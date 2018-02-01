DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜSKÜDAR\'DA OTOBÜS DURAĞA GİRDİ : 3 ÖLÜ , 5 YARALI (4)

* İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri,

\"Kazaya neden olan otobüs dün hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

\"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI\"

Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp AKSOY caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\"

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otobüsler

-Yerdeki cesetler

-Görgü tanıklarının anlatımı

-Detaylar

01.02.2018 - 10.22 Haber Kodu : 180201023

01.02.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180201028

01.02.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180201034

01.02.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180201035

======================================

2- 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 13 kişiye yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul TEM ekipleri İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

================================

3- UYUŞTURUCULARI ELEKTRİKLİ EŞYALARIN İÇİNE SAKLAMIŞLAR



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak\'ta Özbekistan\'ın Taşkent, Kazakistan\'ın Aktav şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na gelen Özbekistan uyruklu S.K.(35) ve Z.R(55)\'nin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri şüphelilerin valizlerinde narkotik dedektör köpeği \'Fırtına\'nın katılımıyla arama yaptı. Dedektör köpek \'Fırtına\' nın tepki vermesi üzerine S.K.\'nın valizinde bulunan kıyma makinası ve 2 şarjlı süpürge ile Z.R.\'nin valizinde bulunan tost makinası polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde bu aletlerin iç kısımlarına zulalanmış 1 kilo 75 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. ve Z.R. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler ifadesinde Özbekistan uyruklu J.I.\'nın adını verdi. J.I., Fatih\'te kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

\"FIRTINA\" BULDU

2 kişinin havalimanındaki görüntüleri ile valizlerinde yapılan arama, dedektör köpek \'Fırtına\'nın tepki vermesi ve ekiplerin elektrikli ev aletleri arasındaki uyuşturucuların bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

-----------

POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin havalimanındaki görüntüsü

-Dedektör köpek Fırtına\'dan görüntü

-Polis ekiplerinin elektrikli ev aletleri arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması

-Genel ve detaylar

01.02.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180201038

===================

(ÖZEL)

4- BAŞAKŞEHİR\'DE İŞYERİNİN SOYULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bir çarşı içerisindeki iş yerine giren hırsızlar, televizyon, 3 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çarşının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Kayabaşı Mahallesi\'nde dün akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çarşının önüne otomobil ile gelen 2 şüpheli önce yukarı çıkarak bir süre etrafta gezindi. Bir iş yerini gözüne kestiren hırsızlar iş yerinin kilidini kırarak içeri girdi. Masalarda bulunan 3 dizüstü bilgisayarı, televizyon ve bir fotoğraf makinesini çalan hırsızlar kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. İş yerinin kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler dükkanda inceleme başlattı. İş yerinin kapısında da parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, çarşının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

HIRSIZLIK ANLARI ÇARŞININ GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde bir otomobil ile gelen hırsızlar bir süre çarşıda dolaşıyor. İş yerini gözüne kestiren hırsızlar kapı kilidini açıyor, bir süre sonra da ellerinde televizyon, dizüstü bilgisayarları, fotoğraf makinesi ve boya kontrol cihazı ile birlikte çıkıyor. Kendilerini bekleyen araca binen hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

GÜVENLİK KAMERASI

- Şüphelilerin araç ile gelmesi

- Çarşı içinde dolaşan şüpheliler

- Şüphelilerin çaldıkları eşyalar ile çıkması

- Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

- Hırsızlığın meydana geldiği iş yeri

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- İş yeri sahibi ile röp

- Genel ve detaylar

01.02.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180201022

====================