DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- YANAN HASTANE BU SABAH HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi.

Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında hastanenin dış kaplamasının büyük bölümünün yandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle hastanenin son durumu

06.04.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180406031

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2-YANGIN ÇIKAN TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BUGÜN

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki inceleme devam ediyor. Polis ekipleri, hastane kapılarına şerit çekti. Hastaneye gelen ve içeriye girmek isteyenler görevliler tarafından uyarılarak içeriye alınmıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hasta yakınlarının görevliler tarafından yönlendirilmesi

-Genel ve detaylar

06.04.2018 - 09.30 Haber Kodu : 180406014

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3- GÜN MATBAACILIĞA DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI

*Operasyon anı polis kamerasında

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerinin PKK\'nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu gerekçesiyle Gün matbaacılığa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 20\'si tutuklandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet\' Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada \"PKK-KCK terör örgütünün basın ve yayın faaliyetleri içerisinde aktif rol alan ve kapatılan Özgür Gündem isimli gazete yerine basımı ve dağıtımı yapılan Özgürlükçü Demokrasi isimli gazete ile yine kapatılan Azadiya Welat isimli gazetenin basımı ve dağıtımının yapıldığı ayrıca terör örgütünün gençlik yapılanması DGİ adına basılan dergiler, terör örgütünün kırsal alanda ve şehir yapılanmasında ideolojik amaçlı derslerde okutulan kitap ve dergiler ile terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda gazete ve derginin basım ve dağıtımının yapıldığı matbaa işveren, işçi, yönetici ve çalışanlarının yakalanmasına yönelik 28.03.2018 günü ilimiz 9 ilçede ve Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde ve matbaada yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 12 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslardan 2\'si ifadelerinin ardından serbest kalırken 20 şüpheli şahıs 5.4.2018 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.\" denildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin matbaaya düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde TEM özel tim ekiplerinin matbaaya girerek arama yapması bazı gazete, dergi ve broşürleri incelemesi yer alıyor. Arama yapılan adreslerden birinde bir silah ile şarjör bulunması yine kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Matbaaya girmesi

-Arama yapması

-Gazete,dergi ve broşür incelemesi

-Silah ve şarjör

-Detaylar



06.04.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180406029_

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4- ZİNDASHİ\'YE SUÇ ÖRGÜTÜ GÖZALTISI

Haber:İstanbul DHA

İstanbul\'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası bir suç örgütüne yönelik çalşıma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlarla suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zindashi\'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece\'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Zindashi asıl hedefin kendisi olduğunu açıklamıştı. Zindashi daha önce de Sarıyer\'de çıkan silahlı çatışma sonrası 6 adamı ile birlikte gözaltına alınmıştı.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Zindashi

-Detaylar

06.04.2018 - 09.48 Haber Kodu : 180406018

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5- 650 BİN KİŞİYE BÜYÜK UYARI

* İstanbul\'da 650 bin kişi başkasının adına elektrik kullanıyor.

* CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, aboneliğini sonlandırmayan kişilerin mağdur olmaması için uyarıda bulundu.

* Bakal, \"Sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına fatura göndermeye devam ediyoruz. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor\" dedi.

* Bakal, \"Kendi adına aboneliği olmayan 650 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İstanbul (DHA) -

ELEKTRİK aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin \'usulsüz elektrik\' kullandığını söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hem bunun önüne geçmek hem de tüketici mağduriyetini önlemek için online \'Tek tıkla abone ol\' uygulamasını başlattıklarını belirtti.

650 bin kişinin elektrik aboneliğinin kendi üzerine olmadığını tahmin ettiklerini ifade eden Bakal, tüketicilerin aboneliği üzerine almaları uyarısında bulunarak aksi takdirde suç işlediklerini vurguladı.

\"650 BİN KİŞİ BAŞKASININ ADINA ABONELİK KULLANIYOR\"

Bakal, \"Başkası adına elektrik kullanan tüketicilerin, usulsüz kullanımının önüne geçerek elektrik aboneliklerini kendi adlarına almaları ve onlara özel fırsatlardan faydalanmaları için bu uygulamayı başlattık. CK Boğaziçi bölgesinde kendi adına aboneliği olmayan 650 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz\" dedi.

Usulsüz kullanım tespit çalışmaları kapsamında tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını ileten Bakal, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.

\"YENİ TÜKETİCİ ESKİ TÜKETİCİNİN MAĞDURİYETİNE NEDEN OLUYOR\"

\"Usulsüz kullanım bir tüketim noktasında başkası adına elektrik tüketmektir\" diyen Bakal, \"Tüketicinin, bir tüketim noktasından başka bir tüketim noktasına taşınıyorsa yani kullanım yerini değiştiriyor ise kesinlikle aboneliğini sonlandırmalarını bekliyoruz. Bu tüketim noktasına gelen yeni müşterinin de mutlaka abonelik sözleşmesi yaparak elektrik kullanımına başlaması gerekiyor. Mevcut abone tüketim noktasından ayrılırken aboneliğini sonlandırmadığı için kullanıcı değişikliğini göremiyoruz. Bu nedenle sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına fatura göndermeye devam ediyoruz. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor \" ifadelerini kullandı.

\"ABONELİK İŞLEMLERİ HİZMET NOKTASINA GELMEDEN DE YAPILABİLİR\"

Tüketicinin, Müşteri Hizmeti Merkezlerine (MÜHİM) gelmesine gerek olmadığını dile getiren Bakal, \"Tüketiciler, web sitemizden online olarak müracaat ettiklerinde, biz o tüketicinin bilgilerini alıyoruz, kurye ile sözleşmeyi gönderiyoruz, tüketici sözleşmeyi imzalayıp bize geri gönderiyor. Bu süreç bitene kadar elektriğinin kapalı olmasını beklemiyoruz. Tüketiciler bize web sitemiz (www.ckbogazici.com.tr) üzerinden ulaştığında bilgilerini alır almaz, elektriğini açıyoruz\" dedi.

ABONELİĞİ SONLANDIRMAYINCA MAĞDUR OLDULAR

İş yerindeki faaliyeti bittikten sonra aboneliğini sonlandırmadığı için 3 bin 500 lira elektrik faturası ödediğini söyleyen Zeynel Abidin, \"İş yerim vardı, anlaşamadık işi bıraktım. İşi bıraktıktan sonra elektrik aboneliği benim üzerime devam etti. Orada 1 buçuk yıl borç birikmiş, haberim yoktu. Benim borcum değil ama zorunlu olarak cebimizden 3 bin 500 lirayı ödedik\" dedi.

Nimet Poplata ise Güngören\'deki dairesini 1999 yılında sattığını, yeni ev sahibi aboneliği üzerine almadığı için oluşan borçtan mağdur olduğunu belirtti. Poplata, \"2013 senesinde tekrar satışı yapılmış ve 2012 senesinde oluşan tutar silinmediği için borç devam etmiş 750 lira olmuş, indirim yaptılar 500 lira ödemek zorunda kaldım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakal ile röp

-Abidin ile röp

-Poplata ile röp.

-Detaylar

06.04.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180406017_

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