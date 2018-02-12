DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(aktüel görüntüyle)

1- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: YA İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ YADA İLİŞKİLER TAMAMEN BOZULACAK

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur\"

\"Afrin operasyonu emin adımlarla ilerliyor havadan ve karadan. Eğer ABD gereğini yapmazsa bu Menbiç için de geçerlidir\"

\"Sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için küçük gruplar halindeki DAEŞ\'lilere dokunmuyorlar\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı\'nda ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



\"YOK EFENDİM DİRENÇ VARMIŞ\"

Bakan Çavuşoğlu, ABD\'li komutanın Menbiç fotoğrafıyla ilgili soruya, \"Bunu haber gibi sormanıza şaşırıyorum. Çünkü bu yeni bir şey değil. YPG\'yi Menbiç\'e kim getirdi? ABD\'li askerler getirdi. Bize sözleri vardı operasyon bittikten sonra YPG\'lileri derhal Fırat\'ın doğusuna göndereceklerdi. ABD bu sözünü tutmadı, diğerlerini tutmadığı gibi. Sadece Menbiç\'te beraber değiller. Bu kadar silahı kim verdi? ABD verdi. Bizim ilişkilerimizi gölgeleyen konulardan bir tanesi nedir? ABD\'nin YPG\'ye verdiği silah ve YPG ile beraber hareket etmesi. YPG\'ye desteği sürdürmek için çocukların bile inanmayacağı bahaneleri ortaya sürüyorlar. Örneğin Rakka\'ya YPG ile girdiler DAEŞ\'le anlaştılar. DAEŞ çekildi. Şimdi Suriye\'nin çöl bölgesinde Irak sınırına yakın cep bölgeleri var DAEŞ\'in. Koskoca bir şehire binlerce sivil insan da öldürdünüz. Giriyorsunuz efendim bu cepler halindekilerine niye müdahale etmiyorsunuz? Yok efendim direnç varmış. Bu sözler inandırıcı değil. Sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için küçük gruplar halindeki DAEŞ\'lilere dokunmuyorlar. Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin\'deki DAEŞ\'lileri serbest bıraktılar hem Fırat\'ın doğusundaki DAEŞ\'lileri getirip ÖSO ve Türkiye ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar. Ama kim olursa olsun Afrin operasyonu emin adımlarla ilerliyor havadan ve karadan. Eğer ABD gereğini yapmazsa bu Menbiç için de geçerlidir. Fırat\'ın doğusu için de geçerlidir. Çünkü bize yönelik bu örgütlerle mücadele etmezsek yarın daha büyük tehdit olarak ortaya çıkar. Suriye halkı teşekkür edecektir. Çünkü Suriye topraklarındaki teröristleri temizliyoruz ve buraları da ABD\'nin yaptığı gibi YPG\'ye değil Suriye halkına teslim ediyoruz. Ayrım yapmadan herkes bu bölgeye inşallah dönecektir\" diye konuştu.

\"SOMUT ADIMLAR İSTİYORUZ\"

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'in ziyaretiyle ilgili soruya ise, \"Bizim ABD\'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşmak için kaybolana güvenin tesisi gerekiyor. Nedeni de ABD\'dir. Çünkü Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD\'den çok ciddi hatalar gördük. FETÖ, YPG ve başka konularda. Bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan ülke ne kadar güvenilir olur? ABD\'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin tesisi gerekiyor. Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Bu ziyarette değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bakanlıkla hem istihbarattaki arkadaşlarla hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz sayın Kalın ile görüşmeler yaptı. Somut konulara girilmedi ama Tillerson ziyareti önemlidir. Perşembe Cumhurbaşkanımız Cuma günü bizimle görüşmelerde buluşacak ve bu konuları değerlendireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

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12.02.2018 - 12.01 Haber Kodu : 180212047

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2- TÜRKİYE-AFRİKA 2. BAKANLAR GÖZDEN GEÇİRME KONFERANSI

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yuvalanmış terör örgütüdür\"

\"Devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalıştı. Maalesef değişik kıtalarda şimdiden bazı ülkelerin kontrolünde hemen hemen tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması lazım\"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı başladı. Konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Konferansın açılışında konuşan bakan Çavuşoğlu, Afrika kıtası ülkelerinin yanlarında olduklarını söyledi. \"Afrika Kıtası geleceğe emin adımlarla ilerliyor\" diyen bakan Çavuşoğlu, \"Afrika daha iyi bir yaşam istiyor. Dünya meselelerine aynı vizyonla yaklaşıyor. Uluslararası düzenin daha adil ve daha demokratik olmasını hep birlikte istiyoruz. İnsanoğluna yaraşır kalkınma amaçlıyoruz. Ekonomik ilişkilerimize kazan-kazan anlayışıyla yaklaşıyoruz. Afrika ülkelerini her daim dostumuz olarak görüyoruz\" şeklinde konuştu

\"BU TERÖRİSTLERE KARŞI HEPİMİZİN UYANIK OLMASI LAZIM\"

FETÖ\'nün Afrika kıtasındaki yapılanmasıyla ilgili mücadeleye de değinen bakan Çavuşoğlu kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, \"15 Temmuz 2016\'da ülkemizde hain bir darbe girişimini yaşadık. Devlet sistemimizin çeşitli organlarına sızan hain terör örgütü 250 vatandaşımızın canına kıydı. FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yuvalanmış terör örgütüdür. Devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalıştı. Maalesef değişik kıtalarda şimdiden bazı ülkelerin kontrolünde hemen hemen tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması lazım. Şunu lütfen unutmayınız. FETÖ asla ve asla Türkiye\'yi temsil etmiyor. Onlar sadece Türk bayrağını ve ismini amaçlarına ulaşmak için suistimal ediyor. Bazı Afrika ülkeleri FETÖ\'yle mücadele için bize büyük destek verdi. Tüm bu ülkelere gönülden teşekkür ediyorum. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ okulu kapatıldı, devralındı ve bazıları Maarif vakfına devredildi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Çavuşoğlu\'nun konukları karşılaması

-Konuşması

-Detaylar

12.02.2018 - 09.38 Haber Kodu : 180212012

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3- KADİR İNANIR\'I ZİYARET EDEN YILMAZ ULUSOY: KRAL SAĞLAM

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır\'ın tedavisi sürüyor.

Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır\'ı bugün iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada \"Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam\" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, \"Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetin, teşekkürlerini bildirdi. \'Dualarını unutmasınlar\' dedi\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Ulusoy\'un açıklamaları

-Levent İnanır\'ın görüntüsü

-Genel ve detaylar

12.02.2018 - 12.25 Haber Kodu : 180212053

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4- FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI: ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

FETÖ medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise Silivri Cezevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Belçika ve İsveç konsolosluk temsilcilerinin de takip ettiği duruşmaya katılmak isteyen çok sayıda izleyici ayakta kaldı. Ancak Mahkeme Başkanı\'nın ayakta izleyici kabul etmediğini belirtmesi üzerine Nazlı Ilıcak\'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu izleyiciler salon dışına çıkarıldı.

SANIK FEVZİ YAZICI GÜLEN\'İN MEKTUBUNA İLİŞKİN SAVUNMA YAPTI

Duruşmada kapatılan Zaman Gazetesi\'nde Görsel Yönetmen ve Grafik Tasarım Sorumlusu sanık Fevzi Yazıcı\'nın ek savunması alındı. Sanık Fevzi Yazıcı, evinde ele geçirilen Fetullah Gülen\'e ait mektuba ilişkin savunma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Gülen\'in söz konusu mektubu, 2015 yılında hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer\'e FETÖ soruşturmalarında tutuklu bulunan 63 şüphelinin tahliye edilmesi talimatını içerdiği ve \"Gülen\'in ele geçirilen en somut talimat belgesi\" olarak nitelendirilmişti. Sanık Yazıcı, \"Evimde yapılan arama usulsüz olduğu için zaten imza koymamıştım. Benim yokluğumda emniyet personeli flash belleğe bir mektup koymuştur. Bu belge sahtedir\" dedi. Sanık Yazıcı, örgüt yöneticileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü. Kayyıma kadar ve kayyımdan sonra da gazeteyi dizayn ettiğini söyleyen Yazıcı, \"Çünkü ben işimi seviyorum. Bir darbeci böyle mi olur? Çünkü ben bir profesyonelim. Gazetede terörist faaliyetlere şahit olmadım. Olsaydım bir saniye durmazdım\" diye konuştu. Duruşma Yazıcı\'nın savunmasıyla devam ediyor. 16 Şubat Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen duruşmadan karar çıkması bekleniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLMİŞTİ

Davanın 11 Aralık 2017 tarihli celsesinde, mütalaasını veren duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçundan cezalandırılması istenmişti.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Nazlı Ilıcak

-Ahmet Altan

-Detaylar

12.02.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180212054

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5- CİNAYET ANI KAMERADA: SURİYE\'DEN BİRLİKTE KAÇTIĞI ARKADAŞINI 5 BİN LİRA BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Çağlayan\'da 5 bin lira borç verdiği arkadaşını, borcunu ödemediği için öldürmekten aranan Suriye uyruklu Egıd Ahmat S. (22) polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çağlayan Mahallesi, Park sokakta 31 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldiği öğrenilen Suriye uyruklu İsmail Zaza (21) sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın failinin İsmail Zaza\'nın Suriye\'den birlikte geldiği arkadaşı Eğıt Ahmat S., olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada önceki gün Bahçelievler\'de bir eve baskın düzenledi. Baskında şüpheli Eğıt Ahmat S. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde şüphelinin, arkadaşına 5000 lira borç verdiğini ayrıca cep telefonuna da emanet ettiğini ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen geri alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet anı

-Zanlının adliyeye sevki

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6- OTOMOBİLDEN 61 KİLO 100 GRAM UYUŞTURCU HAP ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Yunus ekiplerinin Fatih\'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 61 kilo 100 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Motosikletli Polis Timleri Amirliği\'ne bağlı yunus polisleri 24 Ocak\'ta Fatih Aksaray\'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yunus polisleri otomobilde yaptığı aramalarda 61 kilo 100 gram ecstasy hap buldu. M.F.(39), T.A.(47) ve R.Ö.(47) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu haplar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik ekiplerinin de konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Haplardan görüntü

-Genel ve detaylar

12.02.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180212037

