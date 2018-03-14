DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CENAZELER İSTANBUL\'A GETİRİLİYOR

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İran\'da düşen özel uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye\'ye getiriliyor.

İran\'dan saat 07.00\'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır\'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran\'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul\'a döndüğü kaydedildi.



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2- KARDEŞLER SON ANDA YER DEĞİŞTİRMİŞ

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

İran\'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu\'yla aynı şirkette çalışan kardeşi Ela Uslu\'nun İstanbul\'dan Birleşik Arap Emirlikleri\'ne uçuş için son anda görev değişikliği yaptıkları öğrenildi.

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı\'nda TAV Havalimanları\'nda çalışan Eda Uslu, kardeşi Ela Uslu\'nun çalıştığı Başaran Holding\'e ait MC Havacılık\'ta işe başlamıştı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu. Elim kaza öncesi grip olan Eda\'nın yerine kardeşi Ela göreve talip oldu. Fakat kendisinin iyi olduğunu söyleyen Eda Uslu\'nun kardeşine \" Ben iyiyim \" diyerek uçmaya karar verdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eda Uslu ile kardeşi Ela Uslu\'nun fotoğrafı

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3- İSTANBUL\'DA NEVRUZ ÖNCESİ TERÖR OPERASYONU: 5 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017\'de Bahçelievler\'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan \'Bırso\' kod adlı PKK\'lı Gülsüm B. ile irtibatlı şüphelileri tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin yaklaşan nevruz öncesinde İstanbul\'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı. TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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4- ÇİFTLİK BANK\'TAN SONRA KRİPTO PARA ÜRETİMİNE DE EL ATMIŞ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Çiftlik Bank\'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın\'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank\'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın\'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere \"Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder\" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, \"Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor\" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Aydın\'ın üyelere gönderdiği video

14.03.2018 - 09.19 - Haber Kodu : 180314008

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5- JANDARMADAN AVM OTOPARKINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU...

* Jandarma, uyuşturucu tacirlerine AVM otoparkında operasyon düzenledi.

* O anlarda otoparkta bulunanlar operasyon yapan jandarma ekiplerini alkışladı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Esenyurt\'ta düzenlendiği operasyonda 35 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.C. ve C.A.\'nın yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul\'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Jandarmanın istihbarat çalışması sonrası, şüpheliler E.C. ve C.A.\'nın, Esenyurt\'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B.\'ye satacağı tespit edildi.

35 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C., C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Baskın anında otoparkta bulunanların jandarma ekiplerini alkışladığı görüldü.

3\'Ü DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

-Operasyon anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Vatandaşların jandarma ekiplerini alkışlaması

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçen uyuşturucu madde

14.03.2018 - 09.40 - Haber Kodu : 180314014

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6- (ÖZEL)

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ \"TIRNAKÇI\"YA OPERASYON

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da bir kuyumcudan kolye çalarken güvenlik kamerasına yansıyan kişi, olaydan yaklaşık 1 saat sonra kahvehanede yakalandı.

Avcılar\'da Sabri Yılmaz\'a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen M.N.D., kolye almak istediğini söyledi. M.N.D., Sabri Yılmaz ile birlikte kolyelere bakmaya başladı. Yılmaz\'ın arkasına döndüğü esnada bir anlık dalgınlığından yararlanan M.N.D., kolyeyi \'tırnakçılık\' olarak bilinen yöntemle çaldı. M.N.D. bir süre daha kolyeleri inceledikten sonra buradan ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

1 SAAT SONRA YAKALANDI

Bir kolyenin eksik olduğunu fark eden Sabri Yılmaz durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.N.D.\'nin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını gören çevredeki birkaç esnafın M.N.D.\'yi tanıdıklarını ve yakındaki bir kahvehaneye girerken gördüklerini söylemeleri üzerine polis harekete geçti. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolye hırsızı M.N.D.\'yi olay yerinin yaklaşık 400 metre ötesindeki kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı. M.N.D.\'nin üzerinden çıkan kolye de kuyumcu Sabri Yılmaz\'a teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

-Polisin M.N.D.\'yi yakalaması

-M.N.D.\'nin polis aracına bindirilmesi

-M.N.D.\'nin üzerinden çıkan kolye

-Sabri Yılmaz ile röp.

-Genel ve detaylar

14.03.2018 - 10.01 - Haber Kodu : 180314023

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7- REHİNLİ VE HACİZLİ ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE SATAN KİŞİLERE OPERASYON: 45 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmaların sonucunda 65 şüpheliyi tespit ederek operasyon kararı aldı. Sabah saatlerinde çeşitli adreslere yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken, bazı adreslerde aramaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler hakkında \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Mühürde sahtecilik\' ve \'Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı\' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

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8- TAŞ OCAĞINDA ÇALIŞAN HAFRİYAT KAMYONU BÖYLE DEVRİLDİ

İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi\'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Amatör kameradan kamyonun devrilme anı

14.03.2018 - 09.49 - Haber Kodu : 180314017