DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ŞEHİT SAVCI KİRAZ ÖLÜMÜNÜN 3. YILINDA ANILDI

*Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

\"Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır\"

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Şehit Mehmet Selim Kiraz, Anadolu türkülerinde yankılanan ezgi, ozanların dilinde ağıt, evliyaların dilinde dua, yükselen ezanların ruhundaki nağmedir\"

Haber: Ümit TÜRK- Kamera: İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul / DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3\'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı\'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Anma törenin ardından şehit savcının makam odasına karanfil bırakılarak dualar okundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3\'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı\'nda anıldı. Anma töreninde konuşan bakan Gül, 3 yıl önce hayatını adaletin tesisi, ülkenin birliği ve beraberliği için adamış büyük bir insanı hakka uğurladıklarını dile getirerek, olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermek üzere büyük bir titizlikle mücadele edildiğini belirtti. Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini söyledi.

\"PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ...\"

Son 5 yıldır Türkiye\'ye yönelik terör hadiselerinin yoğunluk kazandığına dikkat çeken Gül, \"Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekaasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir\" diye konuştu.

BAŞSAVCI SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın 31 Mart 2015\'te vazifesi başındayken teröristler tarafından rehin alınarak şehit edildiğini hatırlatarak soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaştı. Fidan, soruşturma kapsamında eylem talimatını veren yabancı ülkedeki örgüt elebaşlarının tespit edildiğini ve haklarında kırmızı bülten çıkartılarak iade süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Fidan ayrıca, eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüphelilerin de tespit edildiğini ve tutuklandığı bilgisini verdi.

BAŞSAVCIDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA...

Başsavcı Fidan daha sonra şehit savcı için kaleme aldığı duygulandıran bir yazıyı okudu; \"Herkesimden, her görüşten, herkesin ortak kanaati odur ki, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakim ve savcılarının mütebessim, aydınlık ve güler yüzüdür. Şehit Mehmet Selim Kiraz, mazlum ve masum Anadolu insanının adalet ve merhamet dolu yüreğidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, emperyalizmin ürettiği taşeron terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin istiklali ve istikbalidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, katiller tarafından başına silah dayandığında dahi verdikleri suya tenezzül etmeyen kahraman Türk milletinin yiğit evladıdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, al kanla boyanmış şanlı hilalin kucakladığı yıldızdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, kaleminden kan damlayan katil aklayıcısı sözde aydınların utancıdır, karanlık vicdanlarında azaptır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, Anadolu türkülerinde yankılanan ezgi, ozanların dilinde ağıt, evliyaların dilinde dua, yükselen ezanların ruhundaki nağmedir\"

VALİ ŞAHİN: TÜRK MİLLETİ VE YARGISI YOLUNA BÜYÜK İVME KAZANARAK DEVAM EDER

İstanbul Valisi Vasip Şahin de 31 Mart 2015 tarihinin gönüllerinin en çok yorulduğu günlerden biri olduğunu anlatarak, o gün burada adalet tarihinin belki hiç görmediği, bundan sonra da görmeyi temenni etmedikleri acı bir gün yaşandığını söyledi. Şahin, \"Ama inanıyoruz ki Türk milleti ve Türk yargısının bu olaydan büyük bir hız, büyük bir ivme kazanarak yoluna adaleti sağlamak, tahakkuk ettirme ve dağıtma görevine daha bir bilinçle ve keskinlikle devam eder\" diye konuştu.

MAKAM ODASINDA DUA OKUNDU

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için atriumdaki törenin ardından 6.kattaki makam odasına çıkıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve beraberindekiler şehit savcının masasına karanfil bıraktı. Daha sonra Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç ile birlikte dua okundu. Şehit savcının babası Hakkı Kiraz, \"Allah tarafından oğlumla imtihan edildim. Cenabı Allah\'ın insanlara bahşettiği güzelliklerin bir tanesi de evladıdır. Fakat rabbime şükürler olsun ki ben evladımla imtihan edildim. Evladım da inşaallah imanla rabbine kavuşmuştur. Rabbim bu devlete, bu millete zeval vermesin. Allah kalanlara sağlık versin, giden gitmiştir. Çalışanlarımıza, hakim, savcılarımıza, güvenlik güçlerimize sağlık, sıhhat, afiyet verin. Bütün şehitlerimize rahmet olsun\" dedi.

BAKAN GÜL: HEPİMİZ SİZİN EVLADINIZIZ

Bakan Gül ise \"Biz hepimiz sizin evladınızız dediğiniz gibi. Şahsi bir şey değil, devletin bekası için teröristlerin saldırısıyla ebedi hayata uğurladık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah\'ın izniyle bayrağı da, emaneti de hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. Sizin gibi babalar olduğu için de, sizin gibi bir milletin ferdi olduğum için de Allah\'a ne kadar şükretsek az. Allah razı olsun\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Gül beraberindekilerle odadan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Anma töreninden detaylar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Başsavcı Fidan\'ın konuşması

- Vali Şahin\'in konuşması

- Bakan Gül\'ün konuşması

- Bakan ve beraberindekilerin makam odasına karanfil bırakması

- Dua okunması

- Hakkı Kiraz\'ın konuşması

- Bakan Gül\'ün makam odasında konuşması

- Genel ve detay görüntüler

30.03.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180330024

30.03.2018 - 10.17 Haber Kodu : 180330030

30.03.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180330031

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2- ŞEHİT SAVCI KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3\'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.

Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan\'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma sırasında polis, Eyüp Sultan Mezarlığı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Anma töreni okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından Bakan Gül, Kiraz\'in annesi ve babası ile bir süre sohbet ederken, anmaya gelenlere lokum ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Mezarlıktan görüntüler

- Anmadan görüntüler

- Bakan Gül\'ün görüntüsü

- Fidan\'ın görüntüsü

- Anne Kiraz\'ın görüntüsü

- Baba Kiraz\'ın görüntüsü

- Dua okunmasından görüntüler

- Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

- Detaylar

30.03.2018 - 11.27 - Haber Kodu : 180330060

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3- OKMEYDANI\'NDA 3 İŞÇİ ÇATIDAN DÜŞTÜ

* İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Okmeydanı\'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi\'nin inşaatı çalışmalarında 3 işçi çatı bölümünden aşağıya düştü. İşçiler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre spor kompleksinin çatı kısmında çalışma yapan 3 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullandı. Merdiven ile yaralı işçilere ulaşan sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İşçiler daha sonra sedyeye konularak merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Öte yandan kurtarma çalışmalarını izlemek isteyen kimi vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıkarken kimileri ise bariyerlerin arasındaki boşluklardan bakmaya çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yaralı işçilerin kurtarılması

-İşçilerin itfaiye merdiveniyle indirilmesi

-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Ambulansla işçilerin gidişi

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 09.24 Haber Kodu : 180330019

30.03.2018 - 10.13 Haber Kodu : 180330028

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4- KAPI ÜZERLERİNE KİLİTLİYDİ... YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUK PENCERE KORKULUKLARI SÖKÜLEREK KURTARILDI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta iki kardeşin yalnız olduğu sırada evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ve bina sakinleri, çocukları pencere korkuluklarını söküp kurtardı.

3 yaşındaki Mervan Ç. ile 5 yaşındaki Şervan Günay Ç.\'yi ailesi evde bırakıp hastaneye gitti. Bu sırada bodrum kattaki dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde çocukların olduğunu gören binadakiler iki kardeşi kurtarmak için seferber oldu. Bina sakinleri kilitli haldeki kapıyı açamaya çalıştı; fakat başaramadı. İtfaiyenin bölgeye ulaşmasıyla pencerelerdeki demir parmaklıklar söküldü ve Mervan ile Şervan içeriden çıkarıldı. Dumandan etkilenen iki kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuklardan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 11.26 - Haber Kodu : 180330058

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5- (havadan görüntülerle)

KADERİNE TERK EDİLEN 800 YILLIK TARİHİ YAPI RESTORE EDİLİYOR

* Süleymaniye\'nin simge yapılarından biri olan Molla Gürani Camii\'nde restorasyon başlıyor.

* Bizans\'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmet\'in hocası ve İstanbul\'un ilk müftüsü Molla Gürani tarafından 1484\'te camiye dönüştürüldü.

* Kaderine terkedilen cami ve çevresi havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İlknur SARGUT - Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

Fatih Süleymaniye\'de bulunan, \"Vefa Kilise Camii\" adıyla da bilinen Molla Gürani Camii\'nde restorasyon başlıyor. İstanbul Vakıflar 1\'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, camideki çalışmaların yaklaşık 2 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Tarihî Yarımada\'da bulunan 800 yıllık eser, havadan da görüntülendi.

KADERİNE TERKEDİLMİŞTİ

Bizans\'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed\'in hocası ve İstanbul\'un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484\'te camiye dönüştürüldü. Vefa semtinde bulunan, 1833\'te meydana gelen yangınla harap hâle gelen ve çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami uzun süredir kaderine terkedilmişti. Tarihi yapı önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek

2020\'NİN İLK AYLARINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul Vakıflar 1\'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, \"Molla Gürani Camii\'nin 2017 yılının son günlerinde kurul kararları alınmıştı. Biz de ihalesini yaptık. İhale geçtiğimiz hafta neticelendi. Bir firma ile sözleşme yapılarak 23 Mart günü yer teslimi yapıldı. Firma orada onarım çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik. Bu da 2019\'un sonları, 2020\'nin ilk aylarına tekabül ediyor\" dedi.

SÜRPRİZLERE AÇIK OLMAK LAZIM

Restorasyon sürecinin zorluklarından bahseden Sarı, \"Siz restorasyon projesini hazırlarken öngörmediğiniz bazı durumlar, yeni bulgulara rastlamak pekala mümkün. Böyle bir durum çıktığında yeni duruma göre tekrar projelendirme devreye girecek. Eğer sanat değeri açısından önemli bir durumla karşılaşmışsak, ilgili sanat tarihçisi hocalardan alınacak rapor doğrultusunda proje yönlendirilecek ve kurul onayı alındıktan sonra devam edilecek. Yani bahsettiğimiz 600 gün, normal şartlarda olabilecek bir süre. Sürprizlere de açık olmak lazım. Sürenin uzaması mümkün\" diye konuştu.

800 YIL ÖNCESİNE KADAR DAYANIYOR

Yapının tarihçesi hakkında bilgi veren Mürsel Sarı, \"Beşinci yüzyıla ait olduğu, oradaki birtakım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Bugünkü yapının da 11-12. yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Tarihi çok eskilere giden bir esere dokunacaksınız. Onun hayatına hayat katacak, ömrünü uzatacaksınız. Buna dokunmak, bunu restore ediyor olmak, görev almak bile başlı başına bir insan, fani için çok önemli hususlar. Daha sonraki dönemde, Molla Gürani Fatih döneminde burayı camiye çevirmiş. Minare eklenmiş, mihrap için bir niş açılmış. Daha sonraki dönemlerde niteliksiz yapılar yapılmış. Çimento sıvalar yapılmış. Bunlardan arındırılarak, eski eserde olması gereken horasan sıvası uygulanarak restorasyon inşallah 600 günün sonunda tamamlanarak, çok önemli bir eser olan, korumamız gereken, sadece İstanbul\'un, Türkiye\'nin değil, dünya kültür varlığı olan bu eserin daha uzun yıllar yaşatılması için bu çabalar harcanacak ve sonunda güzel bir restorasyon ortaya çıkmış olacak\" diye konuştu.

TEMELE TAKVİYELER YAPILACAK, AHŞAPLAR YENİLENECEK

Restorasyonun kapsamından da bahseden Sarı, \"Bu eserde üst örtüsünden başlamak üzere, kiremit kaplı, onlar kaldırılarak, yalıtımları, içeride sıvalarda raspa, mikroenjeksiyonda güçlendirmeler, temele takviyeler yapılacak, ahşapları yenilenecek\" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİYE CAMİİ\'NİN HALILARI RAMAZAN AYINDA YENİLENECEK

Süleymaniye Camii\'ndeki çalışmalara da değinen Sarı, \"İnşallah Ramazan başlamadan, birkaç ay içerisinde Süleymaniye Camii\'nin kubbelerinde olan desenlerin nakşedildiği komple halılarını yeniliyoruz. İnşallah Ramazan ayında yeni halısıyla, mimarlık fakültemizden bir hocamızın desenlerini oluşturduğu halı da Süleymaniye Camii\'ne konulmuş olacak\" dedi.

MOLLA GÜRANİ CAMİİ HAKKINDA

Cami yapısı, 4 cephesi açık olmak üzere ana kütle ve avludan oluşuyor. Ana kütle, kilise mimarisine uygun olacak şekilde Bizans döneminde yapılan ekler ile şekillenmiş ve Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş. Camiye yakın dönemde niteliksiz kısımlar da eklenmiş. Kilise mimarisinin yapı özelliklerini tüm hatlarıyla taşıyan eserin camiye dönüştürülmesi sırasında, apsis bölümüne açılan bir mihrap nişi ile bir minare eklenmiş. Geri kalan bölümler ise olduğu gibi korunmuş ve günümüze kadar ulaşmış.

2 MİLYON 975 BİN 750 TL BEDELLE RESTORE EDİLECEK

İstanbul\'un Fatih ilçesinde 565 ada, 14 parselde yer alan Şemsettin Molla Gürani Camii\'nin projeleri, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'nun 2 Haziran 2017 gün ve 2631 sayılı kararıyla onaylandı. Uygulama ihalesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan \"Molla Gürani Camii 2018-2019 Yılı Uygulama (Restorasyon) İşi\" sözleşmesi, 20 Mart 2018 tarihinde 2 milyon 975 bin 750 TL bedelle, çalışmayı yapacak firma ile imzalandı. Yer teslimi, 23 Mart\'ta yapılan eserin, 600 gün sonra tamamlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüleri

-Molla Gürani Camii\'nin dışından ve içinden detaylar

-İstanbul Vakıflar 1\'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

30.03.2018 - 10.34 - Haber Kodu : 180330046

30.03.2018 - 10.39 - Haber Kodu : 180330048

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6- GENÇ BASKETBOLCUNUN HAVALİMANINDA BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Basketbolcu Mehmet Şanlı\'nın ABD\'ye gitmek için Atatürk Havaliman\'ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi.

Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı\'nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, \'Ben ilgilenmiyorum\' dediği ileri sürüldü.

Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi. Şanlı\'nın ABD\'ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Şanlı\'nın bilet satış ofisine gelmesi

-Bilet satış ofisinde personel ile konuşması

-Bilet satış ofisinden ayrılması

-Banklarda oturması

-Detay görüntüler

30.03.2018 - 11.28 - Haber Kodu : 180330062

