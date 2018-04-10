DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (geniş haber) DİSK, 1 MAYIS\'IN MALTEPE MİTİNG ALANINDA KUTLANACAĞINI AÇIKLADI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DHA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi\'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul\'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını söyledi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi\'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

Kani Beko, \"1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe\'de olmak üzere, Türkiye\'nin dört bir yanında 1 Mayıs\'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz\" dedi.

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, \" \'Biz bu yıl Taksim\'i 1 Mayıs\'ta açmayı düşünmüyoruz\' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Beko\'nun açıklaması

-Detaylar

10.04.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 180410059

10.04.2018 - 11.40 - Haber Kodu : 180410063

10.04.2018 - 12.20 - Haber Kodu : 180410092

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(ÖZEL)

2- YOLCU DOLU OTOBÜSTE KORKU DOLU ANLAR

- ŞOFÖR İLE SİLAHLI YOLCU KAVGA ETTİ, KONTROLSÜZ KALAN OTOBÜS KAZA YAPTI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Yolcunun silah çektiği kavga otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Küçükbakkalköy\'de meydana geldi. Özel Halk otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Çekmeköy\'den Kadıköy\'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı.

KAVGA ÇIKTI, OTOBÜS KAZA YAPTI

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı\'ya silah doğrulttu. Yazıcı da o sırada kollarına atılarak, silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi\'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak silah çeken kişiyi arıyor.

\"POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ, HERHANGİ BİR KİMLİK GÖSTERMEDİ\"

Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı\"Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi \" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yolcunun düğmeye basarak otobüsün kapısını açması

-Otobüs şoförünün kapıları tekrar kapatması

-Yaşanan kavga anı

-Birbirleriyle boğuşmaları

-Kaza anı

-Yolcunun şoföre silah çekmesi

-Diğer yolcuların araya girmesi

-Halk Otobüs şoförünün fenalaşması

(AKTÜEL)

-Şoför ile röp

10.04.2018 - 10.34 - Haber Kodu : 180410034

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3- VALİ ŞAHİN\'DEN MUHTARLARA UYARI

* Vali Vasip Şahin,

\"Bizim mahallelere uzanan elimiz, kolumuz sizlersiniz.\"

\"Güvenlik açısından özel bir önem sarf etmemiz gerekiyor\"

\"Önümüzdeki yıl okulların kayıtları farklı bir sisteme tabi olacak. Ola ki nüfus hareketliliği yaşanabilir. Orada da sizlerden bize destek ve dikkatli bir davranış bekliyoruz.\"



\"Nerede, hangi amaçla ev kullanılıyor. Kötü niyetli iyi niyetli bunları belki bizden daha fazla bilgiye vakıf olabilirsiniz.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İstanbul\'daki muhtarlarla gerçekleştirdiği 5\'inci buluşmada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, muhtarlara güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve günübirlik evler konusunda uyarılarda bulundu; onlardan destek istedi.

Vasip Şahin, Yenikapı\'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde İstanbul\'un 8 ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Vasip Şahin, muhtarlarla yapılan toplantıları önemsediklerini belirterek, muhtarlarla olabildiğince yakın ilişkin içinde olmaya gayret ettiklerini söyledi. Şahin, muhtarlara hitaben, \"Çünkü bizim mahallelere uzanan elimiz, kolumuz sizlersiniz. Bu nedenle muhtarların taleplerine, onların bildirdikleri sorunlara bir an önce çözüm bulma noktasında hassasiyet gösteriyoruz\" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARA \'GÜVENLİK HASSASİYETİ\' VURGUSU

İstanbul\'da öncelikli gündemin güvenlik olduğunu vurgulayan Vali Şahin, hem asayiş hem terör açısından güvenlikte muhtarlarla yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şahin, \"Muhtarlarımız, diğer kamu kurumlarına göre mahalleli olması ve orada uzun süreli yaşıyor olması nedeniyle, insanları tanıması ve oradaki hareketlilikleri takip etmek bakımından daha avantajlı. Dolayısıyla güvenlik açısından özel bir önem sarfetmemiz gerekiyor. Şu ana kadar teşekkür ediyoruz; güzel bir işbirliği örneği gösterdiniz. Bundan sonrası için de daha hassasiyetle devam etmemiz lazım\" şeklinde konuştu.

2 BİN 700 BEKÇİ İŞE ALINDI

Mahallelerde güvenliğin sağlanması açısından bekçi takviyesine devam ettiklerini kaydeden Vasip Şahin, bu kapsamda ilk grupta 700 ikinci grupta 2 bin olmak üzere toplam 2 bin 700 bekçinin işe alımının yapıldığını aktardı.

\"İSTANBUL GÜVENLİ BİR ŞEHİR\"

İstanbul\'un gün geçtikçe daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Şahin, \"Bizim hep iddiamız şu; İstanbul güvenli bir şehir. En az Londra, Paris kadar ya da Tokyo, Pekin kadar güvenli bir şehir. Bu şu demek değildir; \'biz bütün suçları önledik, bütün suçluları yakaladık, bundan sonra hiçbir suç işlenmez\'. Bu iddiada değiliz ama bunu başarılı bir şekilde minimize edebilmektir. İnşallah bunu sizlerle birlikte başaracağız\" dedi.

EĞİTİM KONUSU: \"EN BÜYÜK SORUN ARSA\"

Vali Şahin, konuşmasında öncelik bir konunun da eğitim olduğunu ve bu konuda da muhtarlardan özel bir destek beklediklerini açıklayarak, şunları söyledi:

\"2019\'a kadar ülke olarak tekli eğitim hedefini yakalayabilmemiz için İstanbul\'da bugünkü mevcuda 10-11 bin derslik ilave etmemiz lazım. Bununla ilgili karşılaştığımız en büyük sorun arsa. Arsa üretme noktasında sizlerin yönlendirmesi ve destekleri çok önemli. Bu arsaları ürettiğimiz oranda biz, hızlı bir şekilde bunları yapabiliyoruz. İnşaat noktasında ödenek sıkıntısı çekmiyoruz. Eğer bunu bir an önce yaparsak bizim çocuklarımız da ikili eğitimden tekli eğitime geçmiş olur. Bugün bizim sınıf ortalamalarımız ikililer ve tekliler dahil olduğunda 30 ila 35 civarında. Biz tekli eğitime geçersek inşallah çocuklarımızla, okulda ya da okul dışında daha fazla zaman bulacağımızı ve onlarla ilgilenebileceğimizi düşünüyoruz.\"

\"NÜFUS HAREKETLİLİĞİ YAŞANABİLİR\"

Şahin, \"Önümüzdeki yıl okulların kayıtları farklı bir sisteme tabi olacak. Ola ki nüfus hareketliliği yaşanabilir. Orada da sizlerden bize destek ve dikkatli bir davranış bekliyoruz. Çünkü her bir nüfus hareketi aynı zamanda yeni bir derslik ihtiyacını beraberinde getirebilir. Bir taraftan bakıyorsunuz ilçenin birinde derslik başına düşen öğrenci sayısı azalmış ama başka bir yerlerde de artmış. Yani tolere edilebilir sınırları geçmiş oluyor. Bizim ona da çok fazla meydan vermememiz lazım\" diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK EVLER

İstanbul\'da bir başka dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de günübirlik evler olduğuna dikkat çeken Vasip Şahin, muhtarlardan bu hususu yakından takip etmelerini istedi. Şahin, \"Nerede, hangi amaçla ev kullanılıyor. Kötü niyetli iyi niyetli bunları belki bizden daha fazla bilgiye vakıf olabilirsiniz. O bilgileri arkadaşlarımızla paylaşırsanız bunların denetimleri çok daha sağlıklı ve verimli olur\" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Vali Şahin, uyuşturucu ile mücadelede de ciddi bir gayret sarf edildiğini dile getirdi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu kurumlarının sosyal ve kültürel birçok projenin yürütüldüğünü ve bu projelerde muhtarların da görev aldığını anımsatan Şahin, \"Güçlü birliktelik sergilememiz lazım. Bu, hepimizin kapısının önündeki tehlike. Evet bağımlılık günden güne artıyor ama \'bununla mücadele edilemez\' diye düşünürsek o gün kaybetmiş oluruz. Bununla mücadele edeceğiz ve başarıyla neticelendireceğiz inşallah\" şeklinde konuştu.

İstanbul\'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı toplantı, Vasip Şahin\'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bu bölümde Vali Şahin, muhtarların mahallelerine ilişkin sorunlarını ve görüşlerini dinledi.

Görüntü Dökümü:

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-Vasip Şahin ve kamu kurum yöneticileri

-Katılan muhtarlar

-Vasip Şahin\'in konuşması

-Genel ve detaylar

10.04.2018 - 12.18 - Haber Kodu : 180410087

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4- TÜRK POLİS TEŞKİLATI\'NIN 173\'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Can EROK / İstanbul DHA

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim\'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü Kuruluş Yıl Dönümü\'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Polis Okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı. Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şeref defterini imzaladı. Çalışkan törende yaptığı konuşmada, \"Devletimizin ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan her bir mensubunun fedakarlık ve cesaret abidesi olmasının yanı sıra nice şehitler ve gaziler veren emniyet teşkilatımızın 173\'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla ve sevinçle kutluyoruz. Ülkemizin en hızlı gelişen kurumlardan biri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gerek teçhizat gerekse eğitim bakımından daima kendimizi yeniliyor ve çağın gerektirdiği teknolojik imkanlarla teşkilatımızı donatarak varlık sebebimiz olan vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız İstanbul\'u dünyanın en güvenli şehri yapmak. Bu anlamda ülkelere de örnek olmak. Allah\'ın izniyle milletimizin desteğiyle bu hedefe ulaşmada muvaffak olacağımıza inancımız tamdır\" dedi.

Tören, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tören yürüyüşü gerçekleştirmesiyle son buldu.



Görüntü Dökümü:

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-Havadaki polis helikopterinden görüntü

-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın tören alanına gelişi

-Çalışkan\'ın polisleri selamlaması

-Vali Yardımcısından görüntü

-Mustafa Çalışkan\'ın Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk koyması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Mustafa Çalışkan\'ın şeref defterini imzalaması

-Mustafa Çalışkan\'ın konuşması

-Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yürüyüşü

-Genel ve detaylar

10.04.2018 - 12.20 - Haber Kodu : 180410089

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5- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 50 MUHTARI İSPANYA\'YA GÖTÜRDÜ

* Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç,

\"Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor var\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi\" talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bugün 5 ilden 50 muhtar, İspanya\'nın Endülüs bölgesine götürüldü.

\"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ, GİDİP GÖRECEĞİZ\"

Türk Hava Yolları ile Atatürk Havalimanı\'ndan Malaga şehrine uçmadan önce muhtarlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon\'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde topluca poz verdi. Çoğu yurt dışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkacağını söyledi. Polat, \" Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay\" dedi. Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs\'teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti. Kudüs\'ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya\'yı da görmek istediğini kaydetti. Erzincan\'dan gelen muhtar Hamza Alkan\'da yurt dışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan\'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu ise \"Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz.\" diye konuştu.

\"BU KESİNLİKLE BİR TURİSTİK GEZİ DEĞİLDİR\"

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, \"Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır\" diye konuştu.

Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladılar.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs\'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs\'ten ayrılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat röportaj

-Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır röportaj

-Hamza Alkan\'la röportaj

-Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu röportaj

-Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç röportaj

-Muhtarların topluca poz vermeleri

-Muhtarların gidişleri

-Muhtarların bilet işlemi yaptırmaları

-Gri pasaportlarını göstermeleri

-Pasaporttan geçmeleri ve el sallamaları

-Detaylar

10.04.2018 - 08.58 - Haber Kodu : 180410019

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6- ESENYURT\'TA YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 1\'İ AĞIR 5 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta yolcu almak için aniden yavaşlayan minibüse, arkadan gelen öğrenci servis aracı çarptı. Kazada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Esenyurt-Esenkent seferi yapan yolcu minibüsü iddiaya göre, yolcu almak için aniden yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan, içerisinde de yolcu bulunmayan öğrenci servis aracı minibüse arkadan çarptı. Kazada servis sürücüsü ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı. 1\'i ağır 5 yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle, caddede yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ve polis ekipleri

-Kazaya karışan araçlar

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detaylar

10.04.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 180410058