaçık\'ın, Demokratik İslam Kongresi\'nde yapmış olduğu konuşmada ve 2015 ve 2016 yıllarında internet sitelerinde yayınlanan yazılarında PKK terör örgütünün eylemlerini övdüğünü ve meşrulaştırdığını kaydetti. Kararda, \"Sanığın toplumda tanınan yazar olduğu düşünüldüğünde, yazının etki gücü, söylemlerinin içeriği, özellikle dini örnekler vererek PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerini haklı göstermeye çalıştığı, özellikle sanığın kendisini din alimi olarak tanıtarak birçok yerde seminer ve söyleşi yaptığı, böylece söylenen sözlerin söylendiği tarih itibariyle toplumda oluşan tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak cezalandırılmasına...\" denildi.

MAHKEME, 6 YIL 3 AY CEZA VERDİ... İSTANBUL\'DAN ÇIKIŞINI YASAKLADI

Mahkeme, Eliaçık\'ın \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, hüküm kesinleşene kadar sanığın, yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, İstanbul il sınırlarını terk etmemesine ve haftada iki gün karakola giderek imza atmasına karar verdi.

ELİAÇIK: 28 ŞUBAT HAKİMLERİNDEN DAHA ÖFKELİYDİLER...

Davanın ardından kararı değerlendiren Eliaçık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"28 Şubat\'ta yargılandığı 35 davada da erteleme olmuştu. Ancak bu davada erteleme olmadı. 28 Şubat hakimlerinden daha öfkeliydiler. Bu, hukukun geldiği durumu gösteriyor. Yaptığımız savunmaları dikkate almadılar. Cezada indirim uygulanmadı. Önceden karar vermiş gibiydiler. Temyiz hakkımız var. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Eliaçık\'ın arşiv görüntüsü

17.04.2018 - 11.51 - Haber Kodu : 180417046

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2- 8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında Topkapı\'da bulunan Anıt Mezar\'da anıldı.

Anma törenine, eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda kişi katıldı.

\"HERGÜN ARTAN BİR ACI VE ÖZLEM\"

Tören öncesinde kısa bir açıklama yapan Semra Özal, \"Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu\" dedi. Ahmet Özal ise, \"Allah mutlaka hepimizin onun yolunda gitmesini sağlayacaktır inşallah\" diye konuştu.

Törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Özal\'ın mezarına çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti.

\"TÜRKİYE\'Yİ DÜNYAYLA REKABET EDEBİLİR HALE GETİRMENİN TEMELLERİNİ ATMIŞTI\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özal\'a taziyelerini ilettikten sonra açıklama yaptı. Tüfenkci, \"Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal\'ı rahmetle yad ediyoruz. Milletin içerisinden çıkan, en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir liderlik yaptı. Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi. Yapmış oldukları icraatlarla da devletçi bir anlayıştan liberal ekonomiye geçişte Türkiye\'de büyük adımlar attı. Türkiye\'yi dünyayla rekabet edebilir hale getirmenin temellerini atmıştı. Kapalı ekonomiden dünyaya açık ekonomi haline getirdi. En önemlisi de Türk iş adamlarını, Anadolu insanını dünya ile tanıştırdı, dünyada iş yapabilir konuma getirdi\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anıt mezardan görüntüler

-Semra Özal\'ın görüntüsü

-Semra Özal\'ın açıklamaları

-Törenden görüntüler

-Çelenk bırakılması

-Tazide bulananlar

-Bakan\'ın açıklamaları

-Ahmet Özal\'ın açıklamaları

-Semra Özal\'ın ayrılması

-Detaylar

17.04.2018 - 10.45 - Haber Kodu : 180417028

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3- OTELE SİLAHLI BASKIN KAMERADA

* Maskeli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Fatih\'te bir otelde maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırı Haliç\'teki bir otelde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Mehmet B. kardeşi Veysi B.\'nin nişanı için Batman\'dan İstanbul\'a geldi. Mehmet B. kardeşlerinin işlettiği otelde konaklıyordu. Diğer kardeşi Şeref B. iddiaya göre uyuşturucu satıcılara tarafından tehdit ediliyordu. Olayın yaşandığı günde otele gelen 3 kişi, Şeref B.\' yi tehdit etmeye devam etti. Bunun üzerine Şeref B. polisi aradı ve 3 kişi gözaltına alındı. Şeref B. olayla ilgili polis merkezine ifade vermeye gitti. Bir kaç saat sonra otele gelen kar maskeli ve silahlı iki kişi, otelin danışmasında oturan Mehmet B.\'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Mehmet B. hastanede tedaviye alındı. Saldırganlar yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı

Otelde yaşanana silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde maskeli ve silahlı kişiler otele giriyor. İki saldırgan danışmada oturan Mehmet B.\'ye ateş ediyor. Kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına oteldekiler koşuyor. Saldırganlar ise ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri otelde 5 kovan bulurken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Maskeli ve silahlı saldırganların otele gelmesi

-Danışmadaki Mehmet B. ateş etmesi

-Mehmet B\'nin yere düşmesi

-Saldırganların kaçması

-Kaçarken ateş etmesi

-Oteldekilerin yaralının yardım etmesi

-Genel ve detay görüntüler

17.04.2018 - 10.23 - Haber Kodu : 180417013



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4- EYÜPSULTAN\'DA BİR GARİP SOYGUN

* Eli silahlı soyguncu kasada sakince müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekledi.

* Soyguncu daha sonra da kasayı boşaltıp müşterileri gasp etti.

* O anları güvenlik kameraları kaydetti.

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

Eyüpsultan\'da bir marketi soyan, içerideki müşterileri de gasp eden Çağdaş G. polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi\'nde geçtiğimiz hafta 18.00 sıralarında yaşandı. Silahlı maskeli bir kişi soygun için markete girdi. Soyguncu kasiyerden paraları isterken, bu sırada içerde bulunan diğer müşterilerin sıraya girdiğini görünce kasanın arkasına geçti. Müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekleyen soyguncu kasada bulunan bin lirayı aldı; müşterilerin cüzdanlarındaki paraları gasp etti. Soyguncu daha sonra \"Bana bu kadar hasılat yeter\" diyerek kayıplara karıştı. Bu anları marketin güvenlik kameraları da kaydetti.

YAKALANDI...

Kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncunun aynı semtte oturan Çağdaş G. olduğunu belirledi. Çağdaş G. polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Çağdaş G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

17.04.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 180417042

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5- İSTANBUL\'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonunda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart\'ta Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih\'te uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap, 494 gram esrar, 3 terazi, 1 pres makinası, 2 tabanca ele geçirildi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen HG, C.Ç., Y.K.S., S.A., G.Ç., ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Evden görüntü

-Evde bulunan uyuşturucu maddeler

-Presleme makinası

-Genel ve detaylar

17.04.2018 - 10.42 - Haber Kodu : 180417027



