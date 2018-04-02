DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KAÇAK SİGARALARI BU BÖLMEDE SAKLAMIŞLAR (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor.

Polis, kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir binaya girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Polisin operasyonu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin binaya girmesi

-Çöplerin arasındaki kaçak bölmenin kapağı

-Polisin kapağı kaldırması

-Bulunan kaçak sigaralar

02.04.2018 - 12.00 - Haber Kodu : 180402029

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2- VALİ ŞAHİN \"ÜÇÜ BİR YERDE\" UYGULAMASININ İLK GÜNÜNDE BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ\'NDE KONUŞTU

* Vali Vasip Şahin,

\"Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Vali Vasip Şahin de uygulamanın ilk gününde Başakşehir Nüfus Müdürlüğü\'ndeydi... Vali Şahin burada pasaport teminleriyle ilgili bir uyarıda da bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü\'nde incelemelerde bulundu. Vali Şahin\'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Vali Vasip Şahin, ehliyet ve pasaportun il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmesinin ilk günü olduğunu belirterek, \"Burada amaç bildiğiniz gibi hem emniyetin iş yükünü azaltmak, kendi asli işine döndürmek, bu ağırlık bir iştir idari olarak. Asayişe ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Bunu emniyetten alıp nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak\" dedi.

Vali Şahin, \"Kimlik belgesi gibi çok önemli bir belgeyi üretmek ve kayıtlarını tutmakla görevli olan Nüfus Müdürlüklerimiz, buna paralel yine aynı şekilde belge niteliğinde haiz pasaportların ve sürücü belgelerinin de verilmesi görevini üstlenmiştir.

Bunlar kayıtlarıyla ve evrakları itibariyle bir arada ve aslında birbirini destekler nitelikte belgeler. Burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı, işlem sayısı daha azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa zamanda ulaşmış olacaklar. Burada ortak veriler, kimliğin ortak verileri, parmak izinden diğer belgelere kadar bütün ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet alma noktasındaki memnuniyeti de artacaktır. Amaç da buydu zaten. İnşallah bunu buradaki arkadaşlarımız çok özverili, fedakar bir şekilde gerçekleştireceklerdir\" ifadesini kullandı.

\"RESMİ, HİZMET PASAPORTU VE HUSUSİ PASAPORTLAR İL NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN\"

Vali Vasip Şahin pasaport teminleriyle ilgili şu uyarıyı yaptı:

\"Yine bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleriyle destek vermek için kısa bir süre emniyet müdürlüklerinde bu görevi yapan bir ehliyet, bir pasaport bölümünden olmak üzere ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir. Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar.\"

\"İLK GÜNLER BİR TAKIM YOĞUNLUKLAR YAŞANIYOR OLSA DA BU KISA ZAMANDA NORMALE DÖNECEKTİR\"

Bir gazetecinin uygulamayla birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili soruya Vali Şahin, \"İl nüfus müdürlükleri emrine geçen yıl ekstradan kadrolar verildi. Bize 350 civarında personel takviyesi bakanlığımız tarafından yapıldı. Buna uygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilk günler bir takım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bu kısa zamanda normale dönecektir. Vatandaşlarımız burada daha hızlı, kolay erişilebilir bir hizmet almaya devam edeceklerdir\" diye cevap verdi.

Vali Şahin açıklamalarının ardından Mevlüt Uysal ile birlikte incelemelerde bulundu. Vali Şahin ve Uysal\'ın ayrılmasının ardından Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne gelenler pasaport ve ehliyet başvurularında bulundular.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin\'in açıklamaları

-Uysal\'ın görüntüsü

-Şahin ve Uysal\'ın incelemelerde bulunması

-Başvuruda bulunanların görüntüsü

-Genel ve detaylar

02.04.2018 - 10.20 - Haber Kodu : 180402014

02.04.2018 - 11.08 - Haber Kodu : 180402024

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(ÖZEL)

3- DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ 37 ARACA CEZA ŞOKU... GELİN VE DAMAT \"1 NİSAN ŞAKASI\" SANDI

- MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK/ İSTANBUL (DHA)

TEM Otoyolunda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir, \"Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim\" dedi. Sürücüler akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını `1 Nisan şakası´ olarak damada taktı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören yoldakı diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

KONVOYDAKİ BÜTÜN ARAÇLARA CEZA KESİLDİ

Polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin \"Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz \"1 Nisan şakası\" falan zannettik. Şaka maka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler\' diye konuştu.

MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR

Gelin Selin Demir de \" Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim\' dedi. Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar´da bir salonda gerçekleşti. Düğüne damada, konvoyda ceza yedikten sonra gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada \"1 Nisan şakası\" olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Damat Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını DHA mikrofonlarına anlattı.

1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİK

Esenyurt´tan Bağcılar´daki düğün salonuna gelmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, \"Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada benim ehliyetim kayboldu orada. Polis memurlarıyla yarın gidip görüşeceğim.\" diye konuştu.

GELİN: GÜZEL BİR ANI OLDU

Gelin Selin Demir ise önce korktuğunu ifade ederek, \"Sonra şaşırdım. Güzel bir anı oldu. 1 Nisan şakası zannetim\" dedi. Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünleri bu eğlenceli anların ardından kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü

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-TEM Otoyolunda konvoyun polis tarafından durdurulması

-Düğün konvoyundan detay görüntü

-Gelin ve damattan detay görüntü

-Gelin ve damat ile röportaj

-Ceza işlemlerinin uygulanması

-Bozulan bazı araçların iterek çalıştırmaya çalışılması

-Gelin ve damattan görüntü

-Arkadaşlarının ceza makbuzları toplu şekilde takması

-Genel detaylar



02.04.2018 - 10.04 - Haber Kodu : 180402013

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4- \'ARNAVUT MET\' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Arnavutluk vatandaşı Met Kanani\'ye yönelik İstanbul ve Muğla\'da düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart\'ta yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani\'nin yaptığı şüphelilere İstanbul ve Muğla\'da operasyon düzenlenmişti. 11 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenilen 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Met Kanani\'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Met Kanani\'nin görüntüsü (İlk sıradaki)

-Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesi

-Ele geçen uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

02.04.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180402016

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5- İSTANBUL\'DAKİ FETÖ ANA DAVASI...

- Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu firari sanıklar ile tutuksuz sanık Erdal Öztürk\'ün dosyası ayrıldı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul\'daki ana davasının 21. duruşması başladı. Mahkeme, Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 9\'u firari sanık ile davanın tek tutuksuz sanığı Erdal Öztürk\'ün dosyalarını ayırdı. Davada 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu 9\'u firari, 14\'ü tutuklu 24 sanık yargılanıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda yaptığı duruşmaya 14 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk katıldı. Müşteki ve mağdurlar ile sanıkların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, dosyaya gelen evrakların okunması ile başladı. Darbe gecesi hayatını kaybeden Erol Olçok\'un eşi Nihal Olçok\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, suçtan gördükleri gerekçesi ile davaya katılma talebinde bulundular.

Sanıklar ve avukatları, kimin ne şekilde zarar gördüğünün tam olarak belli olmadığını savunarak davaya katılma yönündeki taleplerinin reddini istediler.

Mahkeme katılma taleplerini kişilerin yakınlık derecesi ve suçtan gördükleri zarara göre değerlendirdi. Bazı kişilerin yakınlarının suçtan zarar gördüklerini gerekçe göstererek katılma taleplerini kabul eden mahkeme, suçtan zarar görenlerin üçüncü dereceden yakını olanların katılma taleplerini kabul etmedi. Mahkeme, yine bazı kişilerin suçtan doğrudan zarar görmediklerini gerekçe göstererek katılma taleplerinin reddine, suçtan doğrudan zarar görenlerin katılma taleplerini kabulüne karar verdi.

9 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari sanıklar Fetullah Gülen, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu\'nun dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

TUTUKSUZ SANIK ERDAL ÖZTÜRK\'ÜN DOSYASI DA AYRILDI

Mahkeme, davanın tek tutuksuz sanığı olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka bir soruşturma yürütüldüğünü, sanık hakkında yürütülmekte olan bu soruşturmanın bu davanın sonucuna etki edebileceğini gerekçe göstererek bu sanık yönünden de davanın ayrılmasına karar verdi. Duruşma maktül ve müştekilerin avukatlarının beyanları ile devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 kişi \"Maktül\", TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyet hükümeti, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayar Sistemi A.Ş. \"Suçtan zarar görenler\", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olay tarihinde kaçırılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem, Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekiroğlu \"Müşteki\" sıfatıyla yer alıyor. Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen\'in olduğu iddianamede Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu\'nun firari sanık olarak yer alıyor. 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk Eylül 2017\'de görülen duruşmada tahliye olmuştu. Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak da davanın sanıkları arasındaki kişiler.

Bir numaralı sanık Fetullah Gülen hakkında, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü kurmak\" suçlarının da aralarında bulunduğu 15 suçtan 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler\'in de aralarında bulunduğu 10 sanık için ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla, Engin Durmaz, Mehmet Kapan, Fatih Karakaya hakkında 47 kez, Sadık Cebeci hakkında 17 kez, Nabi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özkös, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3\'e kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklardan Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık\'ın darbeyi organize eden, önceden planlayan, \"Yurtta Sulh Konseyi\'nin\" İstanbul yapılanması içinde yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların eylemi ile İstanbul\'da 89 kişinin hayatını kaybettiği, 685 kişinin yaralanması suçlarından sorumlu oldukları belirtiliyor.



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6- BEYKOZ\'DA 3 LÜKS ARAÇTAN TEHLİKELİ GÖSTERİ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Beykoz\'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde \'drift\' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Görüntüler Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi\'nde bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla \'drift\' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler