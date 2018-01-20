1- İSTANBUL\'DAKİ \"ÇETE\" OPERASYONUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU

- Operasyonun İstanbul Adalet Sarayı önündeki çatışmayla ilgili olduğu öğrenildi.

- Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle bu sabah saatlerinde Sultangazi\'de önceden belirlendiği 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışmayla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül\'de silahlı çatışma çıkmıştı. Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in liderliğindeki gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaralanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün Emrah Sever grubundan 16 kişiyi gözaltına almış, 15 kişi tutuklanmıştı. Sever\'in suç işlemede kullandığı 8 araçl Alibeyköy Barajı\'ndan çıkarılmıştı.

10 ADRESE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİYLE OPERASYON

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Volkan Reçber\'in grubuna da yönelik çalışmalarını tamamlayarak operasyon kararı aldı. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle bu sabah saatlerinde Sultangazi\'de önceden belirlendiği 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Volkan Reçber\'in yurtdışında olduğunu tespit etti.



ESKİ ORTALAR DÜŞMAN OLMUŞ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki suç örgütünün bir dönem birlikte hareket ettiğini, \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in bir süre önce Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüp bölgelerinde rant paylaşımındaki anlaşmazlık sebebiyle ayrıldıklarını değerlendiriyor.



Görüntü Dökümü (SABAH GEÇİLDİ)

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-Operasyona gidilmesi

-Polis ekipleri

-Özel Harekat Timleri

-Gecekondunun kapısının koçbaşı ile kırılması

-Gecekondunun duvarında terörle ilgili yazılar

-Ekiplerin evde arama yapması

-Zırhlı polis aracı

-Genel ve detaylar

20.01.2018 - Haber Kodu : 180120017

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2- ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SORGULARININ ARDINDAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

ABD\'de, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinden getirilerek emniyette sorgulanan eski emniyet müdürlerinin ifade işlemleri tamamlandı. 3 eski emniyet müdürü yeniden cezaevine gönderildi.

12 Ocak Cuma günü sorgulanmak üzere cezaevinden alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy\'a Reza Zarrab\'ın sanıkken tanık olduğu Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya belge kaçırılması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'la ilişkileri ve İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen \'17-25 Aralık kumpası\' davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD\'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz ile olan bağlantıları hakkında sorular yönelttildiği öğrenildi. Saygılı, Topçu ve Aksoy sorgulamalarının ardından cezaevine geri gönderildi.

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3- SARIYER\'DE YANGIN: ÖNCE DAR SOKAKLAR SONRA EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYEN KİŞİ İTFAİYEYE ZOR ANLAR YAŞATTI

* Sarıyer\'de bir evde çıkan yangına müdahele etmek isteyen itfaiye dar sokaklar nedeniyle güçlük çekti.

* Hortumları birbirine bağlayarak yangına müdahale eden itfaiyeye bu kez yanan evden çıkmak istemeyen bir kişi saldırdı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN -Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL (DHA)

Sarıyer Tarabya Mahallesi, Oğuzeli Çıkmazı Sokakta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekti. Bunun üzerine ekipler yangın hortumlarını bir birine monte ederek yangına müdahale etti.

YANAN EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYEN BİR KİŞİYİ POLİS EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri yanan evde bir kişi olduğu fark etti ve dışarıya çıkartmak istedi. Ancak İbrahim Yılmaz evden çıkmak istemedi ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Bunun üzerine eve polis ekipleri girdi ancak Yılmaz polis ekiplerine de saldırdı. Yılmaz polis ekipleri tarafından güçlükle dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YAŞLI KADIN EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Yanan evin bitişiğindeki evde oturan isminin Mesude olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın ise yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen kadın itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeyle izledi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Sabah balığa gitmek için evden ayrılan baba Zafer Yılmaz ve oğlu Ali Yılmaz evinin yandığını öğrenince koşarak olay yerine geldi. Baba Yılmaz polislerden oğlunun durumu hakkında bilgi aldı. Baba Zafer Yılmaz, \"Sabah balığa gittik. Ben oğluma \'gitme\' dedim. Oğlum da \'bir şey olmaz\' dedi. Aklıma da doğmuştu\" dedi.

Mahalle sakini Mustafa Ayyıldız ise \'Tarabyadaydık, dumanı gördük. Adamın ismi Zafer. Oğullarının ikisi de rahatsız. Oğlu keserle polise saldırmış sanırım. Polislere taş atmış\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Evden yükselen alevler

-Evden dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin yanan evden bir kişi çıkartması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Babanın ve kardeşin koşarak eve gelmesi

-Mahalle sakini ile röportaj

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

20.01.2018 - 11.16 - Haber Kodu : 180120045

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4- OYUN YASAKLANDI, POLİS TİYATRO GİRİŞİNİ KAPATTI

Haber -Kamera : Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Onur Orhan\'ın yazdığı, Caner Erdem\'in yönettiği ve Barış Atay\'ın sahnelediği \"Sadece Diktatör\" oyunu Kadıköy\'deki tüm tiyatrolarda yasaklandı. Kadıköy Emek Sahnesi\'nde dün sahneleneceği duyurulan oyunu izlemeye gelenler polis engeliyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekipleri tiyatro girişinde önlem aldı, içeri girmek isteyenlere izin vermedi.

\"HUKUKSUZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ\"

Tiyatronun sahibi Pınar Yıldırım, \"Bugün sahnemize iki polis geldi. Artvin\'de yasaklanan oyunumuzun Kadıköy ilçesinde de artık yasaklandığına dair tutanak tutuldu. Ancak bir tebligat değildir bu. Hukuksuz olduğunu biliyoruz. Biz buna karşı çıkmayıp oyunumuzu iptal ettik. Geç kalan, bilet alan ulaşamadığımız seyircilerimiz olduğu için de saat 20.30\'a kadar burada bekleyeceğiz. Ve seyircimiz geldiğinde bunu açıklamak istiyorduk, para iadesi yapabilmek için. Fakat şu anda giriş çıkışlar yasaklanmaya çalışılıyor. Asistanlarımız, arkadaşlarımız, seyircilerimiz içeri alınmıyor, içerde oyun oynanabileceğine karşı. Ancak biz içeri polisleri de davet ettik, buyurun oyun oynanıp oynanmayacağını görürsünüz dedik. Şu anda çevik kuvvet bize baskı uygulamaya çalışıyor. Bir de kapıda bekliyoruz seyircimizi bekleyeceğiz\" dedi.

\"160 KEZ OYNANDI\"

Oyunun yazarı Onur Orhan da basın açıklaması yaptı.

Orhan, \"Bugün öğle saatlerinde sahnemize gelen polis memurlarınca, \'Sadece Diktatör\' oyununun, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü\'nün, kamu düzeni güvenliğinin olumsuz yönde etkileneceğine kanaat getirmesi sonucunda yasaklandığı tutanakla bildirilmiştir\" diye konuştu.

\" \'Sadece Diktatör\' 3. yılında yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 160 kez oynandı ve 40 binden fazla kişiye ulaştı\" diyen Onur Orhan, \" \'Sadece Diktatör\' 3 yıldır bir virgülü dahi değişmeden oynanmaktadır, broşürü de değişmemiştir\" dedi.

Basın açıklamasından sonra aralarında Barış Atay\'ın da bulunduğu grup tiyatro önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çevik kuvvet polisinin tiyatro girişini kapatması

-Tiyatronun sahibi ile röp.

-Oyuncularla polis arasında geçen konuşmalar

-Oyunculara destek vermeye gelen arkadaşları

-Destek çevik kuvvet polisinin gelmesi

-Yapılan basın açılaması

-Polisin tiyatrodan ayrılması

-Genel ve detaylar

20.01.2018 - 11.26 - Haber Kodu : 180120049

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5- FERHAT DA KARNESİNİ ALDI ; TEK İSTEDİĞİ BİR \"KALP\"....



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

Iğdır\'da 2.5 yıl önce birden bire fenalaşan,gittiği merkezde ağır kalp yetmezliği teşhisi konan ve 18 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra sevk İstanbul\'da suni kalp takılan 13 yaşındaki Ferhat Sayan\'da karne heyecanı yaşadı.Karnesi pekiyi olan küçük Ferhat\'ın istediği karne hediyesi ise arkadaşları ile koşup oynayabileceği sağlıklı bir kalp...

4 küçük çocuğunu Iğdır\'da babasına bırakıp oğluna İstanbul\'da şifa arayan Suna Sayan ise \" Elektrikler kesilince Ferhat\'ın suni kalp cihazının pillerini camii veya markette şarj ediyoruz..Oğluma biran önce kalp bulunmasını istiyorum\" diyor..

2,5 YILDIR KALP BEKLİYOR

Oğlunun hastalığı ile eşini ve 4 çocuğunu Iğdır\'da bırakan anne Suna Sayan umutla kalp beklediklerini belirtirken küçük Ferhat \"Ben kalp istiyorum, koşup oynamak istiyorumö diyor. Uzun süredir suni kalp cihazı ile yaşama bağlanan oğlunu sırtında taşıyarak hastaneye götüren çaresiz anne Suna Sayan, sorunlarının büyük bölümünün çözüldüğünü tek umutlarının bağış olduğunu anlattı.

Iğdır\'ın merkeze bağlı Oba Köyü\'nde 4\'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan\'ın sürekli karın şikayeti üzerine anne ve babası onu Iğdır Devlet Hastanesi\'ne götürdü. MR çekilmesine rağmen teşhis konulamayan küçük çocuk, Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Burada 9 gün yataklı tedaviye alınan Ferhat\'a yine teşhis konulamadı. Taburcu edilince götürüldüğü evde fenalaşarak kusmaya başlayan çocuk, kiralanan araçta götürüldüğü Erzurum\'da 18 gün yoğun bakımda tutuldu. Ferhat, İstanbul\'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Testlerin sonunda Ferhat Sayan\'a suni kalp takılarak kalp nakli için beklenmesine karar verildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde Çocuk Kardiyoloji Servisi\'ne yatırılan Ferhat Sayan\'a 2 ay sonra 19 Temmuz\'da suni kalp takıldı.

BABA 4 ÇOCUĞA BAKIYOR ANNE İSTANBUL\'DA FERHAT\'A ŞİFA ARIYOR

Baba 4 çocuğu ile Iğdır\'da köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu için İstanbul Avcılar\'daki Tahtakale Mahallesi\'nde küçük ve bakımsız bir evin zemin katında 350 TL\'ye kiraladıkları evde kalmaya başladı. Anne Suna Sayan, \"Nakil için sıradayız. Ne olur çocuğumuza nakledilecek bir kalp bulunsun\" dedi.

\"ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SUNİ KALBİN PİLLERİNİ CAMİİ VEYA MARKETTE DOLDURUYORUZ\"

36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat\'ı çantadaki suni kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi\'nde EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse bindirmek zorunda kalan Suna Sayan \"Elektriklerin kesildiğinde suni kalbin yedek pillerini cami veya, markete götürüp orada doldurmak zorundayız\" dedi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Iğdır\'dan gelen anne ve oğlunun durumunu öğrenince evine giderek çaresiz anne ve oğlunun sorunlarını yerinde dinledi. Kaymakam Doğan, evde bakım hizmeti için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi görevlilerinin evde tüm sağlık hizmeti vermesini ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile gerekli maddi desteğin sağlandığını evde bakım ve engelli maaşı bağlandığını, hediye ettikleri tableti kullanabilmesi için internet de bağlattıklarını açıkladı.

OĞLUNU SIRTINDA TAŞIMAKTAN KURTULDU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan\'ın eğitimini sürdürebilmesi için Necdet Semker İlköğretim Okulu\'ndaki Aygul Yunuzova\'nın eve gelerek eğitimini sürdürmesini sağladı. Yıllar sonra yeniden ders kitapları ile buluşan Ferhat, karne heyecanını eve gelen Kaymakam Hulusi Doğan, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Abdülhaki İbrahim Ulusoy, Okul Müdürü Mehmet Çelik ve öğretmeni Yunuzova ile yaşadı. Karnesi ile birlikte hediyelerini alan Ferhat, \"Tek dileğim kalp. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum, köyümüze gitmeyi okuluma kavuşmayı çok istiyoum ama bu çantadaki kalple olmuyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Annesi geçen yıl oğlunu hastaneye sırtında götürmek için hazırlarken ve sırtında taşırken

-Anne oğlunun rahatsızlığını anlatırken

-Ferhat, yanında taşıdığı suni kalbin nasıl çalıştığını anlatırken

-Geçen Haziran ayında Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü Ferhat ile görüşürken ve evde eğitim göreceğini anlatırken

-Kaymakam Ferhat için yapılanları anlatırken

-Ferhat, öğretmeni ile ders çalışırken

-Ferhat, karnesini vermeye gelenlerle ve öğretmeni ile birlikte

-Anne annesinin gözyaşları

20.01.2018 - 10.09 - Haber Kodu : 180120028

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