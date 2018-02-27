DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(özel görüntülerle)

1- BAĞCILAR\'DA FECİ KAZA: 2\'Sİ AĞIR 10 YARALI (3)

- Yaralılara yol ortasında müdahale edildi

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA

O-6 Bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2\'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Karşı yöne geçtiği belirtilen minibüs, iki araca çarptı. Feci kazada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı. Yolda yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durdu.

Görüntü Dökümü:

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-Bir yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Hafif bir yaralının ayakta ambulansa götürülmesi

-Ambulansların hareket etmesi

-Kaza yapan araçlar

-Yola saçılan araç parçaları

-Polisler

-Genel ve detaylar

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(ek görüntüyle)

2- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinden girdi, yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntüler

-Beylikdüzü, Hadımköy kar yağışından görüntüler

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3- SİNYALİZASYON ARIZASI OLAN CADDEDE KAMYONUN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

- Kağıthane\'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Kazanın yaşandığı caddede sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı görüldü.

* Yayaların araçların arasından tehlikeli şekilde yolun karşısına geçtiği görüldü.

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı. Kazanın yaşandığı caddede yol yapım çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı görüldü.

Kaza Kağıthane Cendere Caddesi kavşağında dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe istikametine seyir halinde olan Yakup Çakır idaresindeki 18 LA 355 plakalı nakliyat kamyonu cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özcan (76)\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özcan ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak 76 yaşındaki Fatma Özcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Çakır ise gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Kamyon ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.

CADDEDE SİNYALİZASYON ARIZASI

Öte yandan kazanın yaşandığı Cendere Caddesi\'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı görüldü.

Bu nedenle yayaların araçların arasından tehlikeli şekilde yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Yoldan görüntü

-Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar

-Çalışmayan sinyalizasyon sistemi

-Ölen kadının fotoğrafı

-Genel ve detaylar

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4- ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI :10 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de içinde engelli öğrencilerin bulunduğu servis aracı bariyerlere çarptı.Kazada 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, engelli öğrencileri taşıyan 34 ADE 095 plakalı servis aracını kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 10 öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere saplanan servis aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yaşanan trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Bariyerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

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5- OTOMOBİLİNİ KAMYONET GİBİ YÜKLEYEN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.

Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 ML 466 plakalı otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Bagaj kısmında buzdolabı ve tavanında kanepe taşıyan otomobil sürücüsü, trafikte ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Sultanbeyli meydanına doğru ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yüklü otomobilin caddede ilerlemesi

