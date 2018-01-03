1- BANK ASYA HİSSEDARLARINA OPERASYONU - 1

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası\'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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(havadan görüntülerle)

2- İSTANBUL\'DA HAFRİYAT KAMYONLARINA BÜYÜK TAKİP BAŞLIYOR; 11 BİN KAMYONA ARAÇ TAKİP SİSTEMİ TAKILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA -Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS ile izleme başlanacak. Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul\'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek .Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul\'da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

11 BİN KAMYONA CİHAZ TAKILDI

İBB\'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

KAMYON SÜRÜCÜLERİ UZUN KUYRUKLARDAN ŞİKAYETÇİ

DHA\'ya konuşan bazı kamyon sürücüleri, araçlarına bin 200 TL karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade ettiler. Kamyon şoförleri hafriyat döküm alanlarında uzun süreler bekletildiklerini ve bu durumun işlerini aksattığını, ton başına alınan hafriyat döküm ücretlerinin düşürülmesini istediler.

\"Takip cihazı takılmasından memnunuz. Kaçak dökümleri engelleyeceğini düşünüyoruz. İstanbul için çok iyi oldu\" diye bazı sürücüler de, \"Bizim en büyük sorunumuz, hafriyat dökümü için sıra beklemek. Döküm alanına gelip 5-6 saat beklemek istemeyenler, aracında GPS olsa bile gidip başka yerde kaçak döküm yapıyor. Döküm ücretleri de çok yüksek. Bir aracın dökümü, 150-160 TL tutuyor. Bu parayı verdiğimiz hâlde çok sıra bekliyoruz. Çalışamıyoruz, günlük iki sefer zor geliyoruz \" diye konuştular.

GPS\'İ OLMAYAN ARAÇLAR DÖKÜM ALANLARINA ALINMIYOR

Öte yandan İBB tarafından, döküm alanı girişine uyarı tabelası kurulmuş ve tabelada \"15 Aralık 2017 tarihinden itibaren çalışır hâlde araç takip sistemine sahip olmayan hafriyat araçları, döküm sahalarına alınmayacaktır\" ifadelerine yer verilmişti. Hafriyat kamyonlarına araç takip sistemi takılması kararı, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 9 Ağustos 2007 tarihinde alınmış ve kararda \" İstanbul plakalı ve İstanbul dahilinde çalışacak İstanbul plakalı olmayan, lift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan kamyonlara \'Araç Takip Sistemi\' takılmasının zorunlu hâle getirilmesi teklifinin kabulüne karar verilmiştir\" denilmişti.

SON 20 AYDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu\'nda yaptığı konuşmada, İstanbul\'da son 20 ayda 38 kişinin hafriyat kamyonları yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi. Yeni GPS sistemini DHA\'ya değerlendiren Adıgüzel, şunları söyledi:

\"Şoförlerin daha fazla kazanmak için fazla tur atmasının önüne geçilebilir. Hız limiti anlamında çok faydalı olur. Eğer GPS sistemi doğru kullanırsa, kamyonun girmemesi gereken yerlere girmesini engelleme şansı olabilir. Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanması gerekiyor. Bugüne kadar devreye geçilmemesi üzücü. Teknoloji bu kadar gelişmişken, basit bir GPS meselesi, çok büyük bir gelişme olarak sunulmamalı. Dünyanın her yerinde bu sistem mevcut. Sadece GPS\'in çözüm olacağını düşünmüyorum. Daha da geliştirilmelidir. Otomobillerin bile zor geçtiği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Kentin fiziki koşullarına uygun araçlar tercih edilmelidir. Beton mikserleri, hafriyat kamyonları kentin sokaklarında yer buluyor. Kentsel dönüşüm meselesi doğru planlanmalı.\"



Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE HAFRİYAT ALANI

-Kamyonların görüntüsü

-Kamyon sürücüleri ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Hafriyat döküm alanı

-Kamyon geliş-gidiş görüntüleri

-Genel ve detay

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN HASTANE ZİYARETİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hastaları ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, dün Tuzla\'daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü\'ne doğru giderken Haydarpaşa\'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne uğradı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilendi. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ziyaretten görüntüler

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4- KONYALI ESNAFA \"DİLENCİLİK CEZASI\"NIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

* Konya\'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul\'da \'Dilencilik\' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu\'na göre 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söylemişti.



* O cezanın sırrı ortaya çıktı.

* Ali Coşar\'ın kimliğini kullanan kardeşi İstanbul\'da dilencilik yaparken yine yakalandı.

Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Konya\'da esnaflık yapan ve hayatında hiç İstanbul\'a gitmeyen Ali Coşar\'a 2015-2016 yıllara arasında dilencilik yaptığı gerekçesiyle 2 bin 500 lira ceza gelmişti. Coşar cezaya itiraz ettiğini söylemişti. Haber üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Huzur Timleri ekipleri daha önce \'Ali Coşar\' kimliğiyle gözaltına aldıkları Musa Coşar\'ı Kadıköy Ayrılıkçeşmesi Marmaray istasyonunda dilencilik yaparken yakaladı. Coşar polislere yine abisi Ali Coşar\'ın kimliğini vererek kurtulmaya çalıştı. Fakat polis memurları kendisinin Musa Coşar olduğunu bildiklerini söyleyerek gözaltına aldı. Coşar polis tarafından alınan ifadesinde abisi Ali Coşar ile aralarında husumet olduğunu ayrıca kendisinin birkaç suçtan aranmasının olduğunu bu yüzden ağabeyinin kimliğini kullandığını söylediği öğrenildi. Silahla yağma ve hırsızlık suçundan aranmasının olduğu öğrenilen Coşar, adliyeye sevk edilirken \" Mahkemede konuşacağım. Ağabeyim daha iyi bilir\" dedi. Coşar sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliye Sarayı\'na sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya\'da demir doğrama atölyesi işleten 47 yaşındaki Ali Coşar\'a hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul\'da 2015-16 yılları arasında \'Dilencilik\' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu\'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı. Coşar, dilenci olmadığını belirtip, hakkında uygulanan para cezalarına itiraz ettiğini ancak, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddedildiğini, bunun üzerine BİMER\'e başvurduğunu söyledi.





Görüntü Dökümü:

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-Musa Coşar\'ın karakoldan çıkışı

-Musa Coşar\'ın konuşması

-Musa Coşar\'ın dilencilik yaparken fotoğrafı

-Genel ve Detay

ARŞİV (KONYA)

-Ali Coşar ile röportaj

-Ceza belgesini göstermesi

-Çalışırken görüntüsü

-Detaylar

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4- KOMŞULARIN SUÇÜSTÜ YAKALADIĞI \'TELEFON DOLANDIRICISI\'NIN 7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda kendisini telefonda polis olarak tanıtarak Melike A.\'yı (22) dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli Emre T. (32) altın ve paraları almak için geldiği apartmanda komşular tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan ve tutuklanan Emre T.\'nin \"Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs\" suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Emre T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye ve şikayetçilerin ifadesine göre olay şöyle oldu: Zeytinburnu\'nda yaşayan Tekstilci Murat A.\'nın (45) cep telefonu 14 Aralık 2017\'de saat 09.30\'da arandı. Telefondaki kişi, Murat A.\'ya başkomiser olduğunu söyledi ve Diyarbakır\'da yakalanan hırsızların kendisinin kimlik bilgilerini kullandığını, bununla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelmesini istedi. Murat A. da kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu düşünerek telefonu kapattı. Biraz zaman geçtikten sonra bu kez de Murat A.\'nın kızı Melike A. cep telefonundan arandı. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu\'ndan aradığını söyleyen kişi, Melike A.\'ya \'Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli. Çalınan paralar sizin evinizde. Vereceğim talimatları yerine getirin. Evdeki para ve ziynet eşyalarını çantaya koyun. Aksi halde babanız Murat A. tutuklanacak\' dedi. Bu sözlerin ardından paniğe kapılan Melike A. evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasını çantaya koydu. Melike A. aynı zamanda babasına whatsapp üzerinden \'Baba şu anda telefonda polislerle konuşuyorum. Evdeki ziynet eşyalarını ve paraları toplayıp kendilerine vermem gerektiğini söylüyorlar. Telefonu da açık tutmamı kapatmamamı söylüyorlar\' diye mesaj attı. Murat A. da kızına bu kişilerin dolandırıcı olduğunu mesaj olarak whatsapp üzerinden yazdı. Bu kez dolandırıcılar \'0...\' hattan tekrar Murat A.\'yı aradı ve telefonda bağırarak, \' Çocuğa söyle paraları versin, polis şu anda kapıda paraları vermezseniz seni içeri alacağız\' dedi. Dolandırıcıların eve gittiğini anlayan Murat A., komşuları Muhittin A. ve Zülfikar A.\'yı arayarak durumu anlattı ve yardım istedi. Bu sırada Emre T. kapı zilini çaldı ve kapıyı açan Melike A.\'nın elindeki çantayı almaya çalıştı. Apartman sakinleri de bu sırada Emre T.\'yi yakaladı.

\"TELEFON DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİ VERDİ....BEN DE KABUL ETTİM\"

Gözaltına alınan ve Asayiş Büro Amirliği\'nde ifadesi alınan şüpheli Emre T. ortaokul mezunu ve overlokçu olduğunu belirterek şunları anlattı: Bir hafta önce Gazanfer ile tanıştım. Ben daha önce cezaevinde yatıyordum. Cezaevinden tanıdığım Murat olarak bildiğim bir şahıs aracılığıyla tanıştım. Açık kimlik ve adresini bilmediğim Gazanfer isimli kişi bana telefon dolandırıcılığı yaptığını söyledi. Bana da bu telefon dolandırıcılığını nasıl yaptığı hakkında bilgi verdi. Dolandırıcılık olayından elde edilen paradan yüzde 3\'nü da bana vereceğini söyledi. Ben de teklifi kabul ettim.Bana içerisinde numarasını bilmediğim ancak polislerin beni yakaladığında üzerimde bulunan telefon ve telefona takılı vaziyette olan sim kartı verdi. \'Telefondan sana ne talimat verilirse onları yapacaksın\' dedi. Ben olay günü verilen adrese çıktım. Gazanfer aşağıda bekliyordu. Kapının zilini çaldım. Bu esnada benim telefonum açıktı. Kapıyı açan olmadı. Bir müddet sonra 20-25 yaşlarında bir kadın kapıyı açtı. Kapısını çaldığım adresteki kadının da telefonu açıktı. Ben içeri girdim. Çantayı sordum, çantayı alarak geldi. O esnada evin kapısı çaldı, komşular geldi. Bana kim olduğumu sordular. Ben de polis olduğumu söyledim. Oradan uzaklaşmaya çalıştım, ancak binadaki komşular beni durdurdular ve daha sonra da polisler geldi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli Emre T. çıkarıldığı Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede şüpheli Emre T.\'nin ifadesinde geçen \'Gazanfer\' isimli açık kimliği ve adresi belirsiz kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ifade etti. İddianamede, tutuklu şüpheli Emre T.\'nin \"Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs\" suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Emre T. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

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5- BİNA GÖREVLİLERİNE BİSİKLET KULLANIMI DA ÖĞRETİLDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde 45 bina görevlisi, \'Apartman teknisyeni\' olabilmek amacıyla katıldıkları eğitimin son halkasında \'bisiklet eğitimi\'nden geçirildi.

Beylikdüzü\'nde bulundukları binaların sakinlerine daha nitelikli hizmet verebilmek amacıyla belediye tarafından düzenlenen \"Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisiö kurslarına devam ederek \'Apartman Teknisyeni\' olmak isteyen görevlilere, alanlarında uzman deneyimli akademisyenler tarafından 10 farklı alanda ders verildi. Bunlar arasında afet bilinci ve doğal afetler ile mücadele, asansör sistemleri, bahçecilik ve peyzaj, el ve güç aletleri kullanımı, etkili iletişim, hijyen eğitimi, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, temel elektrik tesisatları, yangın güvenlik eğitimi yer aldı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi çatısı altında Spor İşleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü \'nün işbirliği ile bina görevlisi kursiyerlere, son olarak bisiklet kullanımı ve uygulama eğitimi verildi. Milli sporcu ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü antrenörü Ufuk Benokan, 45 apartman görevlisine, bisiklet kullanmanın kuralları hakkında bilgiler verdi. Benokan, \"Bisiklet, apartman görevlileri için ideal ulaşım aracı.Kendilerine, yol güvenliği, bisiklete binmeden önce yapılması gerekenler\' gibi konularda bilgiler aktardık. Teknik eğitim çalışması ile katılımcılarımızın pratik yapmasını sağladık. Parkur çalışması, bisiklete biniş ve iniş gibi çalışmalarla onlara, öğrendiklerini, uygulama fırsat verdik\" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyesi Haluk Karataş da, bisikletin insanların yaşadığı çevre ve dünyaya daha temiz bir gelecek sunma anlamında da önemli ulaşım aracı olduğunu söyledi.

BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

\'Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi\'ne devam eden apartman görevlilerine cumartesi günü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sertifikalarını verirken bisiklet, kask ve eldiven hediye edecek. Beylikdüzü\'nde geçen yıl 110 apartman görevlisi eğitimden geçirilmişti.

Görüntü Dökümü:

-Apartman görevlilerine salonda bisiklet eğitimi verilirken

-Apartman görevlileri bisiklet kullanırken

-Apartman görevlileri ve Bisiklet Kulübü antrenörü Ufuk Benokan ile röportajlar



