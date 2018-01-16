1- BERBEROĞLU\'NUN İSTİNAF MAHKEMESİ\'NDEKİ İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA)

MİT TIR\'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstinaf Mahkemesi\'ndeki ikinci duruşması başladı.

MİT TIR\'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği gerekçesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen davanın ikinci duruşması kapalı yapılıyor. 1 Aralık 2017 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında, 2. Ceza Dairesi, kamu güvenliğini gerekçe göstererek duruşmanın kapalı yapılmasına karar vermiş, ailesi ve avukatları dışında kalan herkesi dışarıya çıkarmıştı.

Bugünkü duruşmaya da avukatları katılırken, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de adliyeye geldi, ancak kapalılık nedeni ile duruşma salonuna giremedi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, \"MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması\" Davası\'nda 14 Haziran 2017 tarihinde \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu\'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül\'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu\'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkmesesi\'ne başvurdu. Berberoğlu\'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının bozulmasına 9 Ekim\'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararını, \"usul ve yasaya aykırı olduğu\" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, \"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek \"Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir\" denildi.

Kararda, tüm bu nedenlerle \"bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından\" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İstinaf Mahkemesi\'nden genel görüntü

Dursun Çiçek\'in adliyeden çıkışı

Özel güvenlik görevlilerinin görüntüsü

16.01.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180116042

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2- CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ALTAY\'DAN BERBEROĞLU AÇIKLAMASI:

\"MİLLETVEKİLİMİZİN SUÇU SABİTLENMEYİP HÜKÜM KESİNLEŞMEDİĞİ HALDE KELEPÇE İLE ADLİYEYE GETİRMEK İSTENMESİ VE BU KONUDAKİ BASINÇ VE DİRENÇTİR\"

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA)

MİT TIR\'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstinaf Mahkemesi\'ndeki ikinci duruşması başladı. Duruşma sırasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önüne CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Gamze Akkuş İlgezdi, Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, geldi. Engin Altay burada bir açıklama yaptı.

\"KELEPÇEYLE GETİRİLMEK İSTEMEDİ\"

Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılıklarıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Altay, \"Böyle baktığımız zaman, Türkiye olarak, 80 Milyon olarak bir hukuk garabetiyle, bir büyük trajediyle, bir büyük insan hakkı ihlaliyle karşı karşıyayız. Yargının siyasetin vesayeti altına girdiği ülkelerde demokraside temel hak ve özgürlüklerden bahsetmenin imkanı yoktur. Bugün hala milletvekili olan İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu hakkındaki açılan dava ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi\'ndeki duruşmaya katılmamıştır. Katılmama sebebi de Rıza Sarraf\'a reva görülmeyen muamele ve başka milletvekillerine de reva görülmeyen bu muamele Enis Berberoğlu\'na tatbik edilmek istenmektedir ısrarla. O da milletvekilimizin suçu sabitlenmeyip hüküm kesinleşmediği halde kelepçe ile adliyeye getirmek istenmesi ve bu konudaki basınç ve dirençtir. Milletvekilimiz buraya gelmemek suretiyle aziz milletimizin gururunu, itibarını; ona halel getirmemek amacıyla duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacaktır. Önce şunu belirtmek isterim. Anayasa Mahkemesi biran önce üzerindeki gölgeyi, meşruiyet gölgesini kaldırmak zorundadır. Yüksek yargının en üst organı olması sıfatıyla AYM\'nin milletvekilimizin yaptığı başvuruyu halen işleme almamış olması düşündürücü ve vahim bir durumdur. Bunu da kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN DEĞİL, DÜNYA HUKUK TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALIDIR\"

Altay konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Öte yandan Hakimler Savcılar Kurulu\'nun milletvekilimizin 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği cezayı bozan Bölge Adiye Mahkemesi\'nin başkan ve heyet üyelerini duruşmadan 20 gün önce değiştirmesi, Türkiye\'nin değil, dünya hukuk tarihinin en büyük skandalıdır. Bunu da kabul etmemiz buna rıza göstermemiz mümkün değildir. Saray iktidarı muhalefetin ve toplumun sabrını gereğinden fazla zorlamaktadır. Buradan iktidara ve saraya seslenmek isterim. Bizim sabrımızı daha fazla zorlamayın. Bizim ve aziz milletimizin sabrını daha fazla zorlarsanız, demokratik kanalları bir kez daha tıkarsanız bu ülkede hiç kimsenin olmasını istemediği büyük bir kaos ortamının da zeminin hazırlamış olursunuz. Her şeye rağmen adalete, yargıya saygımızı korumak istiyoruz. Her şeye rağmen etin koktuğu bu şartlarda tuzun da kokmadığına inanmak istiyoruz. Ama görünen manzara yargı üzerindeki ağır basınç ve vesayetin maalesef Türkiye\'de artık adaletin yerle yeksan olduğu noktaya geldiğini de söylemek mümkün. Şimdi bu Bölge Adliyesi Mahkemesi\'nin başkan ve heyet üyeleri 14 Ağır Ceza\'nın verdiği kararı bozan yani \'burada bir casusluk yoktur\' hükmünü veren heyet hangi gerekçe ile değiştirilmiştir. Hakimler Savcılar kurulu kimden nereden aldığı talimatla hangi hukuki dayanakla bu heyeti değiştirme gereği duymuştur. Burada siparişle bir yargı kararı düzenlenmek isteniyor. Talimatla bir milletvekiline bir ceza hükmü ortaya koyulması talep ediliyor\"

Görüntü Dökümü:

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-Vekillerin gelişi

-Açıklama

-Genel ve detaylar



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3- OYUNCU TURAN ÖZDEMİR\'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beykoz\'daki evinde ölü bulunan oyuncu Turan Özdemir\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özdemir\'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na getirilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Özdemir\'in cenazesi oğlu Ozan Özdemir tarafından teslim alındı. Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu\'nda tören yapılacak. Özdemir, Yatağan\'da ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

-Adli Tıp Kurumu aracının çıkışı

-Diğer detaylar

16.01.2018 - 11.44 Haber Kodu : 180116050

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(ÖZEL)

4- CADDEYİ ÇEKERKEN CİNAYETİ KAYDETTİ

* Bahçelievler\'de arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

* Cep telefonuyla caddeyi çeken bir kişi , tesadüfen cinayeti kaydetti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış\'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.



HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALE RAĞMEN KURTARALAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış\'ı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.

CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Çevrede oturan bir kişi cep telefonuyla çekim yaparken olay anı kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi koşarak Bağış\'ın yanına geliyor. Geldikten sonra belindeki silahı çıkıp ateş etmeye başlıyor. Yaralanan kişi yere düşmesi ardından kurşun yağdırmaya ederken kurşun bitmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Saldırgan hızlı şekilde koşması

-Yaralanan Bağışa kurşun yağdırması

-Yere düşmesi

-Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşması

-Genel ve detaylar



(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Olayın yaşadığı yer

-Kan izleri

-Sokaktan detaylar

-Bahçelievler Devlet Hastanesi

-Ambulans aracı

-Genel ve detaylar

16.01.2018 -11.21 Haber Kodu : 180116044

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5- GÖZALTINA ALINMA FOTOĞRAFIYLA DÜNYANIN KONUŞTUĞU FİLİSTİNLİ GENÇ TÜRKİYE\'DE

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

İşgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi Türkiye\'ye geldi. THY uçağıyla sabah erken saatlerde Amman\'dan babası Muhammed el-Cuneydi ile gelen Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017\'de işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017\'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi\'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzu kırılmıştı.

O FOTOĞRAFI ANLATTI

Fevzi el-Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye\'ye ilk kez geldiğini ve Filistin davasını sürekli savunan Türk halkını çok sevdiğini söyledi. Fevzi el-Cuneydi hafızalara kazınan fotoğraf için ise \"İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim\" dedi.

Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Babası ile Fevzi el Cuneydi\'nin pasaportta beklemeleri ve geçmeleri

-Babası ile Fevzi el Cuneydi\'nin havalimanında görüntüleri

-Fevzi el- cuneydi\'nin konuşması

16.01.2018 - 09.21 Haber Kodu : 180116012

16.01.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180116014

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6- ŞANTİYE GASPÇILARI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da girdikleri şantiyelerinde işyeri bekçilerini bağlayarak etkisiz hale getirip, daha sonra kablo, jenaratör gibi malzemeleri çalan 9 kişilik gasp çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon liralık malzeme çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin gasp ettiği yerler arasında Marmaray şantiyesi ile Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı içinde bulunan bir şantiye de var. Şüphelilerden 2\'sinin Atatürk Havalimanında düzenlenen operasyonla yaklalandığı öğrenildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

İstanbul\'un Anadolu yakasında lüks inşaat şantiyelerinden birbiri ardından meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin kiraladıkları kapalı kasa kamyonet ve minibüslerle olay yerine geldikleri, içerde bulunan bekçileri bağladıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiklerini tespit etti.

ATATÜRK HAVALİMANINDA OPERASYON YAPILDI

Kamera görüntüleri kullanılarak önce şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları daha sonra da kimlikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan eşzamanlı baskında şüphelilerden 2\'si Atatürk Havalimanında, 3\'ü Hatay ilinde diğer şüpheliler ise İstanbul\'daki evlerinde gözaltına altına alındı.

ÇOK SAYIDA KAYITLARI VAR

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak oto hırsızlığı, cinsel istismar, uyuşturucu gibi suçlardan onlarca kez polise geliş kaydı olduğunu tespit etti. Gasp çetesinin ele başının ise Karakuş U.(28) adlı şüpheli olduğu tespit edildi.

MARMARAY ŞANTİYESİNİ SOYMUŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin yaklaşık 1 yıldır 28 ayrı inşaat şantiyesi gaspı ile 5 adet hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 16 Ekim 2017 tarihinde Göztepe\'de bulunan Marmaray şantiyesinden 15 bin lira değerinde kapı ile Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı içinde bulunan şantiyeden 15 Kasım 2017 tarihinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin gasp yaptığı anlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

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7- İNTERNETTEN TANIŞTIĞI MEDYUM HEM DOLANDIRICI HEM AKIL HASTASI ÇIKTI



Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de yaşayan Hülya K. (51) sıkıntılarının gideceği ve kısmetinin açılacağına inanarak internet sitesinden tanıştığı medyumlar tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık, 1\'i kadın 3 kişiye \"Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık\" ve \"Yağma suçuna teşebbüs\" suçlarından dava açtı. Daha önce yargılandığı davalarda akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilen sanıklardan Sonay İ\'nin, Bolu Açık Cezaevi\'nden Haziran 2016 tarihinde firar ettiği ve 44 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 18 yıla kadar hapsi istenen sanık Sonay İ., yaklaşık 2 yıldır yakalanamadığı için davada bir türlü karara bağlanamıyor.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na hazırlanan iddianameye göre 25 Kasım 2014 günü gerçekleşen olay şöyle oldu: Hülya K. internet sitesinden gördüğü ilan üzerine internet sitesinde gösterilen irtibat telefonu aradı. Hülya K. kendisini \'Meryem\' olarak tanıtan kadın ile görüştü. Medyumluk yaptığını söyleyen Meryem, Hülya K.\'dan istediği tutarı ödemesi halinde işlerinin yolunda gideceği, kısmetinin ve nasibinin açılacağını söyledi.

Hileli sözlere ikna olan Hülya K., 600 TL para karşılığında Meryem ile anlaştı. Hülya K. ile telefonda görüşen Meryem, anlaşmış oldukları miktarı Atike İ., adına havale yapmasını istedi. Hülya K., aynı gün bankadan 600 TL\'yi yatırdı. Hülya K., tekrar Meryem\'i aradı. Hülya K.\'yı dinleyen Meryem, işlemin uzun ve zor olduğunu belirtti ve 4 bin 250 TL daha istedi. Bu parayı istediği sırada Meryem, yanında isminin \'Kemal\' olduğunu söylediği erkek bir şahsın da bulunduğu ve bu parayı birlikte istediklerini belirtti. Meryem, Hülya K.\'ya \'Kemal Hoca\' olarak tanıttığı kişinin telefonunu verme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Hülya K., Kemal Hoca\'yı da aradı. Ancak Kemal Hoca, Hülya K.\'ya 13 bin 500 TL daha borcu olduğunu söyledi, parayı da hemen ödemesini istedi. Kemal Hoca, telefonda Hülya K.\'ya \"Eğer vermezsen, ben şimdi yola çıktım geliyorum, elimde bıçak seni keseceğim\" şeklinde de tehditte bulundu. Bunun üzerine Hülya K. da Meryem ve Kemal Hoca olarak bildiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

\"KEMAL HOCA\'YI TANIMIYORUM\"

Şüpheli Sonay İ.\'nin soruşturma aşamasında 17 Şubat 2016 tarihinde ifadesine başvuruldu. Başka suçtan tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevi\'nde talimatla ifadesi alınan şüpheli Sonay İ., \"Atike İ. annem olur. Annem 80 yaşındadır. Zonguldak\'ta ikamet eder. Kendisine ait bir banka hesabı olduğunu sizden öğreniyorum. Annem hiç İstanbul\'da bulunmadı. \"O…ö numaralı hat adıma kayıtlıdır. Yaklaşık 3 yıl önce bu hattı çıkardım. Arkadaşım K.T.\'ye kullanması için verdim. Bu hattı hiç kullanmadım. Kendisi ile daha sonra hattımı kötüye kullandığı için tartıştık. Hatta hattımı iptal ettirdim. Kemal Hoca adlı kişiyi de tanımıyorum. Müşteki Hülya K.\'yı arayarak tehdit ile kendisinden para istemedim. Kesinlikle bu hat ile dolandırıcılık ve yağma eylemine karışmadım. Şu an hükümlü olarak bulunmaktayım\" dedi.

\"BİRLİKTE HAREKET ETTİLER \"

Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, \"0....\" numaralı GSM hattının Atike İ., adına kayıtlı olduğunu, bu hattın Sonay İ., tarafından kullanıldığını tespit etti. Hülya K. tarafından gönderilen paraların Atike İ.\'ye ait hesaba gönderildiği, kendisini Meryem olarak tanıtan kişinin şüpheli Atike İ. olduğu, Sonay İ. ile birlikte hareket eden şüpheli Kaan T.\'nin ise internet sayfasını hazırlayan kişi olduğu belirlendi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekinin dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle haksız menfaat sağlayarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Sonay İ.\'nin (39) \"Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık\", \"Yağma Suçuna Teşebbüs\" ve \"Hakaret\" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Atike İ. (80) ve Kaan T. (29) \"Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık\", \"Yağma Suçuna Teşebbüs\" 7,5 yıldan 16 yıl 6\'şar yıla kadar hapsi istendi.

\"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM\"

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ifade veren şikayetçi Hülya K., \"İsmini Meryem olarak tanıtan kişi ile telefonda görüştüm. Kendisinin medyum olduğunu söyledi. Sıkıntılarım olduğunu belirttim. Öncelikle bunun için 600 TL para göndermem gerektiği söylendi ben de gönderdim. Meryem beni tekrar aradı. Benim ile önce konuştu sonra bir adama telefonu verdi. O da benim ile konuştu ve kendilerine 4 bin 250 TL daha göndermem gerektiği, durumun vahim olduğunu söylediler. Bu parayı da aynı şekilde gönderdim. Birkaç gün geçtikten sonra yine beni adam telefonundan aradı, kendilerine 13 bin TL bir para göndermem gerektiğini söyledi. Ben de bu parayı gönderemeyeceğimi söyledim. Çok ısrarcı odular, gece gündüz aynı şekilde bu para için beni aradılar. Belki günde 10 kez arıyorlardı. Bana telefonda erkek olan şahıs \'Ben şimdi yola çıktım, oraya geliyorum, parayı vereceksin, seni yoksa elimde bıçak var keserim\' gibi sözler söyledi. Aynı zamanda bana hakarette etti şu an hakaret sözlerini hatırlayamıyorum. Ayrıca mesajlarda çekmişti. Sanıklardan şikayetçiyim, zararım giderilmedi\" dedi.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Talimatla ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Kaan T. ve Atike İ. olaylarla bir ilgilerinin olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Ekim 2016\'da ifadesi alınmadığı için sanık Sonay İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, yakalamanın infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sanık Sonay İ.\'nin 2005 yılından 2011\'e kadar \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\",\"Dolandırıcılık\", \"İftira\" ve \"Hırsızlık\", \"Hakaret\" gibi suçlardan 44 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sonay İ.\'nin \"Nitelikli hırsızlık\", \"Hakaret\", \"Tehdit\" , \"Dolandırıcılık\", \"Yaralama\" , \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\" ve \"Şantaj\" gibi suçlardan yargılandığı davalardan da akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

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8- OYUNCAK KUTULARI VE ÇAY PAKETLERİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda oyuncak kutuları ve çay paketlerinin içinde kaçak sigaralar ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa fiyatı 300 bin lira olan kaçak sigaralara el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güneydoğu illerinden kargolar içinde kaçak sigaraya geleceği yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Fatih, Bakırköy ve Bağcılar\'da bulunan 10 kargo firmasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda oyuncak gitar kutuları ve çay paketleri içerisine gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda kaçak sigaraları getirdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 kişiye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında para cezası verildi. Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirlenen kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin kaçak sigaraları bulması

-Gitar şeklindeki saat kutularından çıkan sigaralar

-Çay paketlerinden çıkan sigaralar

-Genel ve detaylar

16.01.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180116048

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