DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEYLİKDÜZÜ\'NDE LÜKS SİTEDE 2 KADIN VURULDU

* Silahla yaralanan kadın kendini tuvalete kaçarak kurtardı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü\'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.\'ye ateş etmeye başladı.

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI

Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.\'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Siteden görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Polislerin binadan çıkışı

-Detaylar

29.12.2017 - 10.23 - Haber Kodu : 171229017

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2- DEAŞ ADINA GASP VE HIRSIZLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON...

- 43\'ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilçede 25 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 43\'ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaçakçılık, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan elde edilen kazancı DEAŞ\'a aktardığı belirtildi.

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3- 3 İLÇEDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli\'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi

-Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL )

4- D100\'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

D-100 Karayolu\'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii\'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 5 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırmadan yapılan yolculuk DHA kamerasınca görüntülendi. Yoğun trafikte o halde seyreden kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.



Görüntü Dökümü:

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-Kamyonetin üzerinde yolculuk yapanlar

-Kamyonetin D-100\'de ilerlemesi

-Genel ve Detay

29.12.2017 - 10.39 - Haber Kodu : 171229025



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5- DARBE GİRİŞİMİ DAVASI : 5 POLİSE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da darbe girişimine karşı durması gerekirken görev yerine gitmedikleri, darbeye karşı halkın şevk ve direncini kırmaya çalıştıkları iddia edilen 20 polisin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, 5 sanığın \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. 13 sanık hakkında ise 7,5 yıldan 30 yıla kadar yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 6.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin getirilirken; 13 tutuksuz katıldı. Maliye Hazinesi ve Başbakanlık vekilleri ise şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşmada, savcı Uygur Kaan Arısoy esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, tüm sanıkların eylemleri tek tek değerlendirildi. O dönem Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli sanık İshak Erol\'un darbe girişimi sırasında görev başına gelmesinin istenmesi üzerine polis memurlarının ortak kullanımında olan sosyal paylaşım platformuna \"Yazılı emir var mı, yazılı emir olmadan olmaz\" şeklinde mesaj yazdığı belirtildi. Sanığın anayasal düzeni ve asayişi koruma sebebiyle darbe girişimine re\'sen karşı durması gereken sanığın yerine dönmeyi reddettiği, darbeci askerlerin fotoğraflarını \"Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz\" şeklinde mesaj paylaşarak darbeye karşı şevk ve direnci kırmaya çalıştığı belirtildi. Sanık Erol\'un Cumhurbaşkanının açıklamalarına uyarak darbecilere karşı direnmek için toplanmış vatandaşlara ve din görevlilere hitaben darbecilere direnilmemesi ve oradan uzaklaştırılması yönünde bozgunculuk yaptığı anlatıldı.

HALKI VE KOLLUK GÜÇLERİNİ MÜCADELEDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Mütalaada, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde Güvenlik Büro Amiri olarak görev yapan sanık Kamuran Güngör\'ün darbe girişimi devam ederken \"Asker geliyor, askerle mi çatışacağız. Silahı teslim edeceğiz\" diyerek darbecilere direnilmemesi yönünde bozguculuk yaptığı, emniyet içindeki darbeye karşı direnme ve şevkini kırmaya çalıştığı , polis memurlarını toplayıp bozguncu eylemlerde bulunduğu ifade edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde Komiser Yardımcısı sanık Ferhat Apa\'nın ise \"TRT Genel Merkezine girildiyse bu iş bitmiştir. Karanlık sokaklarda vatandaşın işi yoktur\" şeklinde paylaşımlarda bulunarak halkı ve kolluk güçlerini mücadeleden ve karşı koymadan vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru sanık Ali Bozan\'ın da \"Başkanlık sistemini oturtmak için halk desteğini almak için atılmış sahte adımdır\" şeklinde emniyet görevlilerinin ortak kullanımında olan mesajlaşma grubunda paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar İshak Erol, Kamuran Güngör, Hakan Pekyılmaz, Mahmut Sofuoğulları ve Soytürk Yıldız\'ın TCK\'nin 309/1.maddesi uyarınca \"Anayasal düzenin fiilen uygulanmasını engellemeye çalışmak\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Sanıklar Ferhat Apa, Adil Tiftik, Ali Bozan, Eyüp Şahin ve Mustafa Uygun\'un ise \"Anayasal düzenin fiilen uygulanmasını engellemeye çalışmaya yardım etmek\" suçundan 22,5 yıldan 30\'ar yıla kadar hapisleri istendi.

\"FETÖ ADINA GÖREVİ İHMAL\" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Sanıklar Altan Zeybek, Abdülkadir Üstünal, Emre Çatalbaş, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cem Günerhan ve Cengiz Çalık\'ın ise FETÖ adına görevi ihmal suçundan 7 yıl 9 aydan 16 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Murat Dursun\'un \"FETÖ\'ye üye olmadan bilerek isteyerek yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklar Samet Durak ve Semih Yüksel\'in ise beraatleri talep edildi.

12 SANIĞIN KARARLA BİRLİKTE TUTUKLANMASI İSTENDİ

Tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamı talep edilirken; sanıklar Kamuran Güngör, Altan Zeybek, Cengiz Çalık, Sertaç Kuytu, Adil Tiftik, Ali Bozan, Soytürk Yıldız, Emre Çatalbaş, Cem Günerhan, Abdülkadir Üstünal, Ersan Gönül ve Murat Dursun\'un ise kararla birlikte tutuklanmaları talep edildi.

DURUŞMA 4 OCAK\'A ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 4 Ocak\'a ertelendi.

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6- MİDESİNDEN KOKAİN ÇIKAN BOLİVYALIYA 25 YIL HAPİS VE 50 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

- Özür diledi, ancak ceza almaktan kurtulamadı

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Brezilya\'dan 4 ay önce Atatürk Havalimanı\'na gelen ve midesinden 21 adet kokain kapsülü çıkan tutuklu Bolivyalı sanık David Justiniano Pedraza (43) ilk duruşmada 25 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Pedraza, tehdit edildiği için midesinde kokain taşıdığını, pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

21 KAPSÜL YUTTU, DOĞAL YOLLARDAN ÇIKARDI

Brezilya\'dan 15 Eylül\'de İstanbul\'a gelen David Justiniano Pedraza\'nın gözlerinde kızarıklık olması, aşırı terlemesi ve tedirgin davranışlarda bulunması üzerine Narkotik Suçlar Büro Amirliği\'nde görevli polisler tarafından takibe alındı. Pedraza\'yı durduran polisler, Pedraza\'nın üzerinde ve valizinde herhangi bir suç unsunrua rastlamadı. Tuvalete giden Pedraza doğal yollardan daralı ağırlığı 570 gram gelen 13 adet kapsül ile götürüldüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde de daralı ağırlığı 347 gram gelen 8 adet kapsülü doğal yollardan çıkardı. Toplam 21 adet kokain kapsülü ile Pedraza\'nın uyuşturucu madde ithali suçundan kazandığı değerlendirilen 300 dolara el konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, David Justiniano Pedraza\'nın \"Uyuşturucu madde ithal etmek\" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapsini istedi.

\"AİLEM İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM\"

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık David Justiniano Pedraza ve avukatı hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan Sanık Pedraza, \"Ben bu olayda kullanıldım. Bolivya\'da yaşayan bir Türk vardı. Bir kadın beni onunla tanıştırdı. Türkiye\'ye uyuşturucu götürmemi istedi ancak ben önce kabul etmedim. Daha sonra benim evime geldiler. Ailem ve çocuğumun üzerine beni tehdit edip \'Sen bunu yapmazsan çocuklarına ve ailene zarar veririz\' dediler. Kabul etmek zorunda kaldım. 40 tane kapsülü Türkiye\'ye getirmemi istediler. Ancak ben 21 tanesini yutabildim. Daha fazlasını kabul etmedim. Polisler beni havalimanında durdurulduğumda aileme yardım edilmesini istedim. Bunu ailem için yaptım. Olay bu şekildedir. Polis beni yakalamasa otele yerleşecektim\" dedi.

\"İTHAL SUÇU DEĞİL DE NAKLETME SUÇU OLUŞABİLİR\"

Duruşma Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi de mütalaasında sanık Pedraza\'nın \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti\" suçundan 30 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, \"Uyuşturucu ithal etme suçu oluşmamıştır. Müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Gümrükte yakalanmıştır. Ayrıca sanık başka bir ülkeye de transit olarak da gitmiş olabilir. Dolaysısıyla ithal suçu değil de nakletme suçu oluşabilir. Bu nedenle tüm lehe olan hükümlerin uygulanarak gerekirse adli kontrol altında tahliyesini talep ediyorum\" diye konuştu.

\"PİŞMANIM\"

Tekrar söz alan sanık David Justiniano Pedraza, \"Bana 300 dolar vermişlerdi. Ben Türkiye\'de otelde kalacaktım ondan sonra da Yunanistan\'a gidecektim. Böyle bir iş yaptığım için özür dilerim. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum\" şeklinde konuştu.

SANIK 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Türkiye\'ye uyuşturucu madde ithal etmek suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık David Justiniano Pedraza\'yı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uyuşturucunun kokain olması nedeniyle cezayı arttırarak 30 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Sanığı 50 bin TL adli para cezasına da çarptıran mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

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7- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - KANLICA\'DAN PAŞABAHÇEYE YAKLAŞIK 3 BİN 700 METRELİK YAYA VE BİSİKLET YOLU YAPILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi\'nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2.etapta tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Daha önceden açılan bölümle birlikte Kanlıca\'dan Paşabahçeye yaklaşık 3 bin 700 metrelik yaya ve bisiklet yolu oluşturuldu. En manzaralı yaya yolu olmaya aday olan yeni yolda eşşiz boğaz manzarasıyla, Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Sosyal Tesisleri\'nin önünden geçerek Paşabahçe\'de sona eriyor.

İLK ETAP DAHA ÖNCE AÇILMIŞTI

Yapımına 2015 yılında başlanan projenin ilk etabı olan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesi, daha önceden tamamlanmıştı. İstanbul Boğaz\'ına kazıklar üzerine yapılan ilk etaptaki bin 300 metre uzunluğundaki yol, 10 metre genişliğinde ve üzerinde balık tutma alanları bisiklet ve yürüyüş bölümleri bulunuyor.

İKİNCİ ETAPTA BİR YANDA BOĞAZ BİR YANDA EĞLENCE MEKANLARI VAR

Projenin ikinci etabında yer alan ve yaya yolunu deniz üzerinde uzatarak Paşabahçe\'ye kadar ulaştıran çalışmalarda tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Çubuklu iskelesinin arkasından başlayarak 2.4 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yeni yaya yolu Çubuklu 29, Çubuklu Hayal Kahvesi ve İBB Beykoz Sosyal Tesisleri\'nin önünden geçiyor. Yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunuyor. Projede ayrıca balık tutanlarla, yürüyüş yapanların birbirini rahatsız etmemesi için balık tutma alanları var. Projenin üçüncü aşamasında ise Paşabahçe\'den Beykoz\'a kadar yüzer marinalar inşa edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yolun havadan görüntüsü

29.12.2017 - 10.15 - Haber Kodu : 171229016



