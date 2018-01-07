DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMİR KİLİSE\'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölgelememelidir. Onun için bizde şu var; kesrette vahdet anlayışı var. Bu bizim aslında tüm inançlara, düşünceye vesaire yaklaşımımızı gösterir, yani çoklukta birlik\"

* Başbakan Yıldırım,

\"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı maalesef göremiyoruz. Gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler yerine aradaki düşmanlığı, husumeti arttıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kutuplaşma riski gittikçe artıyor\"

* Bulgaristan Başbakanı Borisov,

\"2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım\"

Haber : Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA İSTANBUL DHA

Balat\'ta bulunan ve restorasyonu tamamlanan Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışı bugün yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz, inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölgelememelidir. Onun için bizde şu var; kesrette vahdet anlayışı var. Bu bizim aslında tüm inançlara, düşünceye vesaire yaklaşımımızı gösterir, yani çoklukta birlik. Biz işte bu anlayışla ülkemizin her köşesinde diğer dinlere mensup vatandaşlarımızın ibadethanelerini ayağa kaldırmaya; bunlara yönelik çalışmaları yürüttük yürütüyoruz.\"

\"DİNİ VE KUTUPLAŞMA RİSKİ GİTTİKÇE ARTIYOR\"

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında şunları söyledi:

\"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı maalesef göremiyoruz. Gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler yerine aradaki düşmanlığı, husumeti arttıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Ortadoğu\'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken; aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, tarihsel önyargılar iç siyasi mülahazalarla istismarlar artıyor. Avrupa\'dan Myanmar\'a, Afrika\'dan Amerika\'ya kadar siyasi tablolar aşırılığa doğru yeniden evriliyor. Bir arada yaşama iradesi, yerini ne yazık ki tasvip etmediğimiz olumsuz duygulara bırakıyor. İşte böyle bir dönemde Bulgaristan Başbakanı Değerli Dostum Boyko Borisov\'un da katılımıyla buradan dünyaya vereceğimiz mesajın son derece anlamlı olacağını ifade etmek istiyorum.\"

\"TÜRKİYE İLE AB İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCAMAMIZ LAZIM\"

\"Türkiye Avrupa Birliği\'nin en büyük komşusudur. Türkiye büyük bir devlettir\" diyen Boyko Borisov ise, \"2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Boyko Borisov\'un konuşması

-Açılıştan detaylar

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(CANLI YAYIN)

2- MÜNİR ÖZKUL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Teşkiviye Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törene Münir Özkul\'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor. Münir Özkul burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhurat Baba Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Törene katılanlar

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3- MÜNİR ÖZKUL İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ\'NDE TÖREN DÜZENLENDİ1)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde tören düzenlendi.

Törene Münir Özkul\'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detay

-Törene katılanlar

07.01.2018 - 10.51 - Haber Kodu : 180107023

07.01.2018 - 12.35 - Haber Kodu : 180107045

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4- YIKIM ONLARIN İŞİNE YARADI

* Gün aydınlanır aydınlanmaz yıkım sahasına geldiler...

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda, Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin dün yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar bugün sabah saatlerinde sona erdi. İşyerlerinden geriye enkaz yığınları kaldı. Hurdacılar da gün ağarır ağarmaz yıkım sahasına geldi. Hurdacılar alandaki demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yükledi. Hurda toplayanlar, enkaz yığınları arasından çıkardıkları bu malzemelerden büyük kazanç sağlayacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkım alanından detay görüntüler

-Yıkılan dükkanlardan görüntüler

-Hurdacıların, enkaz yığınından hurda toplaması

-Hurdacılarla röportajlar

-Toplanan hurdaların kamyonetlere yüklenmesi

-Detay görüntüler

07.01.2018 - 10.50 - Haber Kodu : 180107022

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5- KAYIP 2 MÜRETTEBATIN AİLELERİ: ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLATILSIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Gemlik\'ten Karadeniz Ereğli\'ye giderken batan demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinin, tüm aramalara rağmen bulunamayan aşçısı Vedat Odabaşı\'nın ve makinecisi Engin Selçuk\'un aileleri açıklama yaptı.

Şile\'de batan \"Bilal Bal\" isimli geminin mürettebatı arasında bulunan Vedat Odabaşı ve Engin Selçuk\'a halen ulaşılamadı. Odabaşı ve Selçuk\'un aileleri Kartal İDO İskelesi önünde bir araya geldi.

Vedat Odabaşı\'nın eşi Aysun Odabaşı, 1 Kasım 2017\'de kazanın yaşandığını ve hemen sonrasında arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını hatırlatarak, \"Ancak şu anda çalışmalar durdu. Eşim denizin altında kaldı. Arama çalışmaların tekrar başlatılmasını ve eşimin oradan çıkartılarak bir mezarının olmasını istiyorum. Bunun için yetkililerden yardım bekliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu konuda bize yardımcı olsun\" dedi.

Çalışmaların yeniden başlatılabilmesi için yetkili mercilerden izin alınması gerektiğini söyleyen Odabaşı, \"Bu izin bir an önce çıksın ki arama çalışmaları yeniden başlasın\" diye konuştu.

\"BİR ORTA YOL BULUNSUN\"

Arama çalışmalarının durdurulmasının gerekçesinin sorulması üzerine Odabaşı şunları söyledi:

\"Yakıt ve yağın dağılmamış olmaması ve patlatılma planlandığı için denizde çevre kirliliğinin olacağını düşünüyorlar. Denizin kirlenmesini ben de istemiyorum; ama bunun bir orta yolu bulunsun.\"

Görüntü Dökümü:

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-Odabaşı\'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar