DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1-POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜM DAVASINDA KARAR: 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Fatih\'te 11 Mayıs 2006 tarihinde dur ihtarına uymayarak kaçan Aytekin Arnavutoğlu\'nun kullandığı araca ateş ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Bayram E., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık polis Bayram E\'nin dava dosyası, Yargıtay\'dan ikinci kez bozulmuştu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Şükriye Özen ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bayram Ergin ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, esas hakkındaki görüşü sorulan Savcı Mehmet Düzgün, sanığın \"Tahrik altında olası kastla adam öldürme\" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz alan sanık Bayram E\'nin avukatı, müvekkilinin olası kasıtla hareket etmediğini belirterek \"Bozma öncesinde belirtildiği gibi taksirle ölüme neden olma suçundan hüküm kurulmasını talep ediyoruz\" dedi.

OLASI KASITLA VE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINDI

Mahkeme heyeti kararında, sanık Bayram E\'yi maktül Aytekin Arnavutoğlu\'nu kasten öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu suçu olası kasıtla işlediği gerekçesiyle cezası 20 yıl hapse indirildi. Heyet, maktülün tehlikeli araç kullanarak yol kenarındaki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı, sanığın ikaz amacıyla havaya ateş ettiği, maktülün buna rağmen kaçmaya çalışmasını da dikkate alarak suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek bu cezayı da 5 yıl hapse indirdi. Ancak heyet, duruşmalardaki davranışlarını lehe takdir ederek sanığın netice olarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Savcının mütalaasına göre olay şöyle gerçekleşmişti: Sanık İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı 11 Mayıs 2006 günü, saat 23.30 sıralarında meslektaşının kullandığı resmi araçla, maktül Aytekin Arnavutoğlu\'nun trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullandığı aracı siren çalıp tepe lambası takarak takibe aldı. Sanık ve arkadaşları \"dur\" ihtarında bulundu, ancak maktül zikzaklar çizerek kaçmaya başladı. Sanığın aracı, maktülün aracının önünü kesti. Buna rağmen maktül bu kez geri geri çıkarak kaçtı. Kendi aracından inen sanık önce iki el havaya, sonra maktülün kullandığı aracın kaputuna ateş etti. Maktülün halen kaçmaya çalışması üzerine sanık Bayram E., siyah film kaplı aracın sol ön camına bir el ateş etti. Ateş sonucu yaralanan Aytekin Arnavutoğlu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

YARGITAY\'DAN İKİNCİ KEZ DÖNDÜ

Olayla ilgili sanık Bayram E. hakkında ilk olarak silah kullanma sınırının aşılarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebiyle 2 Haziran 2006\'da Fatih Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açılmıştı. Fatih Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Kasım 2006\'da eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık hakkında 21 Şubat 2008\'de sanığın \"Tahrik altında olası kastla adam öldürme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptılmasına karar vermişti. Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Eylül 2011\'de maktül üzerindeki iki el ateşli silah yarasının tek bir atış sonucu oluşup oluşmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu\'ndan görüş alınması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan raporda maktül üzerindeki iki ateşli silah yarasının tek bir atışla meydana gelebileceğinin belirtilmesi üzerine mahkeme, 30 Aralık 2014\'de sanığın \"silah kullanma sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme\" suçundan sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 12 Şubat 2017\'de sanığın eyleminin olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.



Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-Ölen çocuğun fotoğrafı

-Yakınlarının görüntüsü

-Çocukların polis otosuyla götürülmesi

-Aykut Oktaylar\'ın babası Bilal Oktaylar ile röp.

-Ölen çocuğun annesinin fenalık geçirmesi

-Ölen çocuğun nişanlısı ve annesinin taksiye binmesi



11.03.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180311026

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(görüntü dökümüyle)

2- VAPUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN- İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda dünden beri etkili olan sis nedeniyle yapılamayan Şehir Hatları seferleri normale döndü. Yapılan açıklamada seferlerin 10.30 itibariyle yapılmaya başlandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Beşiktaş İskeleden görüntü

-Vapurlardan görüntü

-Detaylar

11.03.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180311030

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3- SİS HAVA ULAŞIMINI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Gece ve sabah erken saatlerde yapılan seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.

Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı\'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Piste inen ve park pozisyonuna yönlenen uçaklar azalan sise rağmen adeta kayboldu.



Görüntü Dökümü:

-Atatürk havalimanı apronu ve uçaklar

-Sis içinde uçakların ilerleyişi

-Kule ve aprondan detaylar

-Havalimanında yolcular ve bilgi ekranları

11.03.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180311029

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(havadan görüntelerle)

4- İSKİ BİNALARI YIKILACAK, YERİNE \"KENT PARKI\" YAPILACAK



Haber: Ali AKSOYER Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

Şişli\'de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımı için çalışmalara başlandı. Havadan da görüntülenen alanda, İSKİ\'ye ait boş binalar yıkılacak ve yerine \"Feriköy Kent Parkı\" yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Feriköy\'de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımına hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşaltılan İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü ve Su Sayaçları Muayene İstasyonu\'nun bulunduğu, semt sakinlerinin bir zamanlar sözleşme yapmaya ve su faturalarını ödemeye geldiği İSKİ\'ye ait binalarda birkaç hafta içerisinde yıkım çalışmaları başlayacak.

KONSER VE ÇOCUK OYUN ALANLARI YAPILACAK

Kent parkı yapılması planlanan alana ilişkin detaylar da belli oldu. Alan içindeki 10 bin metrekarelik alana çim ekilecek. Parkın içerisinde yürüyüş parkurları, havuzlar ve sosyal tesis de yer alacak. Bin metrekarelik alan da ve konser ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Parkta çocuklar için tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da bulunacak.

DİKİLECEK 380 ADET AĞACIN TÜRLERİ BELLİ OLDU

Kent parkının yapımı için, alandaki ağaçlar korunacak, 380 ağaç daha dikilecek. O ağaçların türleri de belli oldu. Dikilecekler arasında 159 adet çınar, 141 adet fıstık çamı, 49 adet aşılı ıhlamur, 15 adet kırmızı yapraklı süs eriği, 10 adet şeker akçaağacı, 6 adet kırmızı çınar yapraklı akçaağaç bulunuyor.

Parktaki çalılar arasında ise tamamı 3-5 yapraklı 733 adet altuni taflan, 507 adet yayılıcı mavi ardıç, 499 adet parlak yapraklı kartopu, 413 adet bodur alev çalısı, 227 adet meiland gülü yer alacak.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Feriköy Kent Parkı için başlayan çalışmalar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İSKİ\'ye ait binaların içeriden ve dışarıdan çekimleri

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

11.03.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180311018

11.03.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180311019

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOLU\'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere helikopterle Bolu\'ya gitti.

Saat 12.00 sıralarında Bolu\'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile protokol üyeleri uğurladı. Bolu\'ya yolculuğunda Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Mustafa Ataş da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Bolu 6. Olağan İl Kongresi ile Sakarya 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılacak.

Görüntü Dökümü

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-Helikopter pisti

-Protokolün bekleyişi

-Erdoğan\'ı taşıyan konvoyun helikopterin olduğu alana gelişi

-Erdoğan\'ın uğurlanması

-Helikopterin havalanması

-Genel ve detay

11.03.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180311042

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6- ARAÇTA UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir otomobilde unutulan cüzdanı gören hırsız, araç camını kırıp cüzdanı çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Sancaktepe Mahallesi\'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Bir esnaf aracını dükkanın önüne bırakıp evine gitti. Cüzdanını da araçta unutan kişi sabah iş yerine geldiğinden araç kapı camının kırık olduğunu gördü. Sokak içerisindeki güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, araç camının bir kişi tarafından kırılıp cüzdanının çalındığını gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli kişi bir sokak içerisinde beyaz aracın etrafında dolaşıp etrafı kolaçan ediyor. Sık sık çevreyi gözetleyen kişi kimsenin olmadığı bir anda elindeki bir metalle aracın sağ kapı camını kırdı. Şüpheli aracın içerisinden cüzdanı alıp hızla olay yerinden kaçtı.





Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası şüpheli kişinin aracın etrafında dolaşması

-Güvenlik kamerası sokak içerisinden geçen insanlardan detay görüntü

-Güvenlik kamerası kişinin aracın ön camından bakması

-Güvenlik kamerası şüphelinin çevre binaları kontrol etmesi

-Güvenlik kamerası şüphelinin cama demir materyal fırlatıp camı kırması

-Güvenlik kamerası kişinin araçtan cüzdanı alıp kaçması

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