DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FATİH\'TE 3 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (2)

* Alevler dakikalar içinde tüm binayı sardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Fatih Hacı Kadın Mahallesi\'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Alevler içinde kalan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Binadan yükselen alevler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

20.02.2018 - 11.55 - Haber Kodu : 180220062

20.02.2018 - 12.14 - Haber Kodu : 180220067

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2- (Geniş Haber) FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON...

* 170 askere gözaltı kararı verildi, 22\'si yakalandı.

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK İstanbul / DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edildiği ve FETÖ\'nün TSK içindeki kripto askerleri oldukları iddia edilen 170 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı.

106\'SI MUVAZZAF 170 ASKER…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 ilde aynı anda operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları\'nda farklı rütbelerde görevli 106\'sı muvazzaf, 10\'u emekli, 44\'ü ihraç edilen, 3\'ü istifa eden, 7\'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda şuana kadar 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock\'u kullanmadıkları, bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.

TALİMATLARI ÖRGÜT \'ABİ\'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak \"abi-imam\" diye tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak, sorumlusu olduğu \"öğrenci\" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu kişinin arama yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI\'DAN…

İstanbul\'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı\'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94\'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.



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3- (güvenlik kamerası görüntüsüyle) BAĞDAT CADDESİ\'NDEKİ ÇİFTE SOYGUN KAMERADA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde iki işyerini soyan hırsızlar çok sayıda elektronik eşya ile kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlk hırsızlık saat 04:30 sıralarında gerçekleşti.

Bağdat Caddesi\'nde bulunan beyaz eşya mağazasına gelen hırsızlar önce işyerinin camını kırdı. Ardından da içeri giren hırsızlar maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları alıp çıktı. İkinci hırsızlık ise yaklaşık 50 metre ilerideki bir elektronik mağazasında gerçekleşti. İşyerinin camlarını çekiç ve tekme ile kırarak içeriye giren hırsızlar yaklaşık 60 bin lira değerinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde işyeri önüne gelen 2 kişinin camları tekme ve çekiç ile kırdığı görülüyor. İçeri giren hırsızlar cep telefonu ve bilgiyalarları kısa sürede alarak kaçıyor.

POLİS HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bağdat Caddesi\'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu arada hırsızların işyerlerinin alarm kablolarını kestikten sonra soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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Soygun anının güvenlik kamerası görüntüleri

Soyulan işyerlerinden gündüz görüntüleri

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Soyulan mağazalar

Polis ekipleri

Kırılan mağaza camları

Ürünleri çalınan standları

Genel ve detaylar

20.02.2018 - 10.13 - Haber Kodu : 180220023

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4- ŞİŞLİ\'DEKİ GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir gece kulübü önünde bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esentepe Mahallesi Kore Şehitler Caddesi üzerindeki 3 katlı iş merkezinin en alt katında bulunan gece kulübünde gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde siyah bir araçtan inen bir kişinin etraftakilerin engellemesine rağmen silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor. Saldırgan bir süre sonra koşarak uzaklaşıyor.



Görüntü Dökümü (Güvenlik Kamerası)

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-Siyah araçtan inen bir kişinin çevreye ateş açması

-Eli silahlı kişinin aşağıya doğru koşması

-Çevredeki vatandaşların olay yerine doğru koşması

-Gece geçilen görüntüler



20.02.2018 - 12.17 - Haber Kodu : 180220068

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5- 7 İLDE KALPAZANLARA OPERASYON: 20 KİŞİ TUTUKLANDI

* Operasyonda 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirilmişti.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 20\'si tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sahte para basan şüphelilere yönelik 9 Şubat\'ta İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun\'da düzenlediği baskınlarda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 5 milyon 200 bin lira sahte para, pompalı tüfek, 2 tabanca ile sahte kimlikler ve ehliyetler ele geçirmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20\'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAHTE PARALARI PAZARLARDA, TAKSİLERDE, ARAÇ ALIM SATIMLARINDA ELDEN ÇIKARTIYORDU

Şüphelilerin sahte paraları, banka önlerinde maaş çeken yaşlı kişilere bozdurma bahanesiyle, anlaştıkları taksi sürücüleri aracılığıyla, semt pazarları ile oto pazarlarında elden çıkarttıkları öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Paraların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Polis Kamerası)

-Genel ve detaylar

20.02.2018 - 11.41 - Haber Kodu : 180220050

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6- FUHUŞ ÇETESİ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da yurt dışından yüksek maaş vaadiyle getirdikleri kadınları İstanbul\'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 15\'i tutuklandı. Şebekenin yurt dışından getirecekleri kadınları önce Ukrayna\'nın Kişinev kentinde topladıkları, önce Romanya\'ya daha sonra da otobüslerle İstanbul\'a getirdikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3\'ü kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50\'sinin Türk olduğu geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların 2\'sinde AIDS\'e yol açan HIV çıkmış, 10\'unda cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edilmişti.

YURT DIŞINDAN KADIN GETİRME YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin, yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul\'a getirdikleri öğrenildi. Polis yaptığı soruşturmada şebekenin yurt dışından kadın getirme yöntemlerini de ortaya çıkardı. Şüphelilerin, kadınları iş bulma vaadiyle kandırdıkları önce Ukrayna\'nın Kişinev şehrinde topladıkları buradan karayolu ile Romanya\'nın Bükreş kentine götürdükleri tespit edildi. Burada kadınları bir otele yerleştiren şebeke elemanlarının, 3-4 kişilik gruplar halinde otobüsle İstanbul\'a gönderdikleri öğrenildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15\'i tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu olan 90 kadının yurt dışına gönderilmesi için işlemleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki



